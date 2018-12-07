07.12.2018 17:51  Выпуск Mesa 18.3.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan

Состоялся релиз свободной реализации API OpenGL и Vulkan - Mesa 18.3. С прошлого выпуска внесено около 1700 изменений от примерно 120 разработчиков. Первый выпуск ветки Mesa 18.3.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 18.3.1. В Mesa 18.3 предоставляется полная поддержка OpenGL 4.5 для драйверов i965, radeonsi и nvc0, поддержка Vulkan 1.1 для карт Intel и AMD, а также частичная поддержка стандарта OpenGL 4.6.

Наиболее заметные изменения: