27.06.2018 12:30  Релиз i2pd 2.19, полнофункциональной реализации I2P-клиента на языке C++

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Доступен релиз i2pd 2.19 (I2P Daemon), полнофункциональной реализации клиента I2P на языке C++. Проект i2pd не является портом эталонного клиента I2P, написанного на языке Java, а представляет собой полностью независимую реализацию. Исходный код проекта распространяется под модифицированной лицензией BSD, бинарные сборки подготовлены для Debian, Ubuntu, macOS, FreeBSD, Android и Windows. Для удобства установки и обновления i2pd создан PPA-репозиторий и Docker-образ.
I2P - это универсальный анонимный сетевой уровень, все соединения в котором анонимны и используют сквозное (end-to-end) шифрование, а участники не раскрывают свои настоящие IP адреса. I2P-клиент - это программа для построения и использования анонимных I2P-сетей. Подобные сети обычно используются для анонимных peer-to-peer приложений (файлообмен, криптовалюты) и для анонимных клиент-серверных приложений (вебсайты, мессенджеры, чат-серверы). I2P позволяет людям со всего мира общаться и делиться информацией без ограничений.
Основные новшества:
- Определение возможности использования инструкций AVX/AESNI в рантайме
- Сборка Android-приложения переведена на Gradle
- Добавлена возможность изменения настроек рабочей I2CP-сессии
- По умолчанию в RouterInfo задействован алгоритм EdDSA;
- Поддержка схемы ECIES для RouterInfo
- Сильно доработано графическое приложение на Qt
- Начата работа над новым транспортным протоколом NTCP2
- Реализована поддержка авторизации для выходных прокси
- Добавлена возможность использовать Datagram протокол через Websockets API
- Добавлен новый метод "ClientServicesInfo" для I2PControl
- Исправление мелких ошибок и улучшение производительности