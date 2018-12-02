02.12.2018 21:39  Xubuntu прекращает подготовку 32-разрядных сборок

> Согласен. Логика отказа от 32 бит абсолютно не понятна.

После «естественного перехода» на 64-бита весь старый софт можно будет списать с поддержки, забить на обратную совместимость, заново продавать то же самое счастливым юзерам, попутно обновляя железо.



> 64 ГБ на данный момент достаточно для любой любительской задачи. При этом мы имеем:

> - значительно меньшее потребление памяти приложениями;

> - более быстрые операции с памятью;

> - больше данных помещается в кэше процессора;

> - меньшее энергопотребление соответственно.

> Понятно, что хочется всё унифицировать. Но разве данные преимущества не перевешивают?...

Именно так. Если в своё время переход на 32-разрядное железо и ПО имел реальный практический смысл, открывая большие перспективы, то нынче смысла в переходе на очередной уровень на потребительском рынке нет вообще — ноль целый ноль десятых. Деньги на ветер.

