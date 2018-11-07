07.11.2018 19:57  Пользователи столкнулись с невозможностью установить Linux на новые iMac и MacBook

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|5.85, Алког Ано (?), 01:54, 08/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Прочитав ваш комментарий, "почему-то" сразу вспомнил советские устройства типа "ЗАЗ",
> "Жигули" и иже с ними. Которые, как правило, требовали от пользователя
> постоянных отношений, причём преимущественно в позе снизу для пользователя :)
ГУЛАГ вспоминайте... "Потому что". Надо память править...
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|6.87, голос_Геенны (ok), 02:01, 08/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Я, как удовлетворённый пользователь продукции Apple, даже не понял, что вы хотели сказать. То есть, возможно отчасти понял, но не совсем. Вам нужна более сильная экспрессия. Больше чувствс.
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|3.18, Аноним84701 (ok), 21:11, 07/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+6 +/–
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> свобода и открытый код
Потом правда снова закрытый,
https://www.macworld.co.uk/news/mac/apple-closes-down-os-x-14663/
> By Tom Yager, InfoWorld , | 17 May 06
> Thanks to pirates, or rather the fear of them, the Intel edition of Apple's OS X is now a proprietary operating system.
потом опять открытый, но в котором половина подсистем, включая system^W launchd, не собираются, не работает звук и сетевухи:
https://github.com/PureDarwin/PureDarwin/wiki/Current_Blockers (причем current оно было еще три года назад)
[code]
Problems to be solved
CFOpenDirectory missing in CFOpenDirectory binary root
IOHDIXController.kext needed (image boot support)
OSvKernDSPLib.kext needed (audio support)
Shortage of network drivers
SystemConfiguration.framework is incomplete
gdb does not compile
DirectoryService daemon depends on missing CFLite functions
[/code]
такая вот инновационная и свободная открытость кода.
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|1.5, Аноним (5), 20:44, 07/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–5 +/–
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Какой кошмар! а я ведь как раз собирался последний аймак прикупить чтоб туда линукс поставить и пользоваться божественным гимпом и играть в нетхак. увы и ах
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|3.66, Олег (??), 23:20, 07/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Osx это редкостное г
Месяц боролся с ним и поставил кеды
тот же архиватор, я хочу смотреть архив, а не распаковывать и т.д и т.п
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|2.29, пох (?), 21:36, 07/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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не страдай так - gimp под макосью выглядит даже еще уежищнее чем линуксовый, так что насладиться вполне получится.
Ну а нетхак он везде нетхак.
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|4.40, Annoynymous (ok), 21:57, 07/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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За крышку можно хватать любой Thinkpad.
Если нужен лёгкий — то Carbon. Ленова как раз прекратила бесчеловечные эксперименты с раскладкой.
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|5.51, Q2W (?), 22:34, 07/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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У карбона память распаяна.
И клавиши в области pgup, pgdn, home, end всё ещё не не в 2 ряда, как на x220.
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|6.62, Annoynymous (ok), 22:49, 07/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> У карбона память распаяна.
> И клавиши в области pgup, pgdn, home, end всё ещё не не
> в 2 ряда, как на x220.
Ну нет в жизни счастья, выбираем из того, что есть. У макбуков клавиатура ещё хуже.
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|5.53, Аноним (53), 22:34, 07/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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t480s же. В отличии от карбона имеет человеческий ethernet порт и возможность доставить памяти.
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|Часть нити удалена модератором
|1.21, Mac (??), 21:17, 07/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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Мне как-то предлагали обратиться в Apple из-за некорректного спящего режима на макбуке ) всё.. опоздал! К тому же теперь и не обновлю свою прошку 2015 на новый)
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|1.28, qwerty123 (??), 21:35, 07/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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Dell Latitude and Lenovo Thinkpad наше все.
минимум лет десять-12.
не реклама, но по всем показателям не хуже.
а две батареи, внутряная и внешнаяя... внешнаяя сменяемая, итого в командировке реально 10-11 часов работы автономно
а клавиатура с подсветкой...
Apple закопать.
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|5.65, Аноним84701 (ok), 23:08, 07/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> Гостиница, тройник с собой не взял
> зато взял тяжеленную и неудобную дополнительную батарею? Молодец, зачот.
Дополнительная ultrabay battery, воткнутая в UB слот вместо ненужного DVD, весит аж под 200г.
"Плитка" 20х4х2см основного аккума (которую в отличие от тройника можно сунуть в боковой карман сумки и забыть), на 6 ячеек и 5200 миллиампер - 320 грамм.
Ужасно тяжеленно и неудобно!
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|3.41, Annoynymous (ok), 22:01, 07/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Когда я был в командировке на буровой, кстати, там суровые мужики использовали только леновы и делл, никаких макбуков.
Именно потому, что если сломается — сиди пару месяцев без сериальчиков до следующей командировки на Большую Землю. А без сериальчиков сидеть взвоешь.
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|4.47, пох (?), 22:21, 07/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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вообще-то угробить макбук - надо стараться. А дохлых деллов (правда, они не совсем своей смертью) я перевидал мильен.
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|5.61, Annoynymous (ok), 22:47, 07/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> вообще-то угробить макбук - надо стараться. А дохлых деллов (правда, они не
> совсем своей смертью) я перевидал мильен.
Криво воткнутый провод в (единственный теперь) USB порт — и вуаля. А мужики там сильные, но не очень умные :-)
Как оно вообще, я не знаю, с макбуками дела не имел, рассказываю что видел.
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|5.72, llolik (ok), 23:47, 07/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну, с другой стороны, Dell-ы даже новые угробить до состояния "не подлежит ремонту" - это надо умудриться, к тому же запчасти ± можно достать. Чинить ухлопаный Мак, особенно новые модели - задолбаешься, если вообще возможно, особенно, если ты не "сертифицированный сервис".
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|3.43, Annoynymous (ok), 22:04, 07/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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И, кстати, да — перелёт из Москвы по Владивосток 9 часов, почему бы мне и не посмотреть своё кинцо со своими наушниками, а не то кинцо аэрофлота с рекламой и субтитрами при помощи тех ужасных затычек?
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|3.49, КГБ СССР (?), 22:32, 07/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Зачем работать по 10 часов автономно - в командировке, и в чем
> смысл этой работы?
Да кто работает, ну кому ты веришь… Им для видосиков — «чтобы убить время».
Для работы в сложных условиях подальше от розеток народ покупает (не сам на свои, как правило, а работодатель) совсем другие железяки, из которых здешние анонимы слышали только про Panasonic.
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|1.45, Аноним (45), 22:19, 07/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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В 80-е они расцвели при Джобсе, а потом выгнали его. Стали творить пургу. Потом Джобс вернулся, они стали делать хорошо. Потом Джобс умер, и они стали делать плохо. RIP Apple
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|3.70, th3m3 (ok), 23:41, 07/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> С разморозкой. уже с год валят с.
Я не говорил про временные отрезки. Валят давно и успешно)
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|4.81, голос_Геенны (ok), 01:45, 08/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Не-не, ребята, валят уже сколько я себя помню. Вот-вот вывалят! Сколько вас и себя здесь помню, вы всё об этом пишете. Что валят :))
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|1.59, Vitaliy Blats (?), 22:44, 07/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Ну а че вы хотели. Это же Эпол. Им не впервой прибивать все гвоздями с нестандартной шляпой.
И вот еще одна технология, не добавляющая секюрности устройству, не уберегающая от паяльника в жёпу, не защищающая от террористов, а лишь добавляющая геморрой нормальным людям.
Ничо, продажи упадут - одумаются. Может быть.
Кстати солидарен с вышепрокомментировавшими по поводу Деллов. Ноуты просто созданы для Линукса, а самый ржач что OSX Mojave в режиме хакинтоша на ноуте от Делл работает быстрее чем на Макбуке. Епик фейл.
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|2.76, ононимус (?), 00:49, 08/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ничо у них не упадет. На яблочные устройства линукс ставят ничтожное количество пользователей. И 1%, скорей всего, не будет
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|3.83, голос_Геенны (ok), 01:49, 08/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Не-не, ну что де вы? Все здесь ставят. Всем есть до этого дело. Все на судьбоносных дрожжах опенсорса заработали себе на новый мак уже. Прикрывая свою тетрадку ладошкой от всевидящего взгляда Столлмана.
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|2.84, Xasd5 (?), 01:52, 08/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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"""Как вариант рассматривалась возможность использования утилиты Apple Startup Security Utility, доступной при загрузке в macOS Recovery, которая предоставляет опцию для загрузки без включения режима обеспечения безопасности (режим "No Security"). Но реализовать работу Linux в данном режиме пока не получается, так как чип T2 блокирует доступ ОС к некоторым подсистемам, необходимым для корректной работы на устройстве."""
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