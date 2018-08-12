12.08.2018 08:45  Dropbox прекращает поддержку всех ФС в Linux, за исключением Ext4

|
|
|
|
|
|
|
|3.38, Аноним (38), 11:08, 12/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Спасибо, дружище! Как-то пролетела мимо меня эта утилитка. Такая удобная штука, особенно если вместе с RcloneBrowser!
|
|
|
|2.9, Андрей (??), 09:22, 12/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
|
во всех облачных компаниях сейчас этот упадок. потому как в свое время они внезапно наплодились как грибы, а потом резко выяснилось, что облака для содержания очень дорогие, а люди ими только за бесплатно пользоваться хотят.
|
|
|
|3.55, Crazy Alex (ok), 12:49, 12/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Чепуха.
1) Облако в содержании дёшево - прежде всего за счёт отказа от выполнения индивидуальных хотелок и полной стандартизации и автоматизации.
2) "Только за бесплатно" - это местная илююзия, с оставшимся от совка "как бы что урвать нахаляву". Другое дело, что со временем таких пассажиров накапливается много и их начинают ссаживать - либо намеренно, либо, как в этом случае, просто перестают учитывать их интересы. А так - платных клиентов у облаков было и есть довольно много.
|
|
|
|
|
|
|
|4.16, ZimniY (ok), 09:48, 12/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> поподробнее пожалуйста
Так, стоп. Всякие encfs же спокойно монтируются поверх ext4. Тогда, получается, броськоробка умеет в иноды ext4 и не хочет уметь всё остальное?
|
|
|
|
|
|6.39, Аноним (39), 11:12, 12/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
с шифрованием не работает дедупликация. а это доп расходы на хранилище.
я думаю будет поддердка всех фс за деньги
|
|
|
|7.57, Crazy Alex (ok), 12:50, 12/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
И это был бы самый честный подход, лучше - только полностью открытый клиент и явная оплата за хранимый объём и трафик. Впрочем, для такого есть тот же Backblaze.
|
|5.36, Ага (?), 10:51, 12/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Монтируется не поверх EXT4 а поверх VFS (виртуальная фс линукса), далее скорее всего какой то ionotify,
|
|3.23, Аноним (23), 10:10, 12/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Нормальное шифрование делается уровнем ниже ФС. А вот "убунтоводное" с галочкой на зашифрованный хомяк как раз о там. И наверняка оно популярнее
|
|
|
|4.27, пох (?), 10:22, 12/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
> Нормальное шифрование делается уровнем ниже ФС.
и ты не можешь синхронизировать файлы с клаудом (потому что fs видит их нешифрованными), если, конечно, там было что шифровать.
Кстати, encfs обеспечивает вполне себе нормальное шифрование, и прошла вполне приличный аудит (хотя и оставивший вопросы, которые стареющий автор уже поленился исправлять, но они такие... "а если NSA вдруг покрутит твои данные на суперкластере") - в отличие от любимого тобой md.
И дропбокс ей пофиг - "все как вы хотели, ext4, хоть обдетектируйтесь".
но да, целью являются убунтоводы с хомяком, пошифрованным из коробки (и, помнится, галочку надо было специально сбросить, чтобы не шифровало). Все остальные найдут кучу способов кинуть дропбоксеров и подсунуть им таки мусора вместо своих данных. А любители уже-почти-окончательно-еще-чуть-чуть-совсем-без-малого готового для десктопа (читай "чтоб за виндовс не платить" и быть "не как все") - вряд ли.
|
|
|
|5.45, Аноним (45), 11:52, 12/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
|
>А любители уже-почти-окончательно-еще-чуть-чуть-совсем-без-малого готового для десктопа (читай "чтоб за виндовс не платить" и быть "не как все") - вряд ли.
ты дурак?
|
|3.35, user (??), 10:48, 12/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
Я вижу запрет на encfs --reverse, но не на обычный encfs.
Или его тоже как-то отслеживают?
|
|
|
|4.48, Crazy Alex (ok), 12:18, 12/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Ну, тоже немало - --reverse как раз идеальный режим для синхронизации с облаками -всё шифрование выполняется только для облака, при локальном использовании затрат нуль.
Не думаю, что будут что-то отслеживать - полагаю, там логика вроде "большинство линуксоидов сидит на ext4, для неё есть такой-то удобный IOCTL, вот её и будем поддерживать, так как остальных совсем мало и не окупится".
|
|
|
|5.51, user (??), 12:34, 12/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
>--reverse как раз идеальный режим для синхронизации с облаками
Только для некритичных вещей типа коллекции музыки.
Профили браузера и почтового клиента должны быть зашифрованы на локальном диске.
|
|
|
|6.52, Crazy Alex (ok), 12:43, 12/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Синхронизация этих самых профилей через dropbox - это вообще какая-то странная идея. Что до локального шифрования... А зачем? Разве что если это ноутбук - но там я бы вообще в сторону шифрования внутри диска тогда смотрел, и безопаснее, и даром. Подразумевая, что от местных спецлужб, охотящихся лично за тобой, прятаться не пытаешься, конечно.
|
|
|
|2.22, пох (?), 10:09, 12/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
> В конкретном случае ещё накладывается банальное урезание бюджета дропбокса.
на встраивание детекта файловой системы, как видим, бюджета еще вполне хватило ;-)
правильно, нех засорять дорогостоящие хранилки своим шифрованным трэшем.
насчет зарабатывать - я думаю, все же, тут пилежка денег инвесторов, _думающих_ что вот это вот все, big data, профайл на каждого жителя планетки с историей движений его мышки с момента первого доступа к планшетику в три годика - они когда-нибудь кому-нибудь сумеют очень выгодно продать. А рептилоиды никогда не платят.
То есть надувается новый пузырь доткомов, обеспеченный деньгами идиотов. Ничего особенного, был уже один, в 99м классно лопнул. Уцелел только Амазон.
|
|
|
|3.50, Crazy Alex (ok), 12:24, 12/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Что-то мне кажется, что они тупо задействовали что-то ext4-специфичное и чихать хотели на всех остальных. Именно в плане оптимизации усилий и расходов. Я вообще сомневаюсь, что они данными торгуют - это ж не фейсбук, от которого всё равно деваться некуда, один скандал - и все на фиг разбегутся, благо альтернатив вагон. Да и вполне понятная модель монетизации на платных тарифных планах у них есть.
|
|
|
|2.25, пох (?), 10:14, 12/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
> Похоже им просто было лень поддерживать другие ф.с..
покажи свой код, требующий какой-то там "поддержки fs", для банальной имитации rsync.
(ок, предположим ты такой фееричный идиот, что вместо использования обычных рсинковых методов хранишь информацию синхронизации в xattr и ломаешься без них - заодно ломая банальный tar, потому что я, не зная о твоих милых привычках, не буду архивировать в него неиспользуемые мной фичи fs - штабильность, опыт, мля)
я вот один такой код знаю, так он в линуксе сломан именно на ext4 уже пятнадцать лет (Линус лично продемонстрировал свой палец в ответ на багрепорт и велел пользоваться таром и не приставать, у него концепция!)
|
|
|
|3.40, ответ (?), 11:18, 12/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
>какой-то там "поддержки fs"
Не fs а ф.с. что значит файловая система.
>я вот один такой код знаю
Какой код?
>Линус лично продемонстрировал свой палец
Не приличный жест Линус показал лишь один раз и именно по случаю "Nvidia Optimus".
История:
Мэтью Гарет работал над технологией установки и запуска линукс на компьютер с защищенным загрузчиком UEFI Secure Boot. Это метод подразумевает использование подписанного Microsoft ключа UEFI. Товальдсу это не понравилось, и он выразил это в жесткой форме. Позже Мэтью Гарет получил премию от ФСПО за эту работу.
Естественно он ее получил ведь обратная сторона не дремлет. О как хорошо, за это еще и премии дают. Давайте сотрудничать с ними. Ведь они же сами написали что они нас теперь любят.
И они полюбили и стали они платиновыми спонсорами линукс и пришел леннард и внес разлад в сообщество и раздробилось сообщество на разные группы (разделяй и властвуй) и позже того кто начал сверг...
А как все начиналось, были приняты правила. Но со временем забыли правила и пали.
|
|
|
|
|
|
|
|4.54, Аноним (39), 12:49, 12/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
вообще-то все верно. выравниванием износа и прочими фишками должен заниматься контроллер, а не фс. иначе будет только во вред. ну это в случае если у вас полноценный ссд, а не голый нанд.
|
|1.33, Белая мышь (?), 10:44, 12/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
> Начиная с 7 ноября синхронизация содержимого каталогов с Dropbox станет невозможной, например, при использовании ... шифрованных разделов
Похоже, что их поимели те же ребята, что и авторов TrueCrypt
|