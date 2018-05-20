20.05.2018 09:14  Релиз Mesa 18.1.0

После двух месяцев разработки опубликован релиз свободной реализации API Vulkan и OpenGL - Mesa 18.1. Первый выпуск ветки Mesa 18.1.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 18.1.1. Наиболее заметные изменения: Для драйвера i965 включена по умолчанию система кэширования шейдеров на диске;

В реализацию OpenGL 3.1 добавлена поддержка расширения ARB_compatibility. Некоторые драйверы не поддерживали данное расширение (расширение ARB_compatibility появилось в OpenGL 3.2), что ограничивало их использованием OpenGL 3.0 в случае если приложение не запросило поддержку профиля "Core". Например, из-за отсутствия ARB_compatibility возникали проблемы с созданием OpenGL-контекста, если приложение запросило OpenGL 3.1 и не выставило флаг совместимости с будущими выпусками. Изменение внесено для драйверов nv50, nvc0, r600, radeonsi, softpipe, llvmpipe и svga;

В Vulkan-драйверы RADV (для карт AMD) и ANV (для карт Intel) добавлена поддержка API Vulkan 1.1;

Добавлена реализация упрощённого экранного монитора, отображающего основные параметры работы графической подсистемы поверх текущего изображения (heads-up display, HUD). Режим активируется через переменную окружения GALLIUM_HUD, занимает минимум экранного пространства и позволяет выборочно выводить отдельные параметры, например, для вывода данных о частоте кадров можно указать "GALLIUM_HUD=simple, fps";

В драйвере R600 для GPU Radeon HD 5800/6900 обеспечена поддержка OpenGL 4.4;

В драйверы radeonsi и radv добавлена поддержка GPU AMD Vega M и Vega 12;

Добавлена поддержка появившихся в X.Org Server 1.20 расширений DRI 1.1 и 1.2 с возможностью использования технологии синхронизации DMA-буферов ("DMA Fences");

Для видеокарт AMD добавлена поддержка аппаратного ускорения кодирования HEVC и декодирования VP9 при помощи движков VCN (Video Core Next);

В драйвер nvc0 для GPU maxwell+ добавлена поддержка расширения GL_ARB_bindless_texture, которое пока не является частью стандарта OpenGL и OpenGL ES;

В драйвер nvc0 добавлено расширение GL_ARB_transform_feedback_overflow_query, определённое в OpenGL 4.6;

В драйвер radeonsi добавлена поддержка расширений GL_EXT_semaphore и GL_EXT_semaphore_fd, которые появятся в будущей версии стандарта OpenGL. Также в radeonsi добавлена поддержка нестандартного расширения GL_KHR_blend_equation_advanced;

В драйвере i965 появилась поддержка расширения GL_EXT_shader_framebuffer_fetch_non_coherent, а для OpenGL добавлена поддержка расширения GL_EXT_shader_framebuffer_fetch, которое ранее было предложено только для OpenGL ES;

Из Xlib libGL удалены недоделанные реализации расширений GLX_SGIX_swap_barrier и GLX_SGIX_swap_group.



