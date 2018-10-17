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16.10.2018 16:59  Мероприятие по выявлению ошибок в LibreOffice 6.2 alpha 1

Организация The Document Foundation объявила о проведении мероприятия «Охота на ошибки», нацеленного на выявление ошибок в LibreOffice 6.2 alpha 1. Желающим принять участие достаточно 22 октября 2018 года скачать тестовую сборку LibreOffice, установить её и заняться поиском ошибок или подтверждением корректной работы. Особое внимание при тестировании первой альфа версии LibreOffice 6.2 необходимо уделить новому модулю интеграции LibreOffice с KDE 5.

Рекомендуется проверить:

  • Корректное определение наличия среды KDE 5;
  • Установку модуля vcl для KDE;
  • Корректный внешний вид приложения в KDE 5;
  • Наличие/отсутствие значков в меню LibreOffice в среде KDE 5;
  • Выравнивание элементов меню LibreOffice при включенном/отключенном отображении значков в меню;
  • Какой диалог открытия/сохранения файлов используется в LibreOffice в KDE 5;
  • Любые другие возможности LibreOffice, при его запуске в окружении в KDE 5.

Обо всех найденных ошибках нужно сообщать разработчикам в багзиллу проекта, желательно на английском языке.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.1
  3. OpenNews: В LibreOffice будут задействованы родные диалоги GTK+ 3
  4. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.0
  5. OpenNews: Доступен CODE 3.0, дистрибутив для развёртывания LibreOffice Online
  6. OpenNews: Оформление LibreOffice будет оптимизировано для KDE Plasma 5
Автор новости: Анонимус_б6_выпуск_3
Тип: К сведению
Ключевые слова: libreoffice
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  • 1.1, Аноним (1), 07:18, 17/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Сколько платят?
     
     
  • 2.2, Вася (??), 07:23, 17/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    вот тебе обязательно деньги нужны, поддержи open source!
     
  • 2.3, ryoken (ok), 07:25, 17/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    При корректной работе - отсутствие необходимости купить МСофис. Норм цена?
     
  • 1.4, Аноним (4), 07:27, 17/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    невозможно исправить то, что по умолчанию багнутое чуть более, чем полностью
     
     
  • 2.5, Q (??), 07:38, 17/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Может, в твоём случае надо прокладку заменить?
    Между стулом и клавиатурой?
    :-D :-D
     
  • 1.6, Аноним (6), 07:46, 17/10/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда будут тестировать интеграцию со Sway и vim-like управление, тогда позовите. Нет кед в системе, сорь.
     

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