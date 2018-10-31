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31.10.2018 21:42  Выпуск системы управления версиями Apache Subversion 1.11.0

Организация Apache Software Foundation представила релиз системы управления версиями Subversion 1.11.0. Несмотря на развитие децентрализованных систем, Subversion продолжает пользоваться популярностью в коммерческих компаниях и проектах, использующих централизованный подход к управлению версиями и конфигурацией программных систем. Из использующих Subversion открытых проектов можно отметить: проекты Apache, FreeBSD, Free Pascal, OpenSCADA, GCC и LLVM.

Выпуск примечателен переходом к фиксированному циклу разработки. Новые ветки теперь будут формироваться раз в полгода. Раз в два года ветке будет присваиваться статус выпуска с длительным сроком поддержки (LTS). Обычные выпуски будут поддерживаться 6 месяцев до момента формирования следующего значительного выпуска. LTS-ветки будут поддерживаться 4 года. Выпуск Subversion 1.11 отнесён к обычным выпускам, а прошлой версии Subversion 1.10 присвоен статус LTS. Следующим LTS-релизом станет версия Subversion 1.14, которую планируют выпустить в апреле 2020 года.

Ключевые улучшения Subversion 1.11:

  • Добавлена экспериментальная возможность сохранения слепков состояния коммитов ("commit checkpointing"), позволяющая сохранить снапшот изменений, еще не зафиксированных коммитом, и позднее восстановить в рабочей копии любую из сохранённых версий изменений. Новая функция предоставляет разработчикам возможность откатить состояние рабочей копии в случае ошибочного обновления;
  • Повышена надёжность экспериментальных команд "svn x-shelve/x-unshelve/x-shelves", позволяющих отдельно отложить незавершенные изменения в рабочей копии, чтобы срочно поработать над чем-то другим, а затем вернуть недоделанные изменения в рабочую копию. В новой версии добавлена поддержка слепков состояния для сохранения нескольких версий изменения, реализована поддержка бинарных файлов, изменён формат хранения изменений, увеличена надёжность возврата изменений в рабочую копию в ситуации её обновления. Добавлены новые команды x-shelf-diff, x-shelf-drop, x-shelf-list, x-shelf-list-by-paths, x-shelf-log и x-shelf-save;
  • Интерфейс интерактивного разрешения конфликтов расширен поддержкой ситуаций возникновения конфликтов из-за перемещения файлов и каталогов. Например, теперь поддерживается разрешение большинства конфликтов, связанных с потерей элементов в результате их перемещения после слияния исходной ветки;
  • Добавлена новая команда "svn info --x-viewspec" для вывода спецификации, описывающей текущую рабочую копию. Описание включает информацию об ограничении глубины подветок, исключении подветок, переключении на другой URL или обновлении до нового номера ревизии, по сравнению с родительским каталогом;
  • Добавлена возможность сохранения пароля к клиентскому сертификату;
  • Обновлён биндиг JavaHL, в котором обеспечена совместимость с Java 10. Для сборки JavaHL теперь требуется как минимум Java 8.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/found...)
  2. OpenNews: Релиз системы управления версиями Apache Subversion 1.10.0
  3. OpenNews: Уязвимость в Git, Subversion и Mercurial, допускающая подстановку команд через URL ssh://
  4. OpenNews: Открыты исходные тексты системы управления версиями BitKeeper
  5. OpenNews: Представлен Breezy, форк системы управления версиями Bazaar
  6. OpenNews: Выпуск распределённой системы управления версиями Mercurial 4.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: subversion
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  • 1.1, Аноним (1), 22:00, 31/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Неплохо. Но чем он лучше ПИЖУЛЯ? (pijul)
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:28, 31/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    А чем она лучше гита Тем что вокруг неё нет ни инструментов, ни хостинга нормал... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.8, Krond (ok), 00:00, 01/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну, например, тем, что, в отличии от гита, для удобности SVN всё вышеперечисленное не необходимо.
     
  • 3.10, Аноним (10), 00:19, 01/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Опять тёплое с мягким.
     
  • 1.3, Michael Shigorin (ok), 22:12, 31/10/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > commit checkpointing

    Попытка переизобрести гитовый index?

     
  • 1.6, Аноним (6), 22:35, 31/10/2018 [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Которые, между прочим, активно свинчивают на git Потому что разработчики нынче ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним (10), 00:18, 01/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У кого там что нагибает? Если проект в морг, то гит ему не поможет.
     

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