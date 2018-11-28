28.11.2018 10:37  Новый этап тестирования DNS поверх HTTPS в Firefox

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|2.7, A.Stahl (ok), 11:17, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Я х.з. как это работает, но наверное нужна поддержка этой технологии и со стороны самого DNS-сервера. И эта поддержка, скорее всего, пока ещё есть далеко не везде.
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|2.33, th3m3 (ok), 14:01, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Когда ещё только завели эту фичу, у меня ни один сайт не открывался с DoH. Больше не тестил.
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|1.2, Аноним (2), 10:44, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–2 +/–
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Ну, теперь будет только один источник цензуры - удостоверяющий центр. Только один, зато на всех. Этож лучше "товарищ майор" - далеко и ему совершенно нет до тебя дела, да? ;)
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|2.5, товарищ майор (?), 11:12, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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ну чего это "только один"? Сколько надо, столько и будет.
А "удостоверяющий центр" может быть и впрямь один - это ж гугль, если мы правильно попросим - подпишет чего надо. Они вообще с удовольствием с нами сотрудничают. И с "ними" тоже, конечно, но мы в данном случае - не конкурируем, а тоже сотрудничаем.
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|3.11, Аноним (11), 11:42, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Вот именно в случае браузера DoH добавляет мало конфиденциальности: имена видны в самих https запросах.
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|5.21, нах (?), 12:41, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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иксперды опеннета такие иксперды...
sni отправляет имя твоего порноресурса открытым текстом без всякой ненужной сложности, "посмотреть" на него может почти любой васян, освоивший вайршкварк (я бы сказал 'любой', но вот ты, как выясняется, не можешь, бредишь какими-то сертификатами сервера), но есть один ньюанс - он должен как-то уметь перехватить твой траффик.
(причем эта технология a) вредная b) ненужная c) стоило бы внимательно посмотреть, что за люди вообще ее пропихнули в стандарты, и, на всякий случай, проверить что они еще понапропихивали.)
но вместо этого мы будем городить dns-over-tls чтоб никто не догадался, кому именно принадлежат те dns-прокси и зачем их владельцы пошли на такие затраты.
наивные детишки вроде тебя будут счастливы слить помимо васяна еще и клаудфлейру все свои секретики. Причем васян-то существует только в их фантазии, зато клаудфлейр существует вполне себе в материальном мире.
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|6.35, dimqua (ok), 14:14, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Причем васян-то существует только в их фантазии, зато клаудфлейр существует вполне себе в материальном мире.
А по-твоему, других провайдеров кроме Cloudflare не существует?
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|5.27, Аноним (27), 13:39, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Да, имя домена до SNI не шифровалось в HTTPS и шло в хендшейке SSL.
Увы, SNI сейчас расширение и это скорее новинка и прикольная штука,
но нет гарантий, что она включена и работает.
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|2.30, Аноним84701 (ok), 13:44, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> По умолчанию используется DNS-сервер CloudFlare
> Так вот чьи уши из-за кулис торчат.
Видимо, у гугла пока ушей на всех не хватает:
https://github.com/systemd/systemd/blob/master/meson_options.txt
> description : 'space-separated list of default DNS servers',
> value : '8.8.8.8 8.8.4.4 2001:4860:4860::8888 2001:4860:4860::8844')
[...]
> option('ntp-servers', type : 'string',
> description : 'space-separated list of default NTP servers',
> value : 'time1.google.com time2.google.com time3.google.com time4.google.com')
>
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|2.31, Pahanivo (ok), 13:44, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Я так понимаю, что в данном случае, для использования липового сертификата спецслужбам не надо даже на канал врезаться - достаточно просто переписать А запись на "своем" ДНС?
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