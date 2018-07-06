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06.07.2018 08:49  Релиз видеоредактора Shotcut 18.07 и бета-выпуск Kdenlive 18.08

Доступен релиз видеоредактора Shotcut 18.07, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt5. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3.

В новом выпуске:

  • Добавлено новое меню "Added View > Layout" для управления собственной и предопределённой раскладкой элементов на экране. Предложены следующие готовые макеты: Timeline, Playlist, Clip-only и Player. В качестве макета по умолчанию предложен Timeline;
  • В меню добавлена возможность масштабирования в плеере с шагом 10%;
  • Фильтр "Rotate" переименован в "Rotate and Scale";
  • Ключевые кадры теперь сохраняются в проекте в привязке ко времени их вывода, а не к порядковому номеру;
  • В фильтры Size и Position добавлена поддержка расширенных ключевых кадров;
  • В фильтры "Rotate and Scale", "Text", "Glow", "Contrast", "Sharpen" и "Vignette" добавлена поддержка простых и расширенных ключевых кадров;
  • В меню управления шкалой времени добавлен пункт "Copy Timeline to Source";
  • Вместо MP4 в качестве звукового кодека по умолчанию задействован AC-3;
  • Добавлена разбивка преднастроек экспорта на категории;
  • Элементы меню Properties добавлены в меню шкалы времени и клипов;
  • Добавлена функция сортировки файлов GoPro при открытии групп файлов;
  • Добавлена опция для назначения имени пустому проекту;
  • В видеофильтр "Overlay HTML" Добавлен новый HTML-шаблон для JavaScript-расширения WebVfx;
  • В интерфейс выбора фильтров добавлено поле для выполнения поиска;
  • Фреймворк MLT обновлён до выпуска 6.10.0.

Дополнительно можно отметить, что разработчики проекта KDE объявили о проведении тестирования бета-версии переработанного видеоредактора Kdenlive, который будет предложен в составе набора KDE Applications 18.08. Новая версия вобрала в себя результат работы за последние полтора года, в ходе которой большая часть кода была переписана. Kdenlive позиционируется для полупрофессионального использования, поддерживает работу с видеозаписями в форматах DV, HDV и AVCHD, и предоставляет все базовые операции по редактированию видео, например, позволяет используя шкалу времени произвольно смешивать видео, звук и изображения, а также применять многочисленные эффекты. При работе программы используются такие внешние компоненты, как FFmpeg, фреймворк MLT и система оформления эффектов Frei0r. Для тестирования подготовлен самодостаточный пакет в формате AppImage.

Особенности новой версии:

  • Клипы с видео и звуком теперь автоматически разделяются при помещении на шкалу времени;
  • Любые типы клипов на шкале времени теперь легко могут быть отключены и включены;
  • Обеспечена надёжная работа режима замедленной съёмки (Slowmotion);
  • Решены проблемы с повреждением шкалы времени после перемещения групп клипов;
  • Большинство эффектов переведено на типовой интерфейс манипуляции с ключевыми кадрами;
  • Обеспечена надёжная работа операций вставки, поднятия и перезаписи;
  • Предоставлен простой интерфейс для публикации подготовленного видео, основанный на применении KDE-библиотеки Purpose с поддержкой YouTube, NextCloud, Twitter, Kde connect и т.д.;
  • Добавлена возможность генерации клипов в низком разрешении для повышения производительности предпросмотра на шкале времени.
  • Возможность изменения размера высоты трека;
  • Поддержка быстрой установки новых раскладок клавиатуры.


  1. Главная ссылка к новости (https://dot.kde.org/2018/07/05...)
  2. OpenNews: Релиз видеоредактора Shotcut 18.06
  3. OpenNews: Релиз профессионального видеоредактора DaVinci Resolve 14
  4. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.4.2
  5. OpenNews: Новые версии видеоредакторов Kdenlive 16.08 и Pitivi 0.97
  6. OpenNews: Выпуск KDE Applications 18.04
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: shotcut, kdenlive
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  • 1, srvinme (ok), 09:33, 06/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    такая нестабильная фигня этот ваш kdenlive...
     
     
  • 2, Аноним (2), 09:49, 06/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Кстати, да Есть надежда, что новая версия будет стабильной, ибо большую часть к... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3, Георгий (??), 10:14, 06/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А мне норм. Ну, подглючивает, но я привык обходить эти места с глюками. Надеюсь поправят проблемы с таймлайном. Там если поменять настройки проекта (разрешение), то всё едет, лол.

    Shotcut я на винду пробовал ставить. Если имя пользователя с русскими буквами, то он даже не запускается. Там еще тоже глюки какие-то были, но я уже не помню. Не долго им пользовался.

     

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