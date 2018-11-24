24.11.2018 09:12  Выпуск Wine 3.21

|
|
|
|
|
|2.5, Аноним (5), 10:18, 24/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
С помощью протона порты на линукс делать никто не будет. Линукс как игровую платформу можно закопать.
|
|
|
|3.6, Кирпич (?), 10:27, 24/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
От патчей Valve есть ощутимый эффект не только в запуске игр, но и запуске/совершенствованию других приложений: KOMPAS, Autocad, TIA Portal, в конце концов MS Office. Некоторые компании уже согласились портировать игры на linux, есть также Feral Interactive, которая собственно и делает порты. А вы что хотели? Что вот так вот сразу всё улучшиться?! 5 лет небольшой срок что бы линукс стал игровым или что бы была полноценная поддержка windows-приложений
|
|
|
|2.8, Kron4ek (ok), 10:45, 24/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Пилят потихоньку, в каждом релизе есть кикие-то изменения, связанные с mf/mfplat. Так что рано или поздно запилят полностью.
|