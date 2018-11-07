The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

07.11.2018 19:57  Пользователи столкнулись с невозможностью установить Linux на новые iMac и MacBook

В анонсированных на прошлой неделе новых моделях компьютеров и ноутбуков iMac Pro, Mac mini, MacBook Pro и MacBook Air для обеспечения безопасности компания Apple задействовала специализированный чип T2, который тесно интегрирован с различными контроллерами, включая System Management Controller и контроллер SSD-накопителей. На оборудовании с чипом T2 может загружаться и функционировать только программное обеспечение, заверенное цифровой подписью Apple, что привело к невозможности установить Linux на подобные устройства.

Чип предоставляет полностью отделённое от основной системы анклав-окружение, в котором выполняются операции, связанные с обеспечением безопасности и шифрованием. Например, на стороне T2 выполняются операции шифрования данных в хранилище, верификации процесса загрузки, распознавания отпечатков пальцев и лиц. При попытке загрузить операционную систему, не заверенную цифровой подписью Apple, система допускает только переход в режимы восстановления (Recovery) и диагностики.

При этом в новых моделях iMac и MacBook с чипом T2 предусмотрена возможность загрузки Windows при помощи предоставляемой компанией Apple утилиты BootCamp, позволяющей совмещать на одном устройстве macOS и Windows. При загрузке Windows поддерживается верификация при помощи сертификата Microsoft Windows Production CA 2011.

Сертификат Microsoft Corporation UEFI CA 2011, который применяется при формировании цифровых подписей для загрузчиков Linux-дистрибутивов, компанией Apple не поддерживается. В отличие от типичных систем с UEFI Secure Boot, все проверочные сертификаты в устройствах Apple не подлежат изменению пользователем, что не позволяет установить сертификат для верификации загрузки Linux и иных операционных систем, отличных от macOS и Windows.

Как вариант рассматривалась возможность использования утилиты Apple Startup Security Utility, доступной при загрузке в macOS Recovery, которая предоставляет опцию для загрузки без включения режима обеспечения безопасности (режим "No Security"). Но реализовать работу Linux в данном режиме пока не получается, так как чип T2 блокирует доступ ОС к некоторым подсистемам, необходимым для корректной работы на устройстве.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Google анонсировал Asylo, универсальный фреймворк для защищённых анклавов
  3. OpenNews: Компания Intel открыла компоненты для использования технологии защиты SGX в Linux
  4. OpenNews: Обзор отличий UEFI Secure Boot загрузчика Shim и решения от Linux Foundation
  5. OpenNews: Организация Linux Foundation выпустила решение для поддержки UEFI Secure Boot в любых дистрибутивах
  6. OpenNews: Опубликован заверенный загрузчик для использования UEFI Secure Boot в любых дистрибутивах Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: apple, boot, linux, macbook
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (1), 20:40, 07/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +20 +/
    Велика потеря
     
     
  • 2.3, Onon (?), 20:43, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    на айфонах выживут
     
  • 2.38, Макоюзер (?), 21:52, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –8 +/
    Тоже думаю, что линукс не нужен.
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 22:06, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +13 +/
    Нужен не линукс а возможность владеть собственным устройством.
     
     
  • 4.78, голос_Геенны (ok), 01:17, 08/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• –3 +/
    Прочитав ваш комментарий, почему-то сразу вспомнил советские устройства типа ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.85, Алког Ано (?), 01:54, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Прочитав ваш комментарий, "почему-то"  сразу вспомнил советские устройства типа "ЗАЗ",
    > "Жигули" и иже с ними. Которые, как правило, требовали от пользователя
    > постоянных отношений, причём преимущественно в позе снизу для пользователя :)

    ГУЛАГ вспоминайте... "Потому что". Надо память править...

     
     
  • 6.86, Алког Ано (?), 01:57, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    То что вам "Жигули" вспоминаются это очень плохо... И возможно даже в этом всё дело.
     
     
  • 7.90, голос_Геенны (ok), 02:26, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что конкретно деточка знает о "жигулях"? А то опять лишь непонятные линукс-намёки на толстые оупен обстоятельства.
     
  • 6.87, голос_Геенны (ok), 02:01, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я, как удовлетворённый пользователь продукции Apple, даже не понял, что вы хотели сказать. То есть, возможно отчасти понял, но не совсем. Вам нужна более сильная экспрессия. Больше чувствс.
     
  • 1.2, Аноним (2), 20:42, 07/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +22 +/
    Этого следовало ожидать, Apple изначально гнилая компания
     
     
  • 2.7, аноним11 (?), 20:46, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Раньше было наоборот, инновации свобода и открытый код + очень хорошая документация.
     
     
  • 3.18, Аноним84701 (ok), 21:11, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    >  свобода и открытый код

    Потом правда снова закрытый,
    https://www.macworld.co.uk/news/mac/apple-closes-down-os-x-14663/
    > By Tom Yager, InfoWorld , | 17 May 06
    > Thanks to pirates, or rather the fear of them, the Intel edition of Apple's OS X is now a proprietary operating system.

    потом опять открытый, но в котором половина подсистем, включая system^W launchd, не собираются, не работает звук и сетевухи:
    https://github.com/PureDarwin/PureDarwin/wiki/Current_Blockers (причем current оно было еще три года назад)
    [code]
    Problems to be solved
    CFOpenDirectory missing in CFOpenDirectory binary root
    IOHDIXController.kext needed (image boot support)
    OSvKernDSPLib.kext needed (audio support)
    Shortage of network drivers
    SystemConfiguration.framework is incomplete
    gdb does not compile
    DirectoryService daemon depends on missing CFLite functions
    [/code]
    такая вот инновационная и свободная открытость кода.

     
  • 1.4, аноним11 (?), 20:44, 07/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    все к этому шло, взяв чужой айфон не узнаешь о человеке только группу крови.
     
     
  • 2.35, пох (?), 21:45, 07/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    а ты один глаз выковыриваешь, или всю голову с собой таскаешь Если первое - то ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним (5), 20:44, 07/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Какой кошмар! а я ведь как раз собирался последний аймак прикупить чтоб туда линукс поставить и пользоваться божественным гимпом и играть в нетхак. увы и ах
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 21:17, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    это можно и на os x поставить скорее всего, ядро linux не для этого ставят
     
     
  • 3.66, Олег (??), 23:20, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Osx это редкостное г
    Месяц боролся с ним и поставил кеды
    тот же архиватор, я хочу смотреть архив, а не распаковывать и т.д и т.п
     
  • 2.29, пох (?), 21:36, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    не страдай так - gimp под макосью выглядит даже еще уежищнее чем линуксовый, так что насладиться вполне получится.
    Ну а нетхак он везде нетхак.

     
  • 2.58, Аноним (58), 22:41, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ssh nethack@alt.org
     
  • 2.82, Аноним (82), 01:47, 08/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну вы вот думаете, что прикалываетесь, а я на тематических опенсорсных конференц... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Анончик999999 (?), 20:48, 07/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    жёстко выгнали Линукс.
     
  • 1.9, КГБ СССР (?), 20:51, 07/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А открыто-свободного железа так и нет. Если вы понимаете, к чему я.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 21:09, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Не понимаем.
     
  • 2.19, 0x0 (?), 21:12, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Открыто-свободное может быть произведено разве что на 3d-принтере каком-нибудь :)
     
  • 2.63, Аноним (63), 22:58, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    О происках МГБ КНР, не иначе.
     
  • 1.10, Аноним (10), 20:54, 07/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это печально. Мне, как и многим нравится яблочное железо, но в качестве ОС предпочитаю линь. Теперь это еще сложнее совместить.
     
     
  • 2.13, Онаним (?), 21:03, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Аналогично.
     
  • 2.25, Аноним (25), 21:28, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну что выбираешь то и пожинаешь.
     
  • 1.11, A.Stahl (ok), 20:58, 07/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    Так нам, линуксоидам, и надо!
     
  • 1.14, Троль (?), 21:09, 07/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Посоветуйте ноутбук с хорошим экраном и который можно открыть одной рукой. Можно в 2 раза дороже огрызка.
     
     
  • 2.17, vitalif (ok), 21:11, 07/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Одной рукой это как А так экран Dell XPS 15 9550 9560 по цветовому охвату рвёт ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.23, Троль (?), 21:27, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Одной рукой это как?

    За крышку-экран, не трогая нижнюю часть.

     
     
  • 4.40, Annoynymous (ok), 21:57, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    За крышку можно хватать любой Thinkpad.

    Если нужен лёгкий — то Carbon. Ленова как раз прекратила бесчеловечные эксперименты с раскладкой.

     
     
  • 5.51, Q2W (?), 22:34, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У карбона память распаяна.
    И клавиши в области pgup, pgdn, home, end всё ещё не не в 2 ряда, как на x220.
     
     
  • 6.62, Annoynymous (ok), 22:49, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > У карбона память распаяна.
    > И клавиши в области pgup, pgdn, home, end всё ещё не не
    > в 2 ряда, как на x220.

    Ну нет в жизни счастья, выбираем из того, что есть. У макбуков клавиатура ещё хуже.

     
  • 5.53, Аноним (53), 22:34, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    t480s же. В отличии от карбона имеет человеческий ethernet порт и возможность доставить памяти.
     
  • 2.22, Аноним84701 (ok), 21:25, 07/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Это те самые, открываемые одной рукой и закрываемые порывом сквозняка http w... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.24, Michael Shigorin (ok), 21:27, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Посоветуйте ноутбук с хорошим экраном

    Посмотрите asus zenbook.  Прямщас пишу с http://freesource.info/wiki/MichaelShigorin/ZenbookUX31A

     
     
  • 3.54, Аноним (54), 22:35, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    О, благодарю.

    Заодно, интересное:

    http://yourcmc.ru/wiki/Ноутбуки_с_IPS-матрицами

    http://laptopmedia.com/top-laptop-pwm-ranking-rated-by-negative-impact-on-eye

     
  • 3.74, vitalif (ok), 00:23, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    О, блин, UX580GE - вот это вещь...
     
  • 2.26, Аноним (25), 21:30, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Хотел бы я посмотреть на потребительский ноутбук, который нельзя открыть одной рукой.
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.55, Аноним (54), 22:35, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сорри, ошибся, не на тот комент ответил
     
  • 2.37, анонимчик (?), 21:48, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    хороший экран это fhd или 3к?
    dell xps 13, xiaomi air 12.5? lenovo x280
     
  • 2.73, nondo (?), 23:56, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    hp elitebook 745g5, четыре месяца - полет нормальный
     
  • 1.15, vitalif (ok), 21:09, 07/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Маководы должны страдать
     
  • 1.21, Mac (??), 21:17, 07/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Мне как-то предлагали обратиться в Apple из-за некорректного спящего режима на макбуке ) всё.. опоздал! К тому же теперь и не обновлю свою прошку 2015 на новый)
     
     
  • 2.34, НяшМяш (ok), 21:41, 07/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    И не надо С 2016 года ноуты стали убогими - убрали magsafe и в нормальных конфи... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.28, qwerty123 (??), 21:35, 07/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Dell Latitude and Lenovo Thinkpad наше все.
    минимум лет десять-12.
    не реклама, но по всем показателям не хуже.
    а две батареи, внутряная и внешнаяя... внешнаяя сменяемая, итого в командировке реально 10-11 часов работы автономно
    а клавиатура с подсветкой...

    Apple закопать.

     
     
  • 2.31, пох (?), 21:40, 07/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    проблема что не всем нравится работать на ноуте 12летней давности - знаете, тяже... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.36, Ю.Т. (?), 21:47, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Гостиница, тройник с собой не взял, розеток мало и / или поставлены неудобно.
     
     
  • 4.46, пох (?), 22:19, 07/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    зато взял тяжеленную и неудобную дополнительную батарею Молодец, зачот а зачем... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.65, Аноним84701 (ok), 23:08, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Гостиница, тройник с собой не взял
    > зато взял тяжеленную и неудобную дополнительную батарею? Молодец, зачот.

    Дополнительная ultrabay battery, воткнутая в UB слот вместо ненужного DVD, весит аж под 200г.  
    "Плитка" 20х4х2см основного аккума (которую в отличие от тройника можно сунуть в боковой карман сумки и забыть), на 6 ячеек и 5200 миллиампер - 320 грамм.
    Ужасно тяжеленно и неудобно!

     
  • 3.41, Annoynymous (ok), 22:01, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда я был в командировке на буровой, кстати, там суровые мужики использовали только леновы и делл, никаких макбуков.

    Именно потому, что если сломается — сиди пару месяцев без сериальчиков до следующей командировки на Большую Землю. А без сериальчиков сидеть взвоешь.

     
     
  • 4.47, пох (?), 22:21, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    вообще-то угробить макбук - надо стараться. А дохлых деллов (правда, они не совсем своей смертью) я перевидал мильен.

     
     
  • 5.61, Annoynymous (ok), 22:47, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > вообще-то угробить макбук - надо стараться. А дохлых деллов (правда, они не
    > совсем своей смертью) я перевидал мильен.

    Криво воткнутый провод в (единственный теперь) USB порт — и вуаля. А мужики там сильные, но не очень умные :-)

    Как оно вообще, я не знаю, с макбуками дела не имел, рассказываю что видел.

     
  • 5.67, Аноним (67), 23:35, 07/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Стараться не надо Надо зайти в ре-сторе и попросить ноутбук пошустрее, который ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.72, llolik (ok), 23:47, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, с другой стороны, Dell-ы даже новые угробить до состояния "не подлежит ремонту" - это надо умудриться, к тому же запчасти ± можно достать. Чинить ухлопаный Мак, особенно новые модели - задолбаешься, если вообще возможно, особенно, если ты не "сертифицированный сервис".
     
  • 3.43, Annoynymous (ok), 22:04, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И, кстати, да — перелёт из Москвы по Владивосток 9 часов, почему бы мне и не посмотреть своё кинцо со своими наушниками, а не то кинцо аэрофлота с рекламой и субтитрами при помощи тех ужасных затычек?
     
  • 3.49, КГБ СССР (?), 22:32, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Зачем работать по 10 часов автономно - в командировке, и в чем
    > смысл этой работы?

    Да кто работает, ну кому ты веришь… Им для видосиков — «чтобы убить время».

    Для работы в сложных условиях подальше от розеток народ покупает (не сам на свои, как правило, а работодатель) совсем другие железяки, из которых здешние анонимы слышали только про Panasonic.

     
  • 2.33, Аноним546 (?), 21:40, 07/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    у меня сложилось ощущение, что у Dell в последнее время качества скачет, как гор... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.42, Annoynymous (ok), 22:02, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Про System76 кто-нибудь что-нибудь скажет?
     
     
  • 4.48, Аноним (48), 22:28, 07/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Год назад, выбирая, читал отзывы по их продуктам Сложилось сильное ощущение деш... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.60, Annoynymous (ok), 22:44, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо.
     
  • 2.79, голос_Геенны (ok), 01:37, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чего там у Apple с подсветкой? Вы опять вылезли из своих 90-х? Закапывайтесь обратно.
     
  • 1.30, Шизиатр (?), 21:39, 07/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    "В следующем выпуске: в чипе Т2 обноружена уязвимость, позволяющая осуществить подстановку, выйти из окружения и выполнить произвольный произвол."
     
  • 1.45, Аноним (45), 22:19, 07/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В 80-е они расцвели при Джобсе, а потом выгнали его. Стали творить пургу. Потом Джобс вернулся, они стали делать хорошо. Потом Джобс умер, и они стали делать плохо. RIP Apple
     
     
  • 2.80, голос_Геенны (ok), 01:41, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А я знаю эту вашу паралельную вселенную, где Микрософт и Эпол пали под могуществом Линукса! Я тоже ел эти грибы!
     
  • 1.50, имя (?), 22:33, 07/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как же Линус это переживет?
     
  • 1.56, Аноним (56), 22:37, 07/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Узурпаторы
     
  • 1.57, th3m3 (ok), 22:40, 07/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Люди переходят с айфонов на смарты Xiaomi. Так и с ноутов огрызка, перейдут на ноуты Xiaomi, накатят нужный дистр GNU/Linux и профит.
     
     
  • 2.68, Аноним (67), 23:38, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    С разморозкой. уже с год валят с.
     
     
  • 3.70, th3m3 (ok), 23:41, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > С разморозкой. уже с год валят с.

    Я не говорил про временные отрезки. Валят давно и успешно)

     
     
  • 4.81, голос_Геенны (ok), 01:45, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не-не, ребята, валят уже сколько я себя помню. Вот-вот вывалят! Сколько вас и себя здесь помню, вы всё об этом пишете. Что валят :))
     
  • 1.59, Vitaliy Blats (?), 22:44, 07/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну а че вы хотели. Это же Эпол. Им не впервой прибивать все гвоздями с нестандартной шляпой.

    И вот еще одна технология, не добавляющая секюрности устройству, не уберегающая от паяльника в жёпу, не защищающая от террористов, а лишь добавляющая геморрой нормальным людям.
    Ничо, продажи упадут - одумаются. Может быть.


    Кстати солидарен с вышепрокомментировавшими по поводу Деллов. Ноуты просто созданы для Линукса, а самый ржач что OSX Mojave в режиме хакинтоша на ноуте от Делл работает быстрее чем на Макбуке. Епик фейл.

     
     
  • 2.69, Аноним (67), 23:39, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    известный эффект, так же с виндой на ноутах iru.
     
  • 2.76, ононимус (?), 00:49, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ничо у них не упадет. На яблочные устройства линукс ставят ничтожное количество пользователей. И 1%, скорей всего, не будет
     
     
  • 3.83, голос_Геенны (ok), 01:49, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не-не, ну что де вы? Все здесь ставят. Всем есть до этого дело. Все на судьбоносных дрожжах опенсорса заработали себе на новый мак уже. Прикрывая свою тетрадку ладошкой от всевидящего взгляда Столлмана.
     
  • 1.64, cat666 (ok), 23:00, 07/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Почитал, поржал! От мастеров нежного анального проникновения уже нигде не скрыться. Сплошная реклама в комментариях. Люди вы где? Что думаете?
     
     
  • 2.71, Аноним (67), 23:45, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Люди везде. Реклама тебе чудится, потому, что ты ни разу не использовал нормальный ноут.
     
  • 1.75, totoshko88 (ok), 00:47, 08/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Anyone can boot Linux on the new Mac Mini and MacBook Air models — they just need to disable secure boot first.

    оставлю это здесь

     
     
  • 2.84, Xasd5 (?), 01:52, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    """Как вариант рассматривалась возможность использования утилиты Apple Startup Security Utility, доступной при загрузке в macOS Recovery, которая предоставляет опцию для загрузки без включения режима обеспечения безопасности (режим "No Security"). Но реализовать работу Linux в данном режиме пока не получается, так как чип T2 блокирует доступ ОС к некоторым подсистемам, необходимым для корректной работы на устройстве."""
     
  • 1.77, LiveUbuntuLive (?), 01:13, 08/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    То же самое, что на Бентли возить картошку, линукс для хлама, а не для божественной техники Эпл!11
     
  • 1.89, Артист (?), 02:25, 08/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Всё правильно apple делает, ибо линукс это вирус способный сломать оборудование.
     
  • 1.91, Sfinx (ok), 02:42, 08/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    как можно юзать это уг - меня только от одного вида их пид#арасической клавы тошнит
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor