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07.12.2018 17:51  Выпуск Mesa 18.3.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan

Состоялся релиз свободной реализации API OpenGL и Vulkan - Mesa 18.3. С прошлого выпуска внесено около 1700 изменений от примерно 120 разработчиков. Первый выпуск ветки Mesa 18.3.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 18.3.1. В Mesa 18.3 предоставляется полная поддержка OpenGL 4.5 для драйверов i965, radeonsi и nvc0, поддержка Vulkan 1.1 для карт Intel и AMD, а также частичная поддержка стандарта OpenGL 4.6.

Наиболее заметные изменения:

  • В драйверы i965 и ANV (OpenGL и Vulkan-драйверы для GPU Intel) добавлена поддержка GPU Whiskey Lake и Amber Lake;
  • В драйверах radeonsi и RADV (OpenGL и Vulkan-драйверы для карт AMD) добавлена поддержка GPU Raven 2, Picasso и Vega 20;
  • В драйвере radeonsi предложен дополнительный профиль совместимости с OpenGL 4.5 (OpenGL 4.5 Compatibility) и реализована возможность задействования VCN-движка (Video Core Next) чипов Raven Ridge для декодирования JPEG;
  • В драйвере RADV добавлена поддержка консервативной растеризации и обеспечена возможность компиляции встроенных шейдеров по запросу для окружений без поддержки кэшировния шейдеров;
  • В драйвере виртуального видеоадаптера системы виртуализации VMware реализован профиль совместимости с OpenGL 3.3 (OpenGL 3.3 Compatibility);
  • Добавлены расширения EGL, которые позволяют использовать EGL через прямое взаимодействие с DRM-драйвером, без поддержки EGL на стороне оконной системы:
  • Добавлены новые расширения OpenGL:
  • В Vulkan-драйвер ANV (для карт Intel) добавлены расширения:
    • VK_EXT_calibrated_timestamps
    • VK_EXT_pci_bus_info
    • VK_EXT_sampler_filter_minmax
    • VK_EXT_vertex_attribute_divisor v3
    • VK_GOOGLE_decorate_string
    • VK_GOOGLE_hlsl_functionality1
    • VK_KHR_driver_properties
  • В Vulkan-драйвер RADV (для карт AMD) добавлен набор расширений:
    • VK_EXT_calibrated_timestamps
    • VK_EXT_conservative_rasterization
    • VK_EXT_pci_bus_info
    • VK_EXT_transform_feedback
    • VK_EXT_vertex_attribute_divisor v3
    • VK_GOOGLE_decorate_string
    • VK_GOOGLE_hlsl_functionality1
    • VK_KHR_driver_properties
  • Сборочные скрипты адаптированы для использования Python 3.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск Mesa 18.2.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  3. OpenNews: Релиз Mesa 18.1.0
  4. OpenNews: Выпуск Mesa 18.0.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  5. OpenNews: Выпуск Mesa 17.3.0, свободной реализации OpenGL
  6. OpenNews: Релиз Mesa 17.2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mesa, opengl, vulkan
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  • 1, Аноним (1), 18:59, 07/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Невидия походу всё
     
     
  • 2, A.Stahl (ok), 19:03, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    У них, вроде, свои проприетарные реализации ОпенЖЛ и Вулкана. А свободные драйверы да -- всё.
     
     
  • 3, Аноним (3), 19:49, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >свободные драйверы
    >невидия

    то что мертво, умереть не может

     
  • 4, Аноним (4), 20:59, 07/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Где nouveau?
     
     
  • 5, A.Stahl (ok), 21:03, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Что, рифмовать разучился?
     

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