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11.10.2018 11:38  В продуктах Juniper исправлены 22 уязвимости

В операционной системе Junos, основанной на FreeBSD и используемой в различных сетевых устройствах компании Juniper, устранено 22 уязвимости. Большинство проблем позволяют удалённо инициировать отказ в обслуживании, вызвав крах как отдельных сервисов (RPD - Routing Protocols Daemon, flowd, jdhcpd, L2ALD, dcd, J-Web, telnetd ), так и ядра системы.

Кроме DoS-уязвимостей можно выделить следующие проблемы:

  • Возможность удалённого получения root-доступа на устройство без прохождения аутентификации. Проблема проявляется только при активном сервисе RSH и при отключенном PAM;
  • Некорректная конфигурация SSHD в Juniper Device Manager (JDM) и устройствах Juniper NFX позволяет получить удалённый доступ к системе без аутентификации, в случае если в системе задан хотя бы один пустой пароль (в настройках sshd разрешён вход с пустым паролем "PermitEmptyPasswords = yes");
  • Возможность запросить по DHCP присвоение клиенту определённого IP, несмотря на действующую привязку к MAC-адресу.
  • 6 уязвимостей в Junos Space Network Management Platform, среди которых локальные уязвимости, позволяющие поднять свои привилегии и возможность выполнения произвольных локальных модулей PKCS#11 удалённым атакующим, получившим доступ к перенаправленному сокету ssh-агента;
  • 6 уязвимостей в демоне синхронизации точного времени (ntpd), среди которых проблема CVE-2018-7183, позволяющая удалённо выполнить код в системе через отправку специально оформленного ответа;
  • Возможность получения полного контроля за шлюзами vSRX во время их загрузки.


  1. Главная ссылка к новости (https://kb.juniper.net/InfoCen...)
  2. OpenNews: Возможность обхода проверки сертификатов в продуктах Juniper на базе JUNOS
  3. OpenNews: Серия уязвимостей в продуктах Cisco, выявленных после публикации эксплоитов АНБ
  4. OpenNews: Определён универсальный пароль для входа на межсетевые экраны Juniper ScreenOS
  5. OpenNews: В межсетевых экранах Juniper выявлен бэкдор с функциями расшифровки трафика VPN
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в коммутаторах Cisco
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: juniper
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  • 1.1, Аноним (1), 11:48, 11/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Правильно я понимаю, что все эти многочисленные DoS-ы свойственны  и FreeBSD, но разработчики FreeBSD не утруждают себя выпуском security advisories для DoS и локальных повышений привилегий?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:00, 11/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Juniper и FreeBSD это примерно как Рабинович и Beatles.
     
  • 2.4, нах (?), 12:11, 11/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    все правильно, разработчики freebsd считают проблему "permitemptypasswd=yes" (представляете, таки можно при этом зайти с пустым паролем, ну кто бы мог подумать?) находящейся в бестолковой прослойке между клавиатурой и креслом, и не видят смысла ее считать своей.

    исключение - CVE-2018-7183, но это проблема, держитесь за кресло - ntpq. Каким образом жунипер умудрился сделать ее проблемой своего _сервера_ - загадка природы.

    вероятно, какая-нибудь интуитивноприятная хрень внутри системы используется для мониторинга или чего еще, и при этом неразборчиво заглатывает пакеты не только с лупбэка, но и извне.

     
  • 2.5, Аноним84701 (ok), 12:24, 11/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    > Правильно я понимаю, что все эти многочисленные DoS-ы свойственны  и FreeBSD, но разработчики FreeBSD не утруждают себя выпуском security advisories для DoS  и локальных повышений привилегий?

    В смысле:
    — поставить (депрекейтнутый и настойчиво несоветуемый) remote shell (RSH), отключив PAM
    — запустить sshd с "PermitEmptyPasswords = yes",  
    — проигнонировать выпуск патчей (и адвизоря в придачу) для ntp CVE-2018-7183 https://www.freebsd.org/security/advisories/FreeBSD-SA-18:02.ntp.asc
    > Module:         ntp
    > Announced:      2018-03-07
    > V.   Solution
    > Perform one of the following:
    >  1) Upgrade your vulnerable system to a supported FreeBSD stable or release / security branch (releng) dated after the correction date.

    — запилить свой блекдже^W вебтырьфейс с XSS и прочим радостями
    — собственную дырявую НЁХ типа "A vulnerability in the Routing Protocols Daemon (RPD) with Juniper Extension Toolkit (JET)"

    в пингвине нельзя? Тогда да, правильно.

     
     
  • 3.7, нах (?), 12:41, 11/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > в пингвине нельзя?

    видимо, "получить локальный доступ без аутентификации" при перезагрузке и прямом доступе к консоли в нем тоже нельзя ;-)

     
     
  • 4.9, PnDx (ok), 12:54, 11/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Таки можно. Заменив так или иначе sulogin на что попроще (bash например).
     
  • 2.8, eRIC (ok), 12:48, 11/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Правильно я понимаю, что все эти многочисленные DoS-ы свойственны  и FreeBSD,
    > но разработчики FreeBSD не утруждают себя выпуском security advisories для DoS
    > и локальных повышений привилегий?

    НЕТ! эта реализация на стороне Juniper что в итоге дает эти уязвимости в ней.


     
  • 1.3, Michael Shigorin (ok), 12:01, 11/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > PermitEmptyPasswords = yes

    ЭнтерпрайзЪ.

     
     
  • 2.11, ыы (?), 16:04, 11/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сказал - как отрезал...
     
  • 1.6, F (?), 12:25, 11/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    На фоне проблем Микротика траблы Джуна мелки и никого не волнуют!
     
  • 1.10, Аноним (10), 15:38, 11/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > устранено 22 уязвимости

    Традиционный вопрос: в процентах это сколько?

     
     
  • 2.12, Business Edition (?), 16:05, 11/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это поверхностные дыры, просто BSD никому не интересна в отличии от пингвина.
     

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