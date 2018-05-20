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20.05.2018 09:14  Релиз Mesa 18.1.0

После двух месяцев разработки опубликован релиз свободной реализации API Vulkan и OpenGL - Mesa 18.1. Первый выпуск ветки Mesa 18.1.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 18.1.1.

Наиболее заметные изменения:

  • Для драйвера i965 включена по умолчанию система кэширования шейдеров на диске;
  • В реализацию OpenGL 3.1 добавлена поддержка расширения ARB_compatibility. Некоторые драйверы не поддерживали данное расширение (расширение ARB_compatibility появилось в OpenGL 3.2), что ограничивало их использованием OpenGL 3.0 в случае если приложение не запросило поддержку профиля "Core". Например, из-за отсутствия ARB_compatibility возникали проблемы с созданием OpenGL-контекста, если приложение запросило OpenGL 3.1 и не выставило флаг совместимости с будущими выпусками. Изменение внесено для драйверов nv50, nvc0, r600, radeonsi, softpipe, llvmpipe и svga;
  • В Vulkan-драйверы RADV (для карт AMD) и ANV (для карт Intel) добавлена поддержка API Vulkan 1.1;
  • Добавлена реализация упрощённого экранного монитора, отображающего основные параметры работы графической подсистемы поверх текущего изображения (heads-up display, HUD). Режим активируется через переменную окружения GALLIUM_HUD, занимает минимум экранного пространства и позволяет выборочно выводить отдельные параметры, например, для вывода данных о частоте кадров можно указать "GALLIUM_HUD=simple, fps";
  • В драйвере R600 для GPU Radeon HD 5800/6900 обеспечена поддержка OpenGL 4.4;
  • В драйверы radeonsi и radv добавлена поддержка GPU AMD Vega M и Vega 12;
  • Добавлена поддержка появившихся в X.Org Server 1.20 расширений DRI 1.1 и 1.2 с возможностью использования технологии синхронизации DMA-буферов ("DMA Fences");
  • Для видеокарт AMD добавлена поддержка аппаратного ускорения кодирования HEVC и декодирования VP9 при помощи движков VCN (Video Core Next);
  • В драйвер nvc0 для GPU maxwell+ добавлена поддержка расширения GL_ARB_bindless_texture, которое пока не является частью стандарта OpenGL и OpenGL ES;
  • В драйвер nvc0 добавлено расширение GL_ARB_transform_feedback_overflow_query, определённое в OpenGL 4.6;
  • В драйвер radeonsi добавлена поддержка расширений GL_EXT_semaphore и GL_EXT_semaphore_fd, которые появятся в будущей версии стандарта OpenGL. Также в radeonsi добавлена поддержка нестандартного расширения GL_KHR_blend_equation_advanced;
  • В драйвере i965 появилась поддержка расширения GL_EXT_shader_framebuffer_fetch_non_coherent, а для OpenGL добавлена поддержка расширения GL_EXT_shader_framebuffer_fetch, которое ранее было предложено только для OpenGL ES;
  • Из Xlib libGL удалены недоделанные реализации расширений GLX_SGIX_swap_barrier и GLX_SGIX_swap_group.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск Mesa 18.0.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  3. OpenNews: Выпуск Mesa 17.3.0, свободной реализации OpenGL
  4. OpenNews: Релиз Mesa 17.2.0
  5. OpenNews: Релиз Mesa 17.1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mesa, opengl, vulkan
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  • 1, Владимир, 09:46, 20/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Вот раздражает такая политика версионирования, что у mesa, что у libreoffice - добавить -RC  к версии не позволяет желание тестировать на пользователях?
     
     
  • 2, A.Stahl, 09:58, 20/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    И что не так? Или ты из тех кого всё разражает -- less за большой номер версии, 0AD за вечную альфу, ядро за отфонарность мажорной части.
    Плюнь ты на это дело. А если не можешь, то обратись к специалисту. Вдруг ты болен? С головой не стоит шутить.
     
  • 4, commiethebeastie, 10:58, 20/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Это продукт не для конечного пользователя. Претензии к вашему дистрибутиву или поставщику репы.
     
  • 5, leap42, 11:01, 20/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    становитесь ключевым разработчиком и поднимайте вопрос о смене политики или пилите аналог так, как вам нравится

    по теме: Mesa торт (на приличном видео (intel для работы и amd для игор))

     
  • 3, commiethebeastie, 10:57, 20/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >GPU Radeon HD 5800/6900

    Как же это так получилось, HD6800 нет, HD5800 есть? HD6800 = HD5800 с другим 2D ядром, а вот у HD6900 немного другая архитектура.

    Зашел на:

    https://cgit.freedesktop.org/mesa/mesa/tree/docs/relnotes/18.1.0.html

    получается действительно сочинил.

     

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