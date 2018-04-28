The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

27.04.2018 23:13  Выпуск Wine 3.7

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 3.7. С момента выпуска версии 3.6 было закрыто 26 отчётов об ошибках и внесено 73 изменения.

Наиболее важные изменения:

  • Пользовательские обработчики в MSI теперь выполняются в отдельном процессе;
  • В планировщике запуска задач по расписанию (Task Scheduler) добавлена поддержка job-файлов;
  • В Direct 3D улучшена поддержка области ограничения 3D-сцены (viewport);
  • Добавлена версия стандартных пиктограмм с более высоким разрешением;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Black and White, Tomb Raider Anniversary / Legend, BlueStacks 2, Cisco Jabber 11.x, World of Warcraft, StarForce v3, Fallout 4, Age of Empires II, Maya 2018 LT, Magic The Gathering Arena, Windows File Manager (WinFile), Morrowind, Microsoft Visual C++ 2005, 2008;


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 3.6
  3. OpenNews: Выпуск Wine 3.5
  4. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 3.3
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Аноним, 00:06, 28/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    УАААААААааааа!!!! Это просто бомба!!!
     
     
  • 3, патриот, 01:39, 28/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Это шутка?
     
  • 2, ё, 00:17, 28/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    будем посмотреть ;)
    уже скачал бинарник у play-on-linux :)
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor