27.04.2018 23:13  Выпуск Wine 3.7

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 3.7. С момента выпуска версии 3.6 было закрыто 26 отчётов об ошибках и внесено 73 изменения. Наиболее важные изменения: Пользовательские обработчики в MSI теперь выполняются в отдельном процессе;

В планировщике запуска задач по расписанию (Task Scheduler) добавлена поддержка job-файлов;

В Direct 3D улучшена поддержка области ограничения 3D-сцены (viewport);

Добавлена версия стандартных пиктограмм с более высоким разрешением;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Black and White, Tomb Raider Anniversary / Legend, BlueStacks 2, Cisco Jabber 11.x, World of Warcraft, StarForce v3, Fallout 4, Age of Empires II, Maya 2018 LT, Magic The Gathering Arena, Windows File Manager (WinFile), Morrowind, Microsoft Visual C++ 2005, 2008;