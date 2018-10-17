16.10.2018 16:59  Мероприятие по выявлению ошибок в LibreOffice 6.2 alpha 1

Организация The Document Foundation объявила о проведении мероприятия «Охота на ошибки», нацеленного на выявление ошибок в LibreOffice 6.2 alpha 1. Желающим принять участие достаточно 22 октября 2018 года скачать тестовую сборку LibreOffice, установить её и заняться поиском ошибок или подтверждением корректной работы. Особое внимание при тестировании первой альфа версии LibreOffice 6.2 необходимо уделить новому модулю интеграции LibreOffice с KDE 5.

Рекомендуется проверить:

Корректное определение наличия среды KDE 5;

Установку модуля vcl для KDE;

Корректный внешний вид приложения в KDE 5;

Наличие/отсутствие значков в меню LibreOffice в среде KDE 5;

Выравнивание элементов меню LibreOffice при включенном/отключенном отображении значков в меню;

Какой диалог открытия/сохранения файлов используется в LibreOffice в KDE 5;

Любые другие возможности LibreOffice, при его запуске в окружении в KDE 5.

Обо всех найденных ошибках нужно сообщать разработчикам в багзиллу проекта, желательно на английском языке.



