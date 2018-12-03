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03.12.2018 23:48  Компания NVIDIA открыла код движка симуляции физических процессов PhysX

Компания NVIDIA перевела движок симуляции физических процессов PhysX в разряд свободных проектов. В качестве причины открытия PhysX упоминается назревшая необходимость применения симуляции физических процессов в областях, выходящих за рамки компьютерных игр, а именно востребованность в проектах, связанных с искусственным интеллектом, робототехникой, компьютерным зрением, беспилотными транспортными средствами и высокопроизводительными вычислениями. Код движка и связанного с ним SDK открыт под лицензией BSD. Поддерживается сборка для платформ Windows, Linux, macOS, iOS и Android.

В текущем виде PhysX SDK представляет собой многоплатформенное решение для многопоточной симуляции физических процессов в играх, масштабируемое для различного оборудования, от смартфонов до мощных рабочих станций с многоядерными CPU и GPU. Активное применение GPU для ускорения операций позволяют использовать PhysX для обработки эффектов в очень больших виртуальных мирах.

NVIDIA PhysX входит в состав многих популярных игровых движков, включая Unreal Engine, Unity3D, AnvilNext, Stingray, Dunia 2 и REDengine. На базе PhysX построено более 500 игр, в том числе "Batman: Arkham Asylum", "Batman: Arkham City", "Bioshock Infinite", "Borderlands 2", "Lords of the Fallen", "Monster Hunter Online", "Daylight" и "Witcher 3". В подобных играх PhysX применяется для реализации таких эффектов, как разрушения, взрывы, реалистичные движения персонажей и машин, клубящийся дым, гнущиеся от ветра деревья, льющуюся и обтекающую препятствия воду, развевающуюся и рвущуюся одежду, столкновения и взаимодействия с твёрдыми и мягкими телами.

Некоторые области, в которых PhysX может оказаться востребован как открытый продукт:

  • Синтез данных, отражающих состояние объективной действительности, для исследований в области искусственного интеллекта и для тренировки нейронных сетей;
  • Создание реалистичных окружений для тренировки роботов;
  • Симуляция реальных условий в процессе обкатки автономных транспортных средств и автопилотов;
  • Доведение реалистичности окружений в играх до нового уровня;
  • Использование высокопроизводительных кластерных систем для достижения высокого уровня детализации и точности симуляции физических процессов.

Первым релизом поставляемым с открытым кодом стал PhysX SDK 3.4, но 20 декабря планируется выпустить новый релиз PhysX 4.0, который предложит первое функциональное обновление для свободного проекта. В новой версии появится реализация алгоритма TGS (Temporal Gauss-Seidel Solver), который позволит улучшить качество симуляции персонажей и объектов, состоящих из множества сочленённых частей. В PhysX 4.0 также появится поддержка сборки с использованием Cmake и будет увеличена масштабируемость правил фильтрации для кинематических и статических объектов.



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.nvidia.com/blog/...)
  2. OpenNews: Компания Google открыла код системы физически корректного рендеринга Filament
  3. OpenNews: Google выпустил движок для симуляции физических процессов LiquidFun 1.1
  4. OpenNews: Компания AMD открыла код системы фотореалистичного рендеринга Radeon ProRender
  5. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка Godot 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Ключевые слова: physx, nvidia, game
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  • 1.1, Иван Семеныч (?), 23:50, 03/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Лучше бы драйвера для своих GPU открыли. Не оставили бы амуде шансов на линуксовом десктопе, да и развитие вяленого это бы неплохо ускорило.
     
     
  • 2.6, 0x0 (?), 00:14, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Никуда не денешься от вероятности, что когда 'откроешь', наплодится такое множество мутантов, что потом во веки веков не отмоешься и всю оставшуюся жизнь отдуваться будешь :)
     
  • 2.7, 0x0 (?), 00:17, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    AMDGPU-PRO, если не ошибаюсь ‒ это тоже закрытый драйвер.
     
  • 2.8, Васян Колбасян (?), 00:18, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +18 +/
    Гейминг на Linux - это nVidia. А что до самого PhysX - потрясающая технология, чего бы там шкoльники не обceрались. Недавно прошел Trine 1-2, вот там оно реализовано в полной мере. Не игра, а сказка! Так что PhysX нужен. И вообще, что за мода обceрать технологию, а не тех кто не смог ее нормально воплотить в своих поделках?
     
     
  • 3.11, DerRoteBaron (ok), 00:21, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –9 +/
    Дрова nVidia на Linux это такой ад, что по-моему даже с Intel или в софтверном рендеринге суммарные  ощущения от гейминга и повседневного пользования будут лучше
     
  • 3.33, Иван Семеныч (?), 01:49, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Гейминг на Linux - это nVidia.

    Ну и зачем вам Linux, если вы всё равно проприетарщиной обмазываетесь?

     
  • 2.19, Аноним (19), 01:02, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В смысле «лучше»? И то, и то пригодится. Пусть открывают всё.
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 01:44, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я тоже так щитаю. Пускай открывают исходники драйвера целиком, тогда у AMD будет баттхерт.
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:53, 03/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Говнo Пусть сначала научатся железяки оптимизировать как AMD, где каждое выпуск... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, asdasdasd (?), 23:59, 03/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А ничего что PhysX если и использует GPU, то сугубо GPGPU, а не специальными блоками как это было у AGEIA?
    И кстати говоря, открытие исходников позволить портировать ускоренный вариант на GPU на ваших святейших красных, корейских канадцев?
     
     
  • 3.22, eigrad (ok), 01:17, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    канадцам придется сначала CUDA реализовать :)
     
     
  • 4.29, НяшМяш (ok), 01:42, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Полдела вроде сделали https://github.com/ROCm-Developer-Tools/HIP
    А ещё лучше портировать сразу на Vulkan.
     
  • 2.10, Аноним (-), 00:20, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    О да, оптимизация такая, что под линуксом половина игр глючит и тормозит при тех же хар-ках карточки.
     
  • 2.23, Аноним (23), 01:30, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >где каждое выпускаемое решение - произведение искусства.

    Тонко. Или 03.

     
  • 1.3, lucentcode (ok), 23:58, 03/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сколько лет этого ждал, уже не верилось что когда-нибудь это случится, но они таки сделали это! NVIDIA открыла то, что даже больше интереса представляет, чем их дрова. Особенно с учётом того, что тот же Bullet особой популярностью не пользуется. Стандартом де факто был и остаётся PhysX.
     
     
  • 2.5, Иван Семеныч (?), 00:07, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Стандартом де факто был и остаётся PhysX

    Только у проприетарщиков.

     
     
  • 3.13, Аноним (-), 00:23, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну так тебе игры не нужны, можно и в tux racer поиграть.
     
  • 3.17, Аноним (-), 00:42, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А что у адептов швободки является стандартом? Слайдшоу без 3D-ускорения?
     
     
  • 4.20, commiethebeastie (ok), 01:04, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да, 94 игры в стиме у меня через атcрал работают.
     
     
  • 5.34, Аноним (34), 01:50, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > 94 игры в стиме у меня
    > 94 игры
    > 3D-ускорение
    > Linux

    Верю.

     
  • 4.24, Иван Семеныч (?), 01:34, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Несвободные вендорлокнутые стандарты даром не нужны, несмотря на всю их замечательность.

    Благо, PhysX теперь открыт.

     
     
  • 5.27, Аноним (-), 01:41, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Пока нормальные люди играют в Ведьмака, такие вот Семёны, адепты свободки, гоняют в Тукс Рейсера!
     
     
  • 6.32, Иван Семеныч (?), 01:48, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Пока нормальные люди играют в анальные зонды, такие вот Иваны, адепты СПО, гоняют в Тукс Рейсера!

    fixed

     
  • 2.9, Аноним (9), 00:18, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Каcается это не только, да и не столько линукса... как же я этому рад! Осталось только дождаться поддержки PhysX от AMD.
     
     
  • 3.30, Аноним (31), 01:43, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А как же Nvidia the way it mean to be play и все такое...
     
  • 1.12, Анастасия (??), 00:23, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Только это не та физика, что реально для моделирования нужна. Типа comsol, или хотя бы ansys. Это скорей визуализация. Тоже неплохо, но этого добра и так хватает.
     
  • 1.15, Аноним (-), 00:38, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Как тебе такое, [s]Илон Маск[/s] AMD?
     
     
  • 2.16, Аноним (-), 00:40, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вот дела, попеннет не может в ббкод!
     
  • 1.18, Fedor (??), 00:59, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Офигеть! Завтра лето наступит!
     
     
  • 2.25, Аноним (-), 01:35, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Смотри не обмани. ;)
     
  • 1.21, Аноним (21), 01:05, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Исходный код давно же был открыт через приватный репозиторий. Нужно было только на GitHub всупить в группу NvidiaGameWorks.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 01:38, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Но много ли от этого толка, если об этом знает 1.5 анонимуса?
     
  • 1.28, Bartox (?), 01:42, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Нвидия скоро откроет код дров целиком, и АМД окончательно обанкротится (или откроет свои исходники).
     
  • 1.35, Аноним (23), 02:11, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Открывает бизнес что либо не из альтруизма и признания идеалов бомбящих юношей в... весь текст скрыт [показать]
     

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