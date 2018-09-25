The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

25.09.2018 21:05  Chrome 69 оставляет Cookie Google после выполнения функции чистки всех Cookie

Помимо скрытия тривиальных поддоменов и автоподключения к учётной записи в Chrome 69 всплыло ещё одно спорное изменение. После нажатия в настройках кнопки для очистки всех Cookie в браузере теперь остаются сеансовые Cookie для сервисов Google, если активна привязка Chrome к учётной записи. Проблема в том, что привязка браузера к учётной записи производится автоматически при аутентификации в любом сервисе Google, т.е. для очистки всех Cookie отныне вначале нужно отсоединиться от учётной записи Google, иначе Cookie Google останутся на месте.

Формально заявленная функциональность не нарушается, так как Cookie Google удаляются вместе с остальными Cookie, но сразу же пересоздаются в том же виде. Кроме того, замечено, что функция очистки данных в браузере ("Clear browsing data" -> "Cookies and other site data") не очищает локальное хранилище, доступное через API localStorage, в котором рекламные сети всё чаще сохраняют идентификаторы для отслеживания пользователей.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: В Chrome появилось автоподключение к учётной записи. Чистка Chromium от привязок к Google
  3. OpenNews: В Chrome 70 планируют прекратить отображение "file://" в адресной строке
  4. OpenNews: Google намерен уйти от показа традиционного URL в адресной строке Chrome
  5. OpenNews: Релиз web-браузера Chrome 69 с переработанным интерфейсом пользователя
  6. OpenNews: Релиз Chrome OS 69 с обновлённым интерфейсом и поддержкой Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, анан (?), 21:08, 25/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    ну как бы если пароль и логин ввел пользователь и хранит в браузере это не проблема... он же сам их ввел...
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:14, 25/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +4 +/
    Обычно функцию очистки всех Cookie и данных вызывают когда нужно быстро завершит... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.27, AnonPlus (?), 22:56, 25/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А теперь разберём поподробнее:

    - у пользователя включена синхронизация (потому что, если она выключена, то просто чистим куки и всё)
    - пользователь хочет быстро удалить все следы своего присутствия

    раньше пользователю нужно было почистить куки и отключить синхронизацию (иначе, это нихрена не "не оставить следов присутствия" - тут целая синхронизация осталась). В любом порядке.

    теперь же сначала надо отключить синхронизацию, потом чистить куки. Иначе, синхронизация их сразу восстановит.

    То есть, изменился порядок действий. И всё.
    И сразу не так хайпово новость звучит, да?

     
     
  • 4.41, Аноним (-), 23:38, 25/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    да да да, оправдывайся
     
  • 3.36, анан (?), 23:18, 25/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Параноик и Google Chrome.
     
  • 1.2, Володя (??), 21:11, 25/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Что-то Google совсем обарзел. Надо переезжать на ФуриФокс!
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:13, 25/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Chrome 69 оставляет Cookie Google после выполнения функции ч...... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 21:36, 25/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Все это легко отключается.
     
     
  • 4.24, Анонимус999 (?), 22:50, 25/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Все это легко отключается.

    Только после того, как данные телеметрии будут отправлены в Мазиллу.
    А в Хроме достаточно выйти из своего аккаунта раньше, чем соберёшься чистить куки.
    А если не входить в аккаунт совсем, то вообще проблем не будет.

     
     
  • 5.39, Аналитик (?), 23:27, 25/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Гугл создаёт аккаунт для тебя если у тебя его нет и всю твою активность за всю жизнь к нему привязывает.
     
     
  • 6.42, Анонимус999 (?), 23:50, 25/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Гугл создаёт аккаунт для тебя если у тебя его нет и всю твою активность за всю жизнь к нему привязывает.

    Что-то я не припоминаю, чтобы Гугл создавал какие-то аккаунты про меня, но без меня.
    А у тебя какие-нибудь доказательства этому есть, кроме фантазий?

     
  • 2.6, Аноним (6), 21:15, 25/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Огнелис уже успел обмазаться телеметрией. Переезжать надо на палемун.
     
     
  • 3.7, Анонимс (?), 21:31, 25/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > ...Переезжать надо на палемун.

    Переезжать надо в деревню. Тишина, чистый воздух, вода, свежая еда с грядки. И не нужно беспокоиться, что Гугель или кто-нибудь другой угонит твои куки.

     
     
  • 4.25, Анонимус999 (?), 22:53, 25/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > И не нужно беспокоиться, что Гугель или кто-нибудь другой угонит твои куки.

    Куки - куками, а за печеньками надо и в деревне посматривать.

     
  • 4.43, Аноним (43), 23:50, 25/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В деревне таких петросянов не любят.
     
  • 3.16, пох (?), 22:26, 25/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    "все это легко отключается!"
    вот вам список легкоотключается на двадцатьпять страниц (правда пять строк в нем устарели, сто ломают некоторые сайты, а еще двадцать вредных)


    с паленой луной тоже не все так просто - начиная со start.me, заканчивая забанеными adnauseum и noscript - о,ну конечно же, исключительно из-за заботы о (тyпыx) пользователях, уп-с...а разьве гуглезила не тот же аргумент приводили?

     
     
  • 4.23, Аноним (23), 22:45, 25/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Шерстяной - тот ещё фрукт Хотя бы вспомнить его наезд на бздунов за сборку палё... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним (4), 21:11, 25/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    > Формально заявленная функциональность не нарушается, так как Cookie Google удаляются вместе с остальными Cookie, но сразу же пересоздаются в том же виде.

    Case closed.

    /thread

     
  • 1.9, Annoynyzmous (?), 21:36, 25/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Номер версии как бы намекает.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 22:55, 25/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На что? 69 - это взаимовыгодное сотрудничество.
    А тут даже хуже чем 68 из анекдота про "ты - мне, а я разок буду должен".

    Обыкновенное 'orz' от Google.

     
  • 1.10, EuPhobos (ok), 21:41, 25/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Chrome 69 оставляет Cookie Google после выполнения функции чистки всех Cookie
    > так как Cookie Google удаляются вместе с остальными Cookie, но сразу же пересоздаются в том же виде.

    Жёлтой прессой попахивает, а комментаторы стадо, готовое сразу говно в вентилятор кидать прочитав лишь заголовок.

    PS. Являюсь пользователем FF и не знал что там у них в Хроме да как.
    Но здравый смысл подсказывает, что если открыть вкладку со скриптом который будет каждую секунду создавать куку, а потом нажать на кнопку "Очистить все куки", кука от скрипта появится... СЮРПРИЗ, сразу! Что ж? Это значит гугол не удалил куку той вкладки где крутится скрипт? Где-то тут бредятина в логике автора новости, не так ли?!
    Зато заголовок какой громкий!
    Тьфу! Не новость, а желтуха..

     
     
  • 2.20, Qwerty (??), 22:35, 25/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Держи в курсе.
    И да, дислайк.
     
  • 1.11, семен (?), 21:44, 25/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    анон выберает firefox!
     
  • 1.12, Аноним (12), 21:53, 25/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Я на хромиум переехал.
    Пока то же самое что хром только без зонда (надеюсь)
     
     
  • 2.14, Урри (?), 22:14, 25/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Chromium + Adobe Flash + нескучная иконка + антивирус = Chrome. Как ты понял, все зонды идут в хромиум, а в хроме добавляют только проприетарщину от сторонних компаний.
     
  • 2.15, VINRARUS (ok), 22:24, 25/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Надейся и дальше...
     
  • 1.13, Антон (??), 22:13, 25/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Пользуйтесь дальше коммерческим зондом и думайте дальше что компания зарабатывающая деньги исключительно слежкой, заботится о вашей приватности.
     
     
  • 2.17, VINRARUS (ok), 22:27, 25/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    ...а мы будем пользоваться некомерческими зондами на зло всем!
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 22:56, 25/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Где зонды в Tor Browser?
     
     
  • 4.31, VINRARUS (ok), 23:11, 25/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    На некоторых серверах Tor.
     
     
  • 5.38, Аноним (-), 23:24, 25/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На каких серверах?
     
  • 4.33, Аноним (33), 23:13, 25/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сам же сказал - в Tor Browser.
     
  • 2.18, авторы хромиум (?), 22:28, 25/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    да пользуйтесь некоммерческим, на здоровье. Той же формы и длинны, и так же приятно входит.

    (и о вашей приватности заботится та же самая компания!)

     
     
  • 3.30, Антон (??), 23:10, 25/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Написанное касается хромиума тоже.
     
  • 2.21, Отражение луны (ok), 22:36, 25/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Мне нравится смотреть на хомячков, уверенных в существовании приватности)
     
     
  • 3.29, Анончик (?), 22:59, 25/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Мне нравится смотреть на хомячков, которые путают приватность и анонимность в 2018.
     
     
  • 4.34, VINRARUS (ok), 23:13, 25/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А мне нравится смотреть на разных хомячков. :3
     
  • 1.19, VINRARUS (ok), 22:28, 25/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А раньше было по другому? Или хомячки токо проснулись?
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 23:18, 25/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Хомячки с гордостью кричали в каждой теме, как их любимый хром обгоняет лису, и какие в нём каттинг-эдж технологии, и какие они продвинутые, поскольку выбрали самый лучший браузер.
     
     
  • 3.37, Хомячок (?), 23:21, 25/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Хром действительно обгоняет лису в плане слежки. Это наш осознанный выбор.
     
  • 1.22, th3m3 (ok), 22:38, 25/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Это как с виндой, проще отказаться от неё, чем постоянно выпиливать её средства слежения. Так и с Chrome теперь, проще послать его лесом, чем постоянно отслеживать, чего они там ещё подпихнули. И ведь это поди не все прелести нового релиза. Не удивлюсь, если чего ещё найдут.
     
     
  • 2.32, имя (?), 23:13, 25/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Так и с Chrome теперь

    Почему за 10 лет вы заметили это только сейчас?

     
  • 1.40, Аноним (40), 23:29, 25/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    По хрому вприципе, а не только по этой новости Вся прелесть открытого браузера ... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor