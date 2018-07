Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 3.12. С момента выпуска версии 3.11 было закрыто 40 отчётов об ошибках и внесено 183 изменения. Наиболее важные изменения: Поддержка Unicode обновлена до спецификации Unicode 11.0.0;

В панель управления сетью добавлен диалог для настройки соединения через прокси;

Откорректирован синтаксис в командном интерпретаторе Cmd.exe;

Расширено число глифов в шрифте Wingdings;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Starfleet Academy, Unreal Tournament 3, ProPresenter 4.x, Stranded II, Alien Shooter, Splinter Cell, Heroes of Might & Magic III HD Edition, Duke Nukem Forever, House of Caravan, League of Legends, FrameMaker 8, Muv-Luv.