23.06.2018 08:40  Обновление офисного пакета LibreOffice 6.0.5

Организация The Document Foundation объявила о выходе LibreOffice 6.0.5, пятого корректирующего выпуска из семейства LibreOffice 6.0 "fresh". Версия 6.0.5 в первую очередь ориентирована на энтузиастов, опытных пользователей и тех, кто предпочитает самые свежие версии программного обеспечения, но при этом признана готовой для начала миграции с ветки 5.4 консервативных пользователей и предприятий. Готовые установочные пакеты подготовлены для платформ Linux, macOS и Windows. Обновление включает 96 исправлений(RC1, RC2).



