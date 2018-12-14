14.12.2018 09:59  Релиз системы проектирования трёхмерных интерфейсов Qt 3D Studio 2.2

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|2.2, Аноним (2), 11:22, 14/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Это было гораздо раньше VR в файрфокс. И вроде как подобрано у нвидии. Не в курсе сабжа, но в теории может быть полезно для всяких встраиваемых систем.
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|2.4, zshfan (ok), 13:27, 14/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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А нам, людям, поскольку мы в отличии от вас не собака на четырёх колёсах, вполне себе нужная вещь QT, так что попрошу не решать за всех.
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|3.6, Alexey (??), 14:07, 14/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Лучше пусть будет проприетарный с удобными вариантами лицензий. И главное над ним люди сидят постоянно и работает, улучшают. А не только тогда когда свободная минутка появится.
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|3.9, Аноним (3), 14:22, 14/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Вся суть кутэшников-проприетаристов. Запретить, забанить.
Полной противоположностью им является мир GNU, мир свободы, мир GPL, GNOME etc.
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|2.10, Аноним (11), 14:27, 14/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>нам в GNU/Linux их некогда проприетарный тулкит как ежу футболка
Не забывай, что процентов 30 пользователей GNU/Linux предпочитают KDE.
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