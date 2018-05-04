04.05.2018 09:50  В знак несогласия с новым кодексом поведения LLVM покинул один из ведущих разработчиков

Рафаэль Авила де Эспиндола (Rafael Avila de Espindola), один из ключевых разработчиков LLVM, объявил об уходе из проекта. Рафаэль участвует в проекте с 2006 года и занимает пятое место по числу внесённых изменений (4344 коммита). В качестве причины называется несогласие с недавно принятым кодексом поведения (Code of Conduct), который на словах утверждает, что сообщество старается приветствовать людей всех политических убеждений, но ущемляет интересы тех, чьи убеждения не соответствуют принятому кодексу.

Рафаэль заявил, что его этическим представлениям противоречит то, что LLVM ассоциирует себя с организацией Outreachy, которая открыто дискриминирует людей на основе их пола и происхождения (Outreachy выплачивает гранты для привлечения к разработке женщин, сексуальных и этнических меньшинств). Когда Рафаэль присоединился к проекту в 2006 году никто не интересовался его политическими и религиозными представлениями, и всё внимание уделялось написанию качественного компилятора и сугубо техническим вопросам. По мнению Рафаэля, сейчас сообщество изменилось и он не может принять возникшую социальную несправедливость.



