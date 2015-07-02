02.05.2018 08:02  Новые версии свободного издательского пакета Scribus 1.4.7 и 1.5.4

Представлены новые выпуски стабильной и экспериментальной веток свободного пакета для верстки документов Scribus - 1.4.7 и 1.5.4. Scribus предоставляет средства для профессиональной верстки печатных материалов, включая гибкие инструменты для генерации PDF и поддержку работы с раздельными цветовыми профилями, CMYK, плашечными цветами и ICC. Система написана с использованием тулкита Qt и поставляется под лицензией GPLv2+. Готовые бинарные сборки подготовлены (1.5.4, 1.4.7) для Linux (AppImage), macOS и Windows. Выпуск Scribus 1.4.7 продолжает развитие серии стабильных выпусков 1.4.x и развивается параллельно с экспериментальной веткой 1.5, бэкпортируя из неё некоторые исправления. В экспериментальной ветке развиваются такие возможности как новый интерфейс пользователя на базе Qt5, изменённый файловый формат, полная поддержка таблиц и расширенные средства обработки текста. Scribus 1.4.7 объявлен как последний выпуск в ветке 1.4.x. Выпуск 1.5.4 отмечен как хорошо протестированный и уже вполне стабильный для работы над новыми документами. После проведения окончательной стабилизации и признания готовности для повсеместного внедрения на базе ветки 1.5 будет сформирован стабильный релиз Scribus 1.6.0. Основные улучшения в Scribus 1.5.4: Глубина цвета при заливке расширена до 64-битного значения с плавающей запятой;

Добавлена возможность работы с палитрами в новом ISO-стадарте CxF3. Файлы CxF3 могут сохранять не только палитры для различных цветовых моделей (RGB, CMYK, LAB), но и включать сведения о спектральных цветах, обеспечивающих более точную цветопередачу;

В существующих фильтрах импорта реализована поддержка цветовой модели LAB;

Обновлён и расширен плагин для формирования штрих-кодов (Barcode);

Устранена большая порция проблем в библиотеке PDF, улучшена поддержка печати форм PDFs и PDF;

В скриптовый движок добавлено несколько новых команд, упрощающих автоматическое создание документов из скриптов;

Добавлены экспериментальные фильтры импорта для векторных рисунков ZonerDraw (версии 4 и 5) и документов QuarkXPress (версии 3 и 4).



