29.11.2018 20:45  Альфа-выпуск порта игрового движка OpenXRay под Linux

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|3.4, EuPhobos (ok), 21:16, 29/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Чтобы показать, что игра не через wine запускается
Я верю, что оно без вайн работает, но "команда не найдена" - это не показатель отсутствия вайн в системе )
Тем более, если потом запустился шелл скрипт, в котором может быть всё что угодно, включая путь до вайн.
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|4.5, Аноним (3), 21:22, 29/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Исходники есть, можно проверить, собрать и запустить, а в видео это скорее-всего было показано, что игра запускается не через вайн, чтобы вопросов не задавали не смотря в исходники
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|3.13, Клавдий Штольц (?), 22:58, 29/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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С подключением. GSC в 2016 выпустила Казаи 3, а в этом году Григорович снова анонсировал S.T.A.L.K.E.R 2.
Не пропадайте больше из интернета надолго. Всех благ.
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|3.14, Аноним (14), 23:00, 29/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Как бы движок не остался чисто для фана, как ксаш.
Для каких игр он может быть годен кроме таких сталкеро бродилок?
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