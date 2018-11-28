28.11.2018 10:37  Новый этап тестирования DNS поверх HTTPS в Firefox

Разработчики Mozilla анонсировали третий этап тестирования функции обращения к DNS поверх HTTPS (DoH, DNS over HTTPS), на котором небольшой части пользователей Firefox из США будет предложено активировать DoH и принять участие в тестировании (при нежелании пользователь сможет отказаться). Если первые два этапа тестирования проводились на пользователях ночных сборок и бета-выпусков, то на третьем этапа DoH будет предложен пользователям релизов. Отмечается, что первые два этапа тестирования продемонстрировали неплохие показатели ускорения при работе через медленные каналы связи. У пользователей с высокоскоростным доступом к сети отмечалось замедление на уровне 6 миллисекунд, которое признано несущественным и незаметным в процессе работы. Если первые два этапа измеряли производительность непосредственно операций с DNS, то на третьем этапе планируется оценить общую картину, учитывающую и время загрузки тестовой страницы. Раз в сутки браузер будет измерять скорость загрузки специальной тестовой страницы, что позволит оценить изменение эффективности локализации обращений через сети доставки контента (CDN). DNS-сервер CDN-сети формирует ответ, учитывая адрес резолвера и выдаёт ближайший хост для получения контента. При отправке DNS-запроса c ближайшего к пользователю резолвера CDN вернёт адрес ближайшего хоста, но при отправке DNS-запроса с централизованного резолвера ближайший к пользователю хост определить не получится. Поэтому при использовании DoH важно учитывать не только производительность операций с DNS, но и дополнительные задержки, которые могут возникнуть из-за снижения эффективности загрузки контента через CDN. Для включения DoH на системах не приглашённых для участия в тестировании, достаточно в about:config изменить значение переменной network.trr.mode, которая поддерживается начиная с Firefox 60. Значение 0 полностью отключает DoH; 1 - используется DNS или DoH, в зависимости от того, что быстрее; 2 - используется DoH по умолчанию, а DNS как запасной вариант; 3 - используется только DoH; 4 - режим зеркалирования при котором DoH и DNS задействованы параллельно. По умолчанию используется DNS-сервер CloudFlare, но его можно изменить через параметр network.trr.uri, например, можно установить "https://dns.google.com/". Напомним, что DoH может оказаться полезным для исключения утечек сведений о запрашиваемых именах хостов через DNS-серверы провайдеров, борьбы с MITM-атаками и подменой DNS-трафика, противостояния блокировкам на уровне DNS или для организации работы в случае невозможности прямого обращения к DNS-серверам (например, при работе через прокси). Если в обычной ситуации DNS-запросы напрямую отправляются на определённые в конфигурации системы DNS-серверы, то в случае DoH запрос на определение IP-адреса хоста инкапсулируется в трафик HTTPS и отправляется на HTTP-сервер, на котором резолвер обрабатывает запросы через Web API. Существующий стандарт DNSSEC использует шифрование лишь для аутентификации клиента и сервера, но не защищает трафик от перехвата и не гарантирует конфиденциальность запросов.



