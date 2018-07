06.07.2018 08:49  Релиз видеоредактора Shotcut 18.07 и бета-выпуск Kdenlive 18.08

Доступен релиз видеоредактора Shotcut 18.07, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt5. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3. В новом выпуске: Добавлено новое меню "Added View > Layout" для управления собственной и предопределённой раскладкой элементов на экране. Предложены следующие готовые макеты: Timeline, Playlist, Clip-only и Player. В качестве макета по умолчанию предложен Timeline;

В меню добавлена возможность масштабирования в плеере с шагом 10%;

Фильтр "Rotate" переименован в "Rotate and Scale";

Ключевые кадры теперь сохраняются в проекте в привязке ко времени их вывода, а не к порядковому номеру;

В фильтры Size и Position добавлена поддержка расширенных ключевых кадров;

В фильтры "Rotate and Scale", "Text", "Glow", "Contrast", "Sharpen" и "Vignette" добавлена поддержка простых и расширенных ключевых кадров;

В меню управления шкалой времени добавлен пункт "Copy Timeline to Source";

Вместо MP4 в качестве звукового кодека по умолчанию задействован AC-3;

Добавлена разбивка преднастроек экспорта на категории;

Элементы меню Properties добавлены в меню шкалы времени и клипов;

Добавлена функция сортировки файлов GoPro при открытии групп файлов;

Добавлена опция для назначения имени пустому проекту;

В видеофильтр "Overlay HTML" Добавлен новый HTML-шаблон для JavaScript-расширения WebVfx;

В интерфейс выбора фильтров добавлено поле для выполнения поиска;

Фреймворк MLT обновлён до выпуска 6.10.0. Дополнительно можно отметить, что разработчики проекта KDE объявили о проведении тестирования бета-версии переработанного видеоредактора Kdenlive, который будет предложен в составе набора KDE Applications 18.08. Новая версия вобрала в себя результат работы за последние полтора года, в ходе которой большая часть кода была переписана. Kdenlive позиционируется для полупрофессионального использования, поддерживает работу с видеозаписями в форматах DV, HDV и AVCHD, и предоставляет все базовые операции по редактированию видео, например, позволяет используя шкалу времени произвольно смешивать видео, звук и изображения, а также применять многочисленные эффекты. При работе программы используются такие внешние компоненты, как FFmpeg, фреймворк MLT и система оформления эффектов Frei0r. Для тестирования подготовлен самодостаточный пакет в формате AppImage. Особенности новой версии: Клипы с видео и звуком теперь автоматически разделяются при помещении на шкалу времени;

Любые типы клипов на шкале времени теперь легко могут быть отключены и включены;

Обеспечена надёжная работа режима замедленной съёмки (Slowmotion);

Решены проблемы с повреждением шкалы времени после перемещения групп клипов;

Большинство эффектов переведено на типовой интерфейс манипуляции с ключевыми кадрами;

Обеспечена надёжная работа операций вставки, поднятия и перезаписи;

Предоставлен простой интерфейс для публикации подготовленного видео, основанный на применении KDE-библиотеки Purpose с поддержкой YouTube, NextCloud, Twitter, Kde connect и т.д.;

Добавлена возможность генерации клипов в низком разрешении для повышения производительности предпросмотра на шкале времени.

Возможность изменения размера высоты трека;

Поддержка быстрой установки новых раскладок клавиатуры.