25.10.2018 17:59  Проект Qt представил среду разработки Qt Design Studio 1.0

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|2.40, Веньямин (?), 21:50, 25/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+7 +/–
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Реально молодцы. Но без поддержки Krita - пока не айс. В нашей компании Krita - основная программа дизайнеров, и хотелось бы такой же аналог Photoshop Bridge для Krita.
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|3.12, КГБ СССР (?), 18:25, 25/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Боюсь представить, какой тогда софт на GTK+.
Если речь о третьем, то ужасный. Невозможно пользоваться. Софт умирает после перехода на ГТК3.
А на втором — ничего так.
Собственно, из двух этих моментов можно сделать точный прогноз о готовности курятника для десктопа. :)
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|4.17, Fracta1L (ok), 18:27, 25/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ты, наверное, имел в виду Pantheon (окружение Elementary), потому что Budgie это вырвиглазие и уродство.
Но я не понимаю, зачем нужен второй Pantheon, если один уже есть. Да и превращать кеды в такую убогую по функциональности и кастомизируемости среду - так себе идея.
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|6.34, Мамка (?), 21:20, 25/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> Ты, наверное, имел в виду Pantheon
> Budgie - эталон нормального интерфейса
Ах вы мои дизайгнеры!
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|2.16, КГБ СССР (?), 18:27, 25/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Когда уже в кеды нормальный дизайн заведут... два года уже жду...
Ожидайте в KDE3.
А, стоп: это в архивах искать придётся.
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|3.31, Аноним (10), 19:25, 25/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Лишь в твоих влажных фантазиях кедофаната. На это полупорозрачно-блекло-серо-голубое убожество без слез смотреть невозможно. Глаза вытекают.
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|4.35, Сверчок (?), 21:21, 25/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Лишь в твоих влажных фантазиях кедофаната. На это полупорозрачно-блекло-серо-голубое
> убожество без слез смотреть невозможно. Глаза вытекают.
Пройдите к ближашему окулисту. Запускать коньюктивит чревато.
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|2.6, Fracta1L (ok), 18:18, 25/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Мне почему-то кажется, что среди аудитории Qt линуксоиды составляют подавляющее меньшинство, потому и Фотошоп вместо ГИМПа.
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|3.41, Аноним (41), 21:53, 25/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Тебе кажется. Даже если кодят под виндой, связываются с Qt не потому что он такой хороший (вендокодерам с их извращенным пониманием прекрасного и MFC нравится), а потому что хотят в кроссплатформ.
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|2.9, КГБ СССР (?), 18:22, 25/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> Позволяет создавать готовые к использованию компоненты напрямую из графики, подготовленной в Photoshop
> Не Krita, не GIMP... фотожоп. :) Это все что надо знать о
> профессиональных графических инструментов для линукса. :)
Погоди, вот прибежит прокудин — весь на гов^W пену изойдётся. :)
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|2.14, наноним (?), 18:26, 25/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Так-то никто и не строит иллюзий, будто дизайнеры используют линукс. 99% дизайнеров используют фотошоп, логично, что импортировать надо из фш.
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|2.19, КГБ СССР (?), 18:29, 25/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Кто-нибудь знает, в qt диалоги уже перестали выходить далеко за пределы экрана
> из-за длинного текста?
Будто кого-то волнует… Ну не впишется ваша^W чья-то машина в поворот, потому что приборная панель поймала сегфолт, отпоют несчастную жертву г-нокодеров и закопают червякам на радость.
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|1.28, Коммунист (?), 18:55, 25/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Ээх, а давайте просто делать интерфейсы на классических виджетах? Посмотрите, как на винде каждая программа обязательно делает свой уникальный интерфейс, который совсем не считается с темой оформления, делает интерфейс неинтуитивным, убирает устоявшийся UI experience, или, ещё хуже, мимикрирует под mobile.
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