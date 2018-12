12.12.2018 10:39  Релиз эмулятора QEMU 3.1

>>> Добавлена поддержка KVM для Hyper-V IPI и Enlightened VMCS (Vrtual Machine >> Control Structure) для повышения производительности Hyper-V при работе в >>окружениях на базе KVM

> Vrtual, ага...

> А можно попонятнее, что это за звери..? ХуперВе вкрученный в KVM или

> наоборот или что-то вовсе 3-е? Всё ж кристально: [CODE]

See KVM_CAP_VCPU_EVENTS for more details.

+8.20 KVM_CAP_HYPERV_SEND_IPI

+

+Architectures: x86

+

+This capability indicates that KVM supports paravirtualized Hyper-V IPI send

+hypercalls:

+HvCallSendSyntheticClusterIpi, HvCallSendSyntheticClusterIpiEx.[/CODE]

- редхат ночится с писаной торбой Технологий Микросовт. >>> файлов с образами образов

> А тут я собссно и вовсе заблудился %)