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27.05.2018 22:32  В Firefox 63 будет представлен блокировщик скриптов майнинга криптовалют

В Firefox 63 запланировано расширение возможностей системы блокирования отслеживания перемещений, по умолчанию предлагаемой в режиме "инкогнито". Помимо блокирования внешних JavaScript-скриптов, изображений и iframe-страниц с сайтов, занесённых в чёрный список disconnect.me, будут добавлены средства для противодействия скриптам для майнинга криптовалют и скриптам, применяемым для идентификации пользователя. Как правило, JavaScript-скрипты для майнинга криптовалют внедряются на сайты в результате взломов или как метод монетизации, и приводят к существенному увеличению нагрузки на процессор в системе пользователя.

Разработчики также намерены сделать более доступными настройки для управления приватностью. Кроме раздела с настройками, включить блокировку отслеживания можно будет через контекстное меню, выводимое при клике на пиктограмме информации о сайте в адресной строке. Через данное меню также будет доступна новая опция для быстрой очистки Cookie для текущего сайта.

В настройках блокировки отслеживания появится возможность выборочного включения режимов блокировки счётчиков, социальных виджетов, кода для майнинга, трекеров рекламных сетей и скриптов, применяемых для идентификации браузера.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.ghacks.net/2018/05...)
  2. OpenNews: Google запретил размещение дополнений к Chrome c кодом для майнинга криптовалют
  3. OpenNews: Добавленная в Firefox защита от отслеживания на 44% сокращает время загрузки страниц
  4. OpenNews: План развития функциональности Firefox на 2018 год
  5. OpenNews: Выпуск web-браузера Opera 50 с блокировщиком кода для майнинга криптовалют на сайтах
  6. OpenNews: В Firefox 57 появятся средства для блокирования отслеживания перемещений
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox, mining
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  • 1.1, Аноним, 22:34, 27/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Мозилла радует
     
     
  • 2.2, Аноним, 22:39, 27/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Не хватает бэкпорта в LTS версию (
     
  • 1.3, Аноним, 22:55, 27/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Шикарно! Особенно возможность выборочного включения фильтров.
     
  • 1.4, Аноним, 23:15, 27/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Для тех кто не осилил umatrix
     
     
  • 2.12, Аноним84701, 23:53, 27/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Для тех кто не осилил umatrix

    Интересно, как долго вы помогали родственникам, знакомым и друзьям "осилить" umatrix?
    Или "нехай у неосиляторов тырят данные и майнят, поделом им всем!"?


     
  • 2.14, ВпуклыйИНтроверт, 00:38, 28/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Угу, покажите мне человека, который его осилил. Нужно постоянно теребить umatrix, если ты сёрфишь по интернету, а не сидишь в резервации из N-го количества любимых сайтов.
     
  • 1.5, Аноним, 23:17, 27/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    У Opera и Brave Software (Брендан Эйх) идею скомуниздили.
     
  • 1.6, Аноним, 23:22, 27/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    интересно, откуда будут тянуть список сайтов-майнеров
     
  • 1.7, Аноним, 23:24, 27/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как будет реализована защита от майнинга?
     
     
  • 2.8, Аноним, 23:32, 27/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Блэклист NoCoin, по аналогии с блокировкой рекламы https github com hoshsadiq... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, kiwinix, 23:42, 27/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Самому интересно.. Но могу написать свою догадку.. Будут внешним скриптам резать процессорное время.. А там хз
     
  • 1.9, Аноним, 23:39, 27/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Давно Mozilla Firefox так не радовала Блокировщик скриптов майнинга криптовалют... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Дегенератор, 23:53, 27/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    И в вашу попу заодно
     
     
  • 3.13, Аноним, 00:14, 28/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Аха ха ха ха!
     

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