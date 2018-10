02.10.2018 22:42  Выпуск криптографической библиотеки Botan 2.8.0

> так и с точки зрения надежности и поддержки. Вообще-то, федеральное агентство Германии (BSI) профинансировало закладки^W аудит и устранение ошибок:

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Kryptografie_Kryptotechnologie/Kryptografie/

там ссылки на оф. сайт ботана и на собственную версию:

https://github.com/Rohde-Schwarz-Cybersecurity/botan

> The German Federal Office for Information Security (BSI) carried out a project "Secure Implementation of a Universal Crypto Library" in which it analyzed open source cryptographic libraries and developed a secure cryptographic library

> based on the Botan cryptographic library. Botan 2.0 satisfies the basic requirements of the BSI and its use is

>recommended in security products. The library includes all algorithms recommended by BSI technical guidelines 02102-1, 02102-2 and 03111.

>