16.06.2018 08:46  Разбор ситуации с обвинением OpenBSD в нарушении эмбарго при исправлении уязвимости KRACK

Штефан Шперлинг (Stefan Sperling), мейнтейнер стека протоколов 802.11 в OpenBSD, опубликовал, с разрешения всех вовлечённых лиц, частную переписку с Мэти Ванхофом (Mathy Vanhoef), непосредственно касающуюся скандала с анонсом уязвимости KRACK, выявленной Ванхофом в прошлом году. Из переписки следует, что проект OpenBSD в лице Штефана получил явное разрешение на коммит в «тихом» виде, т.е. без привлечения внимания до официального разглашения информации. Несмотря на приложенные усилия коммит всё же привлёк повышенное внимание специалистов по безопасности, в результате чего эмбарго было снято досрочно, а проект OpenBSD был обвинён в его, эмбарго, нарушении. Причиной публикации послужил систематический отказ (как минимум) корпорации Intel сотрудничать с проектом OpenBSD в плане досрочного раскрытия сведений об уязвимостях с целью защиты пользователей. Вследствие этого пользователи OpenBSD уже оказывались менее защищёнными (по сравнению с пользователями большинства других операционных систем) в начале этого года, когда были анонсированы уязвимости Meltdown и Spectre. В то же время не далее чем позавчера Intel пришлось досрочно анонсировать уязвимость в механизме сохранения/восстановления состояния FPU из-за того, что разработчики OpenBSD смогли исключительно на основе слухов исправить ещё не анонсированную уязвимость. Филипп Гюнтер (Philip Guenther) на основании слухов подготовил и добавил в OpenBSD патч, который, как выяснилось позднее, действительно исправлял уязвимость. Изначально Intel планировал опубликовать сведения об уязвимости в августе, но поводом к досрочному раскрытию информации стал доклад Тео де Раадта на конференции BSDCan 2018 (видео), в рамках которого были представлены свежие доработки ядра OpenBSD. Так как проект OpenBSD не был официально проинформирован об уязвимости, он не подпадал под эмбарго на разглашение. После доклада Колин Персиваль (Colin Percival), базируясь на озвученной информации, за пять часов написал рабочий прототип эксплоита. От сложившейся ситуации, когда эмбарго Intel перестают строго соблюдать из-за очевидных симпатий по отношению к проекту OpenBSD со стороны задействованных лиц, не выигрывает никто: по слухам, в течение ближайших двух месяцев планируются ещё анонсы уязвимостей от Intel, и отсутствие координации между OpenBSD и вендором может ударить по пользователям тех операционных систем, которые ещё не успели хотя бы подготовить патчи. Стоит отметить, что действия корпорации Microsoft, которая параллельно с OpenBSD также досрочно выпустила патч для исправления уязвимости KRACK, не послужили причиной для аналогичных санкций со стороны Intel, как и со стороны других вендоров. Дополнение: Тео де Раадт (Theo de Raadt) публично предупредил о наличии серьёзной уязвимости в реализации HyperThreading, рекомендуется отключить эту опцию для любых компьютеров, где может выполняться недоверенный код (например, JavaScript-код интернет-сайта).



