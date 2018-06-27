27.06.2018 12:30  Релиз i2pd 2.19, полнофункциональной реализации I2P-клиента на языке C++

Доступен релиз i2pd 2.19 (I2P Daemon), полнофункциональной реализации клиента I2P на языке C++. Проект i2pd не является портом эталонного клиента I2P, написанного на языке Java, а представляет собой полностью независимую реализацию. Исходный код проекта распространяется под модифицированной лицензией BSD, бинарные сборки подготовлены для Debian, Ubuntu, macOS, FreeBSD, Android и Windows. Для удобства установки и обновления i2pd создан PPA-репозиторий и Docker-образ. I2P - это универсальный анонимный сетевой уровень, все соединения в котором анонимны и используют сквозное (end-to-end) шифрование, а участники не раскрывают свои настоящие IP адреса. I2P-клиент - это программа для построения и использования анонимных I2P-сетей. Подобные сети обычно используются для анонимных peer-to-peer приложений (файлообмен, криптовалюты) и для анонимных клиент-серверных приложений (вебсайты, мессенджеры, чат-серверы). I2P позволяет людям со всего мира общаться и делиться информацией без ограничений. Основные новшества: Определение возможности использования инструкций AVX/AESNI в рантайме

Сборка Android-приложения переведена на Gradle

Добавлена возможность изменения настроек рабочей I2CP-сессии

По умолчанию в RouterInfo задействован алгоритм EdDSA;

Поддержка схемы ECIES для RouterInfo

Сильно доработано графическое приложение на Qt

Начата работа над новым транспортным протоколом NTCP2

Реализована поддержка авторизации для выходных прокси

Добавлена возможность использовать Datagram протокол через Websockets API

Добавлен новый метод "ClientServicesInfo" для I2PControl

Исправление мелких ошибок и улучшение производительности



