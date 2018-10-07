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07.10.2018 10:02  Microsoft открывает часть кода игры Minecraft: Java Edition

Компания Microsoft открыла часть исходных текстов игры "Minecraft: Java Edition". Код открыт под лицензией MIT и представлен в виде Java-библиотек Brigadier и DataFixerUpper. Brigadier предоставляет средства для разбора и диспетчеризации команд. DataFixerUpper включает инструменты для инкрементальной сборки, слияния и оптимизации операций преобразования данных, которые используются для переноса игровых данных в новые версии Minecraft.

В дальнейшем планируется открытие и других универсальных подсистем Minecraft, которые могут оказаться полезными для разработки сторонних игр и упрощения создания модов. Например, на следующем этапе рассматривается возможность открытия нового движка отрисовки Blaze3D, развиваемого для выпуска Minecraft 1.14.

  1. Главная ссылка к новости (https://minecraft.net/en-us/ar...)
  2. OpenNews: Выпуск minetest 0.4.13, открытого клона игры MineCraft
  3. OpenNews: Игровой движок Xenko переведён в разряд свободных проектов
  4. OpenNews: Открыт код стратегической игры Star Ruler 2
  5. OpenNews: Выявлены следы работы Valve над инструментарием для запуска Windows игр в Linux
  6. OpenNews: Выпуск свободной игры FreeOrion 0.4.8
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: minecraft, game, parser
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  • 1.2, Ilshat (?), 10:12, 07/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Вот это поворот...
     
  • 1.3, iPony (?), 10:26, 07/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Вот это опенсорс, так опенсорс. По всем направлениям.
     
  • 1.4, Володя (??), 10:35, 07/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Наконец-то! С нетерпением жду Blaze3D.
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:52, 07/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Как-то очень странно всё с Майнкрафтом Сначала писали, что Microsoft купил Mine... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, yappi dora (?), 10:57, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вы отстали от жизни,сэр. Вышла версия майнкрафта Bedrock Edition,которая доступна на андроиде,хбоксе,выньдовс 10,она полностью переписана на C++ и в ней настоящий мультиплатформенный мультиплеер,т.е человек с андроида может играть с человеком,который на винде и т.д. После выхода этой версии классическую,на Java стали называть Java Edition.
     
     
  • 3.13, 1 (??), 12:56, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Еще бы все моды переписать на C++ :)
     
  • 2.7, Сырно (?), 11:02, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так разве не репы на Mojang'овские?
     
     
  • 3.8, topin89 (?), 11:30, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Mojang_AB :
    Mojang AB (швед. mojäng — «устройство») — компания, занимающаяся разработкой видеоигр, принадлежащая Microsoft Studios.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Mojang :
    In September 2014, Microsoft acquired Mojang at a valuation of 2.5 billion USD.

     
  • 2.9, kravich (ok), 12:17, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зенитар, ты?
     
  • 2.11, freehck (ok), 12:47, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > (а вот Skype клиент для Linux брошен, теперь только Web-версия).

    Строго говоря нет, они развивают skypeforlinux на electron. Да, эта скотина жрёт, как конь, и течёт постоянно, но он как бы есть, и даже работает.

     
  • 1.10, milinsky (ok), 12:17, 07/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Перепись школоты объявляется открытой!
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:48, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    На тебе, собственно и закончим
     
  • 1.14, ыы (?), 13:05, 07/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Купить уже этот нцсофт, и открыть исходники линейки...
     
  • 1.15, Аноним (15), 13:19, 07/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Некрософт всегда открывает своё ненужно. Ненужно? Тогда откроем, смотрите мы тоже опенсорс.
     
     
  • 2.16, IRASoldier (?), 13:31, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Ненужно?

    Ага, совсем "ненужно", учитывая, что Minecraft приносит доход. Просто открываются те части кода, которые полезны для написания дополнений. Юзер-плагин-фриндли? Больше покупок, больше дохода. Опенсорс должен быть выгодным, а не метанием бисера, пнятненько?

     
  • 1.17, Аноним (17), 14:01, 07/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Об этом еще кто-то помнит? Оно еще кому-то нужно?
     
  • 1.18, anonimm (?), 14:23, 07/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Кому-то нужен графический движок Minecraft?! Они, что, серьезно?
    Тогда откройте ещё код сортировки пузырьком, пожалуйста!
     

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