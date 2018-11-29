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29.11.2018 20:45  Альфа-выпуск порта игрового движка OpenXRay под Linux

Разработчики проекта OpenXRay сообщили о готовности альфа-выпуска порта движка под Linux. Само портирование уже завершено, однако многое ещё не готово и проходит стадию доработки, но уже сейчас движок запускается и работает. Исходные коды можно скомпилировать с помощью CMake и GCC 7. Для работы под Linux используются библиотеки SDL2 и OpenGL. Исходные коды проекта доступны на GitHub.

В рамках проекта OpenXRay происходит развитие движка X-Ray версии 1.6.02, используемого в игре "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти". Проект основан после утечки исходных кодов движка и ставит перед собой цель исправления всех оригинальных недочётов и введения новых возможностей как для обычных пользователей, так и для разработчиков модификаций. Разработчики приглашают всех желающих присоединиться к разработке проекта.

Видео с демонстрацией запуска OpenXRay в ArchLinux:



  1. Главная ссылка к новости ( https://vk.com/openxray?w=wal...)
  2. OpenNews: Игровой движок Xenko переведён в разряд свободных проектов
  3. OpenNews: Выпуск текстового игрового движка INSTEAD 3.2.0
  4. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка Godot 3.0
  5. OpenNews: Релиз свободного игрового движка Urho3D 1.7
  6. OpenNews: Исходные тексты игрового движка CryEngine опубликованы на GitHub
Автор новости: marlock
Тип: Программы
Ключевые слова: game
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  • 1.1, EuPhobos (ok), 21:14, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    зачем он в начале выполнил winecfg, если потом всё равно запустил shell скрипт? )))

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:15, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Чтобы показать, что игра не через wine запускается
     
     
  • 3.4, EuPhobos (ok), 21:16, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > Чтобы показать, что игра не через wine запускается

    Я верю, что оно без вайн работает, но "команда не найдена" - это не показатель отсутствия вайн в системе )
    Тем более, если потом запустился шелл скрипт, в котором может быть всё что угодно, включая путь до вайн.

     
     
  • 4.5, Аноним (3), 21:22, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Исходники есть, можно проверить, собрать и запустить, а в видео это скорее-всего было показано, что игра запускается не через вайн, чтобы вопросов не задавали не смотря в исходники
     
  • 4.20, Аноним (20), 01:26, 30/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Блин, не занудствуй.
     
  • 1.2, Аноним (3), 21:15, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    >Open
    >утечки исходных кодов

    Думаю, стоило назвать форк LeakedXRay

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:51, 29/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Например можно открыть третью же ссылку, которая на википедию и увидеть фразу Та... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 00:25, 30/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    А в суде потом это примут как аргумент Да и некоммерческий - очень вольное поня... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним (6), 21:41, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Через сколько потребуют удалить с GitHub?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 21:54, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не потребуют
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:02, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сначала дадут допилить, потом скачают себе, а уж потом потребуют удалить.
     
  • 2.12, Аноним (12), 22:41, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что, есть, кому требовать? GSC же загнулась.
     
     
  • 3.13, Клавдий Штольц (?), 22:58, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    С подключением. GSC в 2016 выпустила Казаи 3, а в этом году Григорович снова анонсировал S.T.A.L.K.E.R 2.
    Не пропадайте больше из интернета надолго. Всех благ.
     
  • 3.14, Аноним (14), 23:00, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как бы движок не остался чисто для фана, как ксаш.
    Для каких игр он может быть годен кроме таких сталкеро бродилок?
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 01:06, 30/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ксаш норм движок. Пили моды сколько хочешь.
     
  • 1.10, Аноним (10), 22:08, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну что, играм на Lua под Linux быть!
     
     
  • 2.11, Аноним (-), 22:20, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    http://github.com/instead-hub/instead
     
  • 1.15, Аноним (16), 00:22, 30/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Хрена, это теперь в новостях опеннета варезок А роскомнадзор за это не отправи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, Аноним (17), 01:07, 30/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    О том же подумал. Может быть с нуля переписали все?
     
  • 1.19, Аноним (17), 01:10, 30/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ненужно от слова совсем. Х-рей - глюкадром, модерство - боль.
    Сорцы утекшие, даже если с разрешения, лицензия не ясная.
     

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