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17.10.2018 19:54  Релиз web-браузера Chrome 70

Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 70. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается использованием логотипов Google, возможностью загрузки модуля Flash по запросу, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого видеоконтента, системой автоматической установки обновлений и передачей при поиске RLZ-параметров.

Основные изменения в Chrome 70:

  • Пользователю предоставлена возможность выборочной активации дополнений только для определённых сайтов, с запретом применения дополнений для сайтов, не включённых в белый список. Также доступен режим индивидуальной активации дополнения на каждой странице, при котором дополнение включается только после явного клика на значке в панели. Указанные возможности можно использовать для защиты от скрытого совершения дополнениями нецелевых действий, таких как выуживание со страницы персональных данных или подстановки рекламы;
  • Добавлена возможность перезагрузки разом нескольких вкладок - теперь можно выделить группу вкладок и нажать "Ctrl+R" или кнопку "Reload" в контекстном меню;
  • Добавлен экспериментальный режим быстрого переключения на открытую вкладку из списка рекомендаций в адресной строке ("Switch to this tab" в chrome://flags/#omnibox-tab-switch-suggestions). Для страницы, уже открытой в другой вкладке, будет показана кнопка для быстрого перехода к этой вкладке;
  • Завершён трёхэтапный процесс изменения индикации безопасности соединения - убран значок с изображением замка для HTTPS, а цвет надписи "Not Secure" для соединений HTTP заменён с серого на красный.
  • В адресную строку добавлен индикатор "File" для выделения доступа к локальным ресурсам. Ранее предложенное изменение, убирающие отображение схемы "file://" в адресной строке, отклонено.
  • Учтено недовольство пользователей добавлением в Chrome 69 автоподключения к учётной записи и оставлением Cookie Google после применения функции удаления всех Cookie. В новой версии предложена настройка "Allow Chrome sign-in", позволяющая выключить привязку входа в Chrome с входом в сервисы Google. Функция удаления всех Cookie теперь очищает все без исключения Cookie, включая сессионные Cookie от Google. При очистке Cookie также автоматически разрывается подключение браузера к учётной записи Google.

    Также изменён индикатор входа, который теперь позволяет сразу понять подключен пользователь или нет и включена ли в настройках синхронизация данных.

  • Обеспечен автоматический выход из полноэкраного режима в случае отображения любых диалоговых окон, специальных запросов на аутентификацию, форм проведения платежей и окон выбора файлов. Выход из полноэкранного режима производится, чтобы исключить ситуации, когда злоумышленник может подтолкнуть пользователя к неверным действиям, манипулируя изменением окружающего контекста;
  • Для платформы Windows 10 активирован API Web Bluetooth, ранее доступный только на платформах Android, Chrome OS и macOS. Web Bluetooth позволяет web-приложениям получить доступ к внешним устройствам, связанным через протокол Bluetooth Low Energy (BLE). Например, при помощи нескольких строк код на JavaScript можно получить доступ к внешним сенсорам, принтерам или экранам. Web Bluetooth API использует протокол GATT. Для обнаружения устройств применяется механизм Physical Web, позволяющий быстро получать ссылки на окружающие объекты при помощи Bluetooth-меток Eddystone;
  • В сборки для Windows добавлена возможность установки web-приложений, работающих в режиме Desktop Progressive Web Apps, который позволяет организовать работу с web-приложением, как с обособленной программой;
  • Добавлен "Origin Trial" для API Shape Detection, предоставляющий функциональность для распознавания наличия различных элементов на изображениях. На основе Shape Detection API созданы более высокоуровневые Face Detection API, Barcode Detection API и Text Detection API. На основе переданного при вызове битмапа API Face Detection вернёт позиции лиц, а также позиции глаз, носа и губ для каждого выявленного лица. Barcode Detection API позволяет декодировать штрихкоды и QR-коды в текстовый вид. Text Detection API позволяет получить текстовое представление текста, имеющегося в изображении (поддерживается только распознавание символов Latin-1);
  • В Web Authentication API расширены возможности, связанные с типом учётных данных PublicKeyCredential, применяемом для аутентификации на сайте с использованием USB-токенов и биометрических датчиков. Помимо работы на версиях Chrome для настольных систем, PublicKeyCredential теперь доступен и для платформы Android. Включена по умолчанию поддержка биометрических датчиков macOS TouchID и Android Fingerprint;
  • В тег "script" добавлена поддержка атрибута "referrerpolicy", позволяющего контролировать какие данные будут передаваться в заголовке Referrer (ранее данный атрибут поддерживался для элементов a, link, area, img и iframe);
  • Реализован интерфейс Intervention report, позволяющий информировать серверное приложение о решении браузера не выполнять запрос из соображений безопасности, производительности и раздражения пользователя. Уведомление отправляется внутри HTTP-заголовка Report-To;
  • В конструктор worker-ов добавлен новый атрибут name, позволяющий отличать выносные фоновые обработчики (dedicated worker) по имени, когда с одним URL связано несколько обработчиков;
  • Добавлена поддержка финальной спецификации протокола TLS 1.3 (RFC 8446), который отличается удалением устаревших и ненадёжных криптографических примитивов (MD5, SHA-224) и возможностей (сжатие, повторное согласование, не-AEAD шифры, статический обмен ключами RSA и DH, указание unix-времени в Hello-сообщениях и т.п.), работает только в режиме forward secrecy (компрометации одного из долговременных ключей не позволяет расшифровать перехваченный сеанс), обеспечивает более высокую производительность, поддерживает режим 0-RTT (устраняет задержки при возобновлении ранее установленных HTTPS-соединений), поддерживает потоковый шифр ChaCha20, алгоритм аутентификации сообщений (MAC) Poly1305, ключи аутентификации на основе цифровых подписей Ed25519, HKDF (HMAC-based Extract-and-Expand Key Derivation Function), ключи на основе алгоритмов x25519 (RFC 7748) и x448 (RFC 8031);
  • Стабилизирован метод Array.prototype.sort;
  • В JavaScript-движке V8 реализована поддержка техники Embedded builtins, позволяющей экономить память благодаря применению общего сгенерированного кода в разных изолированных обработчиках V8. Оптимизация включена для всех платформ, за исключением ia32;
  • Для WebAssembly добавлена экспериментальная поддержка многопоточности (включение через chrome://flags/#enable-webassembly-thread);
  • Прекращена поддержка AppCache (технология для организации работы web-приложения в offline-режиме). В качестве причины называется желание избавиться от одного из векторов для совершения атак, связанных с межсайтовым скриптингом.

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 40 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе, за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 23 премии на сумму 22 тысячи долларов США (по одной премии в $3500 и $2000, три премии $3000, пять премий $1000 и пять премий $500). Размер 3 вознаграждений пока не определён.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Firefox, Chrome, Edge и Safari прекратят поддержку TLS 1.0 и TLS 1.1
  3. OpenNews: Google внедряет меры для противодействия вредоносным дополнениям к Chrome
  4. OpenNews: Выпуск uBlock Origin 1.17. Автоотключение JavaScript для медленных соединений в Chrome для Android
  5. OpenNews: Chrome 69 оставляет Cookie Google после выполнения функции чистки всех Cookie
  6. OpenNews: Релиз web-браузера Chrome 69 с переработанным интерфейсом пользователя
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: chrome
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  • 1.1, Аноним (1), 20:22, 17/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Перестала работать синхронизация на 69 версии srware iron
     
  • 1.2, Аноним (2), 20:22, 17/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –10 +/
    Во. Вот это я понимаю браузер.
     
  • 1.3, user90 (?), 20:24, 17/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > Пользователю предоставлена возможность выборочной активации дополнения ..

    Кто же адекватный будет доверять набору этих малварей? ;)
    Кствти и в FF с переходом на webextensions ситуация почти та же самая. Кушайте на здоровье!

     
     
  • 2.6, Аноним Анонимович Анонимов (?), 20:31, 17/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Хотите верьте - хотите нет, но я даже на винде перешёл на браузер links. Я конечно не мерило, но может мой пример кого-нибудь сподвергнет...
     
     
  • 3.11, user90 (?), 20:48, 17/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > браузер links

    - настроек маловато (то есть нет),
    - дополнения все же часто бывают нужны, не знаю, как например фильровать шлак без Google Hit Hider by Domain - это реально экономит время и усилия.
    А без всего этого и w3m хватит :)

     
  • 3.12, A.Stahl (ok), 20:49, 17/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    ... позвонить для оказания тебе помощи? Вряд ли. Я, например, понятия не имею куда звонить для вызова спецов из психушки. Может просто в скорую, а там разберутся?
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 00:16, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    На каждой подстанции СМП в РФ, РБ и Украине(про другие страны не знаю) есть специализированная психиатрическая бригада, так что звонить нужно просто с скорую.
     
  • 3.15, iPony (?), 20:56, 17/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Хотите верьте – хотите нет, но я тут неделю Гугл вынимал, чтобы удалить свою почту с Gmail. Android выкинул год назад.
    И вот только учётка YouTube осталась.
    Поисковик сменил на DuckDuckGo.
    Я конечно не мерило, но может мой пример...
     
     
  • 4.18, paulus (ok), 21:10, 17/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >И вот только учётка YouTube осталась.

    Это называется всё и вся на аккаунте гугла у тебя или вернее на тебя осталось :)

     
  • 4.19, Аноним (19), 21:13, 17/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Я тоже стараюсь не пользоваться гуглом. ddg.gg + яндекс-почта + mozilla + телеграм + 2gis. Здорово, когда сервисы и программы независимы друг от друга
     
     
  • 5.22, тов. майор (?), 21:23, 17/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    да, здорово, когда ты обеспечил ВСЕ наши каналы своей персональной инфой, и нам не надо за нее платить какому-то там гуглю, а можно просто поменяться недостающими у нас частями.

    (я надеюсь, ты в курсе, что кряква - партнерствует с хяндексом, хяндекс - с гуглем, мурзила с ним же, ну а телеграм, как ты понимаешь, лично со мной. И да, партнерство предполагает обмен данными, а ты как думал?!)

     
     
  • 6.46, Аноним (46), 04:13, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я только лишь сказал о том, что стараюсь не пользоваться гуглом в пользу других сервисов.

    Сокрытие персональных данных это немного другая история.

     
  • 5.23, Аноним (23), 21:23, 17/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Телега с дуплогисом прям такие независимые-независимые, что без гуглосервисов аж кушать не могут.
     
     
  • 6.49, iPony (?), 05:51, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну это Android проблемы.
    Та же геолокация сильно завязана на гуглосервисы.
     
  • 5.36, Аноним (36), 01:21, 18/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    2gis активненько так посылается запросы на facebook, yandex конечно лучше чем ма... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним (5), 20:29, 17/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Стабилизирован метод Array.prototype.sort

    Они собираются стабилизировать все методы Array в следующих релизах. Наконец-то.

     
     
  • 2.43, Dmitriy lll (?), 03:30, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А в чем суть? Что значит стандартизирован? Это как в старом релизе Go, где сортировка одного и того же массива могла приводить к разным результатам (в местах одинаковых значений)?
     
  • 1.7, Аноним (19), 20:36, 17/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ребят, подскажите, у меня firefox на windows 10 сильно лагает при переключении между вкладками. Версия - свежая из стабильной ветки.

    Притом, раньше так не было.

     
     
  • 2.13, your mom (?), 20:49, 17/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    это нормально.
     
  • 2.16, commiethebeastie (ok), 21:00, 17/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +11 +/
    Системы телеметрии конфликтуют.
     
     
  • 3.21, Аноним (19), 21:20, 17/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А если серьёзно - то на стареньком ноуте с линуксом работает очень быстро.

    А в винде если 3-4 вкладки открыть, то работа с браузером превращается в ад. Почти уверен, что это легко исправить.

     
     
  • 4.24, Аноним (23), 21:26, 17/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Легче легкого: перестаньте мучать форточки. Особенно на старом буке.
     
  • 4.37, Аноним (37), 01:22, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Почему бы не перестаться мучаться и перейти на хром? Лучше браузера все равно больше нет...
     
     
  • 5.38, Аноним (38), 01:36, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пшёл отсюда.
     
  • 2.26, Аноним (26), 21:27, 17/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Плагины для вертикальных вкладок стоят У меня жутко тормозило с TreeStyleTab У... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 00:59, 18/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    В TreeStyleTab проблема с переключением при клике на вкладки в боковой панели са... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним (8), 20:37, 17/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    чем вообще сейчас пользоваться на компе и телефоне чтоб без анль... телеметрии излишней и страницы нормально отрисовывало?
     
     
  • 2.10, iPony (?), 20:47, 17/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Из незапятнанных только Safari остался.
    У Apple хотя бы монетизация на бабле пользователей, а у остальных монетизация на самих пользователях...
    Вот и разница 🤨
     
     
  • 3.17, Аноним (19), 21:09, 17/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Монетизация на деньгах пользователей не исключает монетизацию на самих пользователях
     
     
  • 4.25, apple (??), 21:26, 17/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    не исключает, конечно. но сам понимаешь - если ты продаешь в основном "вау-фактор", то сделать что-то совсем наобортное "вау" как-то некомильфо - вместо покупки нового еще большего экрана-без-кнопок клиентура может предпочесть ведроид.

    обрати внимание, где мы на графике Сноудена.

    но canary report таки да...

     
     
  • 5.45, Daart (?), 03:37, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    О каком графике речь?
     
  • 3.27, Аноним (27), 21:29, 17/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Страпони, это не "незапятнанность". Это равномерный слой эякулята.
     
  • 3.47, Аноним (47), 04:39, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тебе у психиатра провериться.
     
  • 2.14, user90 (?), 20:55, 17/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > чем вообще сейчас пользоваться на компе

    FF ESR жи!

    А если мобила на ведроиде, то без разницы - тебе понадобится как минимум рут и фаерволл в первую очередь)))

     
  • 2.30, qweo (?), 21:53, 17/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Waterfox, к примеру (но как там с обновлениями безопасности - вопрос).
     
  • 2.41, Аноним (41), 02:05, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >на компе

    Firefox Quantum
    >на телефоне

    Firefox Klar

     
  • 2.48, Аноним (48), 05:20, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    телефон - naked browser
    ПК - waterfox
     
  • 1.9, Аноним (9), 20:47, 17/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    У меня на https://www.opennet.ru/
    есть замочек, а на сайтах http у меня не красная строка.
    А серым надпись не Защищено.

    У SSL от самантек я так понял не заблокировали

    У всех так ?

     
     
  • 2.28, Аноним (27), 21:30, 17/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет. Только у хромогов. И то не у всех.
     
  • 2.44, Daart (?), 03:33, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это нормально. У хрома своя какая-то логика обновления интерфейса даже после обновления релиза. Толи из кэша он что-то дергает, то ли чего. Со временем обновится до соответствующего состояния, если не хотите возиться.
     
  • 1.29, Аноним (23), 21:45, 17/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, на планшете 70-я версия ощутимо шустрее. Правда, это "целенаправленно покалеченная" версия - bromite.
     
  • 1.31, Аноним (31), 22:44, 17/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    сворачивание вкладок, как в старой опере, осилили? или только с помощью мутных плагинов
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 23:46, 17/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Эх,сколько лет прошло, а эти упоранты до сих пор элементарных вещей не могут запилить
     
  • 1.34, Аноним (34), 00:26, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    "Пользователю предоставлена возможность выборочной активации дополнений" - как это заюзать? Нет такого пункта(
     
  • 1.39, Юзер (??), 01:55, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > интерфейс Intervention report информирует серверное приложение о раздражении пользователя

    А как браузер догадывается о раздражении пользователя?
    Или телеметрия уже и до этого дошла?

     
     
  • 2.42, Аноним (42), 02:14, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зонд передаёт факт учащения ерзания на стуле и повышения температуры.
     
  • 1.40, Онаним (?), 01:59, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > В сборки для Windows добавлена возможность установки web-приложений, работающих в режиме Desktop Progressive Web Apps, который позволяет организовать работу с web-приложением, как с обособленной программой;
    > ...
    > Прекращена поддержка AppCache (технология для организации работы web-приложения в offline-режиме).

    Т.е. с теперь будет можно ваять на базе Хрома типа-десктопные приложения, но они не будут запускаться без подключения к Сети?

     

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