04.05.2018 22:51  Уязвимости в маршрутизаторах GPON, которые уже используются для создания ботнета

В маршрутизаторах GPON (Gigabit-capable Passive Optical Networks), выпускаемых различными производителями, выявлены критические уязвимости, позволяющие получить доступ к операциям в web-интерфейсе без прохождения аутентификации и запустить любые команды на устройстве.

Первая уязвимость (CVE-2018-10561) даёт возможность обойти механизм аутентификации - для выполнения любых операции в web-интерфейсе достаточно добавить строку "?images/" к URL страницы (например, "/diag.html?images/" или "/GponForm/diag_FORM?images/"). Если запросить URL "/images/" то устройство перезагружается. Уязвимость присутствует в типовом HTTP-сервере, применяемом в различных моделях домашних GPON-маршрутизаторов.

Вторая уязвимость (CVE-2018-10562) позволяет помимо штатных операций в web-интерфейсе выполнить любые команды в контексте операционной системы устройства. Уязвимость вызвана отсутствием должных проверок при выполнении операций ping и traceroute в форме /diag.html. Данные операции выполняются через запуск одноимённых команд с передачей указанных пользователем аргументов. Так как входные данные не проверяются должным образом, имеется возможность через передачу строки вида "`id`;192.168.1.1" в поле IP-адреса запустить любую команду на устройстве. Интересно, что об этой уязвимости упоминалось в комментариях год назад. В сети также можно найти публичные эксплоиты для проведения CSRF-атак, датированные 2015 годом.

В интернете уже зафиксированы попытки организации автоматизированных атак для захвата контроля за устройствами и построения из них ботнета. По предварительной оценке для атаки доступны более миллиона проблемных устройств, принимающих соединения к web-интерфейсу через реальный IP.

Проблемы не специфичны для конкретного производителя устройств и проявляются на широком спектре домашних маршрутизаторов для пассивных оптических сетей GPON. Прогнозы относительно выпуска обновлений прошивки с устранением уязвимости пока неутешительны - многие устанавливаемые провайдерами GPON-устройства выпускались по OEM-контрактам под собственными брендами и уже не поддерживаются.