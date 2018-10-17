17.10.2018 19:54  Релиз web-браузера Chrome 70

|
|
|
|1.3, user90 (?), 20:24, 17/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
|
> Пользователю предоставлена возможность выборочной активации дополнения ..
Кто же адекватный будет доверять набору этих малварей? ;)
Кствти и в FF с переходом на webextensions ситуация почти та же самая. Кушайте на здоровье!
|
|
|
|
|
|3.11, user90 (?), 20:48, 17/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
> браузер links
- настроек маловато (то есть нет),
- дополнения все же часто бывают нужны, не знаю, как например фильровать шлак без Google Hit Hider by Domain - это реально экономит время и усилия.
А без всего этого и w3m хватит :)
|
|3.12, A.Stahl (ok), 20:49, 17/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
... позвонить для оказания тебе помощи? Вряд ли. Я, например, понятия не имею куда звонить для вызова спецов из психушки. Может просто в скорую, а там разберутся?
|
|
|
|4.33, Аноним (33), 00:16, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
На каждой подстанции СМП в РФ, РБ и Украине(про другие страны не знаю) есть специализированная психиатрическая бригада, так что звонить нужно просто с скорую.
|
|3.15, iPony (?), 20:56, 17/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Хотите верьте – хотите нет, но я тут неделю Гугл вынимал, чтобы удалить свою почту с Gmail. Android выкинул год назад.
И вот только учётка YouTube осталась.
Поисковик сменил на DuckDuckGo.
Я конечно не мерило, но может мой пример...
|
|
|
|4.18, paulus (ok), 21:10, 17/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
>И вот только учётка YouTube осталась.
Это называется всё и вся на аккаунте гугла у тебя или вернее на тебя осталось :)
|
|4.19, Аноним (19), 21:13, 17/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
|
Я тоже стараюсь не пользоваться гуглом. ddg.gg + яндекс-почта + mozilla + телеграм + 2gis. Здорово, когда сервисы и программы независимы друг от друга
|
|
|
|5.22, тов. майор (?), 21:23, 17/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
|
да, здорово, когда ты обеспечил ВСЕ наши каналы своей персональной инфой, и нам не надо за нее платить какому-то там гуглю, а можно просто поменяться недостающими у нас частями.
(я надеюсь, ты в курсе, что кряква - партнерствует с хяндексом, хяндекс - с гуглем, мурзила с ним же, ну а телеграм, как ты понимаешь, лично со мной. И да, партнерство предполагает обмен данными, а ты как думал?!)
|
|
|
|6.46, Аноним (46), 04:13, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Я только лишь сказал о том, что стараюсь не пользоваться гуглом в пользу других сервисов.
Сокрытие персональных данных это немного другая история.
|
|5.23, Аноним (23), 21:23, 17/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
Телега с дуплогисом прям такие независимые-независимые, что без гуглосервисов аж кушать не могут.
|
|
|
|2.43, Dmitriy lll (?), 03:30, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
А в чем суть? Что значит стандартизирован? Это как в старом релизе Go, где сортировка одного и того же массива могла приводить к разным результатам (в местах одинаковых значений)?
|
|1.7, Аноним (19), 20:36, 17/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–2 +/–
|
Ребят, подскажите, у меня firefox на windows 10 сильно лагает при переключении между вкладками. Версия - свежая из стабильной ветки.
Притом, раньше так не было.
|
|
|
|
|
|3.21, Аноним (19), 21:20, 17/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
А если серьёзно - то на стареньком ноуте с линуксом работает очень быстро.
А в винде если 3-4 вкладки открыть, то работа с браузером превращается в ад. Почти уверен, что это легко исправить.
|
|
|
|4.37, Аноним (37), 01:22, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
|
Почему бы не перестаться мучаться и перейти на хром? Лучше браузера все равно больше нет...
|
|
|
|2.10, iPony (?), 20:47, 17/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
|
Из незапятнанных только Safari остался.
У Apple хотя бы монетизация на бабле пользователей, а у остальных монетизация на самих пользователях...
Вот и разница 🤨
|
|
|
|
|
|4.25, apple (??), 21:26, 17/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
не исключает, конечно. но сам понимаешь - если ты продаешь в основном "вау-фактор", то сделать что-то совсем наобортное "вау" как-то некомильфо - вместо покупки нового еще большего экрана-без-кнопок клиентура может предпочесть ведроид.
обрати внимание, где мы на графике Сноудена.
но canary report таки да...
|
|2.14, user90 (?), 20:55, 17/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> чем вообще сейчас пользоваться на компе
FF ESR жи!
А если мобила на ведроиде, то без разницы - тебе понадобится как минимум рут и фаерволл в первую очередь)))
|
|
|
|2.44, Daart (?), 03:33, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Это нормально. У хрома своя какая-то логика обновления интерфейса даже после обновления релиза. Толи из кэша он что-то дергает, то ли чего. Со временем обновится до соответствующего состояния, если не хотите возиться.
|
|1.39, Юзер (??), 01:55, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
> интерфейс Intervention report информирует серверное приложение о раздражении пользователя
А как браузер догадывается о раздражении пользователя?
Или телеметрия уже и до этого дошла?
|
|1.40, Онаним (?), 01:59, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
> В сборки для Windows добавлена возможность установки web-приложений, работающих в режиме Desktop Progressive Web Apps, который позволяет организовать работу с web-приложением, как с обособленной программой;
> ...
> Прекращена поддержка AppCache (технология для организации работы web-приложения в offline-режиме).
Т.е. с теперь будет можно ваять на базе Хрома типа-десктопные приложения, но они не будут запускаться без подключения к Сети?
|