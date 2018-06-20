20.06.2018 12:11  В OpenBSD добавлен код программного отключения SMT (HyperThreading)

|
|
|
|1.2, Аноним, 13:49, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+6 +/–
|
Видимо, проблема настолько глубоко заложена в архитектуре, что Intel выпустят 28-ядерный процессор (с охлаждением от холодильника), в котором потом просто отключат hyperthreading и потом скажут, мол "Наши новые процессоры не уязвимы, BUY NOW!".
Вангую уязвимость CVE 10\10 к концу 2019 года.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|6.69, Xasd, 18:06, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
а как правильно применять?
там основной выигрыш в том что количество решистров увеличивается в двое.
но ток расскажи как писать программы чтобы в явном виде применять эти приемущства?
|
|
|
|7.76, Anonymoustus, 19:04, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
В любом случае не так, как для P6. Возможно, что примерно так, как для современных видеокарт с тучей мелких вычислителей, только с поправкой на архитектуру и количество таковых у обычного процессора. :) Длинный и быстрый конвейер четвертопня хочет однообразных данных потоком.
|
|6.74, Ivan_83, 18:39, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Вообще то изначально идея была у AMD, но они посмотрели и плюнули, а интел подобрало каку и внедрило как важную фичу за которую лет 10+ брало доп бабло.
|
|
|
|
|
|8.93, Anon1, 22:20, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> AMD концептуально эту идею реализовало в «бульдозерных» FX, причём со схожим успехом
Anonymoustus, пойди чтоли, перечитах про архитектуру "бульзозеров" и перестань нести тут дичь.
|
|8.97, Ivan_83, 22:38, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
У них и сейчас кросслицензирование.
Интел сделал SIMD для SHA, и у них он почти нигде, а у амд оно во всех райзенах. И прекрасно работает.
Мне кажется у эльбруса неплохая задумка с тем, что компелятор сам всё оптимизирует, жаль всё такое дорогое, закрытое и полудохлое.
|
|
|
|
|
|10.105, Anonymoustus, 00:06, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
>>Мне кажется у эльбруса неплохая задумка с тем, что компелятор сам всё оптимизирует
> x86 уже 30 лет, а конпейляторы под эту архитектуру до сих пор
> не научат всё самим оптимизировать. И тут такой Эльбрус с форком
> старого gcc весь в блестящих латах на коне - для него
> уже компелятор всё делает максимум эффективно.
40, анон. Уродцу таки уже 40 лет. Можно открывать шампанское и накладывать оливье по тарелкам. А, стоп, правильные пацаны сорокет же не отмечают.
А про Эльбрус всё понятно, хи-хи-хи. :)
|
|9.104, Anonymoustus, 00:02, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> У них и сейчас кросслицензирование.
> Интел сделал SIMD для SHA, и у них он почти нигде, а
> у амд оно во всех райзенах. И прекрасно работает.
> Мне кажется у эльбруса неплохая задумка с тем, что компелятор сам всё
> оптимизирует, жаль всё такое дорогое, закрытое и полудохлое.
Эти и другие такие вопросы, мне кажется, выходят за рамки разговора о железе. Целый Интел с практически неограниченными ресурсами не смог найти мозговитых программистов для написания хорошего компилятора для Итаниума (как ранее для i432 и пр., так что эта музыка, похоже, таки будет вечной). Неужто три с половиной человека, ходящие кругами вокруг Эльбруса, осилят?
Вспомнил, увы, забытое: Трансмета же была. И тоже не взлетела. Не хочет юзер голосовать рублём за перспективное, а хочет, чтоб как в рекламном листке у кибервасяна из ближайшего подвала.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|6.79, Anonymoustus, 19:17, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
> Заминусили потому что странный вопрос. Сравнивать OpenBSD который про безопасность и Linux
> который про корпорации очень странно.
Запятые, анон, тебе очень не хватает запятых! Пока ты пишешь простые три слова, тебя ещё можно понять, но уже сложно. Не скупись на запятые, мужик, они бесплатны, открыты и свободны — настоящий опенсорц!
|
|
|
|
|
|4.84, PereresusNeVlezaetBuggy, 20:31, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
>>для ядерных не в курсе.
> А зачем защищаться от зловредного кода, который уже в ядре?
Наоборот, если поток на одном виртуальном CPU — ядерный, а на втором — нехороший (взломанный, или изначально пакостный) пользовательский, вот тогда может быть ой-ой.
|
|
|
|2.8, Аноним, 14:04, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+/–
|
Смотря что ты понимаешь как чётные. 1, 2, 3, 4, или 0, 1, 2, 3?
|
|
|
|
|
|4.95, Anon1, 22:31, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
> К счастью, больше чем на два пока никто делить не додумался. Да
> и смысла большого нет.
Кстати есть железо с 4мя потоками на ядро: Intel Xeon Phi, IBM Power7
|
|
|
|
|
|
|
|4.87, PereresusNeVlezaetBuggy, 20:37, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
> Так а баг-то есть? Хрен с ними - с деталями, наличие само
> кто-то подтвердил?
У Тео и ещё кое-кого из команды, появилась подробная информация по конкретно данной уязвимости непосредственно от Ben Gras из VUSec, выявившего баг. Marc.info тупит, так что цитирую здесь:
«Thanks to Ben Gras of VUSec for sharing an early version the research paper with us. More details will be made public soon as 'tlbleed'.»
|