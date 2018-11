Увидел свет релиз классической системы инициализации sysvinit 2.92, которая широко применялась в дистрибутивах Linux во времена до systemd и upstart. Изначально релиз планировалось отложить до конца года, но благодаря помощи некоторых разработчиков из проектов Debian и Devuan удалось оперативно устранить остававшиеся нерешёнными проблемы. В новом выпуске: Добавлена поддержка сборки и запуска в окружении Debian GNU/Hurd;

Унифицированы задержки отправки сигналов SIGTERM и SIGKILL в командах shutdown и init (задержка теперь составляет 3 секунды);

В команду last добавлен флаг "-l", при указании которого полнотью отображаются логины пользователей длиннее 8 символов;

В команду shutdown добавлены опции "-q" и "-Q" для снижения частоты вывода сообщения о завершении работы системы ("system is going down"). При указании "-q" сообщения выводятся с интервалом 5, 10 и 60 минут, а при указании "-Q" выводится только финальное предупреждение;

В настройках stty для аварийной консоли теперь применяется режим ECHOE вместо ECHOPRT, обеспечивающий более привычное поведение клавиши backspace;

В команду pidof добавлена опция "-f format" для определения стиля форматирования вывода;

Добавлена новая утилита readbootlog, читающая содержимое лога /var/log/boot, формируемого процессом bootlogd, и выводящая информацию на экран в более читаемом виде с очисткой управляющих символов.