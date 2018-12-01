01.12.2018 21:43  Бета-выпуск Dust3D, нового открытого пакета для создания 3D-моделей

|
|
|
|
|
|
|
|3.13, Аноним84701 (ok), 00:46, 02/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
> Ну и в каких известных проектах ты участвуешь, как разработчик?
Очевидно, во всех проектах, о которых пишут новости на опеннете.
Разработка ведется на декларативно-описательном языке ЦУДРОАО (Ценные Указания Для Разработчиков От Анонима Опеннета).
|
|1.2, Вадик (??), 22:18, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
|
Все модели ужасно кривые, музыка не такая как мне нравится и мне кажется что в целом на фоне кто-то ужасно фальшивит... Не рекомендую к использованию данный софт.
|
|1.6, Аноним3 (?), 23:00, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–2 +/–
|
ну это пока бета.. если повезет... то выплывут как блендер. хотя dust как то мне напоминает один не очень приятный химикат( и очень опасный)) . ну это так ассоциации.
|
|
|
|2.9, AlexYeCu_not_logged (?), 23:03, 01/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
>хотя dust как то мне напоминает один не очень приятный химикат( и очень опасный)) . ну это так ассоциации
А слово «пыль» тебе ничего не напоминает?
|