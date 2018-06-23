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23.06.2018 08:40  Обновление офисного пакета LibreOffice 6.0.5

Организация The Document Foundation объявила о выходе LibreOffice 6.0.5, пятого корректирующего выпуска из семейства LibreOffice 6.0 "fresh". Версия 6.0.5 в первую очередь ориентирована на энтузиастов, опытных пользователей и тех, кто предпочитает самые свежие версии программного обеспечения, но при этом признана готовой для начала миграции с ветки 5.4 консервативных пользователей и предприятий. Готовые установочные пакеты подготовлены для платформ Linux, macOS и Windows. Обновление включает 96 исправлений(RC1, RC2).

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: В LibreOffice будут задействованы родные диалоги GTK+ 3
  3. OpenNews: За две недели загружено около миллиона копий LibreOffice 6.0
  4. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.0
  5. OpenNews: Доступен CODE 3.0, дистрибутив для развёртывания LibreOffice Online
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: libreoffice
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  • 1.1, Аноним, 09:43, 23/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    какая скупая новость.
     
     
  • 2.2, Аноним, 09:57, 23/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Ключевая новость - это признана готовой для начала миграции с ветки 5 4 консерв... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, Аноним, 11:00, 23/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это плановое обновление Если кто знает напишите, есть ли данные о новых внед... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.8, Аноним, 11:39, 23/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Действительно скупая новость выглядела бы так:

    "Собственно, сабж"

     
  • 1.3, Anonymoustus, 10:00, 23/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    А консервативным пользователям и предприятиям оно надо У нас MSO 2003 прекрасно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Александр, 10:05, 23/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну ну. Приходится работать с такими файлами, которые твой 2003 не хочет открывать. И тут без ЛО не обойдешься
     
     
  • 3.6, blzz, 10:18, 23/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    вчера видел вендузятника, который спрашивал чем xls -> dbf конвернтуть. оказывается поддержку dbf выпилили из новых офисов. вот-то только еще 2003й поддерживает.
    ставить либру - корпоративные правила не позволяют.


    зы. модераторы, а чем термин "вuндузятник" не подходит, какие предложения-альтернативы?

     
     
  • 4.10, Диалапщик, 11:44, 23/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так спеллчекер же, вендузятник правильно. А вендузятнег - еще правильнее.
     
  • 4.11, Michael Shigorin, 11:54, 23/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > зы. модераторы, а чем термин "вuндузятник" не подходит, какие предложения-альтернативы?

    Эт лучше к администрации: https://www.opennet.ru/contact.shtml

     
  • 2.5, Капитан, 10:15, 23/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > MSO 2003 прекрасно работает

    Код уже открыт?

     
     
  • 3.9, Нимус, 11:40, 23/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А тебе что с того ?
     

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