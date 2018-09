15.09.2018 08:23  Выпуск Wine 3.16

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 3.16. С момента выпуска версии 3.15 было закрыто 43 отчёта об ошибках и внесено 205 изменений. Наиболее важные изменения: Начальная реализация сервисов OPC;

Поддержка отрисовки кнопок для класса ImageList;

Улучшена поддержка CSS-свойств в MSHTML;

Налажена обработка пространств имён в XML Writer;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Total Commander, Windows Live Essentials 2011, Atmel Studio 6, Symantec Norton 360, Call of Duty 2, Xeon 1.0, Atmel Studio 7, WinSCP, foobar2000, Far, Wechat, Ragnarok Online, Bluestacks, Resident Evil 7, Just Dance 2017, Quik 7, Neo Manager, Office 2010, Metasploit Console.