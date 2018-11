24.11.2018 09:12  Выпуск Wine 3.21

Доступен экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 3.21. С момента выпуска версии 3.20 было закрыто 62 отчёта об ошибках и внесено 316 изменений. Наиболее важные изменения: Система маршалинга в Typelib переписана с использованием функций NDR;

Решены проблемы с выводом графики в Android 8+. В wineandroid добавлена поддержка gralloc;

В DirectWrite добавлена поддержка хранения ресурсов шрифтов в памяти;

Улучшена поддержка джойстика;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: World of Tanks, RoughDraft 3, 3DMark Vantage, NFS Porsche, C&C Tiberian Sun and Red Alert 2, Guild Wars 2, Jupiter, Alan Wake, SWAT 3, Rogue Squadron 3D 1.3, Fallout 2, Guild Wars 2, Final Fantasy XI, Visilogic 8.0, From Dust, Halo Online, Revit Architecture, Iris Online, Hard Reset Redux, rFactor2, Oblivion, Altium Designer, GTAIV, MechCommander Gold, KeyShot 5.3.6, Star Wars The Old Republic, Star Citizen, Doxie 2.10.3, Crysis Warhead.