29.07.2018 07:54  Релиз OpenWrt/LEDE 17.01.5

Спустя 9 месяцев разработки появился на свет очередной корректирующий выпуск LEDE 17.01.5 (Linux Embedded Development Environment), дистрибутива для применения в сетевых устройствах, таких как маршрутизаторы и точки доступа. Это первый выпуск после слияния проектов OpenWrt и LEDE, продолжающий развитие ветки LEDE 17.01. Сборки подготовлены для 32 целевых платформ. В скором времени следует ожидать первый значительный релиз объединённого OpenWRT/LEDE 18.06.0, на данный момент находящегося в стадии Release Candidate 2. Релиз запланирован на 31 июля. Следует отметить, что сборки 18.06 могут существенно отличаться по составу пакетов, так у автора новости, обладателя TP-link WR-740N v.6, при обновлении пропала LuCI. Основные изменения в LEDE 17.01.5: Ядро Linux обновлено до версии 4.4.140 (в прошлом выпуске поставлялось ядро 4.4.92);

Устранены уязвимости в пакетах openssl, mbedtls, wolfssl, samba, dnsmasq, openvpn, libunwind и ядре Linux. Для систем на архитектуре x86 добавлены патчи для блокирования уязвимостей Spectre и Meltdown, а также обеспечена возможность загрузки обновления микрокода;

Обновлён код планировщика Cake;

VPN Wireguard обновлён до выпуска 0.0.20180519;

В пакете ustream-ssl включен режим кэширования SSL для повышения производительности TLS;

Решены проблемы со сборкой на системах с glibc 2.27 (Ubuntu 18.04);

В lantiq добавлена возможность настройки параметров ADSL и VDSL SNR;

Исправлены не связанные с безопасностью ошибки в коде поддержки платформ apm821xx, ar71xx, bcm53xx, brcm47xx, ipq806x, lantiq, mvebu, ramips, rb532, sunxi, x86 и xburst.



