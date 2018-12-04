04.12.2018 14:23  Открыты исходные тексты графического окружения PC/GEOS

Компания Blueway Software Works, которая выкупила права на проект PC/GEOS после смерти его владельца, открыла полученные наработки под свободной лицензией Apache 2.0. PC/GEOS представляет собой графическое окружение пользователя, выполненное в виде надстройки над операционной системой DOS, и набор сопутствующих пользовательских приложений (офисный пакет, браузер, почтовый клиент, графический редактор). Код рабочего стола и низкоуровневых компонентов PC/GEOS написан на ассемблере, приложения в основном написаны на Си.

Наработки PC/GEOS могут представлять интерес для любителей низкоуровневого программирования и людей, интересующихся историей операционных систем. Проект PC/GEOS был основан в 1990 году и обновлялся вплоть до 2009 года в форме пропритеарного ПО. Версия для ПК изначально позиционировалась как решение для маломощных систем, на которых невозможно запустить вышедшую в то время операционную систему Microsoft Windows 2.x. До конца 1990-х годов PC/GEOS поставлялся компанией America Online в качестве умещающегося на дискету набора самодостаточного клиентского ПО с рабочим столом в стиле Windows 95. В 2015 году был озвучен план по портированию окружения на платформу Android, но он не был реализован в связи со смертью автора после сердечного приступа.