07.12.2018 17:51  Выпуск Mesa 18.3.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan

|
Состоялся релиз свободной реализации API OpenGL и Vulkan - Mesa 18.3. С прошлого выпуска внесено около 1700 изменений от примерно 120 разработчиков. Первый выпуск ветки Mesa 18.3.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 18.3.1. В Mesa 18.3 предоставляется полная поддержка OpenGL 4.5 для драйверов i965, radeonsi и nvc0, поддержка Vulkan 1.1 для карт Intel и AMD, а также частичная поддержка стандарта OpenGL 4.6.
Наиболее заметные изменения:
- В драйверы i965 и ANV (OpenGL и Vulkan-драйверы для GPU Intel) добавлена поддержка GPU Whiskey Lake и Amber Lake;
- В драйверах radeonsi и RADV (OpenGL и Vulkan-драйверы для карт AMD)
добавлена поддержка GPU Raven 2, Picasso и Vega 20;
- В драйвере radeonsi предложен дополнительный профиль совместимости с OpenGL 4.5 (OpenGL 4.5 Compatibility) и реализована возможность задействования VCN-движка (Video Core Next) чипов Raven Ridge для декодирования JPEG;
- В драйвере RADV добавлена поддержка консервативной растеризации и обеспечена возможность компиляции встроенных шейдеров по запросу для окружений без поддержки кэшировния шейдеров;
- В драйвере виртуального видеоадаптера системы виртуализации VMware реализован профиль совместимости с OpenGL 3.3 (OpenGL 3.3 Compatibility);
- Добавлены расширения EGL, которые позволяют использовать EGL через прямое взаимодействие с DRM-драйвером, без поддержки EGL на стороне оконной системы:
- Добавлены новые расширения OpenGL:
- В Vulkan-драйвер ANV (для карт Intel) добавлены расширения:
- VK_EXT_calibrated_timestamps
- VK_EXT_pci_bus_info
- VK_EXT_sampler_filter_minmax
- VK_EXT_vertex_attribute_divisor v3
- VK_GOOGLE_decorate_string
- VK_GOOGLE_hlsl_functionality1
- VK_KHR_driver_properties
- В Vulkan-драйвер RADV (для карт AMD) добавлен набор расширений:
- VK_EXT_calibrated_timestamps
- VK_EXT_conservative_rasterization
- VK_EXT_pci_bus_info
- VK_EXT_transform_feedback
- VK_EXT_vertex_attribute_divisor v3
- VK_GOOGLE_decorate_string
- VK_GOOGLE_hlsl_functionality1
- VK_KHR_driver_properties
- Сборочные скрипты адаптированы для использования Python 3.