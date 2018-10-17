17.10.2018 19:54  Релиз web-браузера Chrome 70

да, здорово, когда ты обеспечил ВСЕ наши каналы своей персональной инфой, и нам не надо за нее платить какому-то там гуглю, а можно просто поменяться недостающими у нас частями. (я надеюсь, ты в курсе, что кряква - партнерствует с хяндексом, хяндекс - с гуглем, мурзила с ним же, ну а телеграм, как ты понимаешь, лично со мной. И да, партнерство предполагает обмен данными, а ты как думал?!)