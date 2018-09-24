24.09.2018 10:20  В Chrome появилось автоподключение к учётной записи. Чистка Chromium от привязок к Google

Мэттью Грин (Matthew Green), инициатор аудита OpenVPN и TrueCrypt, один из создателей Zerocoin и участник групп, обнаруживших уязвимости RSA BSafe, Dual_EC_DRBG, Speedpass и EZpass, попытался привлечь внимание общественности к возможным проблемам с приватностью после внедрение в Chrome нового алгоритма подключения к учётной записи. Начиная с Chrome 69 компания Google унифицировала использование учётной записи в системе синхронизации браузера и на сайтах Google. Например, если пользователь подключился к Gmail или YouTube, то Chrome автоматически привяжется к этой учётной записи, хочет того пользователь или нет. Проблема состоит в том, что подключение браузера к учётной записи используется для организации синхронизации между разными экземплярами браузера одного пользователя. При входе на сайты Google учётная запись помимо специфичных для сервисов Google данных теперь охватывает и все информационные базы браузера, включая настройки, список установленных дополнений, содержимое закладок, сайты в открытых вкладках, историю посещений, базу автодополнения ввода и сохранённые пароли. В настоящее время автоматический вход по умолчанию не активирует синхронизацию, но никто не может гарантировать, что в будущих версиях настройки не изменятся и информационные базы браузера не начнут зеркалироваться на серверах Google. Более того, в числе изменений интерфейса Chrome 69 предложен новый интерфейс настройки синхронизации, который ничего не поясняет, создаёт впечатление что данные уже синхронизированы и при клике на кнопке в надежде узнать детали инициирует отправку браузерных БД на серверы Google. По мнению Мэттью Грина подобные изменения интерфейса можно отнести к категории умышленных уловок (dark pattern) для введения пользователя в заблуждение и побуждения к выполнению ошибочных действий. Представители Google объясняют появление функции автоподключения к учётной записи заботой о приватности пользователей в условиях работы с одним браузером разных людей. По мнению Google привязка учётной записи браузера ко входу на сайты Google позволит избежать случайных утечек данных по недосморту, когда пользователь переподключился к сайту и запустил синхронизацию, не переподключив браузер к другой учётной записи, или когда он завершил сеанс на сайте, но забыл отвязать браузер от учётной записи. Привязка работает не только при входе, но и при выходе - завершив сеанс на сайте, автоматически будет завершён сеанс и в браузере. К тому же аналогичная привязка изначально применяется на платформе Android. При этом данное объяснение не показывает зачем автоматически подключать браузер к учётной записи, если пользователь до этого не пользовался данной возможностью. Код привязки учётных записей также добавлен в Chromium, но в его кодовой базе данная возможность отключена по умолчанию (в настройках не активна опция "chrome://flags#account-consistency", которую также можно использовать для отключения привязки учётных записей в Chrome). Для избавления кодовой базы Chromium от кода для интеграции с сервисами Google сообществом развивается проект Ungoogled Chromium, в котором также реализованы некоторые изменения, направленные на усиление приватности, прозрачности обработки информации и контроля за своими данными. Готовые сборки Ungoogled Chromium формируются для Linux (Debian, Ubuntu), macOS и Windows. Основные изменения в Ungoogled Chromium: Упоминание всех доменов в исходных текстах заменено на несуществующий домен (добавлено окончание qjz9zk);

Из исходных текстов удалены все бинарные файлы;

Отключены все функции, привязанные к сервисам Google, такие как Google Host Detector, Google URL Tracker, Google Cloud Messaging и Google Hotwording;

В качестве поискового движка по умолчанию выбрана заглушка "No Search" (поиск из адресной строки отключен);

Отключено автоматическое форматирование URL в адресной строке (не скрывается "http://", не убирается "www.", отображаются все параметры запроса);

В меню "More tools" добавлена кнопка для чистки кэша параметров аутентификации по запросу пользователя;

Все всплывающие окна принудительно открываются только как новые вкладки;

Отключен режим "Safe Browsing" так как загружает чёрные списки с серверов Google);

Отключен детектор проброса на внутренние адреса, используемый для определения web-интерфейсов для подключения к беспроводной сети (отключен так как генерирует внешние DNS-запросы);

Прекращена поддержка URL-схемы "trk:" (применяется для формирования запросов к сервисам Google);

Запрещено использование пинга IPv6-адресов для определения доступности IPv6;

Добавлены новые опции адресной строки и настройки chrome://flags: "--disable-beforeunload" - отключение JavaScript-диалогов, выводимых при вызове обработчика закрытия страницы (beforeunload); "--extension-mime-request-handling" - изменение метода обработки MIME-типов: download-as-regular-file - всегда сохранять в файл; install-always - запрашивать обработчик из дополнений; "--fingerprinting-canvas-measuretext-noise", "--fingerprinting-client-rects-noise" - добавляют в Canvas::measureText(), getClientRects() и getBoundingClientRect() случайную погрешность в интервале от -0.0003% до 0.0003%; "--fingerprinting-canvas-image-data-noise" - вносит незначительные случайные изменения во все Canvas-изображения, размером больше 10 пикселей, для противостояния скрытой идентификации по особенностям отрисовки; "--max-connections-per-host" - задаёт лимит на число одновременных соединений с хостом; "--set-ipv6-probe-false" - отключает проверку IPv6.





