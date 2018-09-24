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24.09.2018 10:20  В Chrome появилось автоподключение к учётной записи. Чистка Chromium от привязок к Google

Мэттью Грин (Matthew Green), инициатор аудита OpenVPN и TrueCrypt, один из создателей Zerocoin и участник групп, обнаруживших уязвимости RSA BSafe, Dual_EC_DRBG, Speedpass и EZpass, попытался привлечь внимание общественности к возможным проблемам с приватностью после внедрение в Chrome нового алгоритма подключения к учётной записи. Начиная с Chrome 69 компания Google унифицировала использование учётной записи в системе синхронизации браузера и на сайтах Google. Например, если пользователь подключился к Gmail или YouTube, то Chrome автоматически привяжется к этой учётной записи, хочет того пользователь или нет.

Проблема состоит в том, что подключение браузера к учётной записи используется для организации синхронизации между разными экземплярами браузера одного пользователя. При входе на сайты Google учётная запись помимо специфичных для сервисов Google данных теперь охватывает и все информационные базы браузера, включая настройки, список установленных дополнений, содержимое закладок, сайты в открытых вкладках, историю посещений, базу автодополнения ввода и сохранённые пароли.

В настоящее время автоматический вход по умолчанию не активирует синхронизацию, но никто не может гарантировать, что в будущих версиях настройки не изменятся и информационные базы браузера не начнут зеркалироваться на серверах Google. Более того, в числе изменений интерфейса Chrome 69 предложен новый интерфейс настройки синхронизации, который ничего не поясняет, создаёт впечатление что данные уже синхронизированы и при клике на кнопке в надежде узнать детали инициирует отправку браузерных БД на серверы Google. По мнению Мэттью Грина подобные изменения интерфейса можно отнести к категории умышленных уловок (dark pattern) для введения пользователя в заблуждение и побуждения к выполнению ошибочных действий.

Представители Google объясняют появление функции автоподключения к учётной записи заботой о приватности пользователей в условиях работы с одним браузером разных людей. По мнению Google привязка учётной записи браузера ко входу на сайты Google позволит избежать случайных утечек данных по недосморту, когда пользователь переподключился к сайту и запустил синхронизацию, не переподключив браузер к другой учётной записи, или когда он завершил сеанс на сайте, но забыл отвязать браузер от учётной записи. Привязка работает не только при входе, но и при выходе - завершив сеанс на сайте, автоматически будет завершён сеанс и в браузере. К тому же аналогичная привязка изначально применяется на платформе Android. При этом данное объяснение не показывает зачем автоматически подключать браузер к учётной записи, если пользователь до этого не пользовался данной возможностью.

Код привязки учётных записей также добавлен в Chromium, но в его кодовой базе данная возможность отключена по умолчанию (в настройках не активна опция "chrome://flags#account-consistency", которую также можно использовать для отключения привязки учётных записей в Chrome).

Для избавления кодовой базы Chromium от кода для интеграции с сервисами Google сообществом развивается проект Ungoogled Chromium, в котором также реализованы некоторые изменения, направленные на усиление приватности, прозрачности обработки информации и контроля за своими данными. Готовые сборки Ungoogled Chromium формируются для Linux (Debian, Ubuntu), macOS и Windows.

Основные изменения в Ungoogled Chromium:

  • Упоминание всех доменов в исходных текстах заменено на несуществующий домен (добавлено окончание qjz9zk);
  • Из исходных текстов удалены все бинарные файлы;
  • Отключены все функции, привязанные к сервисам Google, такие как Google Host Detector, Google URL Tracker, Google Cloud Messaging и Google Hotwording;
  • В качестве поискового движка по умолчанию выбрана заглушка "No Search" (поиск из адресной строки отключен);
  • Отключено автоматическое форматирование URL в адресной строке (не скрывается "http://", не убирается "www.", отображаются все параметры запроса);
  • В меню "More tools" добавлена кнопка для чистки кэша параметров аутентификации по запросу пользователя;
  • Все всплывающие окна принудительно открываются только как новые вкладки;
  • Отключен режим "Safe Browsing" так как загружает чёрные списки с серверов Google);
  • Отключен детектор проброса на внутренние адреса, используемый для определения web-интерфейсов для подключения к беспроводной сети (отключен так как генерирует внешние DNS-запросы);
  • Прекращена поддержка URL-схемы "trk:" (применяется для формирования запросов к сервисам Google);
  • Запрещено использование пинга IPv6-адресов для определения доступности IPv6;
  • Добавлены новые опции адресной строки и настройки chrome://flags:
    • "--disable-beforeunload" - отключение JavaScript-диалогов, выводимых при вызове обработчика закрытия страницы (beforeunload);
    • "--extension-mime-request-handling" - изменение метода обработки MIME-типов: download-as-regular-file - всегда сохранять в файл; install-always - запрашивать обработчик из дополнений;
    • "--fingerprinting-canvas-measuretext-noise", "--fingerprinting-client-rects-noise" - добавляют в Canvas::measureText(), getClientRects() и getBoundingClientRect() случайную погрешность в интервале от -0.0003% до 0.0003%;
    • "--fingerprinting-canvas-image-data-noise" - вносит незначительные случайные изменения во все Canvas-изображения, размером больше 10 пикселей, для противостояния скрытой идентификации по особенностям отрисовки;
    • "--max-connections-per-host" - задаёт лимит на число одновременных соединений с хостом;
    • "--set-ipv6-probe-false" - отключает проверку IPv6.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: В Chrome 70 планируют прекратить отображение "file://" в адресной строке
  3. OpenNews: Релиз Chrome OS 69 с обновлённым интерфейсом и поддержкой Linux
  4. OpenNews: Google намерен уйти от показа традиционного URL в адресной строке Chrome
  5. OpenNews: Релиз web-браузера Chrome 69 с переработанным интерфейсом пользователя
  6. OpenNews: Браузеру Chrome исполнилось 10 лет
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: chrome, google, privacy
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  • 1.1, Аноним (1), 11:07, 24/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Прямо слышится хруст металла затягиваемых гаек...
     
     
  • 2.2, тоже Аноним (ok), 11:11, 24/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Мы под уютное потрескивание горящей лисы вашего хруста не слышим ;)
     
     
  • 3.7, Урри (?), 11:47, 24/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Анонимус различает зонды на слух?
     
     
  • 4.13, тоже Аноним (ok), 12:18, 24/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Исключительно по запаху!
    От мозилловского, ЧСХ, тянет все теми же гугловскими деньгами.
    Которые для гугла, может, и не пахнут, однако весь интернет уже провоняли.
     
  • 1.3, Moomintroll (ok), 11:25, 24/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Жаль никто не берётся сделать Unmozilled FireFox... :-(
     
     
  • 2.14, имя (?), 12:22, 24/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А как же Pale Moon?
     
  • 1.4, Michael Shigorin (ok), 11:25, 24/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Нынешний Google и так одна большая проблема приватности...
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:44, 24/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Блокировку Telegram поддерживаете ?
     
  • 1.5, анонимус (??), 11:41, 24/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Что? Приватность? :DD
    Так это ж гугл, все что ему надо - отслеживать отслеживать и еще раз отслеживать.
    Кого они лечат?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:02, 24/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Кого они лечат?

    Акционеров!

     
  • 1.8, Аноним (8), 11:56, 24/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    На удивление полезные дополнительные изменения, как раз из-за этого всего ещё ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним (-), 12:04, 24/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    а если компьютер общий для нескольких человек например на работе Переключатьс... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним (11), 12:06, 24/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Нет аккаунтов google, gmail, youtube - нет проблемы
     
  • 1.12, Аноним (12), 12:13, 24/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
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    вовремя я на лису свалил гугл совсем голову потерял есть всё-таки некоторая разн... весь текст скрыт [показать]
     

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