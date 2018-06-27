The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

27.06.2018 12:30  Релиз i2pd 2.19, полнофункциональной реализации I2P-клиента на языке C++

Доступен релиз i2pd 2.19 (I2P Daemon), полнофункциональной реализации клиента I2P на языке C++. Проект i2pd не является портом эталонного клиента I2P, написанного на языке Java, а представляет собой полностью независимую реализацию. Исходный код проекта распространяется под модифицированной лицензией BSD, бинарные сборки подготовлены для Debian, Ubuntu, macOS, FreeBSD, Android и Windows. Для удобства установки и обновления i2pd создан PPA-репозиторий и Docker-образ.

I2P - это универсальный анонимный сетевой уровень, все соединения в котором анонимны и используют сквозное (end-to-end) шифрование, а участники не раскрывают свои настоящие IP адреса. I2P-клиент - это программа для построения и использования анонимных I2P-сетей. Подобные сети обычно используются для анонимных peer-to-peer приложений (файлообмен, криптовалюты) и для анонимных клиент-серверных приложений (вебсайты, мессенджеры, чат-серверы). I2P позволяет людям со всего мира общаться и делиться информацией без ограничений.

Основные новшества:

  • Определение возможности использования инструкций AVX/AESNI в рантайме
  • Сборка Android-приложения переведена на Gradle
  • Добавлена возможность изменения настроек рабочей I2CP-сессии
  • По умолчанию в RouterInfo задействован алгоритм EdDSA;
  • Поддержка схемы ECIES для RouterInfo
  • Сильно доработано графическое приложение на Qt
  • Начата работа над новым транспортным протоколом NTCP2
  • Реализована поддержка авторизации для выходных прокси
  • Добавлена возможность использовать Datagram протокол через Websockets API
  • Добавлен новый метод "ClientServicesInfo" для I2PControl
  • Исправление мелких ошибок и улучшение производительности


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/PurpleI2P/i...)
  2. OpenNews: Релиз i2pd 2.17, полнофункциональной реализации I2P-клиента на языке C++
  3. OpenNews: Релиз ветки 0.8 открытого клиента для анонимной I2P-сети
  4. OpenNews: Вышел новый релиз открытой анонимной сети I2P
  5. OpenNews: Проект по интеграции поддержки Tor в Firefox
  6. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.3.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: i2pd, i2p, anonymous
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Аноним, 19:39, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Первый!
     
  • 2, Георгий, 19:53, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Крайне подозрительный софт. Когда я последний раз шарился по i2p, там было три с половиной человека, а тут набралось 65 контрибьюторов. Но почему? Что привлекло так много людей к этому проекту? Может это один большой бэкдор?
     
     
  • 3, Иван Семеныч, 19:56, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Когда я последний раз шарился по i2p, там было три с половиной человека

    Никогда такого не было. Кто ищет -- тот найдёт.

     
  • 4, Sluggard, 19:59, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Годно, нужно. Пора туда.
    Спасибо товарищу Жарову за наше счастливое детство.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor