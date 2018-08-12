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12.08.2018 08:45  Dropbox прекращает поддержку всех ФС в Linux, за исключением Ext4

Обладатели десктоп-клиента для работы с облачным сервисом Dropbox получили увеломление о скором прекращении поддержки синхронизации данных с облаком в случае использования файловых систем, отличных от Ext4. Начиная с 7 ноября синхронизация содержимого каталогов с Dropbox станет невозможной, например, при использовании многослойных или шифрованных разделов (в том числе eCryptfs поверх ext4) или файловых систем XFS, ZFS и Btrfs.

Причина такого решения остаётся до конца не ясной, в комментариях от представителей Dropbox упоминается лишь необходимость поддержки в ФС расширенных атрибутов/Xattrs, но многие пользователи находят данный довод неубедительным, так как все основные Linux ФС поддерживают расширенные атрибуты и нет явных факторов, которые бы подталкивали к привязке к Ext4.

  1. Главная ссылка к новости (https://linux.slashdot.org/sto...)
  2. OpenNews: Dropbox прекращает разработку Pyston. Опубликован финальный выпуск 0.6.1
  3. OpenNews: Утечка учётных записей 68 млн пользователей Dropbox
  4. OpenNews: Dropbox опубликовал реализацию алгоритма сжатия изображений Lepton
  5. OpenNews: Успехи Rust: Подготовка первого выпуска Servo и использование Rust в новом хранилище Dropbox
  6. OpenNews: Dropbox открыл код платформы группового обмена сообщениями Zulip
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: dropbox
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  • 1.1, Аноним (1), 08:52, 12/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +18 +/
    Индусы-наркоманы
     
     
  • 2.2, phrippy (ok), 08:54, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Use rclone, Luck!
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 11:08, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Спасибо, дружище! Как-то пролетела мимо меня эта утилитка. Такая удобная штука, особенно если вместе с RcloneBrowser!
     
  • 3.53, Харитон (?), 12:43, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    2 чая товарищу!
     
  • 1.3, _KUL (ok), 08:56, 12/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    В компании упадок, волна сокращений ... (Предположение)
     
     
  • 2.9, Андрей (??), 09:22, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    во всех облачных компаниях сейчас этот упадок. потому как в свое время они внезапно наплодились как грибы, а потом резко выяснилось, что облака для содержания очень дорогие, а люди ими только за бесплатно пользоваться хотят.
     
     
  • 3.46, A.Stahl (ok), 12:06, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Говорят Амазон и Микрософт основной доход имеют как раз и облаков. Врут? Не думаю...
     
     
  • 4.56, Ананас (?), 12:49, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Амазон и микрософт дают арендовать мощности с этих облаков, это совсем не то же самое.
     
  • 3.55, Crazy Alex (ok), 12:49, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чепуха.

    1) Облако в содержании дёшево - прежде всего за счёт отказа от выполнения индивидуальных хотелок  и полной стандартизации и автоматизации.

    2) "Только за бесплатно" - это местная илююзия, с оставшимся от совка "как бы что урвать нахаляву". Другое дело, что со временем таких пассажиров накапливается много и их начинают ссаживать - либо намеренно, либо, как в этом случае, просто перестают учитывать их интересы. А так - платных клиентов у облаков было и есть довольно много.

     
  • 1.4, A.Stahl (ok), 09:03, 12/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +26 +/
    Это как же нужно писать чтобы прикладной программе уровня cp была важна файловая система?
     
     
  • 2.5, An (??), 09:06, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Учись :))
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:09, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ждем dropbox.ko
     
  • 2.8, anonymous (??), 09:22, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    +100500
     
  • 2.14, ZimniY (ok), 09:36, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Тут с шифрованием борьба, а не с "другими фс"
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 09:44, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    поподробнее пожалуйста
     
     
  • 4.16, ZimniY (ok), 09:48, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > поподробнее пожалуйста

    Так, стоп. Всякие encfs же спокойно монтируются поверх ext4. Тогда, получается, броськоробка умеет в иноды ext4 и не хочет уметь всё остальное?

     
     
  • 5.31, Аноним (31), 10:39, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не хочет уметь шифрование, хочет нешифрованные данные.
     
     
  • 6.37, user (??), 11:03, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На ext4 лежат шифрованные данные, их и нужно бэкапить.
    Ну и кто тут ССЗБ?
     
  • 6.39, Аноним (39), 11:12, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    с шифрованием не работает дедупликация. а это доп расходы на хранилище.
    я думаю будет поддердка всех фс за деньги
     
     
  • 7.57, Crazy Alex (ok), 12:50, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И это был бы самый честный подход, лучше - только полностью открытый клиент и явная оплата за хранимый объём и трафик. Впрочем, для такого есть тот же Backblaze.
     
  • 5.36, Ага (?), 10:51, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Монтируется не поверх EXT4 а поверх VFS (виртуальная фс линукса), далее скорее всего какой то ionotify,
     
  • 3.18, Аноним (18), 09:52, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Тут с шифрованием борьба, а не с "другими фс"

    Ну, хоть кто-то понял)

     
  • 3.23, Аноним (23), 10:10, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нормальное шифрование делается уровнем ниже ФС. А вот "убунтоводное" с галочкой на зашифрованный хомяк как раз о там. И наверняка оно популярнее
     
     
  • 4.27, пох (?), 10:22, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Нормальное шифрование делается уровнем ниже ФС.

    и ты не можешь синхронизировать файлы с клаудом (потому что fs видит их нешифрованными), если, конечно, там было что шифровать.

    Кстати, encfs обеспечивает вполне себе нормальное шифрование, и прошла вполне приличный аудит (хотя и оставивший вопросы, которые стареющий автор уже поленился исправлять, но они такие... "а если NSA вдруг покрутит твои данные на суперкластере") - в отличие от любимого тобой md.

    И дропбокс ей пофиг - "все как вы хотели, ext4, хоть обдетектируйтесь".

    но да, целью являются убунтоводы с хомяком, пошифрованным из коробки (и, помнится, галочку надо было специально сбросить, чтобы не шифровало). Все остальные найдут кучу способов кинуть дропбоксеров и подсунуть им таки мусора вместо своих данных. А любители уже-почти-окончательно-еще-чуть-чуть-совсем-без-малого готового для десктопа (читай "чтоб за виндовс не платить" и быть "не как все") - вряд ли.

     
     
  • 5.45, Аноним (45), 11:52, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >А любители уже-почти-окончательно-еще-чуть-чуть-совсем-без-малого готового для десктопа (читай "чтоб за виндовс не платить" и быть "не как все") - вряд ли.

    ты дурак?

     
  • 3.35, user (??), 10:48, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я вижу запрет на encfs --reverse, но не на обычный encfs.
    Или его тоже как-то отслеживают?
     
     
  • 4.48, Crazy Alex (ok), 12:18, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, тоже немало - --reverse как раз идеальный режим для синхронизации с облаками  -всё шифрование выполняется только для облака, при локальном использовании затрат нуль.

    Не думаю, что будут что-то отслеживать - полагаю, там логика вроде "большинство линуксоидов сидит на ext4,  для неё есть такой-то удобный IOCTL, вот её и будем поддерживать, так как остальных  совсем мало и не окупится".

     
     
  • 5.51, user (??), 12:34, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >--reverse как раз идеальный режим для синхронизации с облаками

    Только для некритичных вещей типа коллекции музыки.
    Профили браузера и почтового клиента должны быть зашифрованы на локальном диске.

     
     
  • 6.52, Crazy Alex (ok), 12:43, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Синхронизация этих самых профилей через dropbox - это вообще какая-то странная идея. Что до локального шифрования... А зачем? Разве что если это ноутбук - но там я бы вообще в сторону шифрования внутри диска тогда смотрел, и безопаснее, и даром. Подразумевая, что от местных спецлужб, охотящихся лично за тобой, прятаться не пытаешься, конечно.
     
  • 3.59, AnonPlus (?), 12:53, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В ext4 же есть встроенное шифрование (добавляли в последние годы, помню).
     
  • 1.10, Аноним (10), 09:23, 12/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    И к чему эта новость когда есть  Nextcloud, Owncloud, Seafile, Sparkleshare, etc...
     
  • 1.11, Аноним (11), 09:24, 12/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Получается на ext4 есть возможность следить за пользователем?

    Все мы знаем что Э.С. советовал не испол. дpoпбox.


     
  • 1.12, Аноним (12), 09:27, 12/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Дропбокс это ловушка. Не пользуйтесь им.
     
  • 1.13, Аноним (13), 09:33, 12/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    dropbox rip.  давно пора. хватит лениться, настраиваю личный сервис на vps
     
  • 1.17, robot228 (?), 09:48, 12/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Давно уже простые консольные утилиты на VPS работают.
     
  • 1.19, Аноним (11), 09:54, 12/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    gt оверквотинг удален Делайте выводы ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.24, дикий динозавр (?), 10:13, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Несколько слов даже не знакомы. Помогите с выводами)
     
     
  • 3.26, Аноним (11), 10:20, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Несколько слов даже не знакомы.

    Какие именно?

    >Помогите с выводами)

    ...и тогда посмотрим.

     
  • 1.20, Аноним (18), 09:57, 12/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Единственная ценность от пользователя-хомячка - его ценный мех, т е данные, зна... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.22, пох (?), 10:09, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > В конкретном случае ещё накладывается банальное урезание бюджета дропбокса.

    на встраивание детекта файловой системы, как видим, бюджета еще вполне хватило ;-)
    правильно, нех засорять дорогостоящие хранилки своим шифрованным трэшем.

    насчет зарабатывать - я думаю, все же, тут пилежка денег инвесторов, _думающих_ что вот это вот все, big data, профайл на каждого жителя планетки с историей движений его мышки с момента первого доступа к планшетику в три годика - они когда-нибудь кому-нибудь сумеют очень выгодно продать. А рептилоиды никогда не платят.

    То есть надувается новый пузырь доткомов, обеспеченный деньгами идиотов. Ничего особенного, был уже один, в 99м классно лопнул. Уцелел только Амазон.

     
     
  • 3.50, Crazy Alex (ok), 12:24, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что-то мне кажется, что они тупо задействовали что-то ext4-специфичное и чихать хотели на всех остальных. Именно в плане оптимизации усилий и расходов. Я вообще сомневаюсь, что они данными торгуют - это ж не фейсбук, от которого всё равно деваться некуда, один скандал - и все на фиг разбегутся, благо альтернатив вагон. Да и вполне понятная модель монетизации на платных тарифных планах у них есть.
     
  • 1.21, Аноним (11), 10:01, 12/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Автор темы, Вы что не могли дочитать до конца или Вы специально так сделали П... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.25, пох (?), 10:14, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Похоже им просто было лень поддерживать другие ф.с..

    покажи свой код, требующий какой-то там "поддержки fs", для банальной имитации rsync.
    (ок, предположим ты такой фееричный идиот, что вместо использования обычных рсинковых методов хранишь информацию синхронизации в xattr и ломаешься без них - заодно ломая банальный tar, потому что я, не зная о твоих милых привычках, не буду архивировать в него неиспользуемые мной фичи fs - штабильность, опыт, мля)

    я вот один такой код знаю, так он в линуксе сломан именно на ext4 уже пятнадцать лет (Линус лично продемонстрировал свой палец в ответ на багрепорт и велел пользоваться таром и не приставать, у него концепция!)

     
     
  • 3.40, ответ (?), 11:18, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >какой-то там "поддержки fs"

    Не fs а ф.с. что значит файловая система.


    >я вот один такой код знаю

    Какой код?

    >Линус лично продемонстрировал свой палец

    Не приличный жест Линус показал лишь один раз и именно по случаю "Nvidia Optimus".


    История:
    Мэтью Гарет работал над технологией установки и запуска линукс на компьютер с защищенным загрузчиком UEFI  Secure Boot. Это метод подразумевает использование подписанного Microsoft ключа UEFI. Товальдсу это не понравилось, и он выразил это в жесткой форме. Позже Мэтью Гарет получил премию от ФСПО за эту работу.

    Естественно он ее получил ведь обратная сторона не дремлет. О как хорошо, за это еще и премии дают. Давайте сотрудничать с ними. Ведь они же сами написали что они нас теперь любят.

    И они полюбили и стали они платиновыми спонсорами линукс и пришел леннард и внес разлад в сообщество и раздробилось сообщество на разные группы (разделяй и властвуй) и позже того кто начал сверг...

    А как все начиналось, были приняты правила. Но со временем забыли правила и пали.

     
  • 1.28, Аноним (28), 10:32, 12/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня на ext4 трещит жесткий диск, страшно трещит. На других фс все ок. Ну значит пусть идут нафиг со своим дропбоксом.
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 10:34, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это сврщик разработал режим прожига для HDD в режиме extfs
     
  • 2.42, user (??), 11:26, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Попробуй торренты на zfs и brtfs.
     
  • 1.29, Аноним (30), 10:33, 12/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    F2FS самый быстрый для nvme, ext4 govno.
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 11:21, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    есть исследование, показавшее, что на f2fs больше износ, чем на fat или ext4
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 11:36, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дай ссылку на исследование
     
  • 3.47, Fracta1L (ok), 12:11, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Звучит как бред, можно пруфы?
     
     
  • 4.54, Аноним (39), 12:49, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    вообще-то все верно. выравниванием износа и прочими фишками должен заниматься контроллер, а не фс. иначе будет только во вред. ну это в случае если у вас полноценный ссд, а не голый нанд.
     
     
  • 5.58, Fracta1L (ok), 12:51, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я просил пруфы, а не рассуждения
     
  • 1.32, Аноним (32), 10:42, 12/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >eCryptfs поверх ext4

    Всё правильно сделали, в Dropbox нужно класть только зашифрованую версию.

     
     
  • 2.34, Аноним (30), 10:45, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Dropbox шпионит за вашими данными
     
  • 1.33, Белая мышь (?), 10:44, 12/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Начиная с 7 ноября синхронизация содержимого каталогов с Dropbox станет невозможной, например, при использовании ... шифрованных разделов

    Похоже, что их поимели те же ребята, что и авторов TrueCrypt

     
     
  • 2.43, Аноним (43), 11:32, 12/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В данном случае скорей всего нет. Они продают данные о пользователях также как и Гугл.
     

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