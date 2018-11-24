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24.11.2018 08:21  Выпуск GNU OrgaDoc 1.0, инструмента для организации работы с коллекцией документов

Подготовлен полностью переработанный выпуск GNU OrgaDoc 1.0, переписанный с языка Eiffel на Си (C89). OrgaDoc позволяет автоматизировать работу по генерации документов и организации работы с ними на разных компьютерах. OrgaDoc даёт возможность сформировать индекс имеющихся документов и работать с ними как с единой коллекцией, например, разом копировать на другую систему, синхронизировать состояние коллекции между компьютерами и преобразовывать из одного формата в другой.

В состав пакета входит две утилиты: orgadoc-init-readme для поиска имеющихся документов и генерации индекса (readme.xml), и orgadoc для манипуляций с коллекцией и форматирования документов (преобразования из одного формата в другой) на основе информации из readme.xml. Для синхронизации данных между системами поддерживается использование утилит rsync и unison.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск Rsync 3.1.2 c устранением уязвимости
  3. OpenNews: Выпуск открытой P2P-системы синхронизации файлов Syncthing 0.14
  4. OpenNews: Основатель QEMU и FFmpeg развивает систему синхронизации файлов VFsync
  5. OpenNews: Леннарт Поттеринг представил свой новый проект Casync
  6. Использование unison для двусторонней синхронизации файлов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gnu, sync, rsync, unison, orgadoc
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  • 1, КГБ СССР (?), 10:47, 24/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    В самом деле: зачем делать HURD, если можно ежемесячно выкатывать какое-то ненужно, для пояснения огромной полезности которого даже внятное описание невозможно, и потом регулярно обновлять его, создавая видимость деятельности?

    Если вы донатите эти криптокоммунякам, самое время остановиться.

     
     
  • 2, Аноним (2), 10:48, 24/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    О том, что над проектами могут работать разные люди в составе одной большой организации, месье не в курсе?
     
     
  • 3, КГБ СССР (?), 11:07, 24/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > О том, что над проектами могут работать разные люди в составе одной
    > большой организации, месье не в курсе?

    Месье, в отличие от анонимных аналитегов опеннета и GNUтых коммуняк, в бизнесе с прошлого века и кое-что о сопутствующем документообороте знает.

     
     
  • 4, Ordu (ok), 11:39, 24/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А при чём здесь документооборот? Документооборот -- это хроническое заболевание свойственное офисному планктону, но эта утилита явно не для него. Интерфейс командной строки для офисного планктона? Да не смешите мои тапочки. Офисному планктону нужен гуй на электроне, всё остальное он воспринимает как тяжёлое наследие коммунизма в бизнесе прошлого века.
     

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