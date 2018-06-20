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20.06.2018 12:11  В OpenBSD добавлен код программного отключения SMT (HyperThreading)

Вскоре после заявления Тео де Раадта о подозрении на наличие аппаратной уязвимости, связанной с реализацией в них технологии одновременной многопоточности (simultaneous multithreading), более известной под названием HyperThreading, в OpenBSD был разработан патч, позволяющий де-факто отключить SMT на уровне ОС. Изначально проблема состоит в том, что в немалом количестве современных системных прошивок (BIOS/EFI), в первую очередь — в ноутбуках, отсутствует опция для отключения SMT в принципе.

Патч добавляет новый булевый sysctl—интерфейс "hw.smt", изначально выставляемый в 0 («отключено»). В этом режиме планировщик потоков выполнения следит, чтобы на двух виртуальных ядрах не запускалось одновременно два работающих потока выполнения. При переключении в 1 («включено») планировщик начинает допускать одновременную загрузку работой обоих виртуальных ядер.

Данный патч рассматривается как разумный компромисс между полным отключением SMP/SMT и игнорированием доступной информации об уязвимости. Так как ряд других ОС (как минимум, DragonFly BSD), судя по всему, также не обладает информацией о грядущих анонсах от Intel, стоит ожидать включения аналогичных патчей и для них тоже.

Стоит отметить, что несмотря на то, что в одних задачах использование SMT может увеличить производительность CPU на 30%, в других может даже снизить.

Дополнение: Бен Грас (Ben Gras) из VUSec, нашедший уязвимость, предоставил информацию проекту OpenBSD напрямую. В ближайшее время должна выйти статья с рассказом об уязвимости, получившей кодовое название 'tlbleed'.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/s...)
  2. OpenNews: Разбор ситуации с обвинением OpenBSD в нарушении эмбарго при исправлении уязвимости KRACK
  3. OpenNews: Представлена техника атаки для определения ключей ECDSA и DSA
  4. OpenNews: LazyFP - новая уязвимость в процессорах Intel
  5. OpenNews: В состав OpenBSD-Current добавлен механизм защиты RETGUARD
  6. OpenNews: Разработчики OpenBSD представили криптографическую библиотеку libcsi
Автор новости: Вадим Жуков
Тип: К сведению
Ключевые слова: openbsd
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  • 1.1, Аноним, 13:49, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +9 +/
    Молодцы, open и dragon самые лучшие bsd, да и os.
     
     
  • 2.59, Аноним, 17:16, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Хоть кто-то осмелился выключить эти костыли.
     
  • 2.92, Аноним123, 22:15, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Молодцы, судя по анонсам уязвимости, подробности узнаем только в начале августа.
    https://www.vusec.net/2018/05/2-papers-accepted-usenix-security/

    https://www.vusec.net/2018/05/tlbleed-blackhat-usa-2018/

     
  • 1.2, Аноним, 13:49, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Видимо, проблема настолько глубоко заложена в архитектуре, что Intel выпустят 28-ядерный процессор (с охлаждением от холодильника), в котором потом просто отключат hyperthreading и потом скажут, мол "Наши новые процессоры не уязвимы, BUY NOW!".
    Вангую уязвимость CVE 10\10 к концу 2019 года.
     
     
  • 2.17, Аноняша, 14:16, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –3 +/
    HT не играет роли на производительности, как собственно и Speed Shift.
     
     
  • 3.37, Anonymoustus, 15:43, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Играет некоторую, иногда даже довольно заметную если физических ядра два, по од... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.40, Аноняша, 16:03, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Еще есть линуксоиды с двумя физическими ядрами Не испытываю проблем под Intel C... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.45, Аноним84701, 16:29, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Есть мобильные версии процессоров например в ноутах ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.61, Moomintroll, 17:27, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У меня мобильный 4-х ядерник без HT... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.51, Аноне, 16:50, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    У меня G4500, от HT бы не отказался (привет веб-разрабам).
     
  • 5.55, Anonymoustus, 16:58, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну молодец, чо Два физический ядра, невнимательный анон, бывает на двух физичес... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.90, Аноним, 21:27, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я - этот линуксоид.
     
  • 4.41, Аноним, 16:08, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    разве что парни с двора больше уважают, так как с НТ у вас с больше квадратиков ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.57, Anonymoustus, 17:00, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да, больше квадратиков А ещё в правильно написанной малвари например, мультиме... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.69, Xasd, 18:06, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а как правильно применять?

    там основной выигрыш в том что количество решистров увеличивается в двое.

    но ток расскажи как писать программы чтобы в явном виде применять эти приемущства?

     
     
  • 7.75, Аноним, 18:55, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > вдвое — Викисловарь
     
  • 7.76, Anonymoustus, 19:04, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В любом случае не так, как для P6. Возможно, что примерно так, как для современных видеокарт с тучей мелких вычислителей, только с поправкой на архитектуру и количество таковых у обычного процессора. :) Длинный и быстрый конвейер четвертопня хочет однообразных данных потоком.
     
  • 6.74, Ivan_83, 18:39, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вообще то изначально идея была у AMD, но они посмотрели и плюнули, а интел подобрало каку и внедрило как важную фичу за которую лет 10+ брало доп бабло.
     
     
  • 7.77, Anonymoustus, 19:12, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У них там, вроде, кросслицензирование было в ту пору Да и вообще они _обязаны_ ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.93, Anon1, 22:20, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > AMD концептуально эту идею реализовало в «бульдозерных» FX, причём со схожим успехом

    Anonymoustus, пойди чтоли, перечитах про архитектуру "бульзозеров" и перестань нести тут дичь.

     
  • 8.97, Ivan_83, 22:38, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У них и сейчас кросслицензирование.
    Интел сделал SIMD для SHA, и у них он почти нигде, а у амд оно во всех райзенах. И прекрасно работает.

    Мне кажется у эльбруса неплохая задумка с тем, что компелятор сам всё оптимизирует, жаль всё такое дорогое, закрытое и полудохлое.

     
     
  • 9.103, Аноним, 23:50, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    x86 уже 30 лет, а конпейляторы под эту архитектуру до сих пор не научат всё сами... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.105, Anonymoustus, 00:06, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Мне кажется у эльбруса неплохая задумка с тем, что компелятор сам всё оптимизирует
    > x86 уже 30 лет, а конпейляторы под эту архитектуру до сих пор
    > не научат всё самим оптимизировать. И тут такой Эльбрус с форком
    > старого gcc весь в блестящих латах на коне - для него
    > уже компелятор всё делает максимум эффективно.

    40, анон. Уродцу таки уже 40 лет. Можно открывать шампанское и накладывать оливье по тарелкам. А, стоп, правильные пацаны сорокет же не отмечают.

    А про Эльбрус всё понятно, хи-хи-хи. :)

     
  • 9.104, Anonymoustus, 00:02, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > У них и сейчас кросслицензирование.
    > Интел сделал SIMD для SHA, и у них он почти нигде, а
    > у амд оно во всех райзенах. И прекрасно работает.
    > Мне кажется у эльбруса неплохая задумка с тем, что компелятор сам всё
    > оптимизирует, жаль всё такое дорогое, закрытое и полудохлое.

    Эти и другие такие вопросы, мне кажется, выходят за рамки разговора о железе. Целый Интел с практически неограниченными ресурсами не смог найти мозговитых программистов для написания хорошего компилятора для Итаниума (как ранее для i432 и пр., так что эта музыка, похоже, таки будет вечной). Неужто три с половиной человека, ходящие кругами вокруг Эльбруса, осилят?


    Вспомнил, увы, забытое: Трансмета же была. И тоже не взлетела. Не хочет юзер голосовать рублём за перспективное, а хочет, чтоб как в рекламном листке у кибервасяна из ближайшего подвала.

     
  • 1.3, 1, 13:49, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    "грядущие анонсы от Intel" ...
    Пора открывать ИТ викиликс.
     
  • 1.4, Аноним, 13:50, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А в Linux такое есть?
     
     
  • 2.5, Аноним, 13:54, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Порой в bios можно отключить.
     
     
  • 3.7, Аноним, 13:59, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я про такое дотошное отношение к безопасности То есть про программное отключени... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.39, Аноним, 16:02, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Нормальный вопрос же Чего заминусили В статье же сказано, что не во всяком BIO... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.65, Аноним, 17:35, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не парься Иногда опеннет напоминает двач, с той лишь разницей, что пользователи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.78, Anonymoustus, 19:15, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Заберите туда shchti-горена 8212 тоже будет выгребная яма ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.70, Аноним, 18:14, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Заминусили потому что странный вопрос Сравнивать OpenBSD который про безопаснос... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.79, Anonymoustus, 19:17, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Заминусили потому что странный вопрос. Сравнивать OpenBSD который про безопасность и Linux
    > который про корпорации очень странно.

    Запятые, анон, тебе очень не хватает запятых! Пока ты пишешь простые три слова, тебя ещё можно понять, но уже сложно. Не скупись на запятые, мужик, они бесплатны, открыты и свободны — настоящий опенсорц!

     
  • 6.80, Аноним, 19:17, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ничего странного. Есть дистрибутивы, ориентированные на безопасность.
     
  • 3.13, Еще_один_аноним, 14:09, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Всегда в биос можно отключить Но Тео не знает как туда попасть, не хватает мозг... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.16, Аноним, 14:16, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    ув эксперт расскажите, пожалуйста, как отключить хайпертрединг в биос Lenovo T4... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.23, кверти, 14:44, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    ув.эксперт! покажите, пожалуйста, openBSD на Lenovo T470...
     
     
  • 6.27, PereresusNeVlezaetBuggy, 14:55, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    http openbsd-archive 7691 n7 nabble com Firefox-Tab-crashed-due-to-some-pledge... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.66, Аноним, 17:38, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    неув.неэксперт, FreeBSD покажу.
    После того, как перестанете селипать языком.
     
     
  • 7.68, Аноним, 17:58, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > неув.неэксперт, FreeBSD покажу.

    Из под путти?


     
     
  • 8.73, Аноним, 18:34, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    всё у ваc не как у людей: ни языком, ни образом мыслей...
     
  • 6.71, Аноним, 18:16, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вопрос был про bios, а не про bsd ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, Аноним, 14:05, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    нет канеш...
     
  • 2.20, Аноним, 14:23, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Можно попробовать через cgroups сделать доступными для процессов только по одном... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.24, Аноним, 14:52, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    здравствуйте, костылики!
     
  • 3.46, КО, 16:41, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А зачем защищаться от зловредного кода, который уже в ядре ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.84, PereresusNeVlezaetBuggy, 20:31, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>для ядерных не в курсе.
    > А зачем защищаться от зловредного кода, который уже в ядре?

    Наоборот, если поток на одном виртуальном CPU — ядерный, а на втором — нехороший (взломанный, или изначально пакостный) пользовательский, вот тогда может быть ой-ой.

     
  • 2.34, Аноним, 15:29, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    CPUAffinity в system conf Это поменяет affility для системдшного PID 1 Ну и, ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.48, КО, 16:43, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вопрос в том как запретить его менять Чтоб зловред не оказался на соседнем с яд... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.107, Аноним, 00:50, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ядра можно отключать через /sys
     
  • 2.72, poige, 18:28, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    nosmt — Disable symmetric multithreading (SMT).
     
     
  • 3.83, Аноним, 20:30, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Этот параметр работает только на s390
     
  • 2.88, Аноним, 20:47, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    https askubuntu com questions 942728 disable-hyper-threading-in-ubuntu 942843 ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.6, Нанобот, 13:55, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а не проще было отключить все ядра с нечётными номерами?
     
     
  • 2.8, Аноним, 14:04, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Смотря что ты понимаешь как чётные. 1, 2, 3, 4, или 0, 1, 2, 3?
     
     
  • 3.42, Вареник, 16:11, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    +1 :))
     
  • 3.44, Нанобот, 16:29, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    да без разницы, главное чтобы для каждой пары ядер одно из них было отключено в ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.35, Аноним, 15:33, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    К вопросу о том, как линуксовое ядро нумерует ядра grep sys devices system... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.47, КО, 16:42, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А если потоков на ядро будет не два?
     
     
  • 3.86, PereresusNeVlezaetBuggy, 20:32, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А если потоков на ядро будет не два?

    К счастью, больше чем на два пока никто делить не додумался. Да и смысла большого нет.

     
     
  • 4.95, Anon1, 22:31, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > К счастью, больше чем на два пока никто делить не додумался. Да
    > и смысла большого нет.

    Кстати есть железо с 4мя потоками на ядро: Intel Xeon Phi, IBM Power7

     
     
  • 5.99, PereresusNeVlezaetBuggy, 23:29, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Офигеть, как я отстал от жизни. Спасибо.
     
     
  • 6.102, GRCat, 23:40, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    8 на ядро - IBM Power8
     
  • 1.11, Аноним, 14:06, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    intel E4500 Технология Intel 174 Hyper-Threading 8225 знак РСП спаси и сох... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Еще_один_аноним, 14:08, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Все три пользователя OpenBSD не способны отключить HT в биосе? :-D
     
     
  • 2.14, Аноним, 14:09, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    В OpenBSD добавлен код программного отключения SMT (HyperThr...... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.26, ryoken, 14:54, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    а если и можно опцию включить ковырянием и последующим заливом файла прошивки... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.29, PereresusNeVlezaetBuggy, 14:56, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    AFAIK, проблема кросс-платформенная, но в случае с HT проявляется наиболее серьё... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.49, КО, 16:45, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Там потоков на ядро больше.
    И если кеш ассоциативный, то скорее всего да.
     
     
  • 5.52, КО, 16:53, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А может еще какой-нибудь прикол нашли, типа если сделать быстрое переключение ко... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.54, КО, 16:58, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А Так это - патч от Мельдония же работать не должен Пока на соседнем ht ядре р... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.91, Аноним, 21:46, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А проприетарный phoenixtool пашет на чём-либо кроме винды?
     
  • 2.19, openka, 14:19, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Глазки совсем плохенькие Уже и статью прочитать не можешь ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.18, Crazy Alex, 14:17, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А что за баг, собственно?
     
     
  • 2.21, 1, 14:23, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Пока никто не знает ...
    Ждём анонса Intel
     
     
  • 3.31, Crazy Alex, 15:07, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так а баг-то есть? Хрен с ними - с деталями, наличие само кто-то подтвердил?
     
     
  • 4.32, openka, 15:13, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет Судя по рассылке, они только подозревают о будущих уязвимостях, связанных с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.63, Аноним, 17:28, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На всякий случай надо бы CPU совсем отключить. А то мало ли...
     
     
  • 6.64, Crazy Alex, 17:30, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Понятно. Правильно их Линус назвал.
     
     
  • 7.81, псевдонимус, 19:40, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Торвальдс давно превратился в красношапного холуя.
     
  • 4.87, PereresusNeVlezaetBuggy, 20:37, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Так а баг-то есть? Хрен с ними - с деталями, наличие само
    > кто-то подтвердил?

    У Тео и ещё кое-кого из команды, появилась подробная информация по конкретно данной уязвимости непосредственно от Ben Gras из VUSec, выявившего баг. Marc.info тупит, так что цитирую здесь:

    «Thanks to Ben Gras of VUSec for sharing an early version the research paper with us. More details will be made public soon as 'tlbleed'.»

     
  • 3.50, КО, 16:47, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну может это старая добрая гонка, когда из ассоциативного кеша читают не по свое... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.62, Crazy Alex, 17:27, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если уж предполагать - то возможен, например, вариант Spectre, с общим-то кэшем ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.67, Аноним, 17:56, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Увы, б3дуны прочитали ваш на опеннете и быстренько исправили коммит задним число... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.100, PereresusNeVlezaetBuggy, 23:31, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Если уж предполагать - то возможен, например, вариант Spectre, с общим-то кэшем...
    > Но подход "выключить на всякий случай" (они ж ещё и дефолт
    > в 0 поставили) умиляет.

    Ваши предложения? Сидеть и ждать?

     
     
  • 6.106, Crazy Alex, 00:46, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для начала - дефолтом единичку сделать. А так - да, сидеть и ждать какого-то внятного подтверждения.
     
  • 1.22, Аноним, 14:34, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Лишите Тео доступа к компьютеру, а то он так и сам факт наличия CPU признает уяз... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.82, Аноним, 20:03, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты из какого поколения школьников? После 2010 или ранее?
     
  • 2.98, mandala, 23:03, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не плохо бы тебя лишить доступа к сети.
     
  • 1.36, Аноним, 15:36, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Опцию нельзя отключить только там где подписаны NDA с АНБ.
     
  • 1.43, Аноним, 16:14, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В чем разница с древним CODE sysctl -d machdep hyperthreading_allowed machd... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.56, бедный буратино, 16:59, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    это FreeBSD
     
  • 2.58, abi, 17:10, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    OpenBSD же форк NetBSD ? Последний был форкнут явно раньше FreeBSD 5.x
     
     
  • 3.85, Еще_один_аноним, 20:31, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    OpenBSD форкнулось от NetBSD 1.0, в 1995 году, тот в свою очередь форкался от 386BSD и к FreeBSD отношения они не имеют.
     
  • 2.89, PereresusNeVlezaetBuggy, 20:50, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    gt оверквотинг удален Как минимум в том, что фряшники енто дело грохнули лет с... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.96, Ivan_83, 22:34, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    machdep.hyperthreading_allowed
    во фре осталось, 11.2
     
     
  • 4.101, PereresusNeVlezaetBuggy, 23:32, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > machdep.hyperthreading_allowed
    > во фре осталось, 11.2

    Ага, значит, под «retired» имелось в виду что-то другое. :)

     

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