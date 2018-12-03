03.12.2018 23:48  Компания NVIDIA открыла код движка симуляции физических процессов PhysX

Компания NVIDIA перевела движок симуляции физических процессов PhysX в разряд свободных проектов. В качестве причины открытия PhysX упоминается назревшая необходимость применения симуляции физических процессов в областях, выходящих за рамки компьютерных игр, а именно востребованность в проектах, связанных с искусственным интеллектом, робототехникой, компьютерным зрением, беспилотными транспортными средствами и высокопроизводительными вычислениями. Код движка и связанного с ним SDK открыт под лицензией BSD. Поддерживается сборка для платформ Windows, Linux, macOS, iOS и Android.

В текущем виде PhysX SDK представляет собой многоплатформенное решение для многопоточной симуляции физических процессов в играх, масштабируемое для различного оборудования, от смартфонов до мощных рабочих станций с многоядерными CPU и GPU. Активное применение GPU для ускорения операций позволяют использовать PhysX для обработки эффектов в очень больших виртуальных мирах.

NVIDIA PhysX входит в состав многих популярных игровых движков, включая Unreal Engine, Unity3D, AnvilNext, Stingray, Dunia 2 и REDengine. На базе PhysX построено более 500 игр, в том числе "Batman: Arkham Asylum", "Batman: Arkham City", "Bioshock Infinite", "Borderlands 2", "Lords of the Fallen", "Monster Hunter Online", "Daylight" и "Witcher 3". В подобных играх PhysX применяется для реализации таких эффектов, как разрушения, взрывы, реалистичные движения персонажей и машин, клубящийся дым, гнущиеся от ветра деревья, льющуюся и обтекающую препятствия воду, развевающуюся и рвущуюся одежду, столкновения и взаимодействия с твёрдыми и мягкими телами.

Некоторые области, в которых PhysX может оказаться востребован как открытый продукт:

Синтез данных, отражающих состояние объективной действительности, для исследований в области искусственного интеллекта и для тренировки нейронных сетей;

Создание реалистичных окружений для тренировки роботов;

Симуляция реальных условий в процессе обкатки автономных транспортных средств и автопилотов;

Доведение реалистичности окружений в играх до нового уровня;

Использование высокопроизводительных кластерных систем для достижения высокого уровня детализации и точности симуляции физических процессов.

Первым релизом поставляемым с открытым кодом стал PhysX SDK 3.4, но 20 декабря планируется выпустить новый релиз PhysX 4.0, который предложит первое функциональное обновление для свободного проекта. В новой версии появится реализация алгоритма TGS (Temporal Gauss-Seidel Solver), который позволит улучшить качество симуляции персонажей и объектов, состоящих из множества сочленённых частей. В PhysX 4.0 также появится поддержка сборки с использованием Cmake и будет увеличена масштабируемость правил фильтрации для кинематических и статических объектов.



