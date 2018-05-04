04.05.2018 09:50  В знак несогласия с новым кодексом поведения LLVM покинул один из ведущих разработчиков

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|1.1, Аниним, 10:10, 04/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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>открыто дискриминирует людей на основе их пола
>выплачивает гранты для привлечения к разработке женщин, сексуальных и этнических меньшинств
Разрыв шаблона!
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|4.17, пох, 11:09, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+9 +/–
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> Оказалось, что у белого натурала тоже есть права.
нету у белой шовинистической нетолерантной гомофобной свиньи никаких прав, только обязанности. Пшел вон, нам как раз нужно освободить место под квоту для копченой трансвеститки (код писать не умеет? Так и не нужно, гранты платят не за это.)
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|8.65, Клыкастый, 13:35, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> В обычной ситуации "это" бы никкто не взял на работу
О том и речь. Равноправие - это когда взяли на работу по способности писать код. И всё. Я достаточно прозрачно уточнил, чем недоволен Рафаэль?
> Хотя на этом форуме
Не нужно недостаток аргументов восполнять выпадами про "этот форум", "эту страну" и прочее.
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|8.70, пох, 13:45, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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в обычной ситуации, если бы ЭТО не махало своим силиконовым хером, а писало бы код, никто бы про силиконовый хер вообще не узнал.
О чем Рафаэль этот ясно и пишет - "три года кодил, ни одного человека из команды живьем не видел, код писать ни разу не мешало".
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|5.74, пох, 13:50, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Интереснее вопрос: а почему и зачем это сообщество вдруг взяло и стало
> вот таким?
потому что в любом сообществе, кроме установленных сверху, наверх вылезают политиканы с луженым горлом, а вовсе не технари, тем некогда и неинтересно, им интересно кодить.
Которые максимум что могут - сделать форк, и оставить политиканов плавать в собственном дерьме и ждать, пока их лесби-гее-трапы-кумары-латиносы не научатся программировать (то есть, вечно, потому что тем некогда, им надо боротца за свои ущемленные права)
в данном случае, увы, форк маловероятен. Хотя техническая часть проблем, которым, на самом деле посвящено больше половины последнего письма (запрещенного в роиссе террористического сайта llvm.org) явно говорит о том, куда вся эта публика ведет проект.
расслабьтесь - других проектов скоро не будет.
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|1.4, A.Stahl, 10:14, 04/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Outreachy выплачивает гранты
А где они берут эти деньги? Если меньшинства скидываются деньгами чтобы уговорить организации принять на стажировку других представителей меньшинств, то ничего в этом плохого нет.
По ссылке:
Outreachy is a program that provides internships for people from groups traditionally underrepresented in tech. Interns are paid a stipend of $5,500 for a three month internship.
Звучит нормально. Т.е. никто не размазывает политкорректные сопли, уговаривая принять представителя меньшинств вместо обычного человека. Организация платит за стажировку сама. От принимающей фирмы требуется лишь курирование ученика.
Это, кажется не те, кто снимал Айка или унижал какого-то НАСА инженера за рубашку с голыми бабами.
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|6.57, пох, 12:57, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Нет. Шансы у хорошего разработчика гораздо меньше
да, возможно это и соответствует истине, и какого-нибудь старого боевого п-са, типа Аллмана, в этот проект тоже не взяли бы - он, скорее всего, тоже окажется для них вопиюще нетолерантен.
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|1.6, Анонии, 10:15, 04/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Если меньшинства скидываются деньгами чтобы уговорить организации принять на стажировку других представителей меньшинств, то ничего в этом плохого нет.
Это - взятка и потому это плохо.
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|3.14, Сыроежкин, 10:51, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+7 +/–
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Мало того, что фирма САМА платит зарплату стажёру без опыта, так ещё и толковые специалисты должны тратить на него своё время, которое стоит намного дороже. И нельзя его даже послать за профнепригодность, потому что сразу поднимется вой о дискриминации.
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|1.12, Michael Shigorin, 10:45, 04/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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> ...Code of Conduct, который на словах утверждает, что
> сообщество старается приветствовать людей всех политических
> убеждений, но ущемляет интересы тех, чьи убеждения
> не соответствуют принятому кодексу.
Напомнило ещё ленноновскую импровизацию в Revolution, что ли:
[I]but when you talk about destruction,
well you know you can count me out ...in[/I]
-- которую они подумали и не стали перезаписывать.
Ну а здесь человек, как вижу, и говорит -- что эта "недискриминация" на словах является дискриминацией на деле.
Хвала ему и почёт за честность.
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|2.53, пох, 12:51, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Пора все пиндорские разработки форкать!! Пока такая возможность!!
видишь ли, чтобы что-то форкать, недостаточно быть белой нетолерантной шовинистической свиньей - еще надо уметь кодить и иметь откуда-то пособие по профнепригодности к работе топ-топ менеджером (иначе будешь кодить ось эльбрусь и ее никому ненужный lcc, потому что жрать что-то надо, а на игры с форками времени тебе не оставят).
сочетание этих факторов в нашей стране практически невероятно.
И в других странах пятого, шестого, и даже третьего мира - тоже. Поэтому и "Боже, храни Америку!"
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|4.81, Клыкастый, 14:14, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Если дело в том, что LLVM ассоциирует себя с Outreachy, то очень странно выглядит заявление Рафаэля, что Outreachy дискриминирует по полу или происхождению. Они занимаются поддержкой женщин и некоторых нацменьшинств в США, да.
Поддержка бывает разной.
> Но они не отрицают права и свободы мужчин и остальных жителей США или всего мира.
Когда граждане втаскивают своих родственников скопом на места в организации они тоже не отрицают права и свободы остальных жителей и обитателей Земли, даже мух и комаров.
> Пока же выглядит так, что Рафаэль считает, что женщины или нацменьшинства недостойны поддержки, а
в сообществе LLVM должны отрицаться дружелюбие, терпеливость, почтительность и понимание. Но так не работает! В сообществе должен существовать механизм регуляции
Пока выглядит так, что вы даже не попытались понять ни суть его протеста, ни предпосылок.
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|1.51, anonymoose, 12:46, 04/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Правильно сделал. Эти «левацкие» вырожденцы своими идеологическими программами скатывают всё, к чему прикасаются. Очень больно видеть их пагубное влияние на IT-индустрию тут и там.
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|1.62, Ivan_83, 13:20, 04/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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Во фре тоже приняли дурацкие правила поведения.
Притом на деньги фонда писала их какая то лезбийская активистка.
Кое кто тоже ушёл.
Было активное обсуждение в рассылке.
По существу же, проекты зачем то пытаются вводить какие то правила поведения вместо того чтобы писать код.
Вероятно гитхаб к этому подталкивает, там в настройках проекта в том числе и CoC предлагают замутить.
Написать у себя чтоли ради прикола что только белым мужчинам можно туда смотреть :)))
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|2.77, пох, 13:54, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|–2 +/–
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> Написать у себя чтоли ради прикола что только белым мужчинам можно туда
> смотреть :)))
и тебя зобанят на гитхабе, а потом еще и внезапно выйдут проблемы с визой в приличную страну.
социяльне сеточки - они такие, да.
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