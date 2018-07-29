29.07.2018 07:54  Релиз OpenWrt/LEDE 17.01.5

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|1.1, Андрей (??), 08:35, 29/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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18.06 где? как слились, опять проклятие openwrt с постоянными переносами релиза, активизировалось. три раза уже переносили негодяи. хоту 4.14 ядро на tp-link 842, и что бы всё стабильное.
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|2.3, ssh (ok), 08:55, 29/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Luci не пропала, она теперь в модулях, вики читайте
Видимо имело ввиду отдельным пакетом.
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|4.11, VecH (ok), 09:25, 29/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> Где именно?
> Хм, интересно. В FAQ https://openwrt.org/faq/after_installation говорится, что Luci
> не включена только в development ветке.
>>> Development snapshots do not contain LuCI. Use a stable release, where LuCI is included in the firmware image.
Это понятно что в транке нет luci
но где написано что ее куда то перенесли (в модули видимо) ?
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|4.14, анонимм (?), 09:47, 29/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Возможно Luci нет из коробки во всех dev-билдах, но сборка для моего девайса перенесена из папочки generic в папку tiny, посему я настороже
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|5.15, VecH (ok), 09:59, 29/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Возможно Luci нет из коробки во всех dev-билдах, но сборка для моего
> девайса перенесена из папочки generic в папку tiny, посему я настороже
По линку выше пишут что для девайсов с 4 мб флэшами теперь LuCI не влазит и ее не будет по умолчанию
хомячкам с аллергией на консоль, такая доза линукса не понравится
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