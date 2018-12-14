14.12.2018 09:59  Релиз системы проектирования трёхмерных интерфейсов Qt 3D Studio 2.2

Проект Qt опубликовал релиз Qt 3D Studio 2.2, приложения для создания трёхмерных интерфейсов пользователя. Qt 3D Studio предоставляет инструменты для быстрого создания прототипов трёхмерного интерфейса и включает в себя редактор со шкалой времени, позволяющий создавать эффекты с анимацией и по ключевым кадрам. Поддерживается импорт ресурсов из таких пакетов, как Blender, Photoshop, Autodesk Maya и The Foundry MODO (поддерживаются форматы FBX и COLLADA). В состав также входит обширная библиотека готовых материалов и эффектов. Создаваемые макеты интерфейса могут быть интегрированы с Qt Quick и другими модулями фреймворка Qt. Код распространяется под лицензией GPLv3. В новом выпуске: Переработана система управления отображением материалов на поверхностях объектов. Для изменения свойств материала у группы объектов, в которых используется один и тот же материал, теперь достаточно применить изменения к одному материалу, без внесения изменений для каждого объекта. Также существенно улучшен процесс прикрепления материалов при импортировании 3D-моделей - определения материалов теперь сохраняется как часть файлов проекта, что позволяет совместно использовать материалы между несколькими проектами;

Добавлен режим масштабируемого просмотра сцены (Scene Camera), позволяющий разглядеть элементы на уровне отдельных пикселей;

Переработан интерфейс управления субпредставлениями (Sub-Presentation), который теперь доступен как часть просмотрщика проектов (Project View). Упрощён процесс переключения между субпредставлениями и добавления субпредставлений в основное представление (файл .uia или QML).

В настройках редактора представлений (Editor Presentation) добавлена опция для использования сжатых текстур. Для сжатия текстур пока следует использовать внешние утилиты, такие как etcpack;

Реализована предварительная поддержка стереоскопичекого рендеринга. В меню View добавлена опция Stereo Mode, которая позволяет выбрать один из поддерживаемых режимов стереовывода (Top-Bottom, Left-Right и Anaglyph) и настроить расхождение изображений для правого и левого глаза;

Проведена работа по увеличению производительности рендеринга на встраиваемых устройствах. Для тестирования нового высокопроизводительного движка отрисовки следует установить переменную окружения Q3DS_DRAGON=1;

В QML API представлен новый элемент View3D, который можно использовать для отображения содержимого одного слоя Qt 3D Studio в сцене Qt Quick. Указанная возможность позволяет размещать 3D-объекты в разных местах сцены, не привязываясь к одной прямоугольной зоне обзора.



