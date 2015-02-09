12.11.2018 08:27  HTTP поверх протокола QUIC будет стандартизирован как HTTP/3

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|1.1, Аноним (1), 08:52, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+39 +/–
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>Заметный прирост производительности и пропускной способности
в 2018 году это как-то непривычно звучит, ведь сейчас в моде наплевательское отношение к производительности
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|2.4, eRIC (ok), 08:53, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> в 2018 году это как-то непривычно звучит, ведь сейчас в моде наплевательское
> отношение к производительности
+1
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|3.11, _hide_ (ok), 09:07, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+7 +/–
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При такой переусложненности протокола все плюсы нивелируют, особенно если учесть, какими методами достигается такое увеличение. DDOS будет на ура класть сервера просто по трафику.
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|5.51, rshadow (ok), 11:44, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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Есть надежда что все эти протоколы станут как например веб-фреймворки: HTTP 1.1 must have, а все остальное по выбору.
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|6.86, Crazy Alex (ok), 14:30, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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И не надейтесь. Эта штука решает совершенно реальную проблему - то, что TCP отвратительно приспособлен к радиоканалам с их постоянными потерями и постоянно меняющейся пропускной способностью. При этом сейчас большая часть доступа в веб идёт с мобил. Поэтому как только оно хоть как-то стабилизируется - на него побегут все, кто хочет хороший user experience.
Опять же, скорее всего для приложений оно будет совершенно прозрачным и в настройке потребует тупо включить модуль в веб-сервере (если есть https, на который, к счатью, уже в основном загнали даже тормозов), так что проблем с adoption я бы не ждал. Сложность под капотом - проблема писателей либ, и разработчиков серверов и браузеров, но этим всем деваться будет некуда в любом случае.
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|7.94, RomanCh (ok), 15:05, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> если есть https, на который, к счатью, уже в основном загнали даже тормозов
А в чём тут простите "счастье"? Я понимаю когда речь идёт о конфиденциальных данных, коммерческой тайне и т.п. Но когда несчастных публично доступных без авторизации котиков, фоточки из зомбосетяшек и видео начинают шифровать - это где и в чём тут счастье? Например, включение SSL на отдающем видеосервисе требует примерно вдвое больше проца чем без него. Известным образом растёт и энергопотребление. Не сложно догадаться что со стороны клиента так же растёт потребность в проце и энергопотреблении (привет вашим мо[гб]ильным причандалам).
И где счастье? В технологии ради технологии? Или выражаете мнение маркетанов и радеющих за повышение продаж оборудования?
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|8.96, пох (?), 15:09, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Но когда несчастных публично доступных без авторизации котиков, фоточки из зомбосетяшек и видео
> начинают шифровать - это где и в чём тут счастье?
очень просто - у гугля есть и будут на это мощности. А если у тебя не хватит - тем лучше для гугля. Именно ради этого (ну и других плюшек, типа уже свершившегося тотального контроля всего шифрования, кроме "зеленых" сертификатов за сотни долларов) и работали.
И нынешняя поделка тоже ради того же - а мобилкам, вопреки распрекрасным фантазиям, скорее поплохеет, чем полегчает - товарищ просто не в курсе, как работают современные сети.
А гуглю, опять же, наплевать - его траффик в любом случае пролезет, он позаботится.
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|9.98, RomanCh (ok), 15:13, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> у гугля есть и будут на это мощности. А если у тебя не хватит - тем лучше для гугля.
Блин, ну зачем срываешь покровы раньше времени!
Я-то это прекрасно понимаю, т.к. на прошлой работе как раз проходили через эти грабли - необходимость массового апгрейда отдающих видео серверов, только потому что "теперь модно шифрование". При этом для пользователя решительно ничего не поменялось, только тормозить больше стало. Очевидно что для гуголя это хорошая методика придушения множества мелких локальных конкурентов.
Но мне таки интересен ответ товарища что видит в этом "счастье".
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|2.15, mumu (ok), 09:26, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+22 +/–
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Когда за недостаток производительности платить им самим (server-side), они очень охотно её оптимизируют.
Это для client-side можно пихать всякие жабаскрипт и грузить gmail по пол минуты после этого, рассказывая как это круто, модно, молодёжно.
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|3.40, Клыкастый (ok), 11:02, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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для тех, кому не нужно модно-стильно-молодёжно есть олдскульные почтовые клиенты и IMAP, так что не так страшен gmail...
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|4.44, Аноним (44), 11:13, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Ты ещё UUCP вспомни. Всё ещё длящееся существование почтовых клиентов никак не отменяет того факта, что большинство веб-морд откровенно тормознутые на пустом месте.
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|7.85, Crazy Alex (ok), 14:24, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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ась? У меня всё нормально приходит, секунды, как и положено. Веб-морда неделями/месяцами не открывается. А вот SeaMonkey/K-9 используются постоянно. Может, что-то с настройками всё же?
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|4.81, Попугай Кеша (?), 14:17, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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На что переписывать? На Angular, API которого они меняют быстрее, чем выходит новый Chrome? Или на React от Facebook? Да они его люто ненавидят.
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|4.101, zzz (??), 15:30, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Да ну бросьте вы. Windows поддерживает обратную совместимость без всяких тормозов, и никто не говорит "Ну вы знаете, нам же в десяточке надо обеспечивать совместимость с 2000, XP, 7, поэтому десяточка в пять раз тормознее XP".
Если бы гугл хотел сделать интерфейс легким - при его возможностях это было бы сделало буквально за месяц со всеми регрессиями и обкатками. Равно как и твиттер, который сейчас на горстку 280-символьных сообщений грузит тонны яваскрипта, что при прокрутке дальше 40-ого твита всё начинает жутко лагать. Фейсбук туда же, попробуй прокрути ленту - после десятого скрина страница будет еле ворочаться.
Всё можно было бы сделать лайтовее, просто им это - не надо.
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|2.77, MrClon (ok), 13:47, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>в 2018 году это как-то непривычно звучит, ведь сейчас в моде наплевательское отношение к производительности
Не беспокойтесь, по этому лёгкому и быстрому протоколу клиенты будут ломиться на медленные бекэнды чтобы скачать тяжелый фронтенд
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|4.102, zzz (??), 15:34, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Ну уж не академический, всё-таки гугл его гонял в практическом плане. Вот только выгоды от этого видятся только что гуглу, который ради 10% снижения нагрузки на свои сервера навязывает свои инициативы всему миру.
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|2.27, КГБ СССР (?), 10:07, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+6 +/–
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Потому что суть этой «инновации» в превращении Интернета в Гуглонет. Гугль аж из трусов выпрыгивает, чтобы перетянуть на себя «протокольную» часть. Переделать старые RFC им не под силу — так они изо всех сил продвигают «прогрессивные инновации».
Мир бы стал намного лучше и чище, если б на Гугль упала ядреная бомба или хотя бы метеорит.
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|3.30, Аноним (12), 10:16, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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IETF уже здорово лоханулась с академическим IPv6, есть подозрение, что QUIC - что-то около.
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|6.72, Аноним (72), 13:23, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Ви так говорите, как будто между собой соревнуются два стартапа, расположенных в соседних подвалах.
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|6.93, пох (?), 15:04, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Полно rfc которые не взлетели или устарели и не используются.
это потому, что написать rfc и добыть ему официальный номерок может любой дятел.
А вот заставить всех плясать под свою дудку может только гугль. Ну и еще мордокнига и амазон, отчасти.
> Посмотрим, если у quic будут проблемы его просто не будут использовать никто кроме google
а никакого другого интернета тоже не будет.
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|5.95, пох (?), 15:06, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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не сделают. Некому уже сделать.
Скорее сделают оверусложненный v10, который будет управляться контроллерами с искусственным интеллектом и вообще не поддаваться ни конфигурированию, ни траблшутингу. Правильный контроллер выпустят правильные ребята, разумеется.
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|3.71, Аноним (71), 13:23, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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В гугле на полном серьезе проводятся (или по крайней мере проводились в 2011 году) учения по восстановлению работы после попадания метеорита в датацентр.
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|3.25, Аноним (25), 10:01, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Ну так когда оно пойдёт в массы у процессоров будут специализированные блоки, которые позволят декриптить фрэймы с минимальными затратами ресурсов.
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|5.76, Аноним (76), 13:31, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Поддержка AES уже есть в современных более или менее CPU. В моем проекте гигабит зашифрованного трафика(aes_128_ctr) поверх SCTP, пролетает со свистом на одном ядре.
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|6.91, Stax (ok), 14:58, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Неудивительно, даже десктопный проц может > 7 гигагабит (по бенчу openssl speed -evp aes-128-ctr) на одном ядре )
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|6.100, Акакжев (?), 15:23, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> В моем проекте гигабит зашифрованного трафика(aes_128_ctr) поверх SCTP, пролетает со свистом на одном ядре.
А какой звук у предшествующей (зашифровыванию) фазы "расширение ключа"?
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|2.13, Аноним (12), 09:13, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Полагаю, что имеется в виду рестарт буферизации потока из-за опустошения буфера или срыва соединения.
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|2.41, Клыкастый (ok), 11:05, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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"HTTP на троих". я считаю это очень ёмкая трактовка, желающие обязательно заметят аллюзии, не одну и не две :-)
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|3.20, anonymous (??), 09:49, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Предполагается, что транспорт в содержимое сообщения вообще не вмешивается.
Можно было бы просто подписывать, а не шифровать.
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|4.21, Аноним (12), 09:51, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Подписка не спасёт например от попыток поанализировать flow control для некой приоритизации.
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|6.28, Аноним (12), 10:07, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Да было уже - начали TCP Options анализировать. Теперь этот механизм вообще использовать сложно, потому что оборудование в ответ на таковые ведёт себя неизвестным образом.
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|3.38, Crazy Alex (ok), 10:58, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Ну пусть порекомендуют отключить гугл или хром, угу. Прогнутся, никуда они не денутся. Их дело - молча работать трубой
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|5.97, пох (?), 15:12, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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"везде" за 20% потерь вешают на той же осине, к которой ты ниточками прикрутил свой "радиоканал".
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|5.84, Аноним (84), 14:24, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> за мкадом
Байки. За мкадом качество радиоканалов не играет особой роли, потому что никак не влияет на почтовых голубей и дымовые сигналы.
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|3.46, Аноним (46), 11:34, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> и во все железки на пути
Это еще зачем? Контроль перегрузок и сетевой планировщик (вы там выше писали про buffer bloat) - это не одно и то же.
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|1.39, Аноним (39), 10:58, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
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Видеотрансляции, например iptv edemtv, сейчас приходится организовывать через http CDN, которые tcp. UPD CDN нет. QUIC улучшить ситуацию со стабильностью вещания?
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|2.54, хрю (?), 12:15, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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>чота всё ускоряют, оптимизируют, а firefox начиная с 50+ версии стало мало 2гб оперативы и чем дальше тем хуже.
Так для того и оптимизируют, что можно было ещё больше фуфла засунуть.
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|1.57, Gemorroj (ok), 12:27, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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жесть какая-то. оно гарантирует доставку? оно корректирует пакеты в очереди?
судя по тому что оно поверх udp - нет? и оно имеет такое же ограниченное применение как и udp?
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|1.78, EuPhobos (ok), 13:47, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Заметный прирост производительности и пропускной способности, по сравнению с TCP. Для видеосервисов, таких как YouTube, применение QUIC показало сокращение операций повторной буферизации при просмотре видео на 30%.
Отлично, кто-то в локалке врубит YouTube-чик, а у кого то из-за этого начнёт заикаться SIP телефония.
Что за де6илы.. Были такие умники, которые решили torrent-ы по UDP гонять, ничем хорошим не кончилось.
Каждый протокол создан под свою конкретную работу, а тут делают костыльный велосипед с треугольными колёсами.
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|2.87, Аноним84701 (ok), 14:31, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Отлично, кто-то в локалке врубит YouTube-чик, а у кого то из-за этого начнёт заикаться SIP телефония.
Так гуглу от чужой SIP телефонии ни жарко, ни холодно.
В отличие от шустрости собственного, монетизируемого сервиса.
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|1.88, Аноним (88), 14:41, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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200-300мс это я так понял на 2/3G сетях, а на 4G там уже наверно 30-70мс,
А вообще посмотрел лису и хром, в хроме оно быстрее. (Но там 15-30мс) а вот 200-300мс на мобиле вполне себе заметны
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|1.90, Онаним (?), 14:55, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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> Выбор имени для HTTP-over-QUIC вызвал большую дискуссию. Вначале рассматривалась возможность использования для стандартизации связки HTTP-over-QUIC имён HQ, QUIC/2, HTTP/QUIC и HTTP/2-encrypted-over-UDP, но в конце концов разработчики согласились с предложением использовать имя HTTP/3, которое позволит сохранить привычную семантику.
Зачем вообще там этот слэш дурацкий? Почему HTTP/2 и HTTP/3, а не HTTP 2 и HTTP 3 просто? Почему вот это не вызывает дискуссий? Такое ощущение, что эти названия придумывают маркетологи для юзеров (будто их касается какой там протокол), а не инженеры для программистов.
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|2.92, Stax (ok), 15:03, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Все претензии к инженерам, которые изобрели HTTP/0.9 и HTTP/1.0, не?
А они изначально решили разделять тег и версию через слэш. Тк пробел это разделитель тэгов. Примеры из RFC 1996 года:
User-Agent: CERN-LineMode/2.15 libwww/2.17b3
Server: Apache/0.8.4
Хотя собственно версии через слэш появились до RFC, еще в стандарте 1992 года: https://www.w3.org/Protocols/HTTP/Request.html
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|2.104, Ordu (ok), 15:40, 12/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Зачем вообще там этот слэш дурацкий? Почему HTTP/2 и HTTP/3, а не HTTP 2 и HTTP 3 просто? Почему вот это не вызывает дискуссий?
Я начинаю подозревать, что среднестатистический комментатор опеннета имеет расстройство аутистического спектра. Синдром Аспергера налицо ведь: малейшее отклонение от шаблона вызывает беспокойство вплоть до истерик.
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