06.09.2018 23:24  В Сколково состоится семинар, посвящённый платформе Kubernetes

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|2.9, Аноним (9), 12:34, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+12 +/–
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Город "инноваций" блин. Много лет назад контейнеры были инновацией, а щас это рядовой инструмент большинства айтишников. Распилково как всегда слоупочит.
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|3.13, Вячеслав (??), 12:42, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Кaкoновации это называется (на манер кaкoномики). У нас сегодня новый асфальт перекладывали, снимали дорогую качественную плитку, чтобы заменить на такую же.
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|2.11, Аноним (11), 12:38, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+6 +/–
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Следил за ними вплоть до 2016 года, ребята не вылезают из судебных разборок, коррупция и откаты как и везде, инноваций за 10 лет так и не замечено. На хабре можно почитать от лица тех кто там уже побывал, печальное место.
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|2.19, Аноним (-), 13:34, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А там первый отдел есть? А колючка? Я б не удивился...
sed "s/шарашка/сколково/g" <(cat архив_проектов_193х/*)
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