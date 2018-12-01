The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

01.12.2018 21:43  Бета-выпуск Dust3D, нового открытого пакета для создания 3D-моделей

Объявлено о формировании первого бета-выпуска проекта Dust3D, в рамках которого развивается программа для быстрого создания 3D-моделей, которые можно использовать при разработке игр или для 3D-печати. Код приложения написан на языке С++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией MIT. Сборки подготовлены для Linux (AppImage), Windows и macOS. Доступен репозиторий с коллекцией готовых моделей.

Dust3D позволяет очень быстро и без наличия предварительного опыта 3D-моделирования сформировать базовый каркас 3D-модели на основе эталонных фотографий, на которых реальный объект снят спереди и сбоку. На основе фотографий пользователю достаточно отметить базовые узлы, после чего полигональная сетка (mesh) будет сформирована автоматически. После этого к различным участкам модели можно поривязать материалы и текстуры. Процесс развёртки 2D-текстур (UV unwrapping) для их наложения на 3D-объект производится автоматически. Подготовленную модель можно экспортировать в форматах FBX и glTF для использования совместно с такими игровыми движками, как Unity и Godot.

Базовые возможности:

  • Комбинированная система моделирования на основе "BMesh", сетки из многоугольников с произвольным числом сторон;
  • Автоматическое UV-преобразование для наложения двумерных текстур на трёхмерные поверхности;
  • Автоматическое формирование каркаса 3D-модели (Auto rigging) для последующего использования скелетной анимации;
  • Поддержка редактирования поз для создания и сохранений определённых пространственных положений и деформированных состояний объекта в процессе формирования персонажей. В том числе поддерживается определение поз по разным фотографиям (например, снимки разных стадий бега животного для последующего определения логики движения);
  • Поддержка редактирования механики движения модели;
  • Поддержка металлических и шероховатых материалов на основе физически корректного рендеринга (PBR);
  • Возможность экспорта в форматах OBJ, FBX и glTF 2.0.






  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.dust3d.org/2018/...)
  2. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка Godot 3.0
  3. OpenNews: Релиз свободного игрового движка Urho3D 1.7
  4. OpenNews: Новая версия свободной системы 3D-моделирования Blender 2.79
  5. OpenNews: Релиз системы проектирования трёхмерных интерфейсов Qt 3D Studio 1.1
  6. OpenNews: Google открыл код Seuratо, системы оптимизации 3D-сцен
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: 3d, model, dust3d
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Qwerty (??), 22:04, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –8 +/
    Ну и в каких известных проектах оно используется?
     
     
  • 2.4, AlexYeCu_not_logged (?), 22:21, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    >Ну и в каких известных проектах оно используется?

    Ты не понял, что речь идёт о выходе версии 1.0 beta?

     
     
  • 3.16, Qwerty (??), 02:05, 02/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ну всё понятно, очередной свободный проект, который так и останется 0.*beta навеки.
     
  • 2.8, Тот_Самый_Анонимус (?), 23:01, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Ну и в каких известных проектах ты участвуешь, как разработчик?
     
     
  • 3.13, Аноним84701 (ok), 00:46, 02/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Ну и в каких известных проектах ты участвуешь, как разработчик?

    Очевидно, во всех проектах, о которых пишут новости на опеннете.
    Разработка ведется на декларативно-описательном языке ЦУДРОАО (Ценные Указания Для Разработчиков От Анонима Опеннета).

     
  • 1.2, Вадик (??), 22:18, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Все модели ужасно кривые, музыка не такая как мне нравится и мне кажется что в целом на фоне кто-то ужасно фальшивит... Не рекомендую к использованию данный софт.
     
     
  • 2.11, vanzhiganov (ok), 23:49, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ... плохому танцору, как воворится =)
     
  • 1.5, kai3341 (ok), 22:59, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Годная штука. Позволит быстро сгенерировать 3D-модели и заниматься движком, пока дизайнер занят production-версией.
     
  • 1.6, Аноним3 (?), 23:00, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    ну это пока бета.. если повезет... то выплывут как блендер. хотя dust как то мне напоминает один не очень приятный химикат( и очень опасный)) . ну это так ассоциации.
     
     
  • 2.9, AlexYeCu_not_logged (?), 23:03, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >хотя dust как то мне напоминает один не очень приятный химикат( и очень опасный)) . ну это так ассоциации

    А слово «пыль» тебе ничего не напоминает?

     
  • 1.7, Аноним (7), 23:01, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    закос под https://www.youtube.com/watch?v=Oie1ZXWceqM, но пока не дотягивает

    вот исходник https://github.com/mengluwang121/3Sweep

     
     
  • 2.15, Константавр (ok), 01:08, 02/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот это вещь... Спасибо большое. Надо поковырять
     
  • 1.10, Аноним (10), 23:05, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Звучит интересно. В музеях можно штамповать сувенирные копии скульптур, даже не притрагиваясь к оригиналам.
     
  • 1.12, Аноним (12), 00:22, 02/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Вот вам вместо Manuel Bastioni Lab. Наслаждайтесь качеством!
     
  • 1.14, DmA (??), 00:46, 02/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    лицо своё что-ли оцифровать :)
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor