11.10.2018 11:38  В продуктах Juniper исправлены 22 уязвимости

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|1.1, Аноним (1), 11:48, 11/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–2 +/–
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Правильно я понимаю, что все эти многочисленные DoS-ы свойственны и FreeBSD, но разработчики FreeBSD не утруждают себя выпуском security advisories для DoS и локальных повышений привилегий?
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|2.4, нах (?), 12:11, 11/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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все правильно, разработчики freebsd считают проблему "permitemptypasswd=yes" (представляете, таки можно при этом зайти с пустым паролем, ну кто бы мог подумать?) находящейся в бестолковой прослойке между клавиатурой и креслом, и не видят смысла ее считать своей.
исключение - CVE-2018-7183, но это проблема, держитесь за кресло - ntpq. Каким образом жунипер умудрился сделать ее проблемой своего _сервера_ - загадка природы.
вероятно, какая-нибудь интуитивноприятная хрень внутри системы используется для мониторинга или чего еще, и при этом неразборчиво заглатывает пакеты не только с лупбэка, но и извне.
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|2.5, Аноним84701 (ok), 12:24, 11/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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> Правильно я понимаю, что все эти многочисленные DoS-ы свойственны и FreeBSD, но разработчики FreeBSD не утруждают себя выпуском security advisories для DoS и локальных повышений привилегий?
В смысле:
— поставить (депрекейтнутый и настойчиво несоветуемый) remote shell (RSH), отключив PAM
— запустить sshd с "PermitEmptyPasswords = yes",
— проигнонировать выпуск патчей (и адвизоря в придачу) для ntp CVE-2018-7183 https://www.freebsd.org/security/advisories/FreeBSD-SA-18:02.ntp.asc
> Module: ntp
> Announced: 2018-03-07
> V. Solution
> Perform one of the following:
> 1) Upgrade your vulnerable system to a supported FreeBSD stable or release / security branch (releng) dated after the correction date.
— запилить свой блекдже^W вебтырьфейс с XSS и прочим радостями
— собственную дырявую НЁХ типа "A vulnerability in the Routing Protocols Daemon (RPD) with Juniper Extension Toolkit (JET)"
в пингвине нельзя? Тогда да, правильно.
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|3.7, нах (?), 12:41, 11/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> в пингвине нельзя?
видимо, "получить локальный доступ без аутентификации" при перезагрузке и прямом доступе к консоли в нем тоже нельзя ;-)
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|2.8, eRIC (ok), 12:48, 11/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Правильно я понимаю, что все эти многочисленные DoS-ы свойственны и FreeBSD,
> но разработчики FreeBSD не утруждают себя выпуском security advisories для DoS
> и локальных повышений привилегий?
НЕТ! эта реализация на стороне Juniper что в итоге дает эти уязвимости в ней.
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