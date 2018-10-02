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02.10.2018 22:42  Выпуск криптографической библиотеки Botan 2.8.0

Увидел свет выпуск криптографической библиотека Botan 2.8.0, применяемой в проекте NeoPG (форк GnuPG 2). Библиотека предоставляет большую коллекцию готовых примитивов, применяемых в протоколе TLS, сертификатах X.509, шифрах AEAD, модулях TPM, PKCS#11, хэшировании паролей и постквантовой криптографии. Библиотека написана на языке C++11 и поставляется под лицензией BSD.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Отключены по умолчанию TLS 1.0 и 1.1;
  • Добавлено применение теста простоты натурального числа Люка в дополнение к тесту Миллера — Рабина;
  • Добавлены алгоритмы XChaCha и XChaCha20Poly1305;
  • Добавлены новые реализации алгоритмов ChaCha и Serpent, использующие инструкции AVX2;
  • Добавлена оптимизированная для процессоров ARMv8 реализация шифра SM4;
  • Добавлена поддержка системного вызова getrandom для получения доступа к системному генератору псевдослучайных чисел в Linux;
  • В pwdhash.h добавлен новый интерфейс для хэширования паролей;
  • Значительно расширен API биндинга для языка Си.


  1. Главная ссылка к новости (https://botan.randombit.net/ne...)
  2. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки Sodium 1.0.16
  3. OpenNews: Значительный выпуск криптографической библиотеки OpenSSL 1.1.1
  4. OpenNews: Google представил криптографическую библиотеку Tink
  5. OpenNews: Разработчики VPN WireGuard представили новую криптографическую библиотеку Zinc
  6. OpenNews: Разработчики OpenBSD представили криптографическую библиотеку libcsi
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: botan, crypt
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  • 1.1, Аноним (1), 23:27, 02/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    ох и название ... Ботан
     
     
  • 2.2, nc (ok), 23:39, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Для криптографической библиотеки название в самый раз. Пришел ботан учить матан... :)
    А если серьезно, то после новости в подборке схожих новостей перечисляются также аналогичные библиотеки с подборками примитивов шифрования - Sodium, Tink, Zink... Весьма интересно было бы сравнить эти библиотеки, как в плане разнообразия возможностей, так и с точки зрения надежности и поддержки. И вообще понять, какой порог вхождения во все это.
     
     
  • 3.7, Аноним84701 (ok), 00:39, 03/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > так и с точки зрения надежности и поддержки.

    Вообще-то, федеральное агентство Германии (BSI) профинансировало закладки^W аудит и устранение ошибок:
    https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Kryptografie_Kryptotechnologie/Kryptografie/
    там ссылки на оф. сайт ботана и на собственную версию:
    https://github.com/Rohde-Schwarz-Cybersecurity/botan
    > The German Federal Office for Information Security (BSI) carried out a project "Secure Implementation of a Universal Crypto Library" in which it analyzed open source cryptographic libraries and developed a secure cryptographic library
    > based on the Botan cryptographic library. Botan 2.0 satisfies the basic requirements of the BSI and its use is
    >recommended in security products. The library includes all algorithms recommended by BSI technical guidelines 02102-1, 02102-2 and 03111.
    >

     
  • 2.3, Qwerty (??), 23:40, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Это ты названий криптоалгоритмов ещё не видел)
     
  • 2.5, Аноним84701 (ok), 00:26, 03/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > ох и название ... Ботан

    Из биологии: огуречный протеин и ген (gurken/grk - нем. "огурец" -- и ген и протеин вообще-то в мухе, а название дано вроде бы из-за формы), клецки-по-швабски-протеин (Spatzle/spz), еще есть супермен-ген в каком-то цветке, там же -- кларк кент и криптонит (подавляющий ген супермена).
    Это, если что, официальные названия. В общем -- каждый развлекается как может ;)

     
  • 1.4, Аноним (4), 23:49, 02/10/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >форк GnuPG 2
    >поставляется под лицензией BSD

    Но как?

     
     
  • 2.6, AnonPlus (?), 00:32, 03/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    NeoPG - форк GnuPG, а не Botan. Botan лишь применяется в NeoPG.
     

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