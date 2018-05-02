02.05.2018 22:20  Релиз набора компиляторов GCC 8

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|1.4, A.Stahl, 22:44, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>C++20
До сих пор использую 98й стандарт с крошечными вкраплениями 11. И не потому что ограничения платформы или легаси, а просто ничего особо для меня интересного.
Но пусть... За что мы все (да, все) любим плюсы и Си? За обратную совместимость, когда из стандарта выкидывают вещи только те, которые на практике уже десятилетиями никто не использует. Ну или которые просто не прижились.
Триграфы (или как их там) только совсем недавно выкинули.
Ну шикарный же язык.
Не Питон какой-то там.
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|3.13, Пюсовик, 01:10, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Для юникода уже давным-давно существует куча библиотек. Или вам поддержку mysql прямо в языке надо? Тогда напрявляйтесь на PHP
Парсинг жсонов - то же.
REST-API - язык создан для других задач.
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|2.8, kai3341, 00:18, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> До сих пор использую 98й стандарт с крошечными вкраплениями 11. И не потому что ограничения платформы или легаси, а просто ничего особо для меня интересного.
> Но пусть... За что мы все (да, все) любим плюсы и Си? За обратную совместимость, когда из стандарта выкидывают вещи только те, которые на практике уже десятилетиями никто не использует. Ну или которые просто не прижились.
Возможно, тут есть что-то разумное, доброе, вечное. Например, при работе с микроконтроллерами актуально.
> Триграфы (или как их там) только совсем недавно выкинули. Ну шикарный же язык.
Возможно. Только вспомните точное название. А то странная ситуация получается -- никто не знает, о чём речь, включая автора
> Не Питон какой-то там.
Вот надо навязать свой маня-мирок, да? И я бы понял разумную критику возможностей языка. Так нет же -- табы с пробелами не нравятся
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|3.10, a, 00:31, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Вот надо навязать свой маня-мирок, да? И я бы понял разумную критику
> возможностей языка. Так нет же -- табы с пробелами не нравятся
не нравится несовместимость версий, 2 - 3, задолбали, ладно бы это, но там жеж еще несовместимость либ на самом питоне, тянуть какойто шлак в обход системного пакетного менеджера, который запросто ломает системные скрипты.
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