24.11.2018 09:12  Выпуск Wine 3.21

3.6 , Кирпич ( ? ), 10:27, 24/11/2018 [^] [ответить] [к модератору] –1 + / – От патчей Valve есть ощутимый эффект не только в запуске игр, но и запуске/совершенствованию других приложений: KOMPAS, Autocad, TIA Portal, в конце концов MS Office. Некоторые компании уже согласились портировать игры на linux, есть также Feral Interactive, которая собственно и делает порты. А вы что хотели? Что вот так вот сразу всё улучшиться?! 5 лет небольшой срок что бы линукс стал игровым или что бы была полноценная поддержка windows-приложений

