24.11.2018 08:21  Выпуск GNU OrgaDoc 1.0, инструмента для организации работы с коллекцией документов

Подготовлен полностью переработанный выпуск GNU OrgaDoc 1.0, переписанный с языка Eiffel на Си (C89). OrgaDoc позволяет автоматизировать работу по генерации документов и организации работы с ними на разных компьютерах. OrgaDoc даёт возможность сформировать индекс имеющихся документов и работать с ними как с единой коллекцией, например, разом копировать на другую систему, синхронизировать состояние коллекции между компьютерами и преобразовывать из одного формата в другой.

В состав пакета входит две утилиты: orgadoc-init-readme для поиска имеющихся документов и генерации индекса (readme.xml), и orgadoc для манипуляций с коллекцией и форматирования документов (преобразования из одного формата в другой) на основе информации из readme.xml. Для синхронизации данных между системами поддерживается использование утилит rsync и unison.



