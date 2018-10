19.10.2018 23:16  Релиз OpenBSD 6.4, OpenSSH 7.9 и LibreSSL 2.8.2

В соответствии с релизным циклом вышла новая версия операционной системы общего назначения OpenBSD 6.4. Самые примечательные изменения в новой версии: Множество добавлений для платформы arm64;

Улучшения в удобстве использования Wi-Fi;

Продолжение работы над избавлением сетевого стека от использования глобальной блокировки ядра;

Cистемный вызов unveil(), который предоставляет новый способ изоляции доступа к файловой системе;

Механизм защиты RETGUARD, нацеленный на усложнение выполнения эксплоитов, построенных с использованием заимствования кусков кода и приёмов возвратно-ориентированного программирования;

Переработка синтаксиса OpenSMTPD для значительного увеличения гибкости не в ущерб удобству; К сожалению, полагающаяся песня к моменту релиза ещё не была готова, анонс будет произведён отдельно. Список изменений: Улучшения в области безопасности: Новый системный вызов unveil(2) для ограничения доступа текущего процесса к файловой системе путём задания списка используемых файлов и каталогов. Наибольший эффект достигается в сочетании с pledge(2).



Реализована опция MAP_STACK для mmap(2). При возникновении ошибок доступа и системных вызовах ядро будет проверять, что верхушка стека находится в отведённой ей (с участием MAP_STACK) области памяти, что мешает атакам, переносящим верхушку стека в контролируемую атакующим область памяти (stack pivot attack).



Новый защитный механизм RETGUARD (для платформ amd64 и arm64), использующий индвидуальные для каждой функции cookie для защиты доступа к командам возврата из функции, что затрудняет их использование в качестве ROP-гаджетов.



В clang(1) на amd64 и i386 добавлен проход по коду с идентификацией типичных полезных для ROP-гаджетов инструкций и заменой таких инструкций альтернативами.



Защита от Spectre v2, Retpoline, включена в clang(1) и ассемблерных файлах на amd64 и i386.



Механизм защиты SpectreRSB включён на amd64.



Также для amd64 добавлена защита Intel L1 Terminal Fault.



PCID, при их наличии, используются на amd64 для разделения пользовательских и ядерных записей TLB.



Защита от Meltdown добавлена для i386.



На amd64 теперь используется немежденное переключение контекста FPU для предотвращения утечки состояния FPU из-за спекулятивного выполнения.



Фальшивая многопоточность (SMT, в случае с процессорами Intel называется HT — HyperThreading) отключена по умолчанию из-за небезопасного использования ядер ЦП. Она может быть включена обратно с помощью новой переменной sysctl(2) hw.smt.



Запись звука по умолчанию глобально отключена (имитируется запись тишины) и может быть включена с помощью новой переменной sysctl(2) kern.audio.record.



getpwnam(3) и getpwuid(3) возвращают теперь указатель не на статичный буфер, а на явно выделяемую память, позднее освобождаемую. Это позволяет детектировать доступ к устаревшим записям.



sshd(8) получил дополнительную защиту от атак на перебор названий учётных записей.

Улучшения гипервизора vmm(4) и соответствующего сервиса vmd(8) Поддержка образов дисков и снимков состояния (snapshots) в формате qcow2.



Поддержка шаблонов виртуальных машин и наследования в vm.conf(5) и vmctl(8).



Добавлена начальная поддержка unveil(2) в vmctl(8), заодно произведена общая чистка кода данной утилиты.



Различные исправления ошибок и улучшения.

Улучшения в стеке IEEE 802.11 (Wi-Fi) Новая команда «join» в ifconfig(8) для сохранения списка известных сетей и автоматического подключения к ним.



Значительно увеличена скорость работы команды «ifconfig scan» для многих устройств.

Общие улучшения сетевого стека В trunk(4) добавлены опции для настройки режимов работы, таймаутов и приоритетов.



В ifconfig(8) добавлена возможность настройки параметров trunk(4) (см. выше).



Системные вызовы sendmsg(2), sendto(2), recvfrom(2) и recvmsg(2) работают без глобальной блокировки ядра (KERNEL_LOCK).



Новые глобальные счётчики IPsec, доступные через netstat(1).



Новый интерфейс eoip(4) для протокола инкапсуляции MikroTik Ethernet over IP (EoIP).

Маршрутизация и другие улучшения сетевого стека в пользовательском пространстве: ospf6d(8) теперь может устанавливать метрику маршрута в зависимости от состояния интерфейса.



ospf6d(8) теперь может работать в альтернативном домене маршрутизации.



ospf6d(8) теперь использует pledge(2).



ospfd(8) и ospf6d(8) теперь защищены от многократного запуска в одном домене маршрутизации.



slaacd(8) теперь полноценно использует pledge(2).



slaacd(8) теперь получает от ядра уведомления о дублировании сетевых адресов, и по возможности генерирует новые.



Когда slaacd(8) обнаруживает переход между сетями, он отмечает как устаревшие все сконфигурированные сетевые адреса. Предпочтение получают адреса с новыми анонсированными префиксами.



Новый сервис, rad(8), пришедший на замену rtadvd(8) (часть проекта KAME), для отправки сообщений IPv6 Router Advertisement.



Анахронизм networks(5) более не поддерживается.



Улучшена надёжность и предсказуемость поведения парсера pfctl(8) в крайних ситуациях.



route(8) теперь сообщает об ошибках использования «-netmask» и «-prefixlen» вместо конфигурирования непонятных маршрутов.



dhclient(8) теперь добавляет прямой маршрут к шлюзу по умолчанию, если он не доступен в рамках полученных сетевых адреса и маски.



dhclient(8) теперь обновляет dhclient.leases(5), resolv.conf(5) и все отмеченные ключом «-L» файлы до ухода на задний план и возвращения управления вызывающей программе (скрипту).



Опция «-i» в dhclient(8)] теперь отбрасывает любые ранее определённые значения для отмеченных к игнорированию опций.



Любое изменение на любом интерфейсе теперь побуждает dhclient(8) соответствующим образом обновить resolv.conf(5).



dhclient(8) теперь всегда записывает идентификатор клиента, использованный для получения lease, для лучшей совместимости с RFC 6842.



dhclient(8) теперь имеет опцию «-r» для прекращения работы с освобождением текущей lease.



dhclient(8) теперь избегает некорректной модификации resolv.conf(5) путём игнорирования dhclient.leases(5) для интерфейсов, не умеющих сообщать о наличии связи.

Улучшения в установщике installurl(5) по умолчанию получает значение «cdn.openbsd.org», если зеркало не было выбрано явным образом при установке ОС. Благодаря этому pkg_add(1) и syspatch(8) работают «из коробки» в таких случаях.



DUID можно использовать для ответа на вопрос "Which disk is the root disk?" при обновлении системы (актуально при автоматическом обновлении).



Установка согласно diskless(8) может производиться через интерфейсы, сконфигурированные dhclient(8).



disklabel(8) теперь создаёт раздел /usr/obj размером минимум 5ГБ при использовании автоматической разметки.



disklabel(8) теперь создаёт раздел /usr/local размером не более 20ГБ при использовании автоматической разметки.

Улучшения в поддержке оборудования Поддержка ACPI на платформе arm64.



Обновлён драйвер radeondrm(4) до соответствующего Linux 4.4.155, что принесло поддержку modesetting для APU KAVERI/KABINI/MULLINS и GPU OLAND/BONAIRE/HAINAN/HAWAII.



Также radeondrm(4) теперь поддерживается на arm64.



Новый драйвер umt(4) для сенсорных экранов, соответствующих стандарту USB Windows Precision Touchpad.



Новый драйвер bnxt(4) для карт Broadcom NetXtreme-C/E (PCI Express) на базе чипов Broadcom BCM573xx и BCM574xx. Драйвер изначально включён для платформ amd64 и arm64.



Новый драйвер mue(4) для гигабитных Ethernet-устройств Microchip LAN7500/LAN7505/LAN7515/LAN7850 (USB 2.0) и LAN7800/LAN7801 (USB 3.0).



Новый драйвер acpisurface(4) для поддержки ACPI на ноутбуках Microsoft Surface Book.



Новый драйвер agintcmsi(4/arm64) для ITS-компонентов ARM GIC.



Новый драйвер dwpcie(4) для PCIe-контроллеров Synopsys Designware, встречающихся на различных SoC.



Новый драйвер acpipci(4/arm64) для мостов хост-PCI, информация о которых берётся из ACPI.



Новые драйвера mvclock(4), mvgpio(4), mvicu(4), mvrng(4), mvrtc(4) и mvtemp(4) для различных компонентов SoC Marvell Armada.



Новые драйверы hiclock(4), hidwusb(4), hireset(4) и hitemp(4) для различных компонентов SoC HiSilicon.



Новые драйверы ccp(4) и octcrypto(4/octeon) для аппаратной акселерации криптографических операций.



Новые драйверы ccpmic(4) и tipmic(4) для управления питанием на Intel Crystal Cove и Dollar Cove TI.



Новый драйвер imxrtc(4) для часов реального времени (RTC), интегрированных в процессоры Freescale i.MX7 и i.MX8.



Новые драйверы fanpwr(4) для регуляторов напряжения Fairchild FAN53555 и Silergy SYR827/828.



Новый драйвер pinctrl(4) для единого мультиплексирования pin.



Новый драйвер plgpio(4) для GPIO-контроллеров ARM PrimeCell PL061.



Поддержка PIE на платформе m88k.



Поддержка для некоторых сенсорных экранов HID-over-I^2C в imt(4).



Поддержка чипов RTL8188EE и RTL8723AE в rtwn(4).



Поддержка RT3290 в ral(4).



Поддержка контроллеров SAS 3.5 (SAS34xx и SAS35xx) в mpii(4).



Поддержка сенсоров состояния диска и батареи, а также bio(4) в mfii(4).



На платформе i386 микрокод для процессоров Intel загружается при запуске ядра ОС.



На платформе i386 уменьшено зарезервированное для brk(2) адресное пространство с целью увеличения объёма памяти, доступного для анонимных вызовов mmap(2).



На платформе sparc64 ldomctl(8) теперь поддерживает более новые системные прошивки в машинах SPARC T2+ и T3, в частности T1000, T5120 и T5240. Переменные NVRAM теперь могут выставлять на уровне логического домена.



Улучшена поддержка UART Synopsys Designware в com(4).



Новый драйвер https://man.openbsd.org/islrtc.4 islrtc(4)]] для часов реального времени (RTC) Intersil ISL1208.



Поддержка Huawei k3772 в umsm(4).



Поддержка чипсета VIA VX900 в viapm(4).



Поддержка других, кроме GPS, сетей GNSS в nmea(4).



Поддержка трекпойнтов Elantech в pms(4).



Поддержка сенсора подключения репликатора портов в acpithinkpad(4).



Поддержка SoC Allwinner H3 и A64 в scitemp(4).

Улучшения в bgpd(8) Фильтрующее действие по умолчанию изменено с «allow» на «deny».



Параметр конфигурации «announce (all|self|none|default-route)» объявлен устаревшим, на замену пришло конфигурирование фильтров.



Улучшена работа наборов префиксов (prefix-sets), как в скорости, так и в удобстве.



Введены наборы AS (as-sets) для сопоставления ASPATH большому количеству номеров AS.



Поддержка BGP Origin Validation (RFC 6811) посредством директивы «roa-set».



Добавлены наборы исходящих пунктов (origin-sets) для эффективного сопоставления AS пар «префикс — источник».



Небольшая чистка синтаксиса: переводы строк опциональны внутри раскрывающихся списков (ранее переводы строк должны были быть экранированы), однако в блоках «neighbor», «group» и «rdomain» записи должны быть на отдельных строках.



Уменьшен объём работы при перезагрузке конфигурации.



Перезагрузка конфигурации более не блокирует обработку остальных событий в механизме выбора маршрута.



Улучшена поддержка и исправлен ряд ошибок при одновременной работе множества bgpd в разных доменах маршрутизации.

Прочие улучшения: Поддержка прокрутки по истории для фреймбуферных консолей на базе rasops(9), таких как inteldrm(4), radeondrm(4) и efifb(4).



rebound(8) получил поддержку постоянных A-записей, по аналогии с «local-data» в Unbound.



Новый драйвер kcov(4) для сбора статистики о покрытии кода внутри ядра. Он является частью текущего проекта по fuzz-тестированию ядра.



uid_from_user(3) и gid_from_group(3) добавлены в стандартную библиотеку языка C и уже используются некоторыми программами для ускорения повторных запросов.



Новая реализация семафоров, обеспечивающая безопасность асинхронного использования sem_post(3).



pcap_set_immediate_mode(3) была импортирована из upstream libpcap, что позволяет программам обрабатывать пакеты сразу по мере их поступления.



ksh(1) теперь использует 64-битные целые числа в арифметических выражениях на всех архитектурах.



Исправлена ошибка в раскрытии ksh(1) переменных помеченных флагом «только для чтения».



lam(1) теперь поддерживает UTF-8.



trunk(4) и vlan(4) теперь включены в RAMDISK на arm64.



Улучшен алгоритм пересборки IP-фрагментов в PF с целью защиты от DoS—атак.



Новая утилита ldap(1), реализующая простой LDAP-клиент.



Исправлен баг в init(8), приводивший к зависаниям на платформе i386 при работе под VMWare.



Добавлена поддержка загрузки посредством TFTP в U-Boot на платформах arm64 и armv7 посредством EFI Simple Network protocol.



Добавлена поддержка EFI Random Number Generator Protocol для получения дополнительной энтропии для ГПСЧ при запуске системы.



В snmpd(8) добавлена поддержка RFC 3430 (подключение по TCP).



Драйвер bwfm(4) включён на платформах amd64, i386, arm64 и armv7, а также — для USB-устройств — на платформах loongson и macppc.



Новый консольный шрифт «Spleen 5x8», предназначенный для небольших OLED-дисплеев.



usbdevs(8) теперь сообщает о состоянии USB-портов.



top(1) и systat(1) теперь сообщают время, потраченное каждым ЦП на ожидании в критических секциях (spinning locks).



Улучшена скорость чтения MSDOSFS благодаря кластеризации.



Доступ к NFS-узлам теперь упорядочен.



Утилита systat(1) получила новый экран «uvm», отображающий различную статистику подсистемы UVM.



mg(1) теперь обрабатывает символы возврата каретки при последовательном поиске (incremental search) путём установки метки (mark) и выхода из поиска, как это делают другие современные клоны Emacs.



В disklabel(8) улучшено округление смещений и размеров разделов на границы цилиндров.



disklabel(8) теперь контролирует выход за допустимые пределы для всего пользовательского ввода.



disklabel(8) более не позволяет разделам типа FS_RAID становиться точками монтирования.



disklabel(8) теперь изменяет параметры разделов только если весь пользовательский ввод был валидирован.



Улучшены директивы управления журналированием к конфигурационном файле relayd(8) для более гибкой настройки того, что необходимо логировать.



tmux(1) теперь корректно работает с палитрами терминалов, состоящими более чем из 256 цветов.



httpd(8) теперь поддерживает аутентификацию по клиентскому сертификату.



Множество исправлений в подсистеме fuse(4).



Улучшен алгоритм поиска ядром свободной памяти для удовлетворения запросов mmap(2) на анонимную память.



efifb(4) теперь переназначает фреймбуфер EFI раньше для использования комбинированной записи (write combining mapping), что даёт значительное ускорение его (фреймбуфера) работы.

OpenSMTPD Нарушающие совместимость изменения в синтаксисе smtpd.conf: разделены сопоставление конвертов (envelope), происходящее во время SMTP-диалога, и выполняемые действия (actions), которые начинают выполняться при первой попытке доставки. Это изменение позволяет убрать ряд серьёзных барьеров для дальнейшего развития OpenSMTPD.



Улучшен движок SMTP с появлением нового парсера сообщений, соответствующего RFC 5322.



Убраны ограничения, не позволявшие smtpd(8) взаимодействовать с клиентами, отправляющими чрезмерно длинные строки.



Улучшена безопасность путём перемещения раскрытия переменных для файлов .forward в процесс, отвечающий за доставку сообщений пользователю (MDA).



Введены обёртки для MDA, позволяющие командам на получение быть прозрачно обёрнутыми внутри глобальных команд.



Добавлен SMTP-клиент для командной строки.



Множество улучшений документации и мелких исправлений в коде.

OpenSSH 7.9 Новые возможности: В большинстве мест конфигурации ssh(1) и sshd(8), где используются номера портов, теперь можно использовать названия сервисов из /etc/services.



В директиве ssh(1) IdentityAgent теперь можно использовать переменные окружения. Это позволяет использовать несколько сокетов для SSH-агентов без необходимости задания фиксированных путей.



Поддержка передачи сигналов сессиям по протоколу SSH в sshd(8).



Команда «ssh -Q sig» может быть использована для получения списка поддерживаемых параметров подписей. Также, «ssh -Q help» покажет полный список поддерживаемых запросов.



Новая опция CASignatureAlgorithms в ssh(1) и sshd(8) управляет разрешёнными формами подписей для центров сертификации, которыми можно подписывать сертификаты. Например, это позволяет заблокировать центры сертификации, подписывающие сертификаты с использованием алгоритма RSA-SHA1.



Списки отзыва ключей (KRL) теперь могут ключать в себя ключи по хешу SHA-256. Эти списки управляются ssh-keygen(8). Более того, KRL теперь могут быть созданы из Base64-кодированного представления SHA256-отпечатков, то есть, из информации в сообщения об аутентификации sshd((8). Неполный список исправлений:



ssh(1): ssh-keygen(1): убраны ошибки «invalid format» при загрузке приватных ключей в формате PEM с неверной парольной фразой.



sshd(8): когда канал закрывается во время получения сообщения от клиента, теперь вместе со stdin и stdout закрывается также файловый дескриптор stderr. Это позволяет избежать зависания процессов, если они ожидают закрытия stderr, не обращая внимания на закрытие stdin и stdout.



ssh(1): разрешено ForwardX11Timeout=0 для безусловного отключения недоверенного перенаправления X11. До этого поведение при ForwardX11Timeout=0 было неопределённым.



sshd(8): не закрывается при конфигурировании текстового списка отзыва ключей, содержащего слишком короткий ключ.



ssh(1): подключения с ProxyJump обрабатываются так же как с ProxyCommand касаемо приведения имени хоста к каноническому виду (то есть, приведение не производится, если только опция CanonicalizeHostname не выставлена в «always»).



ssh(1): исправлена регрессия в OpenSSH 7.8, которая не позволяла аутентификацию по ключу с использованием сертификата в ssh-agent(1) или относительно sshd(8) из OpenSSH {7.8.

LibreSSL 2.8.2 (первый стабильный релиз ветки 2.8). Улучшения API и документации: Верификация X509 стала строже, любая проблема X509_VERIFY_PARAM для имени хоста, IP-адреса или email заставит X509_verify_cert(3) сообщить об ошибке.



Убрана поддержка классического (одиночного) DES.



В RSA_sign(3) добавлена поддержка RSASSA-PKCS1-v1_5 (RFC 8017).



Изменено поведение функций CRYPTO_mem_leaks_*(3) на возврат значения -1. Эти функции являются пустышками в LibreSSL, поэтому возвращается индикатор ошибки, чтобы не показывать (не-)наличие утечек памяти.



SSL_copy_session_id(3), PEM_Sign(3), EVP_EncodeUpdate(3), BIO_set_cipher(3), X509_OBJECT_up_ref_count(3) теперь возвращают int для обработки ошибок, как в OpenSSL.



Часть #define превращена в настоящие функции, для соответствия OpenSSL ABI, в частности, X509_CRL_get_issuer(3) и другие функции X509_*get*(3).



Добавлена X509_get0_serialNumber(3) из OpenSSL.



Убраны EVP_PKEY2PKCS8_broken(3) и PKCS8_set_broken(3), и в то же время добавлены PKCS8_pkey_add1_attr_by_NID(3) и PKCS8_pkey_get0_attrs(3), для соответствия OpenSSL.



Удалены неработоспособные pkcs8 форматы из openssl(1).



Добавлены RSA_meth_get_finish(3) и RSA_meth_set1_name(3) из OpenSSL.



Добавлены новые EVP_CIPHER_CTX_(get|set)_iv(3) API, позволяющие получать и заполнять инициализирующий вектор (IV) с подходящей валидацией.



Экстенсивные обновления документации и истории API.



Убраны глючные клиентские костыли SSL_OP_TLS_ROLLBACK_BUG.



ENGINE_finish(3) и ENGINE_free(3) теперь возвращают NULL при успехе для упрощения жизни вызывающим и соответствия поведению OpenSSL; документация ENGINE_* переписана.



Добавлена аннотация const ко множеству существующих API из OpenSSL, для облегчения взаимозаменяемости для использующих приложений.



Документированы решаемые проблемы с безопасностью при описании BN_FLG_CONSTTIME и константного времени работы функций BN_*. Тестирование и проактивная защита:



Добавлена поддержка теста Wycheproof для тестовых векторов ECDH, RSASSA-PSS, AES-GCM, AES-CMAC, AES-CCM, AES-CBC-PKCS5, DSA, ChaCha20-Poly1305, ECDSA, X25519. Исправлены ошибки, выявленные в ходе тестирования.



Добавлены тесты алгоритмов шифрования, включая все шифры TLS 1.2. Добавлены ослепляющие значения при генерации подписей DSA и ECDSA для усложнения проведения атак с утечкой приватного ключа по сторонним каналам.



Добавлены timing-safe сравнения для проверки результатов верификации подписи.



Добавлена поддержка скалярного умножения эллиптических кривых за константное время. От Билли Брумли (Billy Brumley) и его команды из Технологического университета Тампере. Внутренние улучшения:



Упрощены генерация и верификация сигнарутры обмена ключами.



Ещё больше кода теперь использует CBB/CBS. В частности, все сообщения-приветствия (handshake) теперь создаются CBB. Обмен ключами RSA упрощён и использует отдельные буферы для хранения секретных данных.



Упрощены разбор и обработка сессионных билетов (session tickets), по мотивам изменений в BoringSSL.



Прекращена обработка AES-GCM в ssl_cipher_get_evp, так как там используется интерфейс EVP_AEAD.



Прекращено использование составных EVP_CIPHER AEAD.



Убраны неиспользуемые флаги SSL3_FLAGS_DELAY_CLIENT_FINISHED и SSL3_FLAGS_POP_BUFFER при записи, что упростило организацию ввода-вывода.



BN_clear(3) теперь использует explicit_bzero(3).



Почищены BN_* вслед за изменениями, сделанными в OpenSSL Давидом Галаси (Davide Galassi) и другими.



Проведена ревизия реализации RSASSA-PKCS1-v1_5 на предмет соответствия RFC 8017, базируясь на коммите Дэвида Бенджамина (David Benjamin) в OpenSSL. Исправления ошибок:



Исправлено переполнение на один байт буфера у пользователей EVP_read_pw_string(3).



Исправлены различные утечки памяти, найденные Coverity.



Больше функций в публичных API теперь используют константные аргументы.



Корректное очищение текущего состояния шифратора при смене состояния. Это исправляет проблему когда пересогласование заменяет AEAD-шифр на не-AEAD или наоборот. О проблеме сообщил Бернард Спил (Bernard Spil).



Исправлена пара ошибок более чем двадцатилетней давности в X509_NAME_add_entry(3).



Исправлены потенциальные утечки памяти при ошибке в ASN1_item_digest(3).



Исправлена потенциальная ошибка выравнивания памяти в asn1_item_combine_free().



Исправлены небольшие сторонние каналы утечки, связанные со временем, в ecdsa_sign_setup() и dsa_sign_setup().



Добавлены пропущенные проверки на допустимые границы в c2i_ASN1_BIT_STRING().



Исправлена потенциальная утечка / ошибка при возврате значения в механизме генерации DSA-подписи.

Mandoc 1.14.4 В HTML-выводе, многие mdoc(7)-макросы теперь используют более подходящие HTML-элементы.



В HTML-выводе убраны почти все атрибуты «style» и часть избыточных «class».



Первые шаги в сторону responsive design: @media в mandoc.css, HTML-элемент meta viewport, из генерируемого кода убраны все жёсткие размеры.



Множество улучшений в стилях в mandoc.css.



Более чем 15 новых низкоуровневых возможностей roff(7) и GNU man-ext. Mandoc теперь может форматировать руководства groff.

Порты и пакеты: Программа update-plist(1) была полностью переписана и теперь практически без ошибок обрабатывает ситуации с MULTI_PACKAGES и раскрытием переменных.



Новые пакеты теперь инициируют запуск средств вроде update-desktop-database лишь один раз за сессию вместо запуска после каждого добавления/удаления пакета.



Страницы руководства по системе портов (bulk(8), dpb(1) и другие) теперь включены в базовую поставку и поэтому доступны даже без дерева портов.



Подготовлено пакетов ко дню релиза, по архитектурам:



aarch64 (arm64): 8139



amd64: 10304



i386: 10230



Пакеты для нижеследующих архитектур будут доступны по мере того как их сборка будет закончена:



arm



mips64



mips64el



powerpc



sparc64

Из находящихся в портах приложений, отмечены: AFL 2.52b



CMake 3.10.2



Chromium 69.0.3497.100



Emacs 21.4 и 26.1



GCC 4.9.4



GHC 8.2.2



Gimp 2.8.22



GNOME 3.28.2



Go 1.11



Groff 1.22.3



JDK 8u172



LLVM/Clang 6.0.1



LibreOffice 6.1.1.2



Lua 5.1.5, 5.2.4 и 5.3.5



MariaDB 10.0.36



Mono 5.14.0.177



Mozilla Firefox 60.2.2esr и 62.0.3



Mozilla Thunderbird 60.2.1



Mutt 1.10.1 и NeoMutt 20180716



Node.js 8.12.0



OCaml 4.03.0



OpenLDAP 2.3.43 и 2.4.46



PHP 5.6.38, 7.0.32, 7.1.22 и 7.2.10



Postfix 3.3.1 и 3.4-20180904



PostgreSQL 10.5



Python 2.7.15 и 3.6.6



R 3.5.1



Ruby 2.3.7, 2.4.4 и 2.5.1



Rust 1.29.2



Sendmail 8.16.0.29



SQLite3 3.24.0



Sudo 1.8.25



Tcl/Tk 8.5.19 и 8.6.8



TeX Live 2017



Vim 8.1.438



Xfce 4.12

Компоненты от сторонних разработчиков, входящие в состав OpenBSD 6.3: Графический стек Xenocara на базе X Server 1.19.6 c патчами, freetype 2.9.1, fontconfig 2.12.4, Mesa 13.0.6, xterm 331, xkeyboard-config 2.20;



LLVM/Clang 6.0.0 с патчами



GCC 4.2.1 (с патчами) и 3.3.6



Perl 5.24.3 (с патчами)



NSD 4.1.25



Unbound 1.8.2



Ncurses 5.7



Binutils 2.17 (с патчами)



Gdb 6.3 (с патчами)



Awk версия от 10 августа 2011 года



Expat 2.2.6