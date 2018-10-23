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23.10.2018 09:06  Доступен полностью свободный вариант ядра Linux-libre 4.19

Латиноамериканский Фонд свободного ПО опубликовал полностью свободный вариант ядра 4.19 - Linux-libre 4.19-gnu, очищенный от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем. Кроме того, Linux-libre отключает функции ядра по загрузке несвободных компонентов, не входящих в поставку ядра, и удаляет упоминание об использовании несвободных компонентов из документации.

Для очистки ядра от несвободных частей, в рамках проекта Linux-libre создан универсальный shell-скрипт, который содержит тысячи шаблонов для определения наличия бинарных вставок и исключения ложных срабатываний. Также доступны для загрузки готовые патчи, созданные на основе использования вышеупомянутого скрипта. Ядро Linux-libre рекомендовано для использования в дистрибутивах, соответствующих критериям Фонда СПО по построению полностью свободных дистрибутивов GNU/Linux. Например, ядро Linux-libre используется в таких дистрибутивах, как Dragora Linux, Trisquel, Dyne:Bolic, gNewSense, Parabola, Musix и Kongoni.

В новом выпуске проведена работа по устранению предупреждений компилятора в функциях reject_firmware. Отключен запрос блобов в wifi-чипах MT76x0U и MT76x2U, MTk Bluetooth UART, Keystone и Qualcomm Hexagon Remoteproc, Aspeed ColdFire FSI Master. Обновлён код для вырезания блобов для драйверов AMD GPU, Adreno, brcmfmac, mlxsw, Intel Skylake sound и Silead touchscreen.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.fsfla.org/pipermail...)
  2. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.19
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: linux
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  • 1.1, Вася (??), 09:13, 23/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    о не знал про чистый линукс, надо попробовать
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:51, 23/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Латиноамериканский Фонд свободного 185 ПО опубликовал полностью свободный вар... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, ryoken (ok), 09:20, 23/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Вот да, всегда было интересно, что заработает на мифическом среднем компе с таким ядром? :)
     
     
  • 2.6, встолман (?), 09:41, 23/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    гну и фсф ниадабряе запуск такого ядра на мифическом среднем компе.
    Тру борцун за швa6oдку должен непременнейше поститься, молиться (мне), и к 90 годам наконец-то наэкономить с пособия достаточно денег, чтобы купить правильное libreжелезо, установить  на него линус с libre-ведром и на ем запустить браузер с librejs.

    Только так победим!

     
  • 2.7, AlexYeCu_not_logged (?), 09:55, 23/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Вот да, всегда было интересно, что заработает на мифическом среднем компе с таким ядром? :)

    Ведомственная ОС.

     
  • 2.15, proninyaroslav (ok), 11:08, 23/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Работает всё кроме нормального видеорежима. Тут опять таки вина производителей видеокарт, которые суют поприетарные прошивки в драйвера.
     
  • 1.8, Тот_Самый_Анонимус (?), 09:59, 23/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Доступен вариант ядра Linux-libre, который кто-то называет более свободным

    Не благодарите за очевидное.

     
  • 1.9, X86 (ok), 10:22, 23/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Какой в этом смысл? Прошивки всякие закрытые удалять, если
    "использовать иностранные процессоры в российских проектах небезопасно. «Мы точно знаем, что международные производители процессоров по законодательству своих стран обязаны оставлять возможность несанкционированного доступа к этим процессорам. Мы не можем на их базе создавать доверенную среду», — пояснил эксперт."

    Т.е. процессоры, на которых будет крутиться этот полностью открытый Линукс, стоят закрытые прошивки, имеющие закладки для удаленного доступа в силу законодательства.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:32, 23/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это не означает, что нужно сложить лапки и вообще ничего не предпринимать.
     
     
  • 3.12, iPony (?), 10:36, 23/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Но это и не значит, что надо делать бессмыслицу.
    Вот сделай оригами в виде единорога 🦄 в поддержку открытого железа и всего такого.
     
  • 1.11, Вундервафля Сноуден (?), 10:33, 23/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет необходимости обеспечивать надёжность шифрования AES. Достаточно, что бы пользователи в неё уверовали.
     
  • 1.14, Аноним (13), 10:52, 23/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Свободный Латиноамериканский Фонд свободного ПО свободно опубликовал полностью с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, Аноним (16), 11:11, 23/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
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    Это болезнь.
     

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