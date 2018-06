20.06.2018 12:11  В OpenBSD добавлен код программного отключения SMT (HyperThreading)

> Так а баг-то есть? Хрен с ними - с деталями, наличие само

> кто-то подтвердил? У Тео и ещё кое-кого из команды, появилась подробная информация по конкретно данной уязвимости непосредственно от Ben Gras из VUSec, выявившего баг. Marc.info тупит, так что цитирую здесь: «Thanks to Ben Gras of VUSec for sharing an early version the research paper with us. More details will be made public soon as 'tlbleed'.»