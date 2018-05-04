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04.05.2018 22:51  Уязвимости в маршрутизаторах GPON, которые уже используются для создания ботнета

В маршрутизаторах GPON (Gigabit-capable Passive Optical Networks), выпускаемых различными производителями, выявлены критические уязвимости, позволяющие получить доступ к операциям в web-интерфейсе без прохождения аутентификации и запустить любые команды на устройстве.

Первая уязвимость (CVE-2018-10561) даёт возможность обойти механизм аутентификации - для выполнения любых операции в web-интерфейсе достаточно добавить строку "?images/" к URL страницы (например, "/diag.html?images/" или "/GponForm/diag_FORM?images/"). Если запросить URL "/images/" то устройство перезагружается. Уязвимость присутствует в типовом HTTP-сервере, применяемом в различных моделях домашних GPON-маршрутизаторов.

Вторая уязвимость (CVE-2018-10562) позволяет помимо штатных операций в web-интерфейсе выполнить любые команды в контексте операционной системы устройства. Уязвимость вызвана отсутствием должных проверок при выполнении операций ping и traceroute в форме /diag.html. Данные операции выполняются через запуск одноимённых команд с передачей указанных пользователем аргументов. Так как входные данные не проверяются должным образом, имеется возможность через передачу строки вида "`id`;192.168.1.1" в поле IP-адреса запустить любую команду на устройстве. Интересно, что об этой уязвимости упоминалось в комментариях год назад. В сети также можно найти публичные эксплоиты для проведения CSRF-атак, датированные 2015 годом.

В интернете уже зафиксированы попытки организации автоматизированных атак для захвата контроля за устройствами и построения из них ботнета. По предварительной оценке для атаки доступны более миллиона проблемных устройств, принимающих соединения к web-интерфейсу через реальный IP.

Проблемы не специфичны для конкретного производителя устройств и проявляются на широком спектре домашних маршрутизаторов для пассивных оптических сетей GPON. Прогнозы относительно выпуска обновлений прошивки с устранением уязвимости пока неутешительны - многие устанавливаемые провайдерами GPON-устройства выпускались по OEM-контрактам под собственными брендами и уже не поддерживаются.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.vpnmentor.com/blog...)
  2. OpenNews: В маршрутизаторах Netgear выявлена уязвимость, позволяющая узнать пароль входа
  3. OpenNews: Волна атак на клиентские маршрутизаторы
  4. OpenNews: Легко эксплуатируемая критическая уязвимость в маршрутизаторах Netgear
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в коммутаторах Cisco
  6. OpenNews: Новый открытый маршрутизатор Turris Omnia
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: gpon, router
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  • 1.1, Аононим, 22:57, 04/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Да-да, "уязвимость". То-то они эти GPON всем навязывают с такими "уязвимостями".
     
  • 1.2, Sot, 23:01, 04/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Проверил на Eltex. Не работает.
     
     
  • 2.4, Аноним, 23:16, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Проверил на Ericsson  от Ростелекома. Работает.
     
     
  • 3.6, FSA, 23:29, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    2 года назад работал в Ростелекоме. Уже тогда Erricsson положил болт на Ростелеком и отказал в поддержке. Уже тогда были проблемы с IP-телефонами и их решали заменой ONU на совместимые устройства от другого производителя.
    Самым безопасным вариантом использования старых ONU без функции маршрутизатора (T063G). Просто ставите за ним свой маршрутизатор и всё отлично работает. Кстати, ONU Erricsson с маршрутизатором (T073G) вообще хреново работали. Периодически подвисали и часто отрубался WiFi, который можно было восстановить только программным сбросом и повторной настройкой.
     
  • 2.15, работник_элтекса, 07:16, 05/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А на какой модели проверяли? NTU-1402?
     
  • 2.17, Catwoolfii, 08:02, 05/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Проверил Huawei HG8120H от Ростелекома - данные уязвимости не работают
     
  • 1.3, Michael Shigorin, 23:12, 04/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    "быстрей-быстрей!", ага.
     
  • 1.5, Аноним, 23:19, 04/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Переводим gpon в режим бриджа, как старый ADSL роутер и забываем про все уязвимости на сетевом уровне и выше.
     
     
  • 2.9, пох, 00:36, 05/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    /me уныло глядит на коробку, у которой в режиме бриджа остается только два (или может три?) доступных извне ip адреса. Так-то их обычно пять или шесть...

    (не gpon, но ничего не мешает сделать такой же. Впрочем, уверен что уже и сделали, как еще вам впихивать triple pay?)

     
  • 1.7, th3m3, 00:04, 05/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня не сработало.
     
     
  • 2.16, Аноним, 07:53, 05/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сочувствовать не будем.
    Чёрствые люди.
     
  • 1.8, Аноним, 00:06, 05/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот еще по теме https pierrekim github io blog 2016-11-01-gpon-ftth-networks-i... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним, 01:39, 05/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да-да, только так и спасаемся от китайского г view RV6688 traceroute bin... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Аноним, 02:17, 05/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Удивительно, что китайское ПО еще умеет в передачу пакетов по сети без ошибки CR... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Дуплик, 03:54, 05/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И где список подверженных уязвимости устройств?
     
  • 1.13, nonamos, 06:51, 05/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Еще в 13м или 14м году мне это авно поставил ростелеком, называлось eci b-focus или как-то так. По первому же запросу в поисковике вываливались эти уязвимости. Все перечисленные в этой статье работали. Режима моста у него нету) т.е. соединение поднять можно только на нем.
    Такие дела, котята. Жизнь - боль.
     
     
  • 2.14, Аноним, 07:00, 05/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Китайцы не люди!
     
     
  • 3.18, ыы, 08:06, 05/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Китайцы не люди!

    А китайцы то в чем виноваты?

    Это они вам навязали это устройство? Китайцы? в самом деле? Вот прямо из китая ?

    Заставили использовать его вас под пыткой? К вам домой приехал китаец и изощренным китайским способом поставил вам это устройство, а потом (или перед этим) заставил с помощью пыточных китайских орудий бесчеловечных, подписать контракт по котором вы не можете поменять его на другое устройство с аналогичным функционалом?

    Как на мой взгляд, предмет для вашей ненависти должен находится намного ближе, однако вы почему-то предпочитаете его не замечать, но ругаете китайцев...


    Если китайцы вдруг окажутся действительно не люди - они боги.

     

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