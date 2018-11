07.11.2018 19:57  Пользователи столкнулись с невозможностью установить Linux на новые iMac и MacBook

> свобода и открытый код

Потом правда снова закрытый,

https://www.macworld.co.uk/news/mac/apple-closes-down-os-x-14663/

> By Tom Yager, InfoWorld , | 17 May 06

> Thanks to pirates, or rather the fear of them, the Intel edition of Apple's OS X is now a proprietary operating system.

потом опять открытый, но в котором половина подсистем, включая system^W launchd, не собираются, не работает звук и сетевухи:

https://github.com/PureDarwin/PureDarwin/wiki/Current_Blockers (причем current оно было еще три года назад)

[code]

Problems to be solved

CFOpenDirectory missing in CFOpenDirectory binary root

IOHDIXController.kext needed (image boot support)

OSvKernDSPLib.kext needed (audio support)

Shortage of network drivers

SystemConfiguration.framework is incomplete

gdb does not compile

DirectoryService daemon depends on missing CFLite functions

[/code]

такая вот инновационная и свободная открытость кода.