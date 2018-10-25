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25.10.2018 17:59  Проект Qt представил среду разработки Qt Design Studio 1.0

Опубликован первый выпуск Qt Design Studio 1.0, окружения для проектирования интерфейса пользователя и разработки графических приложений на базе Qt. Qt Design Studio позволяет упростить совместную работу дизайнеров и разработчиков над созданием рабочих прототипов сложных и масштабируемых интерфейсов. Дизайнеры могут сосредоточится только над графическим макетом оформления, в то время как разработчики могут уделить основное внимание разработке логики работы приложения, используя автоматически сгенерированный для макетов дизайнера QML-код.

При помощи предлагаемого в Qt Design Studio рабочего процесса можно в считанные минуты превратить подготовленные в Photoshop или других графических редакторах макеты в рабочие прототипы, которые можно запустить на реальных устройствах. Продукт распространяется бесплатно, но распространять подготовленные компоненты интерфейсов разрешено только обладателям коммерческой лицензии на Qt. Тем не менее, в декабре планируется выпуск лишённой данного ограничения открытой версии Qt Design Studio, которая будет поставляться под свободной лицензией, но будет немного отставать от коммерческой версии по функциональности. Часть код уже открыта.

Основные возможности Qt Design Studio:

  • Модуль Qt Photoshop Bridge для импорта графики из Photoshop. Позволяет создавать готовые к использованию компоненты напрямую из графики, подготовленной в Photoshop, и экспортировать их в QML-код;
  • Анимация по шкале времени - редактор на основе шкалы времени и ключевых кадров, позволяющий легко создавать анимацию без написания кода;
  • Разработанные дизайнером ресурсы превращаются в универсальные QML-компоненты, которые можно повторно использовать в различных проектах;
  • Qt Live Preview - позволяет предпросматривать приложение или разрабатываемый интерфейс пользователя напрямую на рабочем столе, устройствах Android или Boot2Qt. Вносимые изменения сразу можно наблюдать на устройстве. Имеется возможность контролировать FPS, загружать файлы с переводами, изменять масштаб элементов. В том числе поддерживается предпросмотр на устроствах элементов, подготовленных в приложении Qt 3D Studio.
  • Возможность интеграции с Qt Safe Renderer - элементы Safe Renderer можно сопоставлять с элементами разрабатываемого интерфейса.
  • Отображение бок о бок визуального редактора и редактора кода - можно одновременно визуально вносить изменения в дизайн или править QML;
  • Набор готовых и настраиваемых кнопок, переключателей и других управляющих элементов;
  • Встроенный и настраиваемый набор визуальных эффектов;
  • Динамическая раскладка элементов интерфейса позволяет адаптировать его для любых экранов;
  • Расширенный редактор сцены, позволяющий до мелочей прорабатывать элементы.


  1. Главная ссылка к новости (http://blog.qt.io/blog/2018/10...)
  2. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.7.0
  3. OpenNews: Начальный план разработки Qt 6
  4. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 5.11
  5. OpenNews: Релиз системы проектирования трёхмерных интерфейсов Qt 3D Studio 1.1
  6. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 5.10 и среды разработки Qt Creator 4.5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: qt, ide
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 18:08, 25/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Джва года ждал! Очень круто! Ждём в репах Арча!
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 18:29, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –8 +/
    Ага, и фотошёп
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 18:51, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    У GIMP'а в настройках можно однооконный интерфейс включить уже.
     
     
  • 4.32, Аноним (21), 19:26, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А у дизайн студии в натройках можно включить поддержку гимпа?
     
  • 2.40, Веньямин (?), 21:50, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Реально молодцы. Но без поддержки Krita - пока не айс. В нашей компании Krita - основная программа дизайнеров, и хотелось бы такой же аналог Photoshop Bridge для Krita.
     
     
  • 3.43, Штунц (?), 22:37, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А из Krita, случаем, нельзя экспортировать в .PSD файл?
     
     
  • 4.44, Bard (??), 22:45, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я так понял частично поддерживает.

    https://docs.krita.org/en/general_concepts/file_formats/file_psd.html

    > Krita supports loading and saving raster layers, blending modes, layerstyles, layer groups, and transparency masks from psd. It will likely never support vector and text layers, as these are just too difficult to program properly.

     
  • 1.2, КГБ СССР (?), 18:12, 25/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –9 +/
    Раньше софт на Qt был страшным, теперь он будет ещё и чёрным и с одинаковыми кнопками для любых операций.
     
     
  • 2.7, Анончик999999 (?), 18:19, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Боюсь представить, какой тогда софт на GTK+.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 18:22, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –8 +/
    Вообще-то в GTK дизайн получше будет
     
     
  • 4.13, КГБ СССР (?), 18:26, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вообще-то в GTK дизайн получше будет

    Уточнение: в старом (втором) GTK.

     
  • 4.15, Тот_Самый_Анонимус (?), 18:27, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Смищная шутка. ГТК-приложение выглядит везде как выкидыш. И только в гноме выглядит родным, но таким же ущербным, как сам гном.
     
     
  • 5.25, Аноним (10), 18:43, 25/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Это не шутка Я сам пользуюсь кедами, но не боюсь признавать его убогий дизайн п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.38, Анончик999999 (?), 21:44, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    с огромными заголовками для 1366x768 замечательно выглядит!
     
  • 4.37, Анончик999999 (?), 21:40, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, он просто "восхитительно" выглядит на Windows!
     
  • 3.12, КГБ СССР (?), 18:25, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Боюсь представить, какой тогда софт на GTK+.

    Если речь о третьем, то ужасный. Невозможно пользоваться. Софт умирает после перехода на ГТК3.

    А на втором — ничего так.

    Собственно, из двух этих моментов можно сделать точный прогноз о готовности курятника для десктопа. :)

     
  • 1.3, Аноним (10), 18:13, 25/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда уже в кеды нормальный дизайн заведут... два года уже жду...
     
     
  • 2.5, Fracta1L (ok), 18:16, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нормальный это какой?
     
     
  • 3.11, Аноним (10), 18:23, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Как в Budgie, например
     
     
  • 4.17, Fracta1L (ok), 18:27, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты, наверное, имел в виду Pantheon (окружение Elementary), потому что Budgie это вырвиглазие и уродство.

    Но я не понимаю, зачем нужен второй Pantheon, если один уже есть. Да и превращать кеды в такую убогую по функциональности и кастомизируемости среду - так себе идея.

     
     
  • 5.27, Аноним (27), 18:51, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Ты, наверное, имел в виду Pantheon

    Budgie - эталон нормального интерфейса

     
     
  • 6.34, Мамка (?), 21:20, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> Ты, наверное, имел в виду Pantheon
    > Budgie - эталон нормального интерфейса

    Ах вы мои дизайгнеры!

     
  • 2.16, КГБ СССР (?), 18:27, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Когда уже в кеды нормальный дизайн заведут... два года уже жду...

    Ожидайте в KDE3.

    А, стоп: это в архивах искать придётся.

     
  • 2.18, Тот_Самый_Анонимус (?), 18:27, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Давно уже. В РОСАлинух он вообще шикарен.
     
  • 2.30, Сверчок (?), 19:18, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    На самом деле в кедах лучший дизайн на десктопах вообще.
     
     
  • 3.31, Аноним (10), 19:25, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Лишь в твоих влажных фантазиях кедофаната. На это полупорозрачно-блекло-серо-голубое убожество без слез смотреть невозможно. Глаза вытекают.
     
     
  • 4.35, Сверчок (?), 21:21, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Лишь в твоих влажных фантазиях кедофаната. На это полупорозрачно-блекло-серо-голубое
    > убожество без слез смотреть невозможно. Глаза вытекают.

    Пройдите к ближашему окулисту. Запускать коньюктивит чревато.

     
  • 1.4, Pofigist (?), 18:14, 25/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Не Krita, не GIMP фотожоп Это все что надо знать о профессиональных графи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Fracta1L (ok), 18:18, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне почему-то кажется, что среди аудитории Qt линуксоиды составляют подавляющее меньшинство, потому и Фотошоп вместо ГИМПа.
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 21:53, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тебе кажется. Даже если кодят под виндой, связываются с Qt не потому что он такой хороший (вендокодерам с их извращенным пониманием прекрасного и MFC нравится), а потому что хотят в кроссплатформ.
     
  • 2.9, КГБ СССР (?), 18:22, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Позволяет создавать готовые к использованию компоненты напрямую из графики, подготовленной в Photoshop
    > Не Krita, не GIMP... фотожоп. :) Это все что надо знать о
    > профессиональных графических инструментов для линукса. :)

    Погоди, вот прибежит прокудин — весь на гов^W пену изойдётся. :)

     
  • 2.14, наноним (?), 18:26, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так-то никто и не строит иллюзий, будто дизайнеры используют линукс. 99% дизайнеров используют фотошоп, логично, что импортировать надо из фш.
     
  • 1.8, koblin (ok), 18:20, 25/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Кто-нибудь знает, в qt диалоги уже перестали выходить далеко за пределы экрана из-за длинного текста?
     
     
  • 2.19, КГБ СССР (?), 18:29, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Кто-нибудь знает, в qt диалоги уже перестали выходить далеко за пределы экрана
    > из-за длинного текста?

    Будто кого-то волнует… Ну не впишется ваша^W чья-то машина в поворот, потому что приборная панель поймала сегфолт, отпоют несчастную жертву г-нокодеров и закопают червякам на радость.

     
  • 2.23, Annoynymous (ok), 18:35, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, во второй версии.
     
  • 2.39, Анончик999999 (?), 21:47, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В Windows диалоги QMessageBox нормально работают.
     
  • 2.42, Аноним (41), 21:54, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы перепутали Qt с кедами.
     
  • 1.22, Аноним (22), 18:34, 25/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ух. M$ Blend перетащили. Что дальше? Qt Code?
     
     
  • 2.24, Аноним (21), 18:40, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не знаю что за blend, но будто что-то плохое
     
  • 1.28, Коммунист (?), 18:55, 25/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ээх, а давайте просто делать интерфейсы на классических виджетах? Посмотрите, как на винде каждая программа обязательно делает свой уникальный интерфейс, который совсем не считается с темой оформления, делает интерфейс неинтуитивным, убирает устоявшийся UI experience, или, ещё хуже, мимикрирует под mobile.
     
     
  • 2.36, Jvc1 (?), 21:33, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как обычно пишут кое-то, один для всего наваять быстрее, чем несколько
     
  • 1.33, Retrosharer (?), 19:41, 25/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > сложных и масштабируемых

    Когда научатся делать простые и понятные.
    Слово "эффективный" и "удобный" - не модно или тоже не смогли?  

     

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