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06.09.2018 23:24  В Сколково состоится семинар, посвящённый платформе Kubernetes

В ближайший четверг (13 сентября) в Сколково пройдет семинар, посвященный открытой платформе оркестровки контейнеров Kubernetes. Посещение бесплатное, но требуется предварительная регистрация. На мероприятии будут освещены такие темы, как реальные примеры использования Kubernetes в бизнесе, обзор идеологии платформы и её основных компонентов, обмен опытом использования Kubernetes и создания пригодных для промышленного применения сборок.

  1. Главная ссылка к новости (https://exon-lab-events.timepa...)
  2. OpenNews: Выпуск Kubernetes 1.9, системы управления кластером изолированных контейнеров
  3. OpenNews: Выпуск Kubernetes 1.0, системы управления кластером изолированных контейнеров
  4. OpenNews: Google анонсировал Kubernetes, открытую систему управления кластером изолированных контейнеров
Автор новости: dmitrius
Тип: К сведению
Ключевые слова: kubernetes
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  • 1.1, Аноним (1), 09:21, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Оркестрации же
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:34, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +12 +/
    Город "инноваций" блин. Много лет назад контейнеры были инновацией, а щас это рядовой инструмент большинства айтишников. Распилково как всегда слоупочит.
     
     
  • 3.13, Вячеслав (??), 12:42, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Кaкoновации это называется (на манер кaкoномики). У нас сегодня новый асфальт перекладывали, снимали дорогую качественную плитку, чтобы заменить на такую же.
     
  • 1.2, Аноним (-), 09:23, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А чего не в Калуге
     
     
  • 2.3, Попугай Кеша (?), 09:27, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А чего не в Саратове?
     
     
  • 3.4, Аноним (-), 09:33, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Так я про иннополис, или как он там называется, который в Калуге.
     
     
  • 4.12, Аноним (-), 12:39, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В Казани этот силиконовый пнзыpь находится)
     
     
  • 5.16, Аноним (-), 13:26, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А, пардоньте. Я думал, рядомнаходящееся объявление о нём
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:35, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    про сколково.. ребята там вообще есть реально добротные проекты которые выстреливают глобально??

    или дальше попила госзаказов никуда не уходят??

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:10, 07/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Проекты есть, и весьма интересные в плане технологий Но не выстреливают-не нужн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.17, Аноним (-), 13:29, 07/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    А можете меня рекомендовать В качестве техперсонала На HH такие вакансии еще... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:38, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Следил за ними вплоть до 2016 года, ребята не вылезают из судебных разборок, коррупция и откаты как и везде, инноваций за 10 лет так и не замечено. На хабре можно почитать от лица тех кто там уже побывал, печальное место.
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:26, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    викиум
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:48, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Уже выезжаю, может и успею добраться.
     
     
  • 2.10, Аноним (-), 12:35, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Давай давай, не забудь палку для селфи.
     
     
  • 3.18, Аноним (-), 13:30, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Черт, забыл! Может кто одолжить на месте?
     
  • 1.14, Аноним (-), 13:16, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Был в сколково в качестве туриста, остались самые неприятные впечатления, особенно от студенческого жилья и всей этой бюрократии. :(
     
     
  • 2.19, Аноним (-), 13:34, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А там первый отдел есть? А колючка? Я б не удивился...

    sed "s/шарашка/сколково/g" <(cat архив_проектов_193х/*)

     

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