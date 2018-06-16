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16.06.2018 08:46  Разбор ситуации с обвинением OpenBSD в нарушении эмбарго при исправлении уязвимости KRACK

Штефан Шперлинг (Stefan Sperling), мейнтейнер стека протоколов 802.11 в OpenBSD, опубликовал, с разрешения всех вовлечённых лиц, частную переписку с Мэти Ванхофом (Mathy Vanhoef), непосредственно касающуюся скандала с анонсом уязвимости KRACK, выявленной Ванхофом в прошлом году. Из переписки следует, что проект OpenBSD в лице Штефана получил явное разрешение на коммит в «тихом» виде, т.е. без привлечения внимания до официального разглашения информации. Несмотря на приложенные усилия коммит всё же привлёк повышенное внимание специалистов по безопасности, в результате чего эмбарго было снято досрочно, а проект OpenBSD был обвинён в его, эмбарго, нарушении.

Причиной публикации послужил систематический отказ (как минимум) корпорации Intel сотрудничать с проектом OpenBSD в плане досрочного раскрытия сведений об уязвимостях с целью защиты пользователей. Вследствие этого пользователи OpenBSD уже оказывались менее защищёнными (по сравнению с пользователями большинства других операционных систем) в начале этого года, когда были анонсированы уязвимости Meltdown и Spectre.

В то же время не далее чем позавчера Intel пришлось досрочно анонсировать уязвимость в механизме сохранения/восстановления состояния FPU из-за того, что разработчики OpenBSD смогли исключительно на основе слухов исправить ещё не анонсированную уязвимость. Филипп Гюнтер (Philip Guenther) на основании слухов подготовил и добавил в OpenBSD патч, который, как выяснилось позднее, действительно исправлял уязвимость.

Изначально Intel планировал опубликовать сведения об уязвимости в августе, но поводом к досрочному раскрытию информации стал доклад Тео де Раадта на конференции BSDCan 2018 (видео), в рамках которого были представлены свежие доработки ядра OpenBSD. Так как проект OpenBSD не был официально проинформирован об уязвимости, он не подпадал под эмбарго на разглашение. После доклада Колин Персиваль (Colin Percival), базируясь на озвученной информации, за пять часов написал рабочий прототип эксплоита.

От сложившейся ситуации, когда эмбарго Intel перестают строго соблюдать из-за очевидных симпатий по отношению к проекту OpenBSD со стороны задействованных лиц, не выигрывает никто: по слухам, в течение ближайших двух месяцев планируются ещё анонсы уязвимостей от Intel, и отсутствие координации между OpenBSD и вендором может ударить по пользователям тех операционных систем, которые ещё не успели хотя бы подготовить патчи.

Стоит отметить, что действия корпорации Microsoft, которая параллельно с OpenBSD также досрочно выпустила патч для исправления уязвимости KRACK, не послужили причиной для аналогичных санкций со стороны Intel, как и со стороны других вендоров.

Дополнение: Тео де Раадт (Theo de Raadt) публично предупредил о наличии серьёзной уязвимости в реализации HyperThreading, рекомендуется отключить эту опцию для любых компьютеров, где может выполняться недоверенный код (например, JavaScript-код интернет-сайта).

  1. Главная ссылка к новости (https://marc.info/?l=openbsd-t...)
  2. OpenNews: Атака KRACK против WPA2, позволяющая перехватить трафик в WiFi-сети
  3. OpenNews: Оценка оперативности устранения новых уязвимостей в BSD-системах
  4. OpenNews: Оценка оперативности устранения новых уязвимостей в BSD-системах
  5. OpenNews: Аудит сетевого стека NetBSD выявил уязвимости в BSD-системах
  6. OpenNews: LazyFP - новая уязвимость в процессорах Intel
Автор новости: Аноним
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: openbsd, security, intel
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  • 1.1, Дегенератор, 09:43, 16/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +20 +/
    >который, как выяснилось позднее, действительно исправлял уязвимость.

    Респект

     
  • 1.4, Аноним, 09:51, 16/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Ну так у мелкомягких патчи проприетарные и комментируются по крайней мере, на м... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 09:51, 16/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ещё одно доказательство, что те, кто практикуют responsive disclosure, льют воду... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 09:55, 16/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –17 +/
    Очевидно, что это были не просто слухи, а детальное описание уязвимости действит... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Дегенератор, 09:58, 16/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Глаза не побаливают быть очевидцем?
     
  • 2.11, PereresusNeVlezaetBuggy, 10:29, 16/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Можете мне, конечно, не верить, но я этот процесс наблюдал изнутри команды. Слухи действительно были скудные, на уровне совета двигаться в определённом направлении, без технических подробностей.
     
  • 2.15, Котофалк, 10:47, 16/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    скорее речь о пониженой толерантности к анбшным подстилкам.
     
  • 2.37, Аноним, 12:38, 16/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот это стыд До сих пор для мен остается секретом как можно быть ослом и аноним... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.40, QuAzI, 12:46, 16/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Данные ребята специализируются на безопасности, а не на домохозяйках. Вполне логично, когда специалисты по безопасности разрабатывают и накатывают исправления безопасности ранее "домохозяек". И это говорит о том, что они пекутся о своих пользователях. В отличие от "домохозяйкаОС", которая либо непонятно когда вообще получит фикс, если получит, либо будет виснуть и ребутаться. И они подходят к своей работе очень ответственно, в отличие от домохозяек, большинство которых до сих пор и зимних исправлений не накатили
     
  • 1.8, Аноним, 09:58, 16/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    А вот это зря... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, AlexYeCu_not_logged, 10:07, 16/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну да, считать всех вокруг балбесами и ротозеями, а себя сверхчеловеком 8212 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, PereresusNeVlezaetBuggy, 10:42, 16/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    В таком случае сверхчеловеками себя считают и всякие там Linux ы, не говоря о за... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.38, QuAzI, 12:40, 16/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Суммарный экономический ущерб от кряков которые мог сделать по слухам кто угодно и давно применять втихаря.
    Суммарный экономический ущерб от серверов зависших благодаря патчам интеля.
    Суммарный экономический ущерб от подорожавших процессоров для компенсации потерянных мощностей ведущих за собой, как правило, замену материнки, а иногда и ОЗУ.
    И вы ещё не учитываете "ущерб" от огромного количества оригиналов в принципе забивающих на все эти обновления.
    Как бы тут OpenBSD ни при чём. У всех причастных было время исправить всё, потестировать нормально (особенно у интеловцев, разбирающихся в своём железе, кажется) и выкатить много раз до публичного раскрытия.
     
  • 1.12, Аноним, 10:38, 16/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    OpenBSD уже поперёк горла спецслужбам встало Боюсь я за эту ОС, как бы им не ус... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Michael Shigorin, 10:41, 16/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ...как беззубые старухи,
    ходят слухи по домам...

    PS re #17: ага, спасибо :)

     
     
  • 2.17, Котофалк, 10:50, 16/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > ...как беззубые старухи,
    > ходят слухи по домам...

    словно мухи, тут и там
    ходят слухи по домам
    а беззубуе старухи
    их разносят по умам

     
  • 1.16, Анонимус3000, 10:49, 16/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Интел просто уроды.
     
     
  • 2.18, PereresusNeVlezaetBuggy, 10:54, 16/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Там разные люди, конечно. Но конечные решения принимает всё же менеджмент... Хотя кто знает, как бы себя на их месте повёл я, или кто-то еще из местных комментаторов.
     
     
  • 3.35, Аноним, 12:33, 16/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Странные вы, неанонимы. Вот я, например, точно знаю как я бы повел себя.
     
  • 1.19, Аноним, 10:55, 16/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    То есть 1 Интел не хочет взаимодействовать с OpenBSD, как с другими вендорами... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.24, Аноним, 11:36, 16/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    И какая обраточка? Пока я вижу обраточку с стороны интеля в сторону опенбсд.
     
     
  • 3.39, A.Stahl, 12:44, 16/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >И какая обраточка?

    БСДшники могут спеть песенку.

     
  • 1.20, Kroz, 11:04, 16/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > В то же время не далее чем позавчера Intel пришлось досрочно анонсировать уязвимость в механизме сохранения/восстановления состояния FPU из-за того, что разработчики OpenBSD смогли исключительно на основе слухов исправить ещё не анонсированную уязвимость

    Объясните, пожалуйста, мне, глупому, как KRAСK (уязвимость WPA2) связана с LazyFP (уязвимостью в процессорах Intel), которую "позавчера Intel пришлось досрочно анонсировать"?

     
     
  • 2.21, PereresusNeVlezaetBuggy, 11:12, 16/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Из-за скандала с KRACK Intel не делится информацией об уязвимостях в своих продуктах с OpenBSD. Поэтому в то время как почти все остальные уже в курсе очередных найденных уязвимостей в процессорах и соблюдают эмбарго, разработчики OpenBSD, базируясь на слухах и не находясь под эмбарго, разрабатывают исправления и внедряют их самостоятельно. В итоге появился PoC до ожидаемой даты анонса уязвимости, и Intel пришлось перенести анонс на здесь и сейчас.
     
     
  • 3.27, Анонимность х, 11:54, 16/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да именно так. Хорошо расписал. Смеюсь с этого
     
     
  • 4.30, Аноним, 12:12, 16/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Лучше бы ты написал в Intel с вопросом почему они так поступают с OpenBSD и где... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.22, Алсет, 11:17, 16/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > "действия корпорации Microsoft ... не послужили причиной для аналогичных санкций со стороны Intel"

    а было бы интересно посмотреть

     
  • 1.23, пох, 11:34, 16/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > публично предупредил о наличии серьёзной уязвимости
    > в реализации HyperThreading

    шо, опять?!
    оно ж, помнится, бенадежно поломано с момента рождения?

     
     
  • 2.25, Аноним, 11:43, 16/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Так Тео про это с тех пор и говорит
     
  • 1.26, Аноним, 11:50, 16/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это чьё личное безграмотное мнение ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.32, Аноним, 12:14, 16/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хоть я и не пользуюсь openbsd, пойду напишу ребятам респект.
     
  • 1.28, Crazy Alex, 12:01, 16/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Интересно, можно ли исхитриться и вкатить опенбсдешникам по этому случаю иск - с хорошими шансами выиграть, конечно? Было бы забавно.
     
     
  • 2.31, Аноним, 12:13, 16/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Иск вкатить можно, но выиграть - это вряд ли ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.34, QuAzI, 12:30, 16/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А здравый смысл где?
     
     
  • 3.36, Crazy Alex, 12:33, 16/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А здравый смысл - в том, что *BSD должны умереть :-)
     
  • 1.29, NuclearWar, 12:02, 16/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Просто в интеле завелись линуксологи, вот и результат -- попугаи и дыры, дыры и попугаи.
     
  • 1.33, QuAzI, 12:27, 16/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ребята на коленке за несколько часов по одним только слухам фиксят то, что интеловцы фиксят более чем по полгода и то неудачно (что видно по тому как массово стали виснуть и ребутаться машины и серии исправлений к исправлениям). Немного не понятно, почему ламеры обижаются, что они ламеры. Интеловцам надо не обижаться, а заплатить опёнкам за патчи, а ещё лучше законтрибьютить на развитие проекта и работать с ними более слаженно чем "нате-отвалите". Плюс аппаратные фиксы в виде "нате вам новый проц на новом сокете по цене дороже двух аналогичных старых" несколько напрягают
     
     
  • 2.41, PereresusNeVlezaetBuggy, 12:49, 16/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Всё же не так.

    Между первыми слухами и коммитом прошли минимум пара недель.

    Фикс в OpenBSD — он никак не поможет другим системам.

    К тому же это не фикс, а обходное решение. Реальная проблема — в железе, и никуда не девается. Просто везение, что нашлось обходное решение со сравнимой, а порой даже большей производительностью.

     

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