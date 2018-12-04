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04.12.2018 14:23  Открыты исходные тексты графического окружения PC/GEOS

Компания Blueway Software Works, которая выкупила права на проект PC/GEOS после смерти его владельца, открыла полученные наработки под свободной лицензией Apache 2.0. PC/GEOS представляет собой графическое окружение пользователя, выполненное в виде надстройки над операционной системой DOS, и набор сопутствующих пользовательских приложений (офисный пакет, браузер, почтовый клиент, графический редактор). Код рабочего стола и низкоуровневых компонентов PC/GEOS написан на ассемблере, приложения в основном написаны на Си.

Наработки PC/GEOS могут представлять интерес для любителей низкоуровневого программирования и людей, интересующихся историей операционных систем. Проект PC/GEOS был основан в 1990 году и обновлялся вплоть до 2009 года в форме пропритеарного ПО. Версия для ПК изначально позиционировалась как решение для маломощных систем, на которых невозможно запустить вышедшую в то время операционную систему Microsoft Windows 2.x. До конца 1990-х годов PC/GEOS поставлялся компанией America Online в качестве умещающегося на дискету набора самодостаточного клиентского ПО с рабочим столом в стиле Windows 95. В 2015 году был озвучен план по портированию окружения на платформу Android, но он не был реализован в связи со смертью автора после сердечного приступа.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.osnews.com/story/30...)
  2. OpenNews: Выпуск операционной системы MenuetOS 1.0, написанной на ассемблере
  3. OpenNews: Microsoft открыл код MS-DOS 1.25 и 2.0 под лицензией MIT
  4. OpenNews: Проект по воскрешению первозданного UNIX для PDP-7
  5. OpenNews: Выход написанной на ассемблере свободной ОС KolibriN9
  6. OpenNews: Десктоп окружение CDE переведено в разряд открытых проектов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: geos
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  • 1.1, вейланд (?), 14:27, 04/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Что-то оно мне напоминает. Никак не вспомню, что.
     
     
  • 2.2, ryoken (ok), 14:31, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Вот не поверю, что вы Win95 не идентфицировали...
     
     
  • 3.4, вейланд (?), 14:37, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    [ sarcasm ]
     
  • 3.5, Аноним (5), 14:38, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Этот человек может и не родился ещё в то время...
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:52, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Что-то оно мне напоминает. Никак не вспомню, что.

    Что-то с Макинтоша 1980-х.

     
  • 1.6, A.Stahl (ok), 14:48, 04/12/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Т.е. деперь даже FreeDOS будет ближе к Винде чем reactOS?
    Ok.
     
  • 1.7, AntonAlekseevich (ok), 14:51, 04/12/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > В 2015 году был озвучен план по портированию окружения на платформу Android, но он не был реализован в связи со смертью автора после сердечного приступа.

    Прискорбно. Светлая ему память.

     

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