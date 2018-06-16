16.06.2018 08:46  Разбор ситуации с обвинением OpenBSD в нарушении эмбарго при исправлении уязвимости KRACK

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|2.40, QuAzI, 12:46, 16/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Данные ребята специализируются на безопасности, а не на домохозяйках. Вполне логично, когда специалисты по безопасности разрабатывают и накатывают исправления безопасности ранее "домохозяек". И это говорит о том, что они пекутся о своих пользователях. В отличие от "домохозяйкаОС", которая либо непонятно когда вообще получит фикс, если получит, либо будет виснуть и ребутаться. И они подходят к своей работе очень ответственно, в отличие от домохозяек, большинство которых до сих пор и зимних исправлений не накатили
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|3.38, QuAzI, 12:40, 16/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Суммарный экономический ущерб от кряков которые мог сделать по слухам кто угодно и давно применять втихаря.
Суммарный экономический ущерб от серверов зависших благодаря патчам интеля.
Суммарный экономический ущерб от подорожавших процессоров для компенсации потерянных мощностей ведущих за собой, как правило, замену материнки, а иногда и ОЗУ.
И вы ещё не учитываете "ущерб" от огромного количества оригиналов в принципе забивающих на все эти обновления.
Как бы тут OpenBSD ни при чём. У всех причастных было время исправить всё, потестировать нормально (особенно у интеловцев, разбирающихся в своём железе, кажется) и выкатить много раз до публичного раскрытия.
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|1.20, Kroz, 11:04, 16/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> В то же время не далее чем позавчера Intel пришлось досрочно анонсировать уязвимость в механизме сохранения/восстановления состояния FPU из-за того, что разработчики OpenBSD смогли исключительно на основе слухов исправить ещё не анонсированную уязвимость
Объясните, пожалуйста, мне, глупому, как KRAСK (уязвимость WPA2) связана с LazyFP (уязвимостью в процессорах Intel), которую "позавчера Intel пришлось досрочно анонсировать"?
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|2.21, PereresusNeVlezaetBuggy, 11:12, 16/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+4 +/–
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Из-за скандала с KRACK Intel не делится информацией об уязвимостях в своих продуктах с OpenBSD. Поэтому в то время как почти все остальные уже в курсе очередных найденных уязвимостей в процессорах и соблюдают эмбарго, разработчики OpenBSD, базируясь на слухах и не находясь под эмбарго, разрабатывают исправления и внедряют их самостоятельно. В итоге появился PoC до ожидаемой даты анонса уязвимости, и Intel пришлось перенести анонс на здесь и сейчас.
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|1.23, пох, 11:34, 16/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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> публично предупредил о наличии серьёзной уязвимости
> в реализации HyperThreading
шо, опять?!
оно ж, помнится, бенадежно поломано с момента рождения?
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|1.33, QuAzI, 12:27, 16/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ребята на коленке за несколько часов по одним только слухам фиксят то, что интеловцы фиксят более чем по полгода и то неудачно (что видно по тому как массово стали виснуть и ребутаться машины и серии исправлений к исправлениям). Немного не понятно, почему ламеры обижаются, что они ламеры. Интеловцам надо не обижаться, а заплатить опёнкам за патчи, а ещё лучше законтрибьютить на развитие проекта и работать с ними более слаженно чем "нате-отвалите". Плюс аппаратные фиксы в виде "нате вам новый проц на новом сокете по цене дороже двух аналогичных старых" несколько напрягают
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|2.41, PereresusNeVlezaetBuggy, 12:49, 16/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Всё же не так.
Между первыми слухами и коммитом прошли минимум пара недель.
Фикс в OpenBSD — он никак не поможет другим системам.
К тому же это не фикс, а обходное решение. Реальная проблема — в железе, и никуда не девается. Просто везение, что нашлось обходное решение со сравнимой, а порой даже большей производительностью.
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