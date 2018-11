12.11.2018 08:27  HTTP поверх протокола QUIC будет стандартизирован как HTTP/3

5.51 , rshadow ( ok ), 11:44, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору] –3 + / – Есть надежда что все эти протоколы станут как например веб-фреймворки: HTTP 1.1 must have, а все остальное по выбору.

И не надейтесь. Эта штука решает совершенно реальную проблему - то, что TCP отвратительно приспособлен к радиоканалам с их постоянными потерями и постоянно меняющейся пропускной способностью. При этом сейчас большая часть доступа в веб идёт с мобил. Поэтому как только оно хоть как-то стабилизируется - на него побегут все, кто хочет хороший user experience. Опять же, скорее всего для приложений оно будет совершенно прозрачным и в настройке потребует тупо включить модуль в веб-сервере (если есть https, на который, к счатью, уже в основном загнали даже тормозов), так что проблем с adoption я бы не ждал. Сложность под капотом - проблема писателей либ, и разработчиков серверов и браузеров, но этим всем деваться будет некуда в любом случае.

> если есть https, на который, к счатью, уже в основном загнали даже тормозов А в чём тут простите "счастье"? Я понимаю когда речь идёт о конфиденциальных данных, коммерческой тайне и т.п. Но когда несчастных публично доступных без авторизации котиков, фоточки из зомбосетяшек и видео начинают шифровать - это где и в чём тут счастье? Например, включение SSL на отдающем видеосервисе требует примерно вдвое больше проца чем без него. Известным образом растёт и энергопотребление. Не сложно догадаться что со стороны клиента так же растёт потребность в проце и энергопотреблении (привет вашим мо[гб]ильным причандалам). И где счастье? В технологии ради технологии? Или выражаете мнение маркетанов и радеющих за повышение продаж оборудования?

> Но когда несчастных публично доступных без авторизации котиков, фоточки из зомбосетяшек и видео

> начинают шифровать - это где и в чём тут счастье? очень просто - у гугля есть и будут на это мощности. А если у тебя не хватит - тем лучше для гугля. Именно ради этого (ну и других плюшек, типа уже свершившегося тотального контроля всего шифрования, кроме "зеленых" сертификатов за сотни долларов) и работали.

И нынешняя поделка тоже ради того же - а мобилкам, вопреки распрекрасным фантазиям, скорее поплохеет, чем полегчает - товарищ просто не в курсе, как работают современные сети. А гуглю, опять же, наплевать - его траффик в любом случае пролезет, он позаботится.

9.98 , RomanCh ( ok ), 15:13, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору] +1 + / – > у гугля есть и будут на это мощности. А если у тебя не хватит - тем лучше для гугля. Блин, ну зачем срываешь покровы раньше времени!

Я-то это прекрасно понимаю, т.к. на прошлой работе как раз проходили через эти грабли - необходимость массового апгрейда отдающих видео серверов, только потому что "теперь модно шифрование". При этом для пользователя решительно ничего не поменялось, только тормозить больше стало. Очевидно что для гуголя это хорошая методика придушения множества мелких локальных конкурентов. Но мне таки интересен ответ товарища что видит в этом "счастье".