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29.04.2018 17:20  Выпуск распределённой СУБД TiDB 2.0

Состоялся релиз распределённой СУБД TiDB 2.0, развиваемой под впечатлением от технологий Google Spanner и F1. TiDB относится к категории гибридных систем HTAP (Hybrid Transactional/Analytical Processing), способных как обеспечивать выполнение транзакций в реальном времени (OLTP), так и применяться для обработки аналитических запросов. Проект написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Особенности TiDB:

  • Поддержка SQL и предоставление клиентского интерфейса, совместимого с протоколом MySQL, что упрощает адаптацию для TiDB существующих приложений, написанных для MySQL, или позволяет задействовать распространённые клиентские библиотеки. Кроме протокола MySQL для обращения к СУБД можно использовать API на базе JSON и коннектор для Spark.
  • Из возможностей SQL поддерживаются индексы, агрегатные функции, выражения GROUP BY, ORDER BY, DISTICT, слияния (LEFT JOIN / RIGHT JOIN / CROSS JOIN) и простые подзапросы. Предоставляемых возможностей достаточно для организации работы с TiDB таких web-приложений, как PhpMyAdmin, Gogs и Wordpress.
  • Возможность горизонтального масштабирования и обеспечения отказоустойчивости: размер хранилища и вычислительную мощность можно наращивать простым подключением новых узлов, данные распределяются по узлам с избыточностью, позволяющей продолжить работу в случае сбоя отдельных узлов. Сбои обрабатываются автоматически.
  • Система гарантирует непротиворечивость и для клиентского ПО выглядит как одна большая СУБД, несмотря на то, что фактически для выполнения транзакции привлекаются данные со множества узлов.
  • Для физического хранения данных на узлах могут применяться разные бэкенды, например, локальные движки хранения GoLevelDB и BoltDB или собственный движок для распределённых хранилищ TiKV.
  • Возможность асинхронного изменения схемы хранения, позволяющая на лету добавлять столбцы и индексы без остановки обработки текущих операций.

Ключевые улучшения в TiDB 2.0:

  • Внесён большой набор улучшений в оптимизатор SQL-запросов:
    • Для сокращения потребления памяти для хранения статистики задействованы более компактные структуры данных.
    • Ускорена загрузка статистики при запуске сервера.
    • Добавлена возможность динамического обновления статистики.
    • Оптимизирована модель вычисления веса запроса.
    • Улучшен анализ сложных запросов на предмет возможности применения индексов.
    • Добавлена возможность ручного определения порядка слияния таблиц при помощи конструкции STRAIGHT_JOIN.
    • Увеличена производительность выполнения запросов с пустым "GROUP BY".
    • Добавлена поддержка использования индексов для функций MAX/MIN;
    • Улучшена оптимизация подзапросов и их преобразования в слияния "LEFT OUTER JOIN".
  • В движке обработки SQL-запросов:
    • Добавлена поддержка TLS;
    • Расширена поддержка синтаксиса SQL, улучшена совместимость с MySQL, добавлена поддержка дополнительных типов данных и функций;
    • Добавлена поддержка протокола Proxy;
    • Расширено число предоставляемых метрик для мониторинга;
    • Добавлена проверка корректности файлов конфигурации;
    • Добавлена возможность получения настроек через HTTP API;
    • Добавлена поддержка многопоточной сборки мусора. Ускорен процесс сборки мусора и оптимизировано выставление блокировок при пакетном выполнении операций (Batch mode);
    • Проведён рефакторинг всех операторов с использованием архитектуры Chunk, увеличена производительность аналитических запросов и сокращено потребление памяти. Существенно улучшены результаты прохождения тестов TPC-H;
    • Добавлена поддержка операторов потокового агрегирования данных;
    • Более чем в 10 раз увеличена скорость загрузки данных оператором "LOAD", операций "INSERT .. IGNORE" и обновления данных с дублирующимися ключами;
    • Предложена возможность ограничения размера памяти, которая может быть израсходована в процессе обработке одного SQL-запроса;
  • Улучшена совместимость с инструментом управления СУБД Navicat;
  • Улучшена совместимость с JDBC;
  • Добавлена поддержка дополнительных режимов работы SQL;
  • Оптимизирована производительность операции добавления индекса и предоставлена возможность добавления индекса в низкоприоритетном режиме, минимизирующем влияние на другие операции;
  • Реализована возможность восстановления данных индекса при помощи команды "ADMIN RECOVER INDEX";
  • Появилась возможность изменения опций таблицы при помощи выражения ALTER.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/pingcap/tid...)
  2. OpenNews: Первый стабильный выпуск распределённой СУБД TiDB
  3. OpenNews: Выпуск отказоустойчивой СУБД CockroachDB 2.0
  4. OpenNews: Доступна распределённая СУБД CitusDB 7.3
  5. OpenNews: Стабильный релиз СУБД MySQL 8.0
  6. OpenNews: Компания Apple открыла код распределённой СУБД FoundationDB
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tidb, database
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  • 1.1, Аноним, 17:22, 29/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >написана на Go

    Дальше можно не читать

     
     
  • 2.2, anonas, 17:29, 29/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    как будто это что-то плохое
     
  • 2.3, Анонимный аноним, 17:51, 29/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    >написана на Go
    >>Дальше можно не читать

    А обоснование будет? Или просто - пук в воздух?

     
  • 2.6, Аноним, 20:54, 29/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Так движок хранения на Rust
     
  • 1.4, Вареник, 17:57, 29/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Так чем она отличается от десятка таких же?
     
     
  • 2.5, Crazy Alex, 18:48, 29/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ну, кластерность плюс мускульный протокол - уже не так уж плохо. Понятно, что чем-то за это заплатить придётся, но кое-где очень хорошо сядет
     

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