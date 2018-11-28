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28.11.2018 10:37  Новый этап тестирования DNS поверх HTTPS в Firefox

Разработчики Mozilla анонсировали третий этап тестирования функции обращения к DNS поверх HTTPS (DoH, DNS over HTTPS), на котором небольшой части пользователей Firefox из США будет предложено активировать DoH и принять участие в тестировании (при нежелании пользователь сможет отказаться). Если первые два этапа тестирования проводились на пользователях ночных сборок и бета-выпусков, то на третьем этапа DoH будет предложен пользователям релизов.

Отмечается, что первые два этапа тестирования продемонстрировали неплохие показатели ускорения при работе через медленные каналы связи. У пользователей с высокоскоростным доступом к сети отмечалось замедление на уровне 6 миллисекунд, которое признано несущественным и незаметным в процессе работы. Если первые два этапа измеряли производительность непосредственно операций с DNS, то на третьем этапе планируется оценить общую картину, учитывающую и время загрузки тестовой страницы.

Раз в сутки браузер будет измерять скорость загрузки специальной тестовой страницы, что позволит оценить изменение эффективности локализации обращений через сети доставки контента (CDN). DNS-сервер CDN-сети формирует ответ, учитывая адрес резолвера и выдаёт ближайший хост для получения контента. При отправке DNS-запроса c ближайшего к пользователю резолвера CDN вернёт адрес ближайшего хоста, но при отправке DNS-запроса с централизованного резолвера ближайший к пользователю хост определить не получится. Поэтому при использовании DoH важно учитывать не только производительность операций с DNS, но и дополнительные задержки, которые могут возникнуть из-за снижения эффективности загрузки контента через CDN.

Для включения DoH на системах не приглашённых для участия в тестировании, достаточно в about:config изменить значение переменной network.trr.mode, которая поддерживается начиная с Firefox 60. Значение 0 полностью отключает DoH; 1 - используется DNS или DoH, в зависимости от того, что быстрее; 2 - используется DoH по умолчанию, а DNS как запасной вариант; 3 - используется только DoH; 4 - режим зеркалирования при котором DoH и DNS задействованы параллельно. По умолчанию используется DNS-сервер CloudFlare, но его можно изменить через параметр network.trr.uri, например, можно установить "https://dns.google.com/".

Напомним, что DoH может оказаться полезным для исключения утечек сведений о запрашиваемых именах хостов через DNS-серверы провайдеров, борьбы с MITM-атаками и подменой DNS-трафика, противостояния блокировкам на уровне DNS или для организации работы в случае невозможности прямого обращения к DNS-серверам (например, при работе через прокси). Если в обычной ситуации DNS-запросы напрямую отправляются на определённые в конфигурации системы DNS-серверы, то в случае DoH запрос на определение IP-адреса хоста инкапсулируется в трафик HTTPS и отправляется на HTTP-сервер, на котором резолвер обрабатывает запросы через Web API. Существующий стандарт DNSSEC использует шифрование лишь для аутентификации клиента и сервера, но не защищает трафик от перехвата и не гарантирует конфиденциальность запросов.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/futur...)
  2. OpenNews: Mozilla тестирует DNS поверх HTTPS и применение GPU для отрисовки
  3. OpenNews: Тестирование DNS over HTTPS в Firefox может привести к утечке данных об открываемых сайтах
  4. OpenNews: Mozilla, Cloudflare, Fastly и Apple работают над применением шифрования для SNI
  5. OpenNews: В следующем выпуске Android появится поддержка "DNS over TLS"
  6. OpenNews: Mozilla, Cloudflare, Fastly и Apple работают над применением шифрования для SNI
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: dns, https, doh
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  • 1.1, timur.davletshin (ok), 10:44, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Да годная, годная штука. Только у меня почему-то ряд адресов в режиме только DoH не резолвится...
     
     
  • 2.7, A.Stahl (ok), 11:17, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Я х.з. как это работает, но наверное нужна поддержка этой технологии и со стороны самого DNS-сервера. И эта поддержка, скорее всего, пока ещё есть далеко не везде.
     
     
  • 3.34, dimqua (ok), 14:10, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Поддержка необязательна.
     
  • 2.18, andy (??), 12:05, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Нет, не годная.
    https://youtu.be/OxFFTxJv1L4?t=2627
     
  • 2.33, th3m3 (ok), 14:01, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Когда ещё только завели эту фичу, у меня ни один сайт не открывался с DoH. Больше не тестил.
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:44, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ну, теперь будет только один источник цензуры - удостоверяющий центр. Только один, зато на всех. Этож лучше "товарищ майор" - далеко и ему совершенно нет до тебя дела, да? ;)
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:49, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    "Когда вы говорите, такое впечатление, что вы бредите" - Шурик.
     
     
  • 3.4, Аноним (2), 11:02, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "Сейчас к людям надо помягше. А на вопросы смотреть ширше."
    Друг шурика
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 12:36, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Друг-ли?..
     
  • 2.5, товарищ майор (?), 11:12, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    ну чего это "только один"? Сколько надо, столько и будет.

    А "удостоверяющий центр" может быть и впрямь один - это ж гугль, если мы правильно попросим - подпишет чего надо. Они вообще с удовольствием с нами сотрудничают. И с "ними" тоже, конечно, но мы в данном случае - не конкурируем, а тоже сотрудничаем.

     
     
  • 3.15, Аноним (2), 11:57, 28/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Сколько надо, столько и будет А в том то и дело, товарищ майор, что достаточ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:14, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Как бы помягчьте сказать ... DNS юзает не только браузер.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:19, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да. Что сказать то хотели?
     
  • 2.9, Аноним (-), 11:25, 28/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    1 Основная часть конфиденциальных днс-запросов это именно браузер Резолвы клие... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:42, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот именно в случае браузера DoH добавляет мало конфиденциальности: имена видны в самих https запросах.
     
     
  • 4.13, Аноним (-), 11:50, 28/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ты не пробовал подумать на 1 шаг вперёд Или хотя бы логику включить Смотри, на... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.21, нах (?), 12:41, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    иксперды опеннета такие иксперды...

    sni отправляет имя твоего порноресурса открытым текстом без всякой ненужной сложности, "посмотреть" на него может почти любой васян, освоивший вайршкварк (я бы сказал 'любой', но вот ты, как выясняется, не можешь, бредишь какими-то сертификатами сервера), но есть один ньюанс - он должен как-то уметь перехватить твой траффик.

    (причем эта технология a) вредная b) ненужная c) стоило бы внимательно посмотреть, что за люди вообще ее пропихнули в стандарты, и, на всякий случай, проверить что они еще понапропихивали.)

    но вместо этого мы будем городить dns-over-tls чтоб никто не догадался, кому именно принадлежат те dns-прокси и зачем их владельцы пошли на такие затраты.

    наивные детишки вроде тебя будут счастливы слить помимо васяна еще и клаудфлейру все свои секретики. Причем васян-то существует только в их фантазии, зато клаудфлейр существует вполне себе в материальном мире.

     
     
  • 6.35, dimqua (ok), 14:14, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Причем васян-то существует только в их фантазии, зато клаудфлейр существует вполне себе в материальном мире.

    А по-твоему, других провайдеров кроме Cloudflare не существует?

     
  • 4.23, Annoynymous (ok), 12:56, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Доменные имена в https запросах видны? Ты что куришь?
     
     
  • 5.25, Аноним (25), 13:12, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    SNI
     
  • 5.27, Аноним (27), 13:39, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, имя домена до SNI не шифровалось в HTTPS и шло в хендшейке SSL.

    Увы, SNI сейчас расширение и это скорее новинка и прикольная штука,
    но нет гарантий, что она включена и работает.

     
  • 1.10, Аноним (6), 11:30, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Основная часть конфиденциальных днс-запросов это именно браузер

    Это еще зачем ?

     
  • 1.20, Аноним (20), 12:41, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    держать на карандаше пользователя браузера Так вот чьи уши из-за кулис торча... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.30, Аноним84701 (ok), 13:44, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> По умолчанию используется DNS-сервер CloudFlare
    > Так вот чьи уши из-за кулис торчат.

    Видимо, у гугла пока ушей на всех не хватает:
    https://github.com/systemd/systemd/blob/master/meson_options.txt
    >       description : 'space-separated list of default DNS servers',
    >       value : '8.8.8.8 8.8.4.4 2001:4860:4860::8888 2001:4860:4860::8844')

    [...]
    > option('ntp-servers', type : 'string',
    >       description : 'space-separated list of default NTP servers',
    >      value : 'time1.google.com time2.google.com time3.google.com time4.google.com')
    >

     
  • 2.31, Pahanivo (ok), 13:44, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я так понимаю, что в данном случае, для использования липового сертификата спецслужбам не надо даже на канал врезаться - достаточно просто переписать А запись на "своем" ДНС?
     
  • 1.22, Тот_Самый_Анонимус (?), 12:49, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, а есть браузеры для корпоративного использования? Чтобы можно было запретить установку расширений и махинаций с ДНС? Очень полезная была бы штука.
     
     
  • 2.24, A.Stahl (ok), 13:05, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    IE. Там нельзя устанавливать расширения. Корпоративней некуда...
     
     
  • 3.26, 1 (??), 13:38, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    +1 и рулится политикой в AD
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 13:52, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    только MS рулилку ломает от версии к версии
     
  • 2.28, Аноним (27), 13:41, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Закрывай все проксей и говори что корпорация в серой сети.
     
  • 2.29, НяшМяш (ok), 13:42, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
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