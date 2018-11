28.11.2018 10:25  В декабре в Москве состоятся конференции по языку Rust и компьютерной графике

В декабре в Москве пройдут две конференции, затрагивающие тематику свободного ПО: 15-16 декабря в отеле Новотель Москва Сити пройдёт RustRush 2018 - международная конференция для разработчиков на языке Rust. Заявлено 12 докладчиков из разных стран, среди них 4 докладчика из Rust Team: Стив Клабник, Эшли Уильямс, Паскаль Хертляйф и Катарина Фей. Основные темы конференции - веб, блокчейн, системное программирование и высокая производительность. Будет 2 семинара: Стив Клабник и Эшли Уильямс проведут семинар об использовании связки Rust и WebAssembly, а Артём Павлов (основатель проекта RustCrypto) - о криптографии на чистом Rust. Посещение платное, но предусмотрена 50% скидка для студентов (промокод STUDENT и нужно будет показать действующий студенческий билет) и 20% скидка для участников сообщества OpenNET (промокод OPENNET).

C 1 по 2 декабря в Москве в отеле Holiday Inn Сокольники пройдёт конференция по компьютерной графике CG Event. Начало регистрации в 10:00. Участие в конференции платное. Для удобства слушателей, все доклады, посвящённые работе с открытым ПО, объединены в общий блок и будут проводиться в одном и том же зале в первый день конференции. Темы докладов: Verge3D или веб-интерактив для людей OpenToonz – анимационный гигант в рядах Open Source Смешиваем Blender и OpenToonz Анимация в Krita: готовим свинью к Новому Году Gutter Guys: тонкости создания атмосферной сцены. Демонстрация возможностей движка EEVEE для Blender TOP 10 новинок Blender 2.8 MoGraph не нужен! Или конкурентный инструментарий для моушн-дизайнера на халяву Realtime-Маскарад From Earth to Mars Blender может всё-2!