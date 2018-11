28.11.2018 10:37  Новый этап тестирования DNS поверх HTTPS в Firefox

2.30 , Аноним84701 ( ok ), 13:44, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – >> По умолчанию используется DNS-сервер CloudFlare

> Так вот чьи уши из-за кулис торчат. Видимо, у гугла пока ушей на всех не хватает:

https://github.com/systemd/systemd/blob/master/meson_options.txt

> description : 'space-separated list of default DNS servers',

> value : '8.8.8.8 8.8.4.4 2001:4860:4860::8888 2001:4860:4860::8844') [...]

> option('ntp-servers', type : 'string',

> description : 'space-separated list of default NTP servers',

> value : 'time1.google.com time2.google.com time3.google.com time4.google.com')

> 2.31 , Pahanivo ( ok ), 13:44, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – Я так понимаю, что в данном случае, для использования липового сертификата спецслужбам не надо даже на канал врезаться - достаточно просто переписать А запись на "своем" ДНС?