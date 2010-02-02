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31.08.2018 10:08  Выпуск GnuPG 2.2.10

Доступен релиз инструментария GnuPG 2.2.10 (GNU Privacy Guard), совместимого со стандартами OpenPGP (RFC-4880) и S/MIME, и предоставляющего утилиты для шифрования данных, работы с электронными подписями, управления ключами и доступа к публичным хранилищам ключей. Напомним, что ветка GnuPG 2.2 позиционируется как развивающийся выпуск, в котором продолжают добавляться новые возможности, в ветке 2.1 допускаются только корректирующие исправления.

Основные изменения:

  • Обеспечено обновление ключей с истёкшим сроком действия, полученных через WKD (Web Key Directory);
  • До 246 КБ увеличен лимит на размер ключа, импортированного из WKD;
  • Добавлена новая опция "--known-notation";
  • В scd добавлена поддержка устройства чтения смарткарт Trustica Cryptoucan;
  • Ускорен процесс запуска агента GnuPG в режиме on-demand (запуск при обращении);
  • В dirmngr обеспечена проверка записей SRV при обращениях к WKD.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Уязвимость в GnuPG
  3. OpenNews: В рамках проекта NeoPG развивается форк GnuPG 2
  4. OpenNews: Выпуск GnuPG 2.2.0
  5. OpenNews: В Libgcrypt/GnuPG выявлена уязвимость, позволяющая воссоздать RSA-ключи
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в генераторе случайных чисел GnuPG и Libgcrypt
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gnupg, crypt
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