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02.05.2018 22:20  Релиз набора компиляторов GCC 8

После года разработки опубликован релиз свободного набора компиляторов GCC 8.1, первый значительный выпуск в новой ветке GCC 8.x. В соответствии с новой схемой нумерации выпусков, версия 8.0 использовалась в процессе разработки, а незадолго до выхода GCC 8.1 уже ответвилась ветка GCC 9.0, на базе которой будет сформирован следующий значительный релиз GCC 9.1.

GCC 8.1 примечателен реализацией некоторых возможностей будущего стандарта C++20 (кодовое название C++2a), существенным расширением средств диагностики, значительным улучшением PGO-оптимизаций (Profile-guided optimization), включением новых оптимизаций выполнения циклов, обеспечением поддержки SVE (Scalable Vector Extension) для архитектуры AArch64, поддержкой CPU Intel Cannonlake и Intel Icelake.

Основные изменения:

  • Добавлена экспериментальная поддержка части будущего стандарта C++2a. Для включения поддержки C++2a следует использовать опции "-std=c++2a" и "-std=gnu++2a";
  • В libstdc++ добавлены новые возможности стандартов C++17 и C++2a: std::filesystem, std::char_traits, std::to_chars, std::from_chars, std::to_address и std::endian. Добавлена поддержка расширений математических функций __gnu_cxx::airy_ai и __gnu_cxx::airy_bi;
  • Существенно улучшен механизм оптимизации на основе результатов профилирования кода (PGO - Profile-guided optimization), который генерирует более оптимальный код на основе анализа особенностей выполнения кода. На системах x86/x86_64 тело функции теперь разделяется на горячие и холодные регионы выполнения, данный режим оптимизации (-freorder-blocks-and-partition) по умолчанию применяется начиная с уровня "-O2";
  • В системе оптимизации на этапе связывания (LTO) представлен новый способ подстановки отладочной информации в формате DWARF, что упрощает отладку оптимизированного кода;
  • Добавлены новые оптимизации циклов: "-floop-unroll-and-jam" (раскрутка внешнего цикла и слияние копий внутреннего цикла) и "-floop-interchange" (обмен циклами во вложенном цикле для улучшения локализации данных). Улучшена работа оптимизации "-ftree-loop-distribution" (расщепление тела вложенного цикла на несколько циклов). Включены по умолчанию при выборе режима "-O3" оптимизации "-ftree-loop-distribution", "-floop-unroll-and-jam" и "-floop-interchange". Полностью переработан режим оптимизации "-floop-nest-optimize". Для тонкого управления оптимизациями раскрутки цикла добавлена новая pragma "unroll";
  • Улучшены межпроцедурные оптимизации: переработаны собираемые в процессе выполнения оценочные метрики, которые теперь более реалистично отражают ситуации, для которых можно использовать inline-развёртывание или клонирование;
  • Добавлена опция "-fcf-protection=[full|branch|return|none]", позволяющая повысить защищённость собираемого приложения благодаря выполнению проверок целевых адресов в инструкциях передачи потока выполнения (например, при косвенных вызовах функций, возврате из функций и косвенных jump-переходов);
  • Добавлена опция "-fstack-clash-protection", при указании которой компилятор подставляет проверочные вызовы (probe) при каждом статическом или динамическом выделении места для стека, которые позволяют выявлять факты переполнения стека и блокировать методы атак, связанные с пробросом потока выполнения через guard-страницы защиты стека;
  • В детекторе неопределенного поведения (Undefined Behavior Sanitizer), выявляющего ситуации, когда поведение программы становится неопределенным (зависит от реализации компилятора) из-за ошибки программиста, предложены две новые опции: "-fsanitize=builtin" для диагностики некорректных аргументов вызовов __builtin_clz или __builtin_ctz, и "-fsanitize=pointer-overflow" для проверки появления недопустимых значений указателей;
  • В Address Sanitizer добавлены режимы "-fsanitize=pointer-compare" и "-fsanitize=pointer-subtract", выводящие предупреждение о выполнении операций вычитания или сравнения над указателями, которые ссылаются на разные объекты в памяти;
  • Значительно расширены средства диагностики, обеспечено более точное определение местоположения проблем в коде и представлены подсказки по устранению проблем. Например, в случает пропущенных скобок '}' и ')' компилятор теперь указывает на место возможного пропуска. В случае обращения к приватным полям класса или структуры, выдаётся подсказка по использованию функции-обёртки. Показывается когда можно использовать static_cast, const_cast и reinterpret_cast. Не подходящие друг другу типы шаблонов выделяются цветом или могут быть визуализированы (-fdiagnostics-show-template-tree) в иерархическом виде;
  • В компиляторы C и C++ добавлены новые предупреждения: "-Wmultistatement-macros" (небезопасное раскрытие макроса), "-Wstringop-truncation" (при усечении строки, копируемой через strncat, strncpy и stpncpy), "-Wif-not-aligned" (некорректное определение объектов с атрибутом warn_if_not_aligned), "-Wmissing-attributes" (пропущены атрибуты при определении функции), "-Wpacked-not-aligned" (struct или union определены с атрибутом packed и выравниванием больше 1), "-Wcast-function-type" (некорректное приведение типа для указателя на функцию), "-Wsizeof-pointer-div", "-Wcast-align=strict", "-Wclass-memaccess". В режимах "-Warray-bounds", "-Wformat-overflow" и "-Wformat-truncation" расширено число распознаваемых ситуаций выхода за границы массивов и переполнений буфера;
  • Включена по умолчанию опция "-gcolumn-info", при которой в отладочную информацию DWARF добавляются не только имя файла и номер строки, но и данные о столбце;
  • Поддержка развиваемого компанией Google языка программирования Go обновлена до версии 1.10.1. Сборщик мусора переведён на работу в параллельном режиме;
  • Для ахритектуры ARM64 (AArch64) добавлена поддержка механизма SVE (Scalable Vector Extension), предоставляющего расширенные инструкции для векторной обработки данных, дополняющие набор NEON средствами для ускорения операций векторизации для научных вычислений;
  • Добавлена поддержка архитектур ARM: Armv8-R (-march=armv8-r), Armv8.3-A (-march=armv8.3-a) и Armv8.4-A (-march=armv8.4-a) и процессоров Arm Cortex-A75 (cortex-a75), Arm Cortex-A55 (cortex-a55), Arm Cortex-A55/Cortex-A75 DynamIQ big.LITTLE (cortex-a75.cortex-a55) и Arm Cortex-R52 для Armv8-R (cortex-r52);
  • Добавлена поддержка процессоров Intel Cannonlake (-march=cannonlake) c расширениями AVX512VBMI, AVX512IFMA и SHA ISA, и Intel Icelake (-march=icelake) c расширениями AVX512VNNI, GFNI, VAES, AVX512VBMI2, VPCLMULQDQ, AVX512BITALG, RDPID и AVX512VPOPCNTDQ ISA;
  • Для систем x86 добавлена поддержка расширения CET (Intel Control-flow Enforcement Technology) активируемого при помощи опций "-mibt", "-mshstk" и "-mcet";
  • Удалена поддержка устаревшего формата отладочной информации SDB/coff, опция "-gcoff" больше не поддерживается;
  • Удалена поддержка расширений Cilk+ и MPX для языков C и C++, с реализацией предложенной компанией Intel методики параллельного программирования и механизма защиты памяти.


  1. Главная ссылка к новости (https://gcc.gnu.org/ml/gcc-ann...)
  2. OpenNews: Релиз набора компиляторов LLVM 6.0
  3. OpenNews: GCC на пути удаления компилятора для Java
  4. OpenNews: Для GCC представлен бэкенд c реализацией WebAssembly
  5. OpenNews: Ошибка в GCC привела к игнорированию режима выявления проблем с форматированием строк
  6. OpenNews: Релиз набора компиляторов GCC 7
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: gcc, compile
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  • 1.2, Xasd, 22:36, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    а где про Спектр чтонибудь?

    всё? надоело исправлять?

     
     
  • 2.5, Аноним, 22:52, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Защиту от Spectre ещё в GCC 7 3 добавили https www opennet ru opennews art sht... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, Аноним, 01:19, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    где вот это а без укащания опций -- что будет то есть компилятор поумолча... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 22:44, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    До Фортрана не дочитали Там тоже ништяки - Parameterized derived types, a ma... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, Anonymous_, 02:34, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > До Фортрана не дочитали?

    Так им ведь сейчас пользуются всего три калеки с хобота.

     
  • 1.4, A.Stahl, 22:44, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >C++20

    До сих пор использую 98й стандарт с крошечными вкраплениями 11. И не потому что ограничения платформы или легаси, а просто ничего особо для меня интересного.
    Но пусть... За что мы все (да, все) любим плюсы и Си? За обратную совместимость, когда из стандарта выкидывают вещи только те, которые на практике уже десятилетиями никто не использует. Ну или которые просто не прижились.
    Триграфы (или как их там) только совсем недавно выкинули.
    Ну шикарный же язык.
    Не Питон какой-то там.

     
     
  • 2.6, Аноним, 23:33, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –10 +/
    И как там в сишечке, уже запилили поддержку юникода А нормализацию NFC NFKC ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.7, A.Stahl, 23:37, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Я больше на плюсах пишу. С Юникодом не идеально, но принципиальных проблем нет.
     
  • 3.13, Пюсовик, 01:10, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для юникода уже давным-давно существует куча библиотек. Или вам поддержку mysql прямо в языке надо? Тогда напрявляйтесь на PHP

    Парсинг жсонов - то же.

    REST-API - язык создан для других задач.

     
  • 3.18, Аноним, 02:40, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Юникод опционально неплохо бы в стандартную либу и то спорно , а остальное в язы... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.8, kai3341, 00:18, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > До сих пор использую 98й стандарт с крошечными вкраплениями 11. И не потому что ограничения платформы или легаси, а просто ничего особо для меня интересного.
    > Но пусть... За что мы все (да, все) любим плюсы и Си? За обратную совместимость, когда из стандарта выкидывают вещи только те, которые на практике уже десятилетиями никто не использует. Ну или которые просто не прижились.

    Возможно, тут есть что-то разумное, доброе, вечное. Например, при работе с микроконтроллерами актуально.

    > Триграфы (или как их там) только совсем недавно выкинули. Ну шикарный же язык.

    Возможно. Только вспомните точное название. А то странная ситуация получается -- никто не знает, о чём речь, включая автора

    > Не Питон какой-то там.

    Вот надо навязать свой маня-мирок, да? И я бы понял разумную критику возможностей языка. Так нет же -- табы с пробелами не нравятся

     
     
  • 3.10, a, 00:31, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вот надо навязать свой маня-мирок, да? И я бы понял разумную критику
    > возможностей языка. Так нет же -- табы с пробелами не нравятся

    не нравится несовместимость версий, 2 - 3, задолбали, ладно бы это, но там жеж еще несовместимость либ на самом питоне, тянуть какойто шлак в обход системного пакетного менеджера, который запросто ломает системные скрипты.

     
  • 3.11, A.Stahl, 00:36, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Возможно. Только вспомните точное название. А то странная ситуация получается -- никто не знает, о чём речь, включая автора

    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8

    Да, вроде, правильно вспомнил.

     
  • 2.9, a, 00:23, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > За обратную совместимость
    > шикарный же язык.
    > Не Питон какой-то там.

    +++++++++++++++++++++

     
     
  • 3.12, A.Stahl, 00:37, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    2-3 = -1

     
     
  • 4.20, Аноним, 02:47, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Стухл.
     
     
  • 5.21, Аноним, 03:56, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ne.Stuhl, A.Stahl
     
  • 2.15, all_glory_to_the_hypnotoad, 01:54, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > И не потому что ограничения платформы или легаси, а просто ничего особо для меня интересного.

    т.е. просто потому что не умеешь кодить.

     
  • 2.16, Андрей, 02:13, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > До сих пор использую 98й стандарт с крошечными вкраплениями 11.

    Ну и правильно! А то современные плюсы стали совсем нечитаемы. Такое впечатление, что они с растом в этом плане соревнуются.

     
     
  • 3.19, Аноним, 02:44, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ага, умные указатели, фор рейнджи, файл систем и параллельные алгоритмы ему мене... весь текст скрыт [показать]
     

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