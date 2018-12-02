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02.12.2018 21:39  Xubuntu прекращает подготовку 32-разрядных сборок

Следом за Ubuntu Server, Ubuntu Desktop, Ubuntu MATE, Ubuntu Studio, Ubuntu Kylin и Ubuntu Budgie разработчики проекта Xubuntu приняли решение отказаться от формирования 32-разрядных установочных сборок (xubuntu-*i386.iso). За данный шаг проголосовали 6 из 10 членов команды Xubuntu Team. Весенний релиз Xubuntu 19.04 будет подготовлен только в сборках для 64-разрядных систем. Поддержка репозиториев с пакетами для архитектуры i386 пока будет сохранена.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Kubuntu прекращает подготовку сборок для 32-разрядных систем x86
  3. OpenNews: NVIDIA прекращает разработку драйверов для 32-разрядных систем
  4. OpenNews: Ubuntu прекращает формирование серверных сборок для 32-разрядных систем x86
  5. OpenNews: Arch Linux прекратил поддержку 32-разрядных систем x86
  6. OpenNews: Ubuntu прекращает формирование desktop-сборок для 32-разрядных систем x86
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: 32bit, xubuntu
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  • 1.2, VINRARUS (ok), 21:43, 02/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Ну и правильно.
    Не умееш поддержывать старое железо — не делай видимость.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 22:45, 02/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Ни умееш писадь рысский языг - ни делый видимасть.
     
     
  • 3.29, VINRARUS (ok), 23:29, 02/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Я й не роблю.
     
  • 3.32, Who cares (?), 23:49, 02/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• –4 +/
    Really, you didn t got it what he wrote Or you re a Russian and literature teac... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.46, Аноним (46), 01:08, 03/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не позорься, млее, пройди курсы уровня мгимо финишед для начала И нечего защи... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним (3), 21:44, 02/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    скатертью дорога, дебиан так дебиан
     
     
  • 2.54, cutlass (?), 02:06, 03/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дивуян так дивуян
     
  • 1.4, Аноним (4), 21:56, 02/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ubuntu Server, Ubuntu Desktop, Ubuntu MATE, Ubuntu Studio, Ubuntu Kylin и Ubuntu Budgie разработчики проекта Xubuntu

    Кто еще остался? Lubunta?

     
     
  • 2.10, КГБ СССР (?), 22:15, 02/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Slackware. С чего начиналось, к тому и вернётся.
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 23:24, 02/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "ashes to ashes, dust to dust. amen" (с)
     
     
  • 4.30, КГБ СССР (?), 23:30, 02/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > "ashes to ashes, dust to dust. amen" (с)

    «И немедленно выпил».

     
  • 2.42, Аноним (42), 00:46, 03/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вы же не думаете, что разрабы софта и мейнтейнеры пакетов будут на неё ориентиро... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним (5), 21:57, 02/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ирония..
     
  • 1.6, Аноним (6), 22:01, 02/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Зря всюду пихают 32 бита. Есть же 16-битные системы, тоже неплохо. 32-битные смузихлебы.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 22:22, 02/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Можно вообще на перфокартах в кс катать, чё нет то
     
  • 2.55, cutlass (?), 02:17, 03/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Давно мечтаю о 16битном линуксе - кинь ссылочку
     
  • 1.9, КГБ СССР (?), 22:13, 02/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    В то самое время, когда PAE существует уже двадцать лет (не важно, что об этом думает Торвальдс), а у большинства простого народа в ПК установлено 4 ГБ ОЗУ или менее. Не говоря уж о том, что 32-разрядный софт в общем случае жрёт меньше памяти и процессора и быстрее работает.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:21, 02/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Согласен Логика отказа от 32 бит абсолютно не понятна 64 ГБ на данный момент д... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 22:46, 02/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Я тоже согласен с вами Но все же не надо так категорично, от задачи зависит Пр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.40, Аноним (40), 00:35, 03/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >нужна всего 1 команда вместо 2х для 32 битных

    И много ли таких команд в реальных задачах?

     
     
  • 5.48, Онаним (?), 01:39, 03/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вроде как любые математические рассчёты с Double типом на FPU.
     
  • 3.25, КГБ СССР (?), 23:06, 02/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Согласен. Логика отказа от 32 бит абсолютно не понятна.

    После «естественного перехода» на 64-бита весь старый софт можно будет списать с поддержки, забить на обратную совместимость, заново продавать то же самое счастливым юзерам, попутно обновляя железо.


    > 64 ГБ на данный момент достаточно для любой любительской задачи. При этом мы имеем:
    > - значительно меньшее потребление памяти приложениями;
    > - более быстрые операции с памятью;
    > - больше данных помещается в кэше процессора;
    > - меньшее энергопотребление соответственно.
    > Понятно, что хочется всё унифицировать. Но разве данные преимущества не перевешивают?...

    Именно так. Если в своё время переход на 32-разрядное железо и ПО имел реальный практический смысл, открывая большие перспективы, то нынче смысла в переходе на очередной уровень на потребительском рынке нет вообще — ноль целый ноль десятых. Деньги на ветер.

     
     
  • 4.31, poulch (??), 23:33, 02/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    64 бита это быстрая точная математика в целых числах. поэтому ее и пихают везде.
     
     
  • 5.33, Who cares (?), 23:58, 02/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    And no need to care about integer overflow anymore till some1 figure it out that 64bit registers overflowing too :)
     
  • 5.44, КГБ СССР (?), 00:48, 03/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    64 бита это большое адресное пространство — и больше ничего. Абсолютно ничего более, буквально. Только количество доступных адресов в доминирующей ныне компьютерной архитектуре.

    Исторически, изначально 64 бита были нужны и полезны для Большого Железа. Ну а остальной народ позже потянули прицепом, чтоб разделить затраты на всех.

    Поистине удивительно, как можно этого всего не понимать, занимаясь ИТ.

     
  • 2.12, Аноним (12), 22:22, 02/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    херь полная - arm64 на rpi работает быстрее чем 32-битный отстой. memory overhead ~2%. убейся ап стену
     
     
  • 3.15, Q2W (?), 22:34, 02/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Во-первых, у нормальных здоровых людей на компах настоящие процессоры, а не от телефонов.
    Во-вторых, на одном из таких лично мне пришлось некоторое время юзать 64-бита. Так вот память жрётся почти в два раза больше. Особенно браузером. Больше 3-х вкладок с джирой в хроме без тормозов открыть было нельзя.
     
     
  • 4.17, lalkonimus (?), 22:42, 02/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Больше 3-х вкладок с джирой в хроме без тормозов открыть было нельзя

    Джира, Хром... Действительно, почему? Это все из-за 32-х бит.

     
  • 3.22, axredneck (?), 22:49, 02/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это ARM, там пока что рановато от 32 бит отказываться. Речь же идет, как я понял, про х86.
     
     
  • 4.49, Онаним (?), 01:40, 03/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Это ARM, там пока что рановато от 32 бит отказываться

    Почему?

     
  • 2.14, kiwinix (?), 22:31, 02/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это только виндвые убеждения "32 бита больше 4х гигов не видят"
     
     
  • 3.18, Аноним (20), 22:43, 02/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вообще нет, это инскуственное ограничение сделанное разработчиками Windows. Не от кривизны рук, а просто от подлости. Точно не помню причину, в сети встречал статью про это.
     
     
  • 4.24, КГБ СССР (?), 22:56, 02/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вообще нет, это инскуственное ограничение сделанное разработчиками Windows. Не от кривизны
    > рук, а просто от подлости. Точно не помню причину, в сети
    > встречал статью про это.

    Всё ради любимых денег^W клиентов.

    docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/hardware/design/dn613959%28v=vs.85%29

    Поначалу, быть может, майки опасались, что форточки будут будет коряво работать на системах с PAE, но когда эти опасения развеялись, а память изрядно подешевела, ВНЕЗАПНО выяснилось, что можно на этом неплохо срубить дополнительных денег. Прямо на ровном месте, вообще ничего не делая.

     
     
  • 5.38, Аноним (42), 00:31, 03/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На 32 и 64 бита лицензия одна и та же. Доп. продаж мс не получит от этого.
     
     
  • 6.45, КГБ СССР (?), 01:02, 03/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > На 32 и 64 бита лицензия одна и та же. Доп. продаж
    > мс не получит от этого.

    Подними прайсы на Windows Server 2000, 2003 и 2008 (2008 — не R2). По существу по-разному лицензируются не сборки как таковые, которые большей частью лишь красивые наименования и обёртки для одного и того же содержимого, а количество доступной этим сборкам памяти (и процессоров, кстати, тоже). А оное количество определяется доступным для использования ядром, положенным в коробку. Причём в коробке обычно лежат несколько ядер, но использовать ты можешь, внезапно, только то, на которое купил лицензию. Так что ключики всё решают, ага.

     
     
  • 7.50, Онаним (?), 01:43, 03/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вроде всегда в реестре это поправить можно было. Windows 2000 сервер даже спрашивал в момент инсталляции сколько ядер хочешь и от ключа это не зависило. Хотя конечно в каких-то компаниях наверно могут и проверить.
     
     
  • 8.57, КГБ СССР (?), 02:23, 03/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вроде всегда в реестре это поправить можно было. Windows 2000 сервер даже
    > спрашивал в момент инсталляции сколько ядер хочешь и от ключа это
    > не зависило. Хотя конечно в каких-то компаниях наверно могут и проверить.

    Во-первых, могут проверить. :) Это сильно понижает желание попробовать, особенно если всё равно нужны полноценные документы не всё хозяйство.

    Во-вторых, если покупаешь для себя и на трекере, то лезть в реестр тоже незачем. :)

    Так эти сокровенные знания и остались уделом энтузиастов.

     
  • 3.23, КГБ СССР (?), 22:49, 02/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    32-битные винды тоже видят. Ограничение это исключительно маркетинговое. MS даже не может доходчиво объяснить это ло^W покупателям, чтоб не терзались сомнения. Ведь почему-то 32-разрядная ОС Windows Server с энтерпрайзным ценником легко и непринужденно видит все 64 обещанных ГБ памяти, а такая же ОС версии Standard — только 4 гига.
     
  • 2.47, Anon676731 (?), 01:32, 03/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что об этом, кстати, думает Торвальдс? Он ведь опытный программист, от его мнения отмахиваться не стоит.
     
  • 2.56, runoverheads (ok), 02:20, 03/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    собирал я gentoo на ноуте core2 с флага оптимизации под проц. 32 и 64 бит. имеено потому что памяти было 4гб.
    остался на 64битной т.к. она быстрее работатала. и в тест математики и в мультимедии и в джаваскрипт.
     
  • 1.16, lalkonimus (?), 22:38, 02/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да блин, если у процессора нету AMD64, то это проц старше 2004 года. Вам жалко 200 рублей на старый Athlon64 и еще 200 рублей на такую же мамку?
     
     
  • 2.21, A.Stahl (ok), 22:47, 02/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Не всем нужен процессор аж за двести рублей -- не все тут упoротые геймеры.
     
     
  • 3.35, Иваныч (??), 23:59, 02/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зубожіння
     
  • 2.26, Аноним (26), 23:14, 02/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Щас держу в руках старый нетбук на Intel Atom N280. У него только 32 бита. Fujitsu M2010, вроде 2009-го года модель. Хотя баловство конечно, но люблю иногда этот старенький ноут поюзать.)
     
  • 2.27, Drew (??), 23:15, 02/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это всё понятно, но речь шла за Memory Footprint.
    А тут всё чуть сложнее уже: память-то, конечно, копейки стоит -- но требует, зараза такая, электроэнергии для своей работы. Причём постоянно: регенерация динамического ОЗУ должна происходить не реже, чем <... см. документацию на конкретный чип ...> мсек.
    Так вот: для desktop'а это б/м пофигу. Для ноутбука -- не очень-то.
     
  • 2.51, Онаним (?), 01:47, 03/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Процов без поддержки 64 осталось действительно не много, а вот без поддержки больше 4 гигов оперативы ещё достаточно. Если речь идёт о ноуте то проапгрейдить проц там можно редко, а чипсет - почти никогда, т.ч. больше 4 гигов памяти зачастую не поставить никак. А когда у тебя 4 гига оперативы, выигрыш от перехода на 64 заметен реже, чем проигрыш.
     
  • 1.34, аноним3 (?), 23:58, 02/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    а опенок и нет будут еще долго делать , да другие дистры тоже. так что могут они катиться куда хотят, а рабочий стол накатить любой можно.
     
  • 1.36, Аноним (36), 00:26, 03/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Ubuntu в переводе с африканского -- человечность Помнится в западных странах бы... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.37, Аноним (-), 00:27, 03/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Что тут сказать, гниды!
     
  • 1.39, Аноним (40), 00:31, 03/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Что-то про X32 ничего не слышно. Испугались, что люди перестанут память покупать?
     
     
  • 2.53, Аноним (53), 02:05, 03/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Лично я не пользуюсь x32 потому, что там не работают драйверы NVIDIA Я наивно д... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.41, Аноним (42), 00:39, 03/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    ME PSP в каждом камне, 32 гига оперативы - не роскошь, а повседневная необходимо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.43, Kirill (??), 00:47, 03/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы думаете переход на 64 понадобился, для ускорения и расширения возможней железа?
    Сейчас, как же, всё это можно было и на 32 сделать и ограничения убрать итд.
    Дело лишь в том, что производителям железа захотело побольше денег.
    И они решили сбросить разом целую эру компов, сделав её разом всю целиком устаревшей.
    Такой же ход будет и при переходе на 128 и дальше.
    Но если раньше народ даже особо вопросом не задавался: "зачем?", то уже при переходе с 64 на 128 вопросов повалится море.
     
     
  • 2.52, Аноним (53), 02:01, 03/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Во времена Windows 2000, эта система делилась на версии, которые умеют 3,81 Гб О... весь текст скрыт [показать]
     

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