02.10.2018 22:42  Выпуск криптографической библиотеки Botan 2.8.0

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Увидел свет выпуск криптографической библиотека Botan 2.8.0, применяемой в проекте NeoPG (форк GnuPG 2). Библиотека предоставляет большую коллекцию готовых примитивов, применяемых в протоколе TLS, сертификатах X.509, шифрах AEAD, модулях TPM, PKCS#11, хэшировании паролей и постквантовой криптографии. Библиотека написана на языке C++11 и поставляется под лицензией BSD.
Среди изменений в новом выпуске:
- Отключены по умолчанию TLS 1.0 и 1.1;
- Добавлено применение теста простоты натурального числа Люка в дополнение к тесту Миллера — Рабина;
- Добавлены алгоритмы XChaCha и XChaCha20Poly1305;
- Добавлены новые реализации алгоритмов ChaCha и Serpent, использующие инструкции AVX2;
- Добавлена оптимизированная для процессоров ARMv8 реализация шифра SM4;
- Добавлена поддержка системного вызова getrandom для получения доступа к системному генератору псевдослучайных чисел в Linux;
- В pwdhash.h добавлен новый интерфейс для хэширования паролей;
- Значительно расширен API биндинга для языка Си.