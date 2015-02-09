The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

12.11.2018 08:27  HTTP поверх протокола QUIC будет стандартизирован как HTTP/3

Дэниел Cтенберг (Daniel Stenberg), автор утилиты cURL, входящий в рабочие группы IETF, развивающие протоколы HTTP и QUIC, сообщил об утверждении решения по продвижению протокола HTTP-over-QUIC в качестве будущего стандарта HTTP/3. Выбор имени для HTTP-over-QUIC вызвал большую дискуссию. Вначале рассматривалась возможность использования для стандартизации связки HTTP-over-QUIC имён HQ, QUIC/2, HTTP/QUIC и HTTP/2-encrypted-over-UDP, но в конце концов разработчики согласились с предложением использовать имя HTTP/3, которое позволит сохранить привычную семантику.

Стандартизация QUIC в IETF разделена на два уровня: определение транспортного протокола QUIC и надстройки для обеспечения работы HTTP поверх QUIC. Связанные с HTTP части отныне будут рассматриваться как HTTP/3. Для транспортного протокола ситуация пока не однозначна, так как развиваемый в IETF протокол и вариант протокола от Google отличаются в некоторых деталях, неформально версию от IETF в сообществе именуют iQUIC, а вариант Google - gQUIC. После завершения стандартизации и синхронизации реализации компанией Google ожидается оставление за протоколом имени QUIC.

Напомним, что протокол QUIC (Quick UDP Internet Connections) c 2013 года развивается компанией Google в качестве альтернативы связке TCP+TLS для Web, решающей проблемы с большим временем установки и согласования соединений в TCP и устраняющей задержки при потере пакетов в процессе передачи данных. QUIC представляет собой надстройку над протоколом UDP, поддерживающую мультиплексирование нескольких соединений и обеспечивающую методы шифрования, эквивалентные TLS/SSL. Рассматриваемый протокол уже интегрирован в серверную инфраструктуру Google, входит в состав Chrome, запланирован для включения в Firefox и активно применяется для обслуживания запросов клиентов на серверах Google.

Основные особенности QUIC:

  • Высокая безопасность, аналогичная TLS (по сути QUIC предоставляет возможность использования TLS поверх UDP);
  • Контроль за целостностью потока, предотвращающий потерю пакетов;
  • Возможность мгновенно установить соединение (0-RTT, примерно в 75% случаях данные можно передавать сразу после отправки пакета установки соединения) и обеспечить минимальные задержки между отправкой запроса и получением ответа (RTT, Round Trip Time);

  • Не использование при повторной передаче пакета того же номера последовательности, что позволяет избежать двусмысленности при определении полученных пакетов и избавиться от таймаутов;
  • Потеря пакета влияет на доставку только связанного с ним потока и не останавливает доставку данных в параллельно передаваемых через текущее соединение потоках;
  • Средства коррекции ошибок, минимизирующие задержки из-за повторной передачи потерянных пакетов. Использование специальных кодов коррекции ошибок на уровне пакета для сокращения ситуаций, требующих повторной передачи данных потерянного пакета.
  • Криптографические границы блоков выравнены с границами пакетов QUIC, что уменьшает влияние потерь пакетов на декодирование содержимого следующих пакетов;
  • Отсутствие проблем с блокировкой очереди TCP;
  • Поддержка идентификатора соединения, позволяющего сократить время на установку повторного соединения для мобильных клиентов;
  • Возможность подключения расширенных механизмов контроля перегрузки соединения;
  • Использование техники прогнозирования пропускной способности в каждом направлении для обеспечения оптимальной интенсивности отправки пакетов, предотвращая скатывание в состояние перегрузки, при которой наблюдается потеря пакетов;
  • Заметный прирост производительности и пропускной способности, по сравнению с TCP. Для видеосервисов, таких как YouTube, применение QUIC показало сокращение операций повторной буферизации при просмотре видео на 30%.


  1. Главная ссылка к новости (https://daniel.haxx.se/blog/20...)
  2. OpenNews: Впервые за 15 лет обновлена спецификация протокола HTTP/1.1
  3. OpenNews: Опубликован RFC для HTTP/2
  4. OpenNews: HTTP/2.0 получил статус предложенного стандарта
  5. OpenNews: Компания Google развивает новый сетевой протокол QUIC
  6. OpenNews: Google намерен использовать сетевой протокол QUIC в браузере Chrome по умолчанию
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: http, quic
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (1), 08:52, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +39 +/
    >Заметный прирост производительности и пропускной способности

    в 2018 году это как-то непривычно звучит, ведь сейчас в моде наплевательское отношение к производительности

     
     
  • 2.4, eRIC (ok), 08:53, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > в 2018 году это как-то непривычно звучит, ведь сейчас в моде наплевательское
    > отношение к производительности

    +1


     
     
  • 3.11, _hide_ (ok), 09:07, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +7 +/
    При такой переусложненности протокола все плюсы нивелируют, особенно если учесть, какими методами достигается такое увеличение. DDOS будет на ура класть сервера просто по трафику.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 09:11, 12/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Ну вот да, тот же concern Во-первых оно декриптит перед обработкой, уже плохо ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.51, rshadow (ok), 11:44, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Есть надежда что все эти протоколы станут как например веб-фреймворки: HTTP 1.1 must have, а все остальное по выбору.
     
     
  • 6.86, Crazy Alex (ok), 14:30, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И не надейтесь. Эта штука решает совершенно реальную проблему - то, что TCP отвратительно приспособлен к радиоканалам с их постоянными потерями и постоянно меняющейся пропускной способностью. При этом сейчас большая часть доступа в веб идёт с мобил. Поэтому как только оно хоть как-то стабилизируется - на него побегут все, кто хочет хороший user experience.

    Опять же, скорее всего для приложений оно будет совершенно прозрачным и в настройке потребует тупо включить модуль в веб-сервере (если есть https, на который, к счатью, уже в основном загнали даже тормозов), так что проблем с adoption я бы не ждал. Сложность под капотом - проблема писателей либ, и разработчиков серверов и браузеров, но этим всем деваться будет некуда в любом случае.

     
     
  • 7.94, RomanCh (ok), 15:05, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > если есть https, на который, к счатью, уже в основном загнали даже тормозов

    А в чём тут простите "счастье"? Я понимаю когда речь идёт о конфиденциальных данных, коммерческой тайне и т.п. Но когда несчастных публично доступных без авторизации котиков, фоточки из зомбосетяшек и видео  начинают шифровать - это где и в чём тут счастье? Например, включение SSL на отдающем видеосервисе требует примерно вдвое больше проца чем без него. Известным образом растёт и энергопотребление. Не сложно догадаться что со стороны клиента так же растёт потребность в проце и энергопотреблении (привет вашим мо[гб]ильным причандалам).

    И где счастье? В технологии ради технологии? Или выражаете мнение маркетанов и радеющих за повышение продаж оборудования?

     
     
  • 8.96, пох (?), 15:09, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Но когда несчастных публично доступных без авторизации котиков, фоточки из зомбосетяшек и видео
    > начинают шифровать - это где и в чём тут счастье?

    очень просто - у гугля есть и будут на это мощности. А если у тебя не хватит - тем лучше для гугля. Именно ради этого (ну и других плюшек, типа уже свершившегося тотального контроля всего шифрования, кроме "зеленых" сертификатов за сотни долларов) и работали.
    И нынешняя поделка тоже ради того же - а мобилкам, вопреки распрекрасным фантазиям, скорее поплохеет, чем полегчает - товарищ просто не в курсе, как работают современные сети.

    А гуглю, опять же, наплевать - его траффик в любом случае пролезет, он позаботится.

     
     
  • 9.98, RomanCh (ok), 15:13, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > у гугля есть и будут на это мощности. А если у тебя не хватит - тем лучше для гугля.

    Блин, ну зачем срываешь покровы раньше времени!
    Я-то это прекрасно понимаю, т.к. на прошлой работе как раз проходили через эти грабли - необходимость массового апгрейда отдающих видео серверов, только потому что "теперь модно шифрование". При этом для пользователя решительно ничего не поменялось, только тормозить больше стало. Очевидно что для гуголя это хорошая методика придушения множества мелких локальных конкурентов.

    Но мне таки интересен ответ товарища что видит в этом "счастье".

     
  • 2.15, mumu (ok), 09:26, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +22 +/
    Когда за недостаток производительности платить им самим (server-side), они очень охотно её оптимизируют.
    Это для client-side можно пихать всякие жабаскрипт и грузить gmail по пол минуты после этого, рассказывая как это круто, модно, молодёжно.
     
     
  • 3.40, Клыкастый (ok), 11:02, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    для тех, кому не нужно модно-стильно-молодёжно есть олдскульные почтовые клиенты и IMAP, так что не так страшен gmail...
     
     
  • 4.44, Аноним (44), 11:13, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ты ещё UUCP вспомни. Всё ещё длящееся существование почтовых клиентов никак не отменяет того факта, что большинство веб-морд откровенно тормознутые на пустом месте.
     
     
  • 5.50, Клыкастый (ok), 11:43, 12/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Опеннет - форум контрастов Одновременно жалуются на модное молодёжное и отрицаю... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.70, Аноним (70), 13:23, 12/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    довольно мнимый Да, IMAP там формально есть Но например уведомления по IMAP ID... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.85, Crazy Alex (ok), 14:24, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ась? У меня всё нормально приходит, секунды, как и положено. Веб-морда неделями/месяцами не открывается. А вот SeaMonkey/K-9 используются постоянно. Может, что-то с настройками всё же?
     
  • 3.49, Аноним (49), 11:40, 12/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Gmail таки как раз застрял на гугле либах от 2009 года Оттуда такой дикий разме... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.81, Попугай Кеша (?), 14:17, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На что переписывать? На Angular, API которого они меняют быстрее, чем выходит новый Chrome? Или на React от Facebook? Да они его люто ненавидят.
     
  • 4.101, zzz (??), 15:30, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да ну бросьте вы. Windows поддерживает обратную совместимость без всяких тормозов, и никто не говорит "Ну вы знаете, нам же в десяточке надо обеспечивать совместимость с 2000, XP, 7, поэтому десяточка в пять раз тормознее XP".

    Если бы гугл хотел сделать интерфейс легким - при его возможностях это было бы сделало буквально за месяц со всеми регрессиями и обкатками. Равно как и твиттер, который сейчас на горстку 280-символьных сообщений грузит тонны яваскрипта, что при прокрутке дальше 40-ого твита всё начинает жутко лагать. Фейсбук туда же, попробуй прокрути ленту - после десятого скрина страница будет еле ворочаться.

    Всё можно было бы сделать лайтовее, просто им это - не надо.

     
  • 2.61, Nemton (?), 12:44, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Они скорее больше за сервера свои беспокоятся, чтобы на них нагрузка уменьшалась
     
  • 2.77, MrClon (ok), 13:47, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >в 2018 году это как-то непривычно звучит, ведь сейчас в моде наплевательское отношение к производительности

    Не беспокойтесь, по этому лёгкому и быстрому протоколу клиенты будут ломиться на медленные бекэнды чтобы скачать тяжелый фронтенд

     
  • 2.103, Аноним (-), 15:40, 12/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Угу И особенно радует Для видеосервисов, таких как YouTube Сначало был норма... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, eRIC (ok), 08:52, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    HTTP/3 помимо новых фич, должно также нести решения проблем первой и второй версии
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:58, 12/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Исправления доводят через обновление RFC, а не смену версии протокола Например,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним (3), 08:52, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Здорово, что для оптимизации работы, нет убеждений как преград. Возможно всё!
     
  • 1.5, Аноним (5), 08:56, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    И это вместо того, чтобы делать tcp/2? )))
     
     
  • 2.8, Аноним (6), 09:01, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Уже в SCTP попробовали, не получилось. Лучше уж поверх UDP.
     
     
  • 3.24, daemntux (?), 10:00, 12/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    SCTP нужен для мобильной телефони, он не предназначен для коротких сессий, так к... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.45, Аноним (49), 11:32, 12/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Не лучше, в Linux Kernel у UPD Datagram намного дороже CPU-cost, чем у TCP Да и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.102, zzz (??), 15:34, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну уж не академический, всё-таки гугл его гонял в практическом плане. Вот только выгоды от этого видятся только что гуглу, который ради 10% снижения нагрузки на свои сервера навязывает свои инициативы всему миру.
     
  • 2.27, КГБ СССР (?), 10:07, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Потому что суть этой «инновации» в превращении Интернета в Гуглонет. Гугль аж из трусов выпрыгивает, чтобы перетянуть на себя «протокольную» часть. Переделать старые RFC им не под силу — так они изо всех сил продвигают «прогрессивные инновации».

    Мир бы стал намного лучше и чище, если б на Гугль упала ядреная бомба или хотя бы метеорит.

     
     
  • 3.30, Аноним (12), 10:16, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    IETF уже здорово лоханулась с академическим IPv6, есть подозрение, что QUIC - что-то около.
     
     
  • 4.33, пох (?), 10:46, 12/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    quic - гораздо хуже чем даже ipv6 - потому что за ним стоит тупая махина гугля, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.43, КГБ СССР (?), 11:13, 12/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Мы стоим на пороге большого шухера И самое мерзкое в этом то, что некому воспре... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.47, Анонимос (?), 11:37, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У тебя есть уникальная возможность предложить альтернативу гугловскому протоколу и войти в анналы
     
     
  • 6.72, Аноним (72), 13:23, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ви так говорите, как будто между собой соревнуются два стартапа, расположенных в соседних подвалах.
     
  • 5.56, Аноним (56), 12:24, 12/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Полно rfc которые не взлетели или устарели и не используются Посмотрим, если у ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.93, пох (?), 15:04, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Полно rfc которые не взлетели или устарели и не используются.

    это потому, что написать rfc и добыть ему официальный номерок может любой дятел.
    А вот заставить всех плясать под свою дудку может только гугль. Ну и еще мордокнига и амазон, отчасти.

    > Посмотрим, если у quic будут проблемы его просто не будут использовать никто кроме google

    а никакого другого интернета тоже не будет.

     
  • 4.69, Аноним (69), 13:17, 12/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Просто сделают ipv8, нормально обратно совместимый с v4, и не переусложнённый на... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.95, пох (?), 15:06, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    не сделают. Некому уже сделать.
    Скорее сделают оверусложненный v10, который будет управляться контроллерами с искусственным интеллектом и вообще не поддаваться ни конфигурированию, ни траблшутингу. Правильный контроллер выпустят правильные ребята, разумеется.

     
  • 3.71, Аноним (71), 13:23, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В гугле на полном серьезе проводятся (или по крайней мере проводились в 2011 году) учения по восстановлению работы после попадания метеорита в датацентр.
     
     ....нить скрыта, показать (15)

  • 1.7, Аноним (12), 08:59, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    UDP и 0-RTT - это хорошо. Можно невозбранно спуфить IP и флудить.
     
     
  • 2.9, Аноним (12), 09:04, 12/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Упреждая ааа оно тама всё зачичено разрабатывалась прафесианалами с учотом он... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 10:01, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ну так когда оно пойдёт в массы у процессоров будут специализированные блоки, которые позволят декриптить фрэймы с минимальными затратами ресурсов.
     
     
  • 4.29, Аноним (12), 10:11, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Догадайтесь, почему нет :)
     
     
  • 5.76, Аноним (76), 13:31, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Поддержка AES уже есть в современных более или менее CPU. В моем проекте гигабит зашифрованного трафика(aes_128_ctr) поверх SCTP, пролетает со свистом на одном ядре.
     
     
  • 6.91, Stax (ok), 14:58, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Неудивительно, даже десктопный проц может > 7 гигагабит (по бенчу openssl speed -evp aes-128-ctr) на одном ядре )
     
  • 6.100, Акакжев (?), 15:23, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > В моем проекте гигабит зашифрованного трафика(aes_128_ctr) поверх SCTP, пролетает со свистом на одном ядре.

    А какой звук у предшествующей (зашифровыванию) фазы "расширение ключа"?

     
  • 2.34, пох (?), 10:48, 12/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    ты же понимаешь, что спуфить и флудить будут не сервера гугля которым в общем-т... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Chupaka (?), 09:06, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А что такое повторная буферизация?..
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 09:13, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Полагаю, что имеется в виду рестарт буферизации потока из-за опустошения буфера или срыва соединения.
     
  • 1.14, Аноним (14), 09:19, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    HTTP поделить на 3?
     
     
  • 2.16, Аноним (12), 09:28, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    HTTP/0 было бы нормальным названием. От "0-RTT".
     
  • 2.41, Клыкастый (ok), 11:05, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    "HTTP на троих". я считаю это очень ёмкая трактовка, желающие обязательно заметят аллюзии, не одну и не две :-)
     
  • 1.17, anonymous (??), 09:37, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    И все как-то забывают, что в QUICK практически нет отладочной информации (незашифрованной), которая позволит диагностировать проблемы на транспортных узлах.
     
     
  • 2.18, Аноним (12), 09:42, 12/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Предполагается, что транспорт в содержимое сообщения вообще не вмешивается С од... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.20, anonymous (??), 09:49, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Предполагается, что транспорт в содержимое сообщения вообще не вмешивается.

    Можно было бы просто подписывать, а не шифровать.

     
     
  • 4.21, Аноним (12), 09:51, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Подписка не спасёт например от попыток поанализировать flow control для некой приоритизации.
     
     
  • 5.23, anonymous (??), 09:58, 12/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    И чем это плохо Когда все равны, хреновый трафик забьет все остальное Гуглу по... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.28, Аноним (12), 10:07, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да было уже - начали TCP Options анализировать. Теперь этот механизм вообще использовать сложно, потому что оборудование в ответ на таковые ведёт себя неизвестным образом.
     
  • 3.38, Crazy Alex (ok), 10:58, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ну пусть порекомендуют отключить гугл или хром, угу. Прогнутся, никуда они не денутся. Их дело - молча работать трубой
     
  • 3.83, Попугай Кеша (?), 14:21, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тогда разрабы задумаются над оптимизацией. Что хорошо
     
  • 1.19, Аноним (12), 09:45, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну вот вижу, чего реально не хватает TCP из всего, что в квике предлагается Ко... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.73, Аноним (72), 13:25, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вы только что переизобрели sctp.
     
  • 1.22, Аноним (22), 09:54, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А http там какой предполагается будет? Текстовый - теплый ламповый или уже бинарный как в http/2?
     
     
  • 2.75, Аноним (72), 13:27, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Разумеется бинарный, с минимумом отладочной информации и к тому же зашифрованный.
     
  • 1.26, Аноним (12), 10:06, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Самые интересные графики в разделе прирост производительности находятся в ра... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.35, Crazy Alex (ok), 10:52, 12/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    мир уходит на радиоканалы, где процентов 20 потеоь - запросто, причём каналы эти... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.58, anonymous (??), 12:30, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это где такой дepьмовый мир ?
     
     
  • 4.60, Crazy Alex (ok), 12:43, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сюрприз - везде. И то, что интернет стал доступен постоянно и отовсюду я бы дерьмовым не назвал.
     
     
  • 5.97, пох (?), 15:12, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "везде" за 20% потерь вешают на той же осине, к которой ты ниточками прикрутил свой "радиоканал".

     
  • 4.79, Аноним (79), 13:54, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    за мкадом
     
     
  • 5.84, Аноним (84), 14:24, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > за мкадом

    Байки. За мкадом качество радиоканалов не играет особой роли, потому что никак не влияет на почтовых голубей и дымовые сигналы.


     
  • 1.31, Ivan_83 (ok), 10:36, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Сомнительно чтобы в квик получилось разработать алгоритмы контроля перегрузки лучше чем в тцп.
    Хождение поверх юдп - огромный костыль.
     
     
  • 2.37, Crazy Alex (ok), 10:57, 12/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    проблема в том, что для тсп новые алгоритмы которые есть, и лучше подходят для ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 11:34, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > и во все железки на пути

    Это еще зачем? Контроль перегрузок и сетевой планировщик (вы там выше писали про buffer bloat) - это не одно и то же.

     
     
  • 4.63, Crazy Alex (ok), 12:47, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    проблемы были и там и там, насколько я помню
     
  • 3.59, Pofigist (?), 12:30, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если верить https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_протоколов,_инкапсулируемых_в_IP то номера с 143-го по 252й свободны. Бери и используй, а не городи костыли over UDP.
     
     
  • 4.62, Crazy Alex (ok), 12:45, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    и тебя порежет первый же параноик, рубящий неизвестные протоколы
     
  • 4.74, Аноним (71), 13:26, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    И ты не пролезешь через первый же NAT. За NAT'ом существуют только TCP и UDP.
     
  • 1.32, vitalif (ok), 10:41, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Я что-то не пойму, а спиди все? Уже закопали?

    Как с социальными сетями у гугла что ли будет?

     
     
  • 2.36, nobody (??), 10:56, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    SPDY уже стал HTTP/2
     
     
  • 3.52, vitalif (ok), 11:54, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Понятно что стал, но его-то ещё внедрить не внедрили массово, а тут уже кролик квики какой-то
     
  • 2.42, Pofigist (?), 11:05, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Спиди закопали еще года 3 тому назад - в пользу HTTP/2
     
     
  • 3.48, Аноним (49), 11:37, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    HTTP/2 и есть SPDY последней редакции. С добрым утром.
     
     
  • 4.55, Pofigist (?), 12:19, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не совсем - курите доки.
     
  • 1.39, Аноним (39), 10:58, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Видеотрансляции, например iptv edemtv, сейчас приходится организовывать через http CDN, которые tcp. UPD CDN нет. QUIC улучшить ситуацию со стабильностью вещания?
     
     
  • 2.82, твой лучший друг (?), 14:17, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    как бы да. якобы не подвержен проблеме быстрых каналов с большим пингом.
     
  • 1.53, Spoofing (?), 12:01, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    чота всё ускоряют, оптимизируют, а firefox начиная с 50+ версии стало мало 2гб оперативы и чем дальше тем хуже.
     
     
  • 2.54, хрю (?), 12:15, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    >чота всё ускоряют, оптимизируют, а firefox начиная с 50+ версии стало мало 2гб оперативы и чем дальше тем хуже.

    Так для того и оптимизируют, что можно было ещё больше фуфла засунуть.

     
  • 1.57, Gemorroj (ok), 12:27, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    жесть какая-то. оно гарантирует доставку? оно корректирует пакеты в очереди?
    судя по тому что оно поверх udp - нет? и оно имеет такое же ограниченное применение как и udp?
     
     
  • 2.64, Crazy Alex (ok), 12:49, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    гарантирует и корректирует - когда надо и самостоятельно
     
  • 2.67, Аноним (67), 13:02, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты погоди, не пройдёт и 10 лет, как выяснится, что µTP тоже был пилотным проектом гугля.
     
  • 1.65, Аноним (65), 12:56, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Предлагаю название получше: HTTP/QuQu.
     
  • 1.66, кировлес (?), 13:02, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А я предлагаю название вообще отличное: HUIQ
     
  • 1.68, Аноним (49), 13:08, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > нет, не буду спешить, подожду HTTP/3

    © arisu (ok), 22:54, 09/02/2015

    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/101446.html#3

     
  • 1.78, EuPhobos (ok), 13:47, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Заметный прирост производительности и пропускной способности, по сравнению с TCP. Для видеосервисов, таких как YouTube, применение QUIC показало сокращение операций повторной буферизации при просмотре видео на 30%.

    Отлично, кто-то в локалке врубит YouTube-чик, а у кого то из-за этого начнёт заикаться SIP телефония.
    Что за де6илы.. Были такие умники, которые решили torrent-ы по UDP гонять, ничем хорошим не кончилось.
    Каждый протокол создан под свою конкретную работу, а тут делают костыльный велосипед с треугольными колёсами.

     
     
  • 2.87, Аноним84701 (ok), 14:31, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Отлично, кто-то в локалке врубит YouTube-чик, а у кого то из-за этого начнёт заикаться SIP телефония.

    Так гуглу  от чужой SIP телефонии ни жарко, ни холодно.
    В отличие от шустрости собственного, монетизируемого сервиса.

     
  • 1.80, Аноним (80), 14:04, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Развылись бабушки на лавке.
     
  • 1.88, Аноним (88), 14:41, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    200-300мс это я так понял на 2/3G сетях, а  на 4G там уже наверно 30-70мс,

    А вообще посмотрел лису и хром, в хроме оно быстрее. (Но там 15-30мс) а вот 200-300мс на мобиле вполне себе заметны

     
  • 1.89, Alex (??), 14:52, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >по сути QUIC предоставляет возможность использования TLS поверх UDP

    Я глупый думал что это называется DTLS и от QUIС никак не зависит

     
  • 1.90, Онаним (?), 14:55, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Выбор имени для HTTP-over-QUIC вызвал большую дискуссию. Вначале рассматривалась возможность использования для стандартизации связки HTTP-over-QUIC имён HQ, QUIC/2, HTTP/QUIC и HTTP/2-encrypted-over-UDP, но в конце концов разработчики согласились с предложением использовать имя HTTP/3, которое позволит сохранить привычную семантику.

    Зачем вообще там этот слэш дурацкий? Почему HTTP/2 и HTTP/3, а не HTTP 2 и HTTP 3 просто? Почему вот это не вызывает дискуссий? Такое ощущение, что эти названия придумывают маркетологи для юзеров (будто их касается какой там протокол), а не инженеры для программистов.

     
     
  • 2.92, Stax (ok), 15:03, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Все претензии к инженерам, которые изобрели HTTP/0.9 и HTTP/1.0, не?

    А они изначально решили разделять тег и версию через слэш. Тк пробел это разделитель тэгов. Примеры из RFC 1996 года:
           User-Agent: CERN-LineMode/2.15 libwww/2.17b3
           Server: Apache/0.8.4

    Хотя собственно версии через слэш появились до RFC, еще в стандарте 1992 года: https://www.w3.org/Protocols/HTTP/Request.html

     
  • 2.104, Ordu (ok), 15:40, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Зачем вообще там этот слэш дурацкий? Почему HTTP/2 и HTTP/3, а не HTTP 2 и HTTP 3 просто? Почему вот это не вызывает дискуссий?

    Я начинаю подозревать, что среднестатистический комментатор опеннета имеет расстройство аутистического спектра. Синдром Аспергера налицо ведь: малейшее отклонение от шаблона вызывает беспокойство вплоть до истерик.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor