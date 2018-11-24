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24.11.2018 09:12  Выпуск Wine 3.21

Доступен экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 3.21. С момента выпуска версии 3.20 было закрыто 62 отчёта об ошибках и внесено 316 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Система маршалинга в Typelib переписана с использованием функций NDR;
  • Решены проблемы с выводом графики в Android 8+. В wineandroid добавлена поддержка gralloc;
  • В DirectWrite добавлена поддержка хранения ресурсов шрифтов в памяти;
  • Улучшена поддержка джойстика;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: World of Tanks, RoughDraft 3, 3DMark Vantage, NFS Porsche, C&C Tiberian Sun and Red Alert 2, Guild Wars 2, Jupiter, Alan Wake, SWAT 3, Rogue Squadron 3D 1.3, Fallout 2, Guild Wars 2, Final Fantasy XI, Visilogic 8.0, From Dust, Halo Online, Revit Architecture, Iris Online, Hard Reset Redux, rFactor2, Oblivion, Altium Designer, GTAIV, MechCommander Gold, KeyShot 5.3.6, Star Wars The Old Republic, Star Citizen, Doxie 2.10.3, Crysis Warhead.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 3.20
  3. OpenNews: Компания Valve представила проект Proton для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: Проект WLinux развивает Linux-дистрибутив, нацеленный на использование в Windows
  5. OpenNews: Релиз CrossOver 18.0 для Linux и macOS
  6. OpenNews: Новая версия пакета PlayOnLinux 4.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
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  • 1.1, Кирпич (?), 09:39, 24/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    С помощью Valve наконец-то wine станет конфеткой
     
     
  • 2.3, A.Stahl (ok), 09:57, 24/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Не всё то шоколад что коричневое.
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:18, 24/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    С помощью протона порты на линукс делать никто не будет. Линукс как игровую платформу можно закопать.
     
     
  • 3.6, Кирпич (?), 10:27, 24/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    От патчей Valve есть ощутимый эффект не только в запуске игр, но и запуске/совершенствованию других приложений: KOMPAS, Autocad, TIA Portal, в конце концов MS Office. Некоторые компании уже согласились портировать игры на linux, есть также Feral Interactive, которая собственно и делает порты. А вы что хотели? Что вот так вот сразу всё улучшиться?! 5 лет небольшой срок что бы линукс стал игровым или что бы была полноценная поддержка windows-приложений
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:42, 24/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Ещё бы media foundation запили наконец
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:11, 24/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Возьми и запили - код открытый.
     
     
  • 3.9, Аноним (2), 11:12, 24/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну я не умею, например.
     
  • 2.7, Кирпич (?), 10:29, 24/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну как бы уже с 3.15
    пруф: https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Wine-Staging-3.15-Released
     
     
  • 3.10, Аноним (2), 11:14, 24/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Там stubов накидали в основном. Таким образом по сути закрыли баг который я репортил.
     
  • 2.8, Kron4ek (ok), 10:45, 24/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пилят потихоньку, в каждом релизе есть кикие-то изменения, связанные с mf/mfplat. Так что рано или поздно запилят полностью.
     
  • 1.11, Аноним (11), 11:40, 24/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >Iris Online

    ого. У них же один живой сервер, да и тот пилится/хостится силами фанатов

     

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