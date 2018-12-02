02.12.2018 21:39  Xubuntu прекращает подготовку 32-разрядных сборок

|
|
|
|1.9, КГБ СССР (?), 22:13, 02/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+5 +/–
|
В то самое время, когда PAE существует уже двадцать лет (не важно, что об этом думает Торвальдс), а у большинства простого народа в ПК установлено 4 ГБ ОЗУ или менее. Не говоря уж о том, что 32-разрядный софт в общем случае жрёт меньше памяти и процессора и быстрее работает.
|
|
|
|
|
|3.25, КГБ СССР (?), 23:06, 02/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> Согласен. Логика отказа от 32 бит абсолютно не понятна.
После «естественного перехода» на 64-бита весь старый софт можно будет списать с поддержки, забить на обратную совместимость, заново продавать то же самое счастливым юзерам, попутно обновляя железо.
> 64 ГБ на данный момент достаточно для любой любительской задачи. При этом мы имеем:
> - значительно меньшее потребление памяти приложениями;
> - более быстрые операции с памятью;
> - больше данных помещается в кэше процессора;
> - меньшее энергопотребление соответственно.
> Понятно, что хочется всё унифицировать. Но разве данные преимущества не перевешивают?...
Именно так. Если в своё время переход на 32-разрядное железо и ПО имел реальный практический смысл, открывая большие перспективы, то нынче смысла в переходе на очередной уровень на потребительском рынке нет вообще — ноль целый ноль десятых. Деньги на ветер.
|
|
|
|
|
|5.33, Who cares (?), 23:58, 02/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
And no need to care about integer overflow anymore till some1 figure it out that 64bit registers overflowing too :)
|
|5.44, КГБ СССР (?), 00:48, 03/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
64 бита это большое адресное пространство — и больше ничего. Абсолютно ничего более, буквально. Только количество доступных адресов в доминирующей ныне компьютерной архитектуре.
Исторически, изначально 64 бита были нужны и полезны для Большого Железа. Ну а остальной народ позже потянули прицепом, чтоб разделить затраты на всех.
Поистине удивительно, как можно этого всего не понимать, занимаясь ИТ.
|
|2.12, Аноним (12), 22:22, 02/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
херь полная - arm64 на rpi работает быстрее чем 32-битный отстой. memory overhead ~2%. убейся ап стену
|
|
|
|3.15, Q2W (?), 22:34, 02/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Во-первых, у нормальных здоровых людей на компах настоящие процессоры, а не от телефонов.
Во-вторых, на одном из таких лично мне пришлось некоторое время юзать 64-бита. Так вот память жрётся почти в два раза больше. Особенно браузером. Больше 3-х вкладок с джирой в хроме без тормозов открыть было нельзя.
|
|
|
|4.17, lalkonimus (?), 22:42, 02/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
|
> Больше 3-х вкладок с джирой в хроме без тормозов открыть было нельзя
Джира, Хром... Действительно, почему? Это все из-за 32-х бит.
|
|
|
|3.18, Аноним (20), 22:43, 02/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Вообще нет, это инскуственное ограничение сделанное разработчиками Windows. Не от кривизны рук, а просто от подлости. Точно не помню причину, в сети встречал статью про это.
|
|
|
|4.24, КГБ СССР (?), 22:56, 02/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> Вообще нет, это инскуственное ограничение сделанное разработчиками Windows. Не от кривизны
> рук, а просто от подлости. Точно не помню причину, в сети
> встречал статью про это.
Всё ради любимых денег^W клиентов.
docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/hardware/design/dn613959%28v=vs.85%29
Поначалу, быть может, майки опасались, что форточки будут будет коряво работать на системах с PAE, но когда эти опасения развеялись, а память изрядно подешевела, ВНЕЗАПНО выяснилось, что можно на этом неплохо срубить дополнительных денег. Прямо на ровном месте, вообще ничего не делая.
|
|
|
|
|
|6.45, КГБ СССР (?), 01:02, 03/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> На 32 и 64 бита лицензия одна и та же. Доп. продаж
> мс не получит от этого.
Подними прайсы на Windows Server 2000, 2003 и 2008 (2008 — не R2). По существу по-разному лицензируются не сборки как таковые, которые большей частью лишь красивые наименования и обёртки для одного и того же содержимого, а количество доступной этим сборкам памяти (и процессоров, кстати, тоже). А оное количество определяется доступным для использования ядром, положенным в коробку. Причём в коробке обычно лежат несколько ядер, но использовать ты можешь, внезапно, только то, на которое купил лицензию. Так что ключики всё решают, ага.
|
|
|
|7.50, Онаним (?), 01:43, 03/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Вроде всегда в реестре это поправить можно было. Windows 2000 сервер даже спрашивал в момент инсталляции сколько ядер хочешь и от ключа это не зависило. Хотя конечно в каких-то компаниях наверно могут и проверить.
|
|
|
|8.57, КГБ СССР (?), 02:23, 03/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> Вроде всегда в реестре это поправить можно было. Windows 2000 сервер даже
> спрашивал в момент инсталляции сколько ядер хочешь и от ключа это
> не зависило. Хотя конечно в каких-то компаниях наверно могут и проверить.
Во-первых, могут проверить. :) Это сильно понижает желание попробовать, особенно если всё равно нужны полноценные документы не всё хозяйство.
Во-вторых, если покупаешь для себя и на трекере, то лезть в реестр тоже незачем. :)
Так эти сокровенные знания и остались уделом энтузиастов.
|
|3.23, КГБ СССР (?), 22:49, 02/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
32-битные винды тоже видят. Ограничение это исключительно маркетинговое. MS даже не может доходчиво объяснить это ло^W покупателям, чтоб не терзались сомнения. Ведь почему-то 32-разрядная ОС Windows Server с энтерпрайзным ценником легко и непринужденно видит все 64 обещанных ГБ памяти, а такая же ОС версии Standard — только 4 гига.
|
|2.56, runoverheads (ok), 02:20, 03/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
собирал я gentoo на ноуте core2 с флага оптимизации под проц. 32 и 64 бит. имеено потому что памяти было 4гб.
остался на 64битной т.к. она быстрее работатала. и в тест математики и в мультимедии и в джаваскрипт.
|
|
|
|2.26, Аноним (26), 23:14, 02/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
Щас держу в руках старый нетбук на Intel Atom N280. У него только 32 бита. Fujitsu M2010, вроде 2009-го года модель. Хотя баловство конечно, но люблю иногда этот старенький ноут поюзать.)
|
|2.27, Drew (??), 23:15, 02/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Это всё понятно, но речь шла за Memory Footprint.
А тут всё чуть сложнее уже: память-то, конечно, копейки стоит -- но требует, зараза такая, электроэнергии для своей работы. Причём постоянно: регенерация динамического ОЗУ должна происходить не реже, чем <... см. документацию на конкретный чип ...> мсек.
Так вот: для desktop'а это б/м пофигу. Для ноутбука -- не очень-то.
|
|2.51, Онаним (?), 01:47, 03/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Процов без поддержки 64 осталось действительно не много, а вот без поддержки больше 4 гигов оперативы ещё достаточно. Если речь идёт о ноуте то проапгрейдить проц там можно редко, а чипсет - почти никогда, т.ч. больше 4 гигов памяти зачастую не поставить никак. А когда у тебя 4 гига оперативы, выигрыш от перехода на 64 заметен реже, чем проигрыш.
|
|1.43, Kirill (??), 00:47, 03/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
Вы думаете переход на 64 понадобился, для ускорения и расширения возможней железа?
Сейчас, как же, всё это можно было и на 32 сделать и ограничения убрать итд.
Дело лишь в том, что производителям железа захотело побольше денег.
И они решили сбросить разом целую эру компов, сделав её разом всю целиком устаревшей.
Такой же ход будет и при переходе на 128 и дальше.
Но если раньше народ даже особо вопросом не задавался: "зачем?", то уже при переходе с 64 на 128 вопросов повалится море.
|