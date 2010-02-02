31.08.2018 10:08  Выпуск GnuPG 2.2.10

Доступен релиз инструментария GnuPG 2.2.10 (GNU Privacy Guard), совместимого со стандартами OpenPGP (RFC-4880) и S/MIME, и предоставляющего утилиты для шифрования данных, работы с электронными подписями, управления ключами и доступа к публичным хранилищам ключей. Напомним, что ветка GnuPG 2.2 позиционируется как развивающийся выпуск, в котором продолжают добавляться новые возможности, в ветке 2.1 допускаются только корректирующие исправления. Основные изменения: Обеспечено обновление ключей с истёкшим сроком действия, полученных через WKD (Web Key Directory);

До 246 КБ увеличен лимит на размер ключа, импортированного из WKD;

Добавлена новая опция "--known-notation";

В scd добавлена поддержка устройства чтения смарткарт Trustica Cryptoucan;

Ускорен процесс запуска агента GnuPG в режиме on-demand (запуск при обращении);

В dirmngr обеспечена проверка записей SRV при обращениях к WKD.



