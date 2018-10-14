The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

14.10.2018 20:59  BiscuitOS - дистрибутив с первыми версиями ядра Linux

В рамках проекта BiscuitOS развивается дистрибутив, позволяющий сформировать окружение на основе первых версий ядра Linux, выпущенных в первой половине 1990-х годов. Дистрибутив собирается из исходных текстов и запускается под управлением эмуляторов QEMU или bochsrc. Перед запуском можно выбрать желаемый выпуск ядра Linux (предлагается сразу несколько версий ядра, начиная 0.11 и заканчивая 1.0.1). Поддерживается работа только в консольном режиме.

Дистрибутив нацелен на проведение отладки приложений и компонентов ядра, на изучение структуры ядра Linux и на ознакомление с историей становления первых выпусков Linux. Пользовательское окружение сформировано из модифицированной системной библиотеки LibC, инструментария и библиотеках из состава Minix, компилятора GCC 1.4 и пакета GNU Binutils (v1 и v2). Среди поддерживаемых файловых систем minix, ext, ext2 и msdos.

Для отладки реализованы специальные механизмы отладочных вызовов и точек останова по прерываниям. Разработчикам предоставляется возможность выполнить свой код на разных стадиях работы ядра, что можно использовать, например, для отладки/разработки системных вызовов и различных подсистем ядра. Для контроля за выполнением кода во внешних отладчиках предлагается отладочный интерфейс, совместимый с GDB.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/BiscuitOS/B...)
  2. OpenNews: Ядру Linux исполнилось 27 лет
  3. OpenNews: Линус Торвальдс временно отстранился от разработки ядра Linux
  4. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.18
  5. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.17
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: linux, kernel, debug
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (1), 21:10, 14/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –5 +/
    Идея хорошая. Но сложно будет на первых ядрах создавать что-то современное. Слишком многое изменилось с тех времен.
     
     
  • 2.7, Ааааа (?), 21:30, 14/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +9 +/
    Когда не вникнул в текст статьи
     
     
  • 3.23, Аноним (-), 23:39, 14/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Когда не можешь в русский язык
     
  • 2.26, Метамфетрафанов (?), 00:28, 15/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Зато там нет зондов. Можно построить свой Линукс заново без зондов.
     
     
  • 3.29, Linux без ЛГБТ (?), 01:06, 15/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +5 +/
    И без ЛГБТ!
     
     
  • 4.38, Аноним (38), 04:35, 15/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ... и наркотиков
     
  • 1.2, A.Stahl (ok), 21:10, 14/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –10 +/
    Рановато начали.
    Лет через 20 такой дистр мог бы быть полезен для музейных служащих и коллекционеров-энтузиастов. Сейчас же это эталонное ненужно. Даже РеактОС нужнее.
     
     
  • 2.11, пох (?), 21:48, 14/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    да не, хepня какая-то. Лет через 20 все еще удастся достать архивы чего-нибудь типа sls 1.0-1.02, где было не только ведро 0.94, но и вполне работающий X11R5, в отличие от этих ниасиляторов с текстовой консолью.

     
  • 2.17, Аноним (-), 22:55, 14/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Реактос так и остался на уровне этого Кстати у меня где-то валялся 0 01, которы... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.30, Аноним (-), 01:08, 15/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    А знаешь что еще ненужно? Мнение тролля.
     
  • 1.3, Аноним (1), 21:14, 14/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Он может быть полезен как напоминание сообществу о том с чего все начиналось. Так сказать возвращение к корням. Бывает полезно, когда зашли в тупик в развитии.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:23, 14/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Опять спорить о микроядре...
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 21:30, 14/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что тут спорить. Линукс своим примером демонстрирует лучше чем любые дебаты что монолитное ядро - это говно.
     
     
  • 4.8, Профессор (?), 21:32, 14/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Время пришло, но линукс не готов.
     
  • 4.9, Аноним (4), 21:32, 14/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Но хорошее экзоядро ещё не создали.
     
     
  • 5.15, Аноним (15), 22:11, 14/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    И не создадут Когда коммерческие разработчики ядерных подсистем руководствуются... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.21, Аноним (-), 23:01, 14/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >  Но хорошее экзоядро ещё не создали.

    А XEN тогда что?!

     
  • 4.10, Аноним (10), 21:47, 14/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как же его портировали на столько архитектур? Копрофилы что ли?
     
  • 4.13, mimocrocodile (?), 21:52, 14/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Линус своим примером демонстрирует координацию больших открытых проектов, а вот насчёт микроядер не всё так однозначно
     
  • 4.18, Аноним (-), 22:56, 14/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Осталось только найти рыцаря на белом коне, который покажет нам своим ядром что ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.24, kai3341 (ok), 23:47, 14/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Осталось только найти рыцаря на белом коне, который покажет нам своим ядром что может лучше.

    Рыцарь есть. Hurd же

     
     
  • 6.27, Метамфетрафанов (?), 00:39, 15/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    20 лет назад пересел на HURD. Работает всё моё оборудование, все мои дисководы, ISA, LPT и т.д. устройства обычно идеально подхватываются уже после второй правки конфигов. Спасибо, Столлману!
    Ходил сегодня по грибы. И здесь меня преследовала удача. Там было много грибов.
     
  • 3.16, Аноним (16), 22:32, 14/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Микроядро сильно зависит от процессора, на одних процессорах еще как-то может работать с приемлемой скоростью, на других переключение контекста чудовищно медленное
     
     
  • 4.19, Аноним (-), 22:59, 14/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    И что характерно - у x86, особенно x86-64 да еще с SIMD, FPU и прочим - состояни... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.5, Fracta1L (ok), 21:29, 14/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    О каком тупике речь?
     
     
  • 3.20, Аноним (-), 23:00, 14/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Двоичном, конечно же. Все знают что должна была победить троичная система счисления.
     
     
  • 4.31, Аноним (-), 01:10, 15/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем все это надо, если в конечном итоге нас поработят роботы?
     
  • 1.12, Анонимос (?), 21:48, 14/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Без systemd ненужно
     
  • 1.14, Аноним (14), 22:02, 14/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Чистейший линукс до того, как в нем появились проприетарные блобы от корпораций
     
     
  • 2.22, Аноним (-), 23:04, 14/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Дык без проприетарного блоба - видяха например так и останется VGA-адаптером Пр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 00:23, 15/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Проблема блобов в ядре а не в железе 8212 они обновляются с ядром, а значит... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.28, Метамфетрафанов (?), 00:41, 15/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Баба, если бы она у тебя была, тоже могла бы без разрешения погладить тебя спящего по.. Просто представь себе такой канал управления!
     
     
  • 5.35, Аноним (-), 01:31, 15/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Бабы злые манипуляторши, поэтому он сам гладит себя, когда заходит на порнхаб!
     
  • 1.32, Аноним (32), 01:10, 15/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Деградация ядра началась с третьей ветки, никаких новшеств, лишь гонка за поддержкой новых устройств и вечный 12309.
     
     
  • 2.33, Аноним (14), 01:12, 15/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это потому что самый главный там какой-то Линус, а не ты.
     
  • 2.34, Аноним (-), 01:17, 15/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сделай свой линукс и покажи всем как надо!
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 01:41, 15/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ананимукс
     
  • 1.37, sposob (?), 04:22, 15/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=4ydo7zIosx0
     
  • 1.39, sposob (?), 04:51, 15/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    скоюникс лагает, дискеты с виндой 3,1.рядом = размОгнителась грамофона
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor