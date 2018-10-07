07.10.2018 10:02  Microsoft открывает часть кода игры Minecraft: Java Edition

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|2.6, yappi dora (?), 10:57, 07/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Вы отстали от жизни,сэр. Вышла версия майнкрафта Bedrock Edition,которая доступна на андроиде,хбоксе,выньдовс 10,она полностью переписана на C++ и в ней настоящий мультиплатформенный мультиплеер,т.е человек с андроида может играть с человеком,который на винде и т.д. После выхода этой версии классическую,на Java стали называть Java Edition.
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|2.11, freehck (ok), 12:47, 07/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> (а вот Skype клиент для Linux брошен, теперь только Web-версия).
Строго говоря нет, они развивают skypeforlinux на electron. Да, эта скотина жрёт, как конь, и течёт постоянно, но он как бы есть, и даже работает.
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|2.16, IRASoldier (?), 13:31, 07/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>Ненужно?
Ага, совсем "ненужно", учитывая, что Minecraft приносит доход. Просто открываются те части кода, которые полезны для написания дополнений. Юзер-плагин-фриндли? Больше покупок, больше дохода. Опенсорс должен быть выгодным, а не метанием бисера, пнятненько?
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