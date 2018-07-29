The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

29.07.2018 07:54  Релиз OpenWrt/LEDE 17.01.5

Спустя 9 месяцев разработки появился на свет очередной корректирующий выпуск LEDE 17.01.5 (Linux Embedded Development Environment), дистрибутива для применения в сетевых устройствах, таких как маршрутизаторы и точки доступа. Это первый выпуск после слияния проектов OpenWrt и LEDE, продолжающий развитие ветки LEDE 17.01. Сборки подготовлены для 32 целевых платформ.

В скором времени следует ожидать первый значительный релиз объединённого OpenWRT/LEDE 18.06.0, на данный момент находящегося в стадии Release Candidate 2. Релиз запланирован на 31 июля. Следует отметить, что сборки 18.06 могут существенно отличаться по составу пакетов, так у автора новости, обладателя TP-link WR-740N v.6, при обновлении пропала LuCI.

Основные изменения в LEDE 17.01.5:

  • Ядро Linux обновлено до версии 4.4.140 (в прошлом выпуске поставлялось ядро 4.4.92);
  • Устранены уязвимости в пакетах openssl, mbedtls, wolfssl, samba, dnsmasq, openvpn, libunwind и ядре Linux. Для систем на архитектуре x86 добавлены патчи для блокирования уязвимостей Spectre и Meltdown, а также обеспечена возможность загрузки обновления микрокода;
  • Обновлён код планировщика Cake;
  • VPN Wireguard обновлён до выпуска 0.0.20180519;
  • В пакете ustream-ssl включен режим кэширования SSL для повышения производительности TLS;
  • Решены проблемы со сборкой на системах с glibc 2.27 (Ubuntu 18.04);
  • В lantiq добавлена возможность настройки параметров ADSL и VDSL SNR;
  • Исправлены не связанные с безопасностью ошибки в коде поддержки платформ apm821xx, ar71xx, bcm53xx, brcm47xx, ipq806x, lantiq, mvebu, ramips, rb532, sunxi, x86 и xburst.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.openwrt.org/pipe...)
  2. OpenNews: Проекты OpenWrt и LEDE объявили о слиянии
  3. OpenNews: Обновление LEDE 17.01.4, форка дистрибутива OpenWrt
  4. OpenNews: Разработчики OpenWrt и LEDE рассматривают план слияния проектов
  5. OpenNews: Выпуск LEDE 17.01, форка дистрибутива OpenWrt
  6. OpenNews: Активные разработчики OpenWrt основали форк дистрибутива
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Ключевые слова: lede, openwrt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Андрей (??), 08:35, 29/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    18.06 где? как слились, опять проклятие openwrt с постоянными переносами релиза, активизировалось. три раза уже переносили негодяи. хоту 4.14 ядро на tp-link 842, и что бы всё стабильное.
     
     
  • 2.12, Baz (?), 09:33, 29/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    у меня такая же мыльница, видел последнее 15е вроде и всё.
     
  • 1.2, Аноним (2), 08:48, 29/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Luci не пропала, она теперь в модулях, вики читайте
     
     
  • 2.3, ssh (ok), 08:55, 29/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Luci не пропала, она теперь в модулях, вики читайте

    Видимо имело ввиду отдельным пакетом.

     
  • 2.4, VecH (ok), 08:58, 29/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Где именно?
     
     
  • 3.9, ssh (ok), 09:16, 29/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Где именно?

    Хм, интересно. В FAQ https://openwrt.org/faq/after_installation говорится, что Luci не включена только в development ветке.

    >> Development snapshots do not contain LuCI. Use a stable release, where LuCI is included in the firmware image.

     
     
  • 4.11, VecH (ok), 09:25, 29/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Где именно?
    > Хм, интересно. В FAQ https://openwrt.org/faq/after_installation говорится, что Luci
    > не включена только в development ветке.
    >>> Development snapshots do not contain LuCI. Use a stable release, where LuCI is included in the firmware image.

    Это понятно что в транке нет luci
    но где написано что ее куда то перенесли (в модули видимо) ?

     
     
  • 5.13, Аноним (13), 09:36, 29/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    luci не помещается в 4MB флеша https://openwrt.org/supported_devices/432_warning
     
  • 4.14, анонимм (?), 09:47, 29/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Возможно Luci нет из коробки во всех dev-билдах, но сборка для моего девайса перенесена из папочки generic в папку tiny, посему я настороже
     
     
  • 5.15, VecH (ok), 09:59, 29/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Возможно Luci нет из коробки во всех dev-билдах, но сборка для моего
    > девайса перенесена из папочки generic в папку tiny, посему я настороже

    По линку выше пишут что для девайсов с 4 мб флэшами теперь LuCI не влазит и ее не будет по умолчанию
    хомячкам с аллергией на консоль, такая доза линукса не понравится

     
  • 1.8, 2018 Year of Linux on Desktops (?), 09:13, 29/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Очередное напоминание не покупать девайсы с чипами Broadcom.
     
     
  • 2.10, Noone (??), 09:16, 29/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Давно бросил брать броадкомы)
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor