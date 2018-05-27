27.05.2018 22:32  В Firefox 63 будет представлен блокировщик скриптов майнинга криптовалют

В Firefox 63 запланировано расширение возможностей системы блокирования отслеживания перемещений, по умолчанию предлагаемой в режиме "инкогнито". Помимо блокирования внешних JavaScript-скриптов, изображений и iframe-страниц с сайтов, занесённых в чёрный список disconnect.me, будут добавлены средства для противодействия скриптам для майнинга криптовалют и скриптам, применяемым для идентификации пользователя. Как правило, JavaScript-скрипты для майнинга криптовалют внедряются на сайты в результате взломов или как метод монетизации, и приводят к существенному увеличению нагрузки на процессор в системе пользователя.

Разработчики также намерены сделать более доступными настройки для управления приватностью. Кроме раздела с настройками, включить блокировку отслеживания можно будет через контекстное меню, выводимое при клике на пиктограмме информации о сайте в адресной строке. Через данное меню также будет доступна новая опция для быстрой очистки Cookie для текущего сайта.

В настройках блокировки отслеживания появится возможность выборочного включения режимов блокировки счётчиков, социальных виджетов, кода для майнинга, трекеров рекламных сетей и скриптов, применяемых для идентификации браузера.