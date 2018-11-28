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28.11.2018 10:25  В декабре в Москве состоятся конференции по языку Rust и компьютерной графике

В декабре в Москве пройдут две конференции, затрагивающие тематику свободного ПО:

  • 15-16 декабря в отеле Новотель Москва Сити пройдёт RustRush 2018 - международная конференция для разработчиков на языке Rust. Заявлено 12 докладчиков из разных стран, среди них 4 докладчика из Rust Team: Стив Клабник, Эшли Уильямс, Паскаль Хертляйф и Катарина Фей. Основные темы конференции - веб, блокчейн, системное программирование и высокая производительность. Будет 2 семинара: Стив Клабник и Эшли Уильямс проведут семинар об использовании связки Rust и WebAssembly, а Артём Павлов (основатель проекта RustCrypto) - о криптографии на чистом Rust. Посещение платное, но предусмотрена 50% скидка для студентов (промокод STUDENT и нужно будет показать действующий студенческий билет) и 20% скидка для участников сообщества OpenNET (промокод OPENNET).
  • C 1 по 2 декабря в Москве в отеле Holiday Inn Сокольники пройдёт конференция по компьютерной графике CG Event. Начало регистрации в 10:00. Участие в конференции платное. Для удобства слушателей, все доклады, посвящённые работе с открытым ПО, объединены в общий блок и будут проводиться в одном и том же зале в первый день конференции.

    Темы докладов:

    • Verge3D или веб-интерактив для людей
    • OpenToonz – анимационный гигант в рядах Open Source
    • Смешиваем Blender и OpenToonz
    • Анимация в Krita: готовим свинью к Новому Году
    • Gutter Guys: тонкости создания атмосферной сцены. Демонстрация возможностей движка EEVEE для Blender
    • TOP 10 новинок Blender 2.8
    • MoGraph не нужен! Или конкурентный инструментарий для моушн-дизайнера на халяву
    • Realtime-Маскарад
    • From Earth to Mars
    • Blender может всё-2!


  1. Главная ссылка к новости (https://rustrush.ru/index-ru...)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: conference, rust, graphic
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  • 1, Вася (??), 18:08, 28/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Видео и/или трансляция будут? :/
     
     
  • 2, th3m3 (ok), 20:28, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Надеюсь будет видео со всех конференций.
     

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