01.12.2018 21:43  Бета-выпуск Dust3D, нового открытого пакета для создания 3D-моделей

Объявлено о формировании первого бета-выпуска проекта Dust3D, в рамках которого развивается программа для быстрого создания 3D-моделей, которые можно использовать при разработке игр или для 3D-печати. Код приложения написан на языке С++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией MIT. Сборки подготовлены для Linux (AppImage), Windows и macOS. Доступен репозиторий с коллекцией готовых моделей. Dust3D позволяет очень быстро и без наличия предварительного опыта 3D-моделирования сформировать базовый каркас 3D-модели на основе эталонных фотографий, на которых реальный объект снят спереди и сбоку. На основе фотографий пользователю достаточно отметить базовые узлы, после чего полигональная сетка (mesh) будет сформирована автоматически. После этого к различным участкам модели можно поривязать материалы и текстуры. Процесс развёртки 2D-текстур (UV unwrapping) для их наложения на 3D-объект производится автоматически. Подготовленную модель можно экспортировать в форматах FBX и glTF для использования совместно с такими игровыми движками, как Unity и Godot. Базовые возможности: Комбинированная система моделирования на основе "BMesh", сетки из многоугольников с произвольным числом сторон;

Автоматическое UV-преобразование для наложения двумерных текстур на трёхмерные поверхности;

Автоматическое формирование каркаса 3D-модели (Auto rigging) для последующего использования скелетной анимации;

Поддержка редактирования поз для создания и сохранений определённых пространственных положений и деформированных состояний объекта в процессе формирования персонажей. В том числе поддерживается определение поз по разным фотографиям (например, снимки разных стадий бега животного для последующего определения логики движения);

Поддержка редактирования механики движения модели;

Поддержка металлических и шероховатых материалов на основе физически корректного рендеринга (PBR);

Возможность экспорта в форматах OBJ, FBX и glTF 2.0.











