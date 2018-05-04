04.05.2018 22:51  Уязвимости в маршрутизаторах GPON, которые уже используются для создания ботнета

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|3.6, FSA, 23:29, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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2 года назад работал в Ростелекоме. Уже тогда Erricsson положил болт на Ростелеком и отказал в поддержке. Уже тогда были проблемы с IP-телефонами и их решали заменой ONU на совместимые устройства от другого производителя.
Самым безопасным вариантом использования старых ONU без функции маршрутизатора (T063G). Просто ставите за ним свой маршрутизатор и всё отлично работает. Кстати, ONU Erricsson с маршрутизатором (T073G) вообще хреново работали. Периодически подвисали и часто отрубался WiFi, который можно было восстановить только программным сбросом и повторной настройкой.
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|2.9, пох, 00:36, 05/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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/me уныло глядит на коробку, у которой в режиме бриджа остается только два (или может три?) доступных извне ip адреса. Так-то их обычно пять или шесть...
(не gpon, но ничего не мешает сделать такой же. Впрочем, уверен что уже и сделали, как еще вам впихивать triple pay?)
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|1.13, nonamos, 06:51, 05/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Еще в 13м или 14м году мне это авно поставил ростелеком, называлось eci b-focus или как-то так. По первому же запросу в поисковике вываливались эти уязвимости. Все перечисленные в этой статье работали. Режима моста у него нету) т.е. соединение поднять можно только на нем.
Такие дела, котята. Жизнь - боль.
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|3.18, ыы, 08:06, 05/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Китайцы не люди!
А китайцы то в чем виноваты?
Это они вам навязали это устройство? Китайцы? в самом деле? Вот прямо из китая ?
Заставили использовать его вас под пыткой? К вам домой приехал китаец и изощренным китайским способом поставил вам это устройство, а потом (или перед этим) заставил с помощью пыточных китайских орудий бесчеловечных, подписать контракт по котором вы не можете поменять его на другое устройство с аналогичным функционалом?
Как на мой взгляд, предмет для вашей ненависти должен находится намного ближе, однако вы почему-то предпочитаете его не замечать, но ругаете китайцев...
Если китайцы вдруг окажутся действительно не люди - они боги.
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