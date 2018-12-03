03.12.2018 23:48  Компания NVIDIA открыла код движка симуляции физических процессов PhysX

|
|
|
|
|
|2.6, 0x0 (?), 00:14, 04/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
Никуда не денешься от вероятности, что когда 'откроешь', наплодится такое множество мутантов, что потом во веки веков не отмоешься и всю оставшуюся жизнь отдуваться будешь :)
|
|2.8, Васян Колбасян (?), 00:18, 04/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+18 +/–
|
Гейминг на Linux - это nVidia. А что до самого PhysX - потрясающая технология, чего бы там шкoльники не обceрались. Недавно прошел Trine 1-2, вот там оно реализовано в полной мере. Не игра, а сказка! Так что PhysX нужен. И вообще, что за мода обceрать технологию, а не тех кто не смог ее нормально воплотить в своих поделках?
|
|
|
|3.11, DerRoteBaron (ok), 00:21, 04/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–9 +/–
|
Дрова nVidia на Linux это такой ад, что по-моему даже с Intel или в софтверном рендеринге суммарные ощущения от гейминга и повседневного пользования будут лучше
|
|
|
|2.4, asdasdasd (?), 23:59, 03/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
А ничего что PhysX если и использует GPU, то сугубо GPGPU, а не специальными блоками как это было у AGEIA?
И кстати говоря, открытие исходников позволить портировать ускоренный вариант на GPU на ваших святейших красных, корейских канадцев?
|
|2.10, Аноним (-), 00:20, 04/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
|
О да, оптимизация такая, что под линуксом половина игр глючит и тормозит при тех же хар-ках карточки.
|
|1.3, lucentcode (ok), 23:58, 03/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
|
Сколько лет этого ждал, уже не верилось что когда-нибудь это случится, но они таки сделали это! NVIDIA открыла то, что даже больше интереса представляет, чем их дрова. Особенно с учётом того, что тот же Bullet особой популярностью не пользуется. Стандартом де факто был и остаётся PhysX.
|
|
|
|
|
|
|
|4.24, Иван Семеныч (?), 01:34, 04/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–4 +/–
|
Несвободные вендорлокнутые стандарты даром не нужны, несмотря на всю их замечательность.
Благо, PhysX теперь открыт.
|
|
|
|5.27, Аноним (-), 01:41, 04/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
|
Пока нормальные люди играют в Ведьмака, такие вот Семёны, адепты свободки, гоняют в Тукс Рейсера!
|
|2.9, Аноним (9), 00:18, 04/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Каcается это не только, да и не столько линукса... как же я этому рад! Осталось только дождаться поддержки PhysX от AMD.
|