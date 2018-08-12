12.08.2018 08:45  Dropbox прекращает поддержку всех ФС в Linux, за исключением Ext4

>какой-то там "поддержки fs" Не fs а ф.с. что значит файловая система.

>я вот один такой код знаю Какой код? >Линус лично продемонстрировал свой палец Не приличный жест Линус показал лишь один раз и именно по случаю "Nvidia Optimus".

История:

Мэтью Гарет работал над технологией установки и запуска линукс на компьютер с защищенным загрузчиком UEFI Secure Boot. Это метод подразумевает использование подписанного Microsoft ключа UEFI. Товальдсу это не понравилось, и он выразил это в жесткой форме. Позже Мэтью Гарет получил премию от ФСПО за эту работу. Естественно он ее получил ведь обратная сторона не дремлет. О как хорошо, за это еще и премии дают. Давайте сотрудничать с ними. Ведь они же сами написали что они нас теперь любят. И они полюбили и стали они платиновыми спонсорами линукс и пришел леннард и внес разлад в сообщество и раздробилось сообщество на разные группы (разделяй и властвуй) и позже того кто начал сверг... А как все начиналось, были приняты правила. Но со временем забыли правила и пали.

