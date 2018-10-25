25.10.2018 17:59  Проект Qt представил среду разработки Qt Design Studio 1.0

Опубликован первый выпуск Qt Design Studio 1.0, окружения для проектирования интерфейса пользователя и разработки графических приложений на базе Qt. Qt Design Studio позволяет упростить совместную работу дизайнеров и разработчиков над созданием рабочих прототипов сложных и масштабируемых интерфейсов. Дизайнеры могут сосредоточится только над графическим макетом оформления, в то время как разработчики могут уделить основное внимание разработке логики работы приложения, используя автоматически сгенерированный для макетов дизайнера QML-код. При помощи предлагаемого в Qt Design Studio рабочего процесса можно в считанные минуты превратить подготовленные в Photoshop или других графических редакторах макеты в рабочие прототипы, которые можно запустить на реальных устройствах. Продукт распространяется бесплатно, но распространять подготовленные компоненты интерфейсов разрешено только обладателям коммерческой лицензии на Qt. Тем не менее, в декабре планируется выпуск лишённой данного ограничения открытой версии Qt Design Studio, которая будет поставляться под свободной лицензией, но будет немного отставать от коммерческой версии по функциональности. Часть код уже открыта. Основные возможности Qt Design Studio: Модуль Qt Photoshop Bridge для импорта графики из Photoshop. Позволяет создавать готовые к использованию компоненты напрямую из графики, подготовленной в Photoshop, и экспортировать их в QML-код;

Анимация по шкале времени - редактор на основе шкалы времени и ключевых кадров, позволяющий легко создавать анимацию без написания кода;

Разработанные дизайнером ресурсы превращаются в универсальные QML-компоненты, которые можно повторно использовать в различных проектах;

Qt Live Preview - позволяет предпросматривать приложение или разрабатываемый интерфейс пользователя напрямую на рабочем столе, устройствах Android или Boot2Qt. Вносимые изменения сразу можно наблюдать на устройстве. Имеется возможность контролировать FPS, загружать файлы с переводами, изменять масштаб элементов. В том числе поддерживается предпросмотр на устроствах элементов, подготовленных в приложении Qt 3D Studio.

Возможность интеграции с Qt Safe Renderer - элементы Safe Renderer можно сопоставлять с элементами разрабатываемого интерфейса.

Отображение бок о бок визуального редактора и редактора кода - можно одновременно визуально вносить изменения в дизайн или править QML;

Набор готовых и настраиваемых кнопок, переключателей и других управляющих элементов;

Встроенный и настраиваемый набор визуальных эффектов;

Динамическая раскладка элементов интерфейса позволяет адаптировать его для любых экранов;

Расширенный редактор сцены, позволяющий до мелочей прорабатывать элементы.



