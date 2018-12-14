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14.12.2018 09:59  Релиз системы проектирования трёхмерных интерфейсов Qt 3D Studio 2.2

Проект Qt опубликовал релиз Qt 3D Studio 2.2, приложения для создания трёхмерных интерфейсов пользователя. Qt 3D Studio предоставляет инструменты для быстрого создания прототипов трёхмерного интерфейса и включает в себя редактор со шкалой времени, позволяющий создавать эффекты с анимацией и по ключевым кадрам. Поддерживается импорт ресурсов из таких пакетов, как Blender, Photoshop, Autodesk Maya и The Foundry MODO (поддерживаются форматы FBX и COLLADA). В состав также входит обширная библиотека готовых материалов и эффектов. Создаваемые макеты интерфейса могут быть интегрированы с Qt Quick и другими модулями фреймворка Qt. Код распространяется под лицензией GPLv3.

В новом выпуске:

  • Переработана система управления отображением материалов на поверхностях объектов. Для изменения свойств материала у группы объектов, в которых используется один и тот же материал, теперь достаточно применить изменения к одному материалу, без внесения изменений для каждого объекта. Также существенно улучшен процесс прикрепления материалов при импортировании 3D-моделей - определения материалов теперь сохраняется как часть файлов проекта, что позволяет совместно использовать материалы между несколькими проектами;
  • Добавлен режим масштабируемого просмотра сцены (Scene Camera), позволяющий разглядеть элементы на уровне отдельных пикселей;
  • Переработан интерфейс управления субпредставлениями (Sub-Presentation), который теперь доступен как часть просмотрщика проектов (Project View). Упрощён процесс переключения между субпредставлениями и добавления субпредставлений в основное представление (файл .uia или QML).
  • В настройках редактора представлений (Editor Presentation) добавлена опция для использования сжатых текстур. Для сжатия текстур пока следует использовать внешние утилиты, такие как etcpack;
  • Реализована предварительная поддержка стереоскопичекого рендеринга. В меню View добавлена опция Stereo Mode, которая позволяет выбрать один из поддерживаемых режимов стереовывода (Top-Bottom, Left-Right и Anaglyph) и настроить расхождение изображений для правого и левого глаза;
  • Проведена работа по увеличению производительности рендеринга на встраиваемых устройствах. Для тестирования нового высокопроизводительного движка отрисовки следует установить переменную окружения Q3DS_DRAGON=1;
  • В QML API представлен новый элемент View3D, который можно использовать для отображения содержимого одного слоя Qt 3D Studio в сцене Qt Quick. Указанная возможность позволяет размещать 3D-объекты в разных местах сцены, не привязываясь к одной прямоугольной зоне обзора.


  1. Главная ссылка к новости (http://blog.qt.io/blog/2018/12...)
  2. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 5.12 и среды разработки Qt Creator 4.8.0
  3. OpenNews: Проект Qt прекращает разработку сборочной системы Qbs в пользу CMake
  4. OpenNews: Проект Qt представил среду разработки Qt Design Studio 1.0
  5. OpenNews: Начальный план разработки Qt 6
  6. OpenNews: Первый выпуск системы проектирования трёхмерных интерфейсов Qt 3D Studio
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: qt, 3d, gui
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  • 1.1, Аноним (1), 10:52, 14/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Сначала ФФ в VR, теперь вот это вот ...
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:22, 14/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Это было гораздо раньше VR в файрфокс. И вроде как подобрано у нвидии. Не в курсе сабжа, но в теории может быть полезно для всяких встраиваемых систем.
     
  • 1.3, Аноним (3), 13:17, 14/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –5 +/
    эти кутэшники угомонятся наконец? нам в GNU/Linux их некогда проприетарный тулкит как ежу футболка, как собаке пятое колесо
     
     
  • 2.4, zshfan (ok), 13:27, 14/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    А нам, людям, поскольку мы в отличии от вас не собака на четырёх колёсах, вполне себе нужная вещь QT, так что попрошу не решать за всех.
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:34, 14/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Проприетарный не нужен. А вот открытый Qt -- очень годный тулкит!
     
     
  • 3.6, Alexey (??), 14:07, 14/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Лучше пусть будет проприетарный с удобными вариантами лицензий. И главное над ним люди сидят постоянно и работает, улучшают. А не только тогда когда свободная минутка появится.
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 14:19, 14/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну так иди на сайт Microsoft, там много проприетарного. И вазелин не забудь.
     
  • 2.7, Аноним (8), 14:18, 14/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А я за то, чтобы таких как ты угомонили. Желательно баном по IP.
     
     
  • 3.9, Аноним (3), 14:22, 14/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вся суть кутэшников-проприетаристов. Запретить, забанить.

    Полной противоположностью им является мир GNU, мир свободы, мир GPL, GNOME etc.

     
     
  • 4.11, Аноним (11), 14:31, 14/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Опенсорсный Qt тоже под LGPLv3, часть модулей под GPLv3.
     
  • 2.10, Аноним (11), 14:27, 14/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >нам в GNU/Linux их некогда проприетарный тулкит как ежу футболка

    Не забывай, что процентов 30 пользователей GNU/Linux предпочитают KDE.

     

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