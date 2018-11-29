29.11.2018 20:45  Альфа-выпуск порта игрового движка OpenXRay под Linux

Разработчики проекта OpenXRay сообщили о готовности альфа-выпуска порта движка под Linux. Само портирование уже завершено, однако многое ещё не готово и проходит стадию доработки, но уже сейчас движок запускается и работает. Исходные коды можно скомпилировать с помощью CMake и GCC 7. Для работы под Linux используются библиотеки SDL2 и OpenGL. Исходные коды проекта доступны на GitHub.

В рамках проекта OpenXRay происходит развитие движка X-Ray версии 1.6.02, используемого в игре "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти". Проект основан после утечки исходных кодов движка и ставит перед собой цель исправления всех оригинальных недочётов и введения новых возможностей как для обычных пользователей, так и для разработчиков модификаций. Разработчики приглашают всех желающих присоединиться к разработке проекта.

Видео с демонстрацией запуска OpenXRay в ArchLinux: