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15.09.2018 08:23  Выпуск Wine 3.16

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 3.16. С момента выпуска версии 3.15 было закрыто 43 отчёта об ошибках и внесено 205 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Начальная реализация сервисов OPC;
  • Поддержка отрисовки кнопок для класса ImageList;
  • Улучшена поддержка CSS-свойств в MSHTML;
  • Налажена обработка пространств имён в XML Writer;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Total Commander, Windows Live Essentials 2011, Atmel Studio 6, Symantec Norton 360, Call of Duty 2, Xeon 1.0, Atmel Studio 7, WinSCP, foobar2000, Far, Wechat, Ragnarok Online, Bluestacks, Resident Evil 7, Just Dance 2017, Quik 7, Neo Manager, Office 2010, Metasploit Console.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 3.15
  3. OpenNews: Выпуск Wine 3.14
  4. OpenNews: Выпуск Wine 3.13
  5. OpenNews: Выпуск Wine 3.12
  6. OpenNews: Выпуск Wine 3.11
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
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  • 1.1, Аноним (1), 08:48, 15/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    >  Symantec Norton 360

    Серьезно?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:20, 15/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Уж сколько раз тврдили анонимам что закрытый отчёт об ошибке любой программы в WINE важен для других программ.
     
  • 2.6, анон (?), 10:26, 15/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Я не хочу качать нативную версию для линукса, я хочу вайн, вайн, вайн.
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:24, 15/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Честно хз даже зачем.... Пойду пробовать касперского ставить.Если что багрепорт отправлю глядишь в следующем выпуске поддаржку организуют)
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:21, 15/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    в новости не написано но был принят патч для работы divinity original sin 2
     
  • 1.7, Аноним (-), 11:05, 15/09/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    xanadu next до сих пор не работает? 9 директ х, а графические артефакты до неиграбельности
     

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