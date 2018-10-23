23.10.2018 09:06  Доступен полностью свободный вариант ядра Linux-libre 4.19

Латиноамериканский Фонд свободного ПО опубликовал полностью свободный вариант ядра 4.19 - Linux-libre 4.19-gnu, очищенный от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем. Кроме того, Linux-libre отключает функции ядра по загрузке несвободных компонентов, не входящих в поставку ядра, и удаляет упоминание об использовании несвободных компонентов из документации.

Для очистки ядра от несвободных частей, в рамках проекта Linux-libre создан универсальный shell-скрипт, который содержит тысячи шаблонов для определения наличия бинарных вставок и исключения ложных срабатываний. Также доступны для загрузки готовые патчи, созданные на основе использования вышеупомянутого скрипта. Ядро Linux-libre рекомендовано для использования в дистрибутивах, соответствующих критериям Фонда СПО по построению полностью свободных дистрибутивов GNU/Linux. Например, ядро Linux-libre используется в таких дистрибутивах, как Dragora Linux, Trisquel, Dyne:Bolic, gNewSense, Parabola, Musix и Kongoni.

В новом выпуске проведена работа по устранению предупреждений компилятора в функциях reject_firmware. Отключен запрос блобов в wifi-чипах MT76x0U и MT76x2U, MTk Bluetooth UART, Keystone и Qualcomm Hexagon Remoteproc, Aspeed ColdFire FSI Master. Обновлён код для вырезания блобов для драйверов AMD GPU, Adreno, brcmfmac, mlxsw, Intel Skylake sound и Silead touchscreen.



