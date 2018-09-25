25.09.2018 21:05  Chrome 69 оставляет Cookie Google после выполнения функции чистки всех Cookie

Помимо скрытия тривиальных поддоменов и автоподключения к учётной записи в Chrome 69 всплыло ещё одно спорное изменение. После нажатия в настройках кнопки для очистки всех Cookie в браузере теперь остаются сеансовые Cookie для сервисов Google, если активна привязка Chrome к учётной записи. Проблема в том, что привязка браузера к учётной записи производится автоматически при аутентификации в любом сервисе Google, т.е. для очистки всех Cookie отныне вначале нужно отсоединиться от учётной записи Google, иначе Cookie Google останутся на месте.

Формально заявленная функциональность не нарушается, так как Cookie Google удаляются вместе с остальными Cookie, но сразу же пересоздаются в том же виде. Кроме того, замечено, что функция очистки данных в браузере ("Clear browsing data" -> "Cookies and other site data") не очищает локальное хранилище, доступное через API localStorage, в котором рекламные сети всё чаще сохраняют идентификаторы для отслеживания пользователей.