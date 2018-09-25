25.09.2018 21:05  Chrome 69 оставляет Cookie Google после выполнения функции чистки всех Cookie

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|3.27, AnonPlus (?), 22:56, 25/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А теперь разберём поподробнее:
- у пользователя включена синхронизация (потому что, если она выключена, то просто чистим куки и всё)
- пользователь хочет быстро удалить все следы своего присутствия
раньше пользователю нужно было почистить куки и отключить синхронизацию (иначе, это нихрена не "не оставить следов присутствия" - тут целая синхронизация осталась). В любом порядке.
теперь же сначала надо отключить синхронизацию, потом чистить куки. Иначе, синхронизация их сразу восстановит.
То есть, изменился порядок действий. И всё.
И сразу не так хайпово новость звучит, да?
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|4.24, Анонимус999 (?), 22:50, 25/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Все это легко отключается.
Только после того, как данные телеметрии будут отправлены в Мазиллу.
А в Хроме достаточно выйти из своего аккаунта раньше, чем соберёшься чистить куки.
А если не входить в аккаунт совсем, то вообще проблем не будет.
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|5.39, Аналитик (?), 23:27, 25/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Гугл создаёт аккаунт для тебя если у тебя его нет и всю твою активность за всю жизнь к нему привязывает.
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|6.42, Анонимус999 (?), 23:50, 25/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Гугл создаёт аккаунт для тебя если у тебя его нет и всю твою активность за всю жизнь к нему привязывает.
Что-то я не припоминаю, чтобы Гугл создавал какие-то аккаунты про меня, но без меня.
А у тебя какие-нибудь доказательства этому есть, кроме фантазий?
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|3.7, Анонимс (?), 21:31, 25/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> ...Переезжать надо на палемун.
Переезжать надо в деревню. Тишина, чистый воздух, вода, свежая еда с грядки. И не нужно беспокоиться, что Гугель или кто-нибудь другой угонит твои куки.
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|4.25, Анонимус999 (?), 22:53, 25/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> И не нужно беспокоиться, что Гугель или кто-нибудь другой угонит твои куки.
Куки - куками, а за печеньками надо и в деревне посматривать.
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|3.16, пох (?), 22:26, 25/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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"все это легко отключается!"
вот вам список легкоотключается на двадцатьпять страниц (правда пять строк в нем устарели, сто ломают некоторые сайты, а еще двадцать вредных)
с паленой луной тоже не все так просто - начиная со start.me, заканчивая забанеными adnauseum и noscript - о,ну конечно же, исключительно из-за заботы о (тyпыx) пользователях, уп-с...а разьве гуглезила не тот же аргумент приводили?
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|1.3, Аноним (4), 21:11, 25/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–3 +/–
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> Формально заявленная функциональность не нарушается, так как Cookie Google удаляются вместе с остальными Cookie, но сразу же пересоздаются в том же виде.
Case closed.
/thread
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|2.26, Аноним (26), 22:55, 25/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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На что? 69 - это взаимовыгодное сотрудничество.
А тут даже хуже чем 68 из анекдота про "ты - мне, а я разок буду должен".
Обыкновенное 'orz' от Google.
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|1.10, EuPhobos (ok), 21:41, 25/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–2 +/–
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> Chrome 69 оставляет Cookie Google после выполнения функции чистки всех Cookie
> так как Cookie Google удаляются вместе с остальными Cookie, но сразу же пересоздаются в том же виде.
Жёлтой прессой попахивает, а комментаторы стадо, готовое сразу говно в вентилятор кидать прочитав лишь заголовок.
PS. Являюсь пользователем FF и не знал что там у них в Хроме да как.
Но здравый смысл подсказывает, что если открыть вкладку со скриптом который будет каждую секунду создавать куку, а потом нажать на кнопку "Очистить все куки", кука от скрипта появится... СЮРПРИЗ, сразу! Что ж? Это значит гугол не удалил куку той вкладки где крутится скрипт? Где-то тут бредятина в логике автора новости, не так ли?!
Зато заголовок какой громкий!
Тьфу! Не новость, а желтуха..
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|2.14, Урри (?), 22:14, 25/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Chromium + Adobe Flash + нескучная иконка + антивирус = Chrome. Как ты понял, все зонды идут в хромиум, а в хроме добавляют только проприетарщину от сторонних компаний.
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|2.18, авторы хромиум (?), 22:28, 25/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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да пользуйтесь некоммерческим, на здоровье. Той же формы и длинны, и так же приятно входит.
(и о вашей приватности заботится та же самая компания!)
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|2.35, Аноним (35), 23:18, 25/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Хомячки с гордостью кричали в каждой теме, как их любимый хром обгоняет лису, и какие в нём каттинг-эдж технологии, и какие они продвинутые, поскольку выбрали самый лучший браузер.
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|1.22, th3m3 (ok), 22:38, 25/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Это как с виндой, проще отказаться от неё, чем постоянно выпиливать её средства слежения. Так и с Chrome теперь, проще послать его лесом, чем постоянно отслеживать, чего они там ещё подпихнули. И ведь это поди не все прелести нового релиза. Не удивлюсь, если чего ещё найдут.
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