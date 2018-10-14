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|1.2, A.Stahl (ok), 21:10, 14/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Рановато начали.
Лет через 20 такой дистр мог бы быть полезен для музейных служащих и коллекционеров-энтузиастов. Сейчас же это эталонное ненужно. Даже РеактОС нужнее.
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|2.11, пох (?), 21:48, 14/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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да не, хepня какая-то. Лет через 20 все еще удастся достать архивы чего-нибудь типа sls 1.0-1.02, где было не только ведро 0.94, но и вполне работающий X11R5, в отличие от этих ниасиляторов с текстовой консолью.
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|1.3, Аноним (1), 21:14, 14/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Он может быть полезен как напоминание сообществу о том с чего все начиналось. Так сказать возвращение к корням. Бывает полезно, когда зашли в тупик в развитии.
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|3.6, Аноним (6), 21:30, 14/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А что тут спорить. Линукс своим примером демонстрирует лучше чем любые дебаты что монолитное ядро - это говно.
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|5.24, kai3341 (ok), 23:47, 14/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Осталось только найти рыцаря на белом коне, который покажет нам своим ядром что может лучше.
Рыцарь есть. Hurd же
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|6.27, Метамфетрафанов (?), 00:39, 15/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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20 лет назад пересел на HURD. Работает всё моё оборудование, все мои дисководы, ISA, LPT и т.д. устройства обычно идеально подхватываются уже после второй правки конфигов. Спасибо, Столлману!
Ходил сегодня по грибы. И здесь меня преследовала удача. Там было много грибов.
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|3.16, Аноним (16), 22:32, 14/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Микроядро сильно зависит от процессора, на одних процессорах еще как-то может работать с приемлемой скоростью, на других переключение контекста чудовищно медленное
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|4.28, Метамфетрафанов (?), 00:41, 15/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Баба, если бы она у тебя была, тоже могла бы без разрешения погладить тебя спящего по.. Просто представь себе такой канал управления!
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