04.05.2018 09:50  В знак несогласия с новым кодексом поведения LLVM покинул один из ведущих разработчиков

> ...Code of Conduct, который на словах утверждает, что

> сообщество старается приветствовать людей всех политических

> убеждений, но ущемляет интересы тех, чьи убеждения

> не соответствуют принятому кодексу. Напомнило ещё ленноновскую импровизацию в Revolution, что ли:

[I]but when you talk about destruction,

well you know you can count me out ...in[/I]

-- которую они подумали и не стали перезаписывать. Ну а здесь человек, как вижу, и говорит -- что эта "недискриминация" на словах является дискриминацией на деле. Хвала ему и почёт за честность.