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04.05.2018 09:50  В знак несогласия с новым кодексом поведения LLVM покинул один из ведущих разработчиков

Рафаэль Авила де Эспиндола (Rafael Avila de Espindola), один из ключевых разработчиков LLVM, объявил об уходе из проекта. Рафаэль участвует в проекте с 2006 года и занимает пятое место по числу внесённых изменений (4344 коммита). В качестве причины называется несогласие с недавно принятым кодексом поведения (Code of Conduct), который на словах утверждает, что сообщество старается приветствовать людей всех политических убеждений, но ущемляет интересы тех, чьи убеждения не соответствуют принятому кодексу.

Рафаэль заявил, что его этическим представлениям противоречит то, что LLVM ассоциирует себя с организацией Outreachy, которая открыто дискриминирует людей на основе их пола и происхождения (Outreachy выплачивает гранты для привлечения к разработке женщин, сексуальных и этнических меньшинств). Когда Рафаэль присоединился к проекту в 2006 году никто не интересовался его политическими и религиозными представлениями, и всё внимание уделялось написанию качественного компилятора и сугубо техническим вопросам. По мнению Рафаэля, сейчас сообщество изменилось и он не может принять возникшую социальную несправедливость.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Сара Шарп прекратила участие в разработке ядра Linux
  3. OpenNews: FSF разработал рекомендации по привлечению женщин к разработке свободного ПО
  4. OpenNews: Бренден Айк ушёл с поста руководителя Mozilla под давлением ЛГБТ
  5. OpenNews: Мэтью Гаррет в знак протеста отказался выпускать патчи для продуктов Intel
  6. OpenNews: Конфликт в сообществе Drupal из-за расхождения личных взглядов и общественных ценностей
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: llvm
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  • 1.1, Аниним, 10:10, 04/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    >открыто дискриминирует людей на основе их пола
    >выплачивает гранты для привлечения к разработке женщин, сексуальных и этнических меньшинств

    Разрыв шаблона!

     
     
  • 2.2, Аноним, 10:14, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +30 +/
    почему разрыв? выплачивание грантов не_всем и есть дискриминация. белым мужикам не геям бабки не светят
     
     
  • 3.5, Анонии, 10:15, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +9 +/
    В этом-то и разрыв. Оказалось, что у белого натурала тоже есть права.
     
     
  • 4.17, пох, 11:09, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +9 +/
    > Оказалось, что у белого натурала тоже есть права.

    нету у белой шовинистической нетолерантной гомофобной свиньи никаких прав, только обязанности. Пшел вон, нам как раз нужно освободить место под квоту для копченой трансвеститки (код писать не умеет? Так и не нужно, гранты платят не за это.)

     
     
  • 5.37, Аноним, 12:18, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    *сексизм* Трасвеститка вполне себе может оказаться неплохим кодером. ;-)
     
     
  • 6.39, Annoynymous, 12:26, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    К.О.: Если бы она была неплохим кодером, ей не нужны были бы дополнительные стимулы для попадания в проект.
     
     
  • 7.45, Ан, 12:42, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    В обычной ситуации это бы никкто не взял на работу, вот они и компенсируют что... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.65, Клыкастый, 13:35, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > В обычной ситуации "это" бы никкто не взял на работу

    О том и речь. Равноправие - это когда взяли на работу по способности писать код. И всё. Я достаточно прозрачно уточнил, чем недоволен Рафаэль?

    > Хотя на этом форуме

    Не нужно недостаток аргументов восполнять выпадами про "этот форум", "эту страну" и прочее.

     
  • 8.70, пох, 13:45, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    в обычной ситуации, если бы ЭТО не махало своим силиконовым хером, а писало бы код, никто бы про силиконовый хер вообще не узнал.
    О чем Рафаэль этот ясно и пишет - "три года кодил, ни одного человека из команды живьем не видел, код писать ни разу не мешало".

     
  • 6.41, evkogan, 12:36, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В теории может, но если критерии получения гранта акцентируются не на писании ко... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.66, Аноним, 13:38, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Как и выплачивание пенсии старым, больничных больным, пособий на детей родителям... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 10:14, 04/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –10 +/
    Типичное сообщество либералов, он что, не понимал, куда идёт ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.28, funny.falcon, 11:45, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Когда он туда шёл, оно было нормальным. Оно изменилось не давно.
     
     
  • 3.33, пох, 11:51, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    оно вряд ли и было нормальным, но хотя бы не требовало следовать идиотским прави... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.61, Ю.Т., 13:11, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Интереснее вопрос: а почему и зачем это сообщество вдруг взяло и стало вот таким?
     
     
  • 5.74, пох, 13:50, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Интереснее вопрос: а почему и зачем это сообщество вдруг взяло и стало
    > вот таким?

    потому что в любом сообществе, кроме установленных сверху, наверх вылезают политиканы с луженым горлом, а вовсе не технари, тем некогда и неинтересно, им интересно кодить.

    Которые максимум что могут - сделать форк, и оставить политиканов плавать в собственном дерьме и ждать, пока их лесби-гее-трапы-кумары-латиносы не научатся программировать (то есть, вечно, потому что тем некогда, им надо боротца за свои ущемленные права)

    в данном случае, увы, форк маловероятен. Хотя техническая часть проблем, которым, на самом деле посвящено больше половины последнего письма (запрещенного в роиссе террористического сайта llvm.org) явно говорит о том, куда вся эта публика ведет проект.

    расслабьтесь - других проектов скоро не будет.

     
     
  • 6.82, Диносуслик, 14:26, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Все равно не ясно, почему (раз он такой технарь) не может сделать форк. Пусть делает и гордо пилит.
     
  • 5.80, Аноним, 14:11, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Последние тенденции. Увольнение CEO Mozilla - из той же серии.
     
  • 2.72, Влад, 13:47, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Тебя что, либералы в детстве изнаcиловали?
     
     
  • 3.79, Аниним, 14:02, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Кто о чём, а думающие неравнодушные - о сексе с детьми.
     
     
  • 4.84, Аноним, 14:29, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ты еще и пeдофил получается?
     
  • 2.85, Аноним, 14:31, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Типичный коммент мaргинала. Иди подлизни царю.
     
  • 1.4, A.Stahl, 10:14, 04/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Outreachy выплачивает гранты

    А где они берут эти деньги? Если меньшинства скидываются деньгами чтобы уговорить организации принять на стажировку других представителей меньшинств, то ничего в этом плохого нет.
    По ссылке:

    Outreachy is a program that provides internships for people from groups traditionally underrepresented in tech. Interns are paid a stipend of $5,500 for a three month internship.

    Звучит нормально. Т.е. никто не размазывает политкорректные сопли, уговаривая принять представителя меньшинств вместо обычного человека. Организация платит за стажировку сама. От принимающей фирмы  требуется лишь курирование ученика.

    Это, кажется не те, кто снимал Айка или унижал какого-то НАСА инженера за рубашку с голыми бабами.

     
     
  • 2.10, D, 10:24, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Похоже, что платит таки llvm... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.11, A.Stahl, 10:40, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Хм, тогда -- да. Пусть идут в жoпу, сотрудничество с ними смысла не имеет.
     
  • 3.16, Аноним, 10:53, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    еще кстати очевидно, что ни один приличный разработчик, будь он какой угодно нач... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.24, пох, 11:39, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    а куда ты денешься Оно везде так другое дело, что, поскольку отбирают не по у... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.44, evkogan, 12:39, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет Шансы у хорошего разработчика гораздо меньше, он по определению хорошо коди... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.57, пох, 12:57, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Нет. Шансы у хорошего разработчика гораздо меньше

    да, возможно это и соответствует истине, и какого-нибудь старого боевого п-са, типа Аллмана, в этот проект тоже не взяли бы - он, скорее всего, тоже окажется для них вопиюще нетолерантен.

     
  • 4.63, Аноним, 13:26, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Какие-то проблемы с шикарным nodejs?
     
  • 4.67, Аноним, 13:40, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну то есть ты вообще не в курсе о чём речь, да Обычные там люди приходят, я сам... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Анонии, 10:15, 04/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Если меньшинства скидываются деньгами чтобы уговорить организации принять на стажировку других представителей меньшинств, то ничего в этом плохого нет.

    Это - взятка и потому это плохо.

     
     
  • 2.9, A.Stahl, 10:22, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Это не взятка Это зарплата ученику Фирма, считай, бесплатно получает стажёра и... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, Сыроежкин, 10:51, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Мало того, что фирма САМА платит зарплату стажёру без опыта, так ещё и толковые специалисты должны тратить на него своё время, которое стоит намного дороже. И нельзя его даже послать за профнепригодность, потому что сразу поднимется вой о дискриминации.
     
     
  • 4.68, Аноним, 13:42, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Господи, а почитать правила нельзя Тоже вой будет - мамка заругает Студенты де... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.18, Аноним, 11:11, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Это взятка, т к организация получает финансовое вознаграждение за наём человека... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Michael Shigorin, 10:45, 04/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > ...Code of Conduct, который на словах утверждает, что
    > сообщество старается приветствовать людей всех политических
    > убеждений, но ущемляет интересы тех, чьи убеждения
    > не соответствуют принятому кодексу.

    Напомнило ещё ленноновскую импровизацию в Revolution, что ли:
    [I]but when you talk about destruction,
    well you know you can count me out ...in[/I]
    -- которую они подумали и не стали перезаписывать.

    Ну а здесь человек, как вижу, и говорит -- что эта "недискриминация" на словах является дискриминацией на деле.

    Хвала ему и почёт за честность.

     
     
  • 2.15, Анонии, 10:52, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Боже, сколько пафоса ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.42, ssh, 12:36, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Да-да, жизнь она именно такая А вы продолжайте начинать предложения с процитиро... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.50, анон, 12:45, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    [I]but when you talk about destruction,
    well you know you can count me out ...in[/I]

    шигорин как всегда со своей шизой

     
  • 1.20, Мураками, 11:18, 04/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Народ, а где доплачивают просто за то что ты нормальный мужик ?
     
     
  • 2.47, Онанимус, 12:43, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > Народ, а где доплачивают просто за то что ты нормальный мужик ?

    Природа доплачивает. Тем, что нормальный мужик может иметь нормальную семью с нормальной бабой и  нормальными, собственными детьми.

     
     
  • 3.48, Аноним, 12:44, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Красиво сказано!
     
  • 3.60, Аноним, 13:07, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Может... а может и не иметь.
     
  • 1.23, Хряк, 11:31, 04/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Садомиты наверное довели своими приставаниями.
     
  • 1.35, Аноним, 11:59, 04/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Пора все пиндорские разработки форкать!! Пока такая возможность!!
     
     
  • 2.53, пох, 12:51, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Пора все пиндорские разработки форкать!! Пока такая возможность!!

    видишь ли, чтобы что-то форкать, недостаточно быть белой нетолерантной шовинистической свиньей - еще надо уметь кодить и иметь откуда-то пособие по профнепригодности к работе топ-топ менеджером (иначе будешь кодить ось эльбрусь и ее никому ненужный lcc, потому что жрать что-то надо, а на игры с форками времени тебе не оставят).

    сочетание этих факторов в нашей стране практически невероятно.

    И в других странах пятого, шестого, и даже третьего мира - тоже. Поэтому и "Боже, храни Америку!"

     
  • 1.38, Аноним, 12:25, 04/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –7 +/
    ОГО Вот это ПОСТУПОК Заявить, что ты не согласен с простыми правилами и уйти ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.40, Annoynymous, 12:31, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Действия руководства проекта прямо противоречат этому CoC Он же не с CoC не сог... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.56, Аноним, 12:56, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    В своём письме он прямо пишет, что не согласен с CoC В чём действия руководства... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.81, Клыкастый, 14:14, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Если дело в том, что LLVM ассоциирует себя с Outreachy, то очень странно выглядит заявление Рафаэля, что Outreachy дискриминирует по полу или происхождению. Они занимаются поддержкой женщин и некоторых нацменьшинств в США, да.

    Поддержка бывает разной.

    > Но они не отрицают права и свободы мужчин и остальных жителей США или всего мира.

    Когда граждане втаскивают своих родственников скопом на места в организации они тоже не отрицают права и свободы остальных жителей и обитателей Земли, даже мух и комаров.

    > Пока же выглядит так, что Рафаэль считает, что женщины или нацменьшинства недостойны поддержки, а

    в сообществе LLVM должны отрицаться дружелюбие, терпеливость, почтительность и понимание. Но так не работает! В сообществе должен существовать механизм регуляции

    Пока выглядит так, что вы даже не попытались понять ни суть его протеста, ни предпосылок.

     
  • 2.43, Аноним, 12:39, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    В том то и дело, что все эти правила одно лицемерие, а на деле получается, что с... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.54, evkogan, 12:52, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Красивые слова не гарантируют красивых действий Толерантность в его изначальном... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.71, Аноним, 13:46, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ты что-то путаешь Убежденный гетеросексуал этот тот, кто ни за что не будет с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.73, Аноним, 13:47, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Как видишь, весь opennet тоже не согласен А потом удивляемся, что живём не в ш... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.46, Аноним, 12:43, 04/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Молодец. Мужик.
     
  • 1.51, anonymoose, 12:46, 04/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Правильно сделал. Эти «левацкие» вырожденцы своими идеологическими программами скатывают всё, к чему прикасаются. Очень больно видеть их пагубное влияние на IT-индустрию тут и там.
     
  • 1.55, Аноним, 12:54, 04/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Когда привык к неравенству, равенство ощущается как несправедливость?
     
     
  • 2.58, Починил тебя, 13:03, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Когда привык к равенству, неравенство ощущается как несправедливость.

     
  • 1.59, Аноним, 13:03, 04/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    да какие левацкие - это просто дно
     
  • 1.62, Ivan_83, 13:20, 04/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Во фре тоже приняли дурацкие правила поведения.
    Притом на деньги фонда писала их какая то лезбийская активистка.
    Кое кто тоже ушёл.
    Было активное обсуждение в рассылке.

    По существу же, проекты зачем то пытаются вводить какие то правила поведения вместо того чтобы писать код.

    Вероятно гитхаб к этому подталкивает, там в настройках проекта в том числе и CoC предлагают замутить.
    Написать у себя чтоли ради прикола что только белым мужчинам можно туда смотреть :)))

     
     
  • 2.76, max, 13:52, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Жесть, и шо ? Шото написала ?
     
  • 2.77, пох, 13:54, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Написать у себя чтоли ради прикола что только белым мужчинам можно туда
    > смотреть :)))

    и тебя зобанят на гитхабе, а потом еще и внезапно выйдут проблемы с визой в приличную страну.

    социяльне сеточки - они такие, да.


     
  • 1.75, Аноним, 13:51, 04/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    На drupal org таже самая шиза Меня какое-то чмо пендосское с парой коммитов буд... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.78, max, 13:54, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > На drupal.org таже самая шиза. Меня какое-то чмо пендосское с парой коммитов
    > будет учить как разрабатывать мое написанное с нуля расширения.

    Админы, что у вас за фигня с авторизацией ? http://www.opennet.ru/~max я даже не был в Красноярске ни разу ...


     
  • 1.83, Николай Высокий, 14:28, 04/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ЛГБТ надо выжигать каленым железом. Чума 21го века.
     

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