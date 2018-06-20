20.06.2018 12:11  В OpenBSD добавлен код программного отключения SMT (HyperThreading)

Вскоре после заявления Тео де Раадта о подозрении на наличие аппаратной уязвимости, связанной с реализацией в них технологии одновременной многопоточности (simultaneous multithreading), более известной под названием HyperThreading, в OpenBSD был разработан патч, позволяющий де-факто отключить SMT на уровне ОС. Изначально проблема состоит в том, что в немалом количестве современных системных прошивок (BIOS/EFI), в первую очередь — в ноутбуках, отсутствует опция для отключения SMT в принципе.

Патч добавляет новый булевый sysctl—интерфейс "hw.smt", изначально выставляемый в 0 («отключено»). В этом режиме планировщик потоков выполнения следит, чтобы на двух виртуальных ядрах не запускалось одновременно два работающих потока выполнения. При переключении в 1 («включено») планировщик начинает допускать одновременную загрузку работой обоих виртуальных ядер.

Данный патч рассматривается как разумный компромисс между полным отключением SMP/SMT и игнорированием доступной информации об уязвимости. Так как ряд других ОС (как минимум, DragonFly BSD), судя по всему, также не обладает информацией о грядущих анонсах от Intel, стоит ожидать включения аналогичных патчей и для них тоже.

Стоит отметить, что несмотря на то, что в одних задачах использование SMT может увеличить производительность CPU на 30%, в других может даже снизить.

Дополнение: Бен Грас (Ben Gras) из VUSec, нашедший уязвимость, предоставил информацию проекту OpenBSD напрямую. В ближайшее время должна выйти статья с рассказом об уязвимости, получившей кодовое название 'tlbleed'.



