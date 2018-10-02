02.10.2018 22:42  Выпуск криптографической библиотеки Botan 2.8.0

2.2 , nc ( ok ), 23:39, 02/10/2018 [^] [ответить] [к модератору] +1 + / – Для криптографической библиотеки название в самый раз. Пришел ботан учить матан... :)

А если серьезно, то после новости в подборке схожих новостей перечисляются также аналогичные библиотеки с подборками примитивов шифрования - Sodium, Tink, Zink... Весьма интересно было бы сравнить эти библиотеки, как в плане разнообразия возможностей, так и с точки зрения надежности и поддержки. И вообще понять, какой порог вхождения во все это.

3.7 , Аноним84701 ( ok ), 00:39, 03/10/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – > так и с точки зрения надежности и поддержки. Вообще-то, федеральное агентство Германии (BSI) профинансировало закладки^W аудит и устранение ошибок:

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Kryptografie_Kryptotechnologie/Kryptografie/

там ссылки на оф. сайт ботана и на собственную версию:

https://github.com/Rohde-Schwarz-Cybersecurity/botan

> The German Federal Office for Information Security (BSI) carried out a project "Secure Implementation of a Universal Crypto Library" in which it analyzed open source cryptographic libraries and developed a secure cryptographic library

> based on the Botan cryptographic library. Botan 2.0 satisfies the basic requirements of the BSI and its use is

>recommended in security products. The library includes all algorithms recommended by BSI technical guidelines 02102-1, 02102-2 and 03111.

> 2.3 , Qwerty ( ?? ), 23:40, 02/10/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – Это ты названий криптоалгоритмов ещё не видел)

2.5 , Аноним84701 ( ok ), 00:26, 03/10/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – > ох и название ... Ботан Из биологии: огуречный протеин и ген (gurken/grk - нем. "огурец" -- и ген и протеин вообще-то в мухе, а название дано вроде бы из-за формы), клецки-по-швабски-протеин (Spatzle/spz), еще есть супермен-ген в каком-то цветке, там же -- кларк кент и криптонит (подавляющий ген супермена).

Это, если что, официальные названия. В общем -- каждый развлекается как может ;)