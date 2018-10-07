07.10.2018 10:02  Microsoft открывает часть кода игры Minecraft: Java Edition

Компания Microsoft открыла часть исходных текстов игры "Minecraft: Java Edition". Код открыт под лицензией MIT и представлен в виде Java-библиотек Brigadier и DataFixerUpper. Brigadier предоставляет средства для разбора и диспетчеризации команд. DataFixerUpper включает инструменты для инкрементальной сборки, слияния и оптимизации операций преобразования данных, которые используются для переноса игровых данных в новые версии Minecraft.

В дальнейшем планируется открытие и других универсальных подсистем Minecraft, которые могут оказаться полезными для разработки сторонних игр и упрощения создания модов. Например, на следующем этапе рассматривается возможность открытия нового движка отрисовки Blaze3D, развиваемого для выпуска Minecraft 1.14.



