В рамках проекта BiscuitOS развивается дистрибутив, позволяющий сформировать окружение на основе первых версий ядра Linux, выпущенных в первой половине 1990-х годов. Дистрибутив собирается из исходных текстов и запускается под управлением эмуляторов QEMU или bochsrc. Перед запуском можно выбрать желаемый выпуск ядра Linux (предлагается сразу несколько версий ядра, начиная 0.11 и заканчивая 1.0.1). Поддерживается работа только в консольном режиме.

Дистрибутив нацелен на проведение отладки приложений и компонентов ядра, на изучение структуры ядра Linux и на ознакомление с историей становления первых выпусков Linux. Пользовательское окружение сформировано из модифицированной системной библиотеки LibC, инструментария и библиотеках из состава Minix, компилятора GCC 1.4 и пакета GNU Binutils (v1 и v2). Среди поддерживаемых файловых систем minix, ext, ext2 и msdos.

Для отладки реализованы специальные механизмы отладочных вызовов и точек останова по прерываниям. Разработчикам предоставляется возможность выполнить свой код на разных стадиях работы ядра, что можно использовать, например, для отладки/разработки системных вызовов и различных подсистем ядра. Для контроля за выполнением кода во внешних отладчиках предлагается отладочный интерфейс, совместимый с GDB.