09.06.2018 23:44  Возобновлена выдача идентификаторов USB и Ethernet от проекта Openmoko

Харальд Вельте (Harald Welte), известный разработчик ядра Linux, основатель организации gpl-violations.org и один из создателей netfilter/iptables, сообщил о возобновлении работы инициативы по выдаче свободным аппаратным и программным проектам идентификаторов устройств USB и префиксов MAC-адресов Ethernet. Изначально инициатива была запущена Харальдом в 2012 году, после чего из-за нехватки времени он делегировал работу по обработке заявок двум энтузиастам, которые через какое-то время прекратили отвечать на запросы, а сайт Openmoko перестал существовать. Теперь выдача идентификаторов возобновлена с использованием pull-запросов на GitHub.

Напомним, что для обеспечения работы самодельного USB-устройства требуется снабдить его уникальным номером продукта (PID, Product ID), привязанным к идентификатору производителя (VID, Vendor ID). Распределением VID-идентификаторов занимается консорциум USB-IF (USB Implementers Forum), который не выдаёт единичные идентификаторы продуктов, а делегирует только идентификаторы производителя (VID), которые позволяют производителю генерировать идентификаторы продуктов на своё усмотрение (выделяется сразу пул из 65 тыс. USB идентификаторов и 16.7 млн. MAC-адресов). Стоимость получения VID в USB-IF составляет около 5 тысяч долларов, что делает получение VID неподъёмным для некоммерческих открытых проектов.

При этом VID явно привязывается к определённой компании, которая в соответствии с новыми условиями может генерировать PID только для своих продуктов и не имеет права предоставлять их сторонним проектам. Так как Openmoko получил свой Vendor ID до введения новых правил, он обладает лицензией явно не запрещающей генерацию PID для сторонних проектов. После закрытия проекта Openmoko, закреплённые за ним идентификатор производителя USB (USB Vendor ID) и код формирования MAC-адресов для Ethernet (IEEE OUI) было решено использовать для безвозмездной выдачи PID-идентификаторов устройств USB и MAC-адресов любым свободным проектам. Из аналогичных инициатив по выдаче идентификаторов USB можно отметить проект pid.codes.



