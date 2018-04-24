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24.04.2018 09:10  Компания Oracle выпустила ядро Unbreakable Enterprise Kernel R4U7

Компания Oracle представила седьмое функциональное обновление для ядра Unbreakable Enterprise Kernel 4 (UEKR4U7). Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, доступны в публичном Git-репозитории Oracle. Ядро распространяется в качестве альтернативы штатному пакету с ядром, поставляемому в Red Hat Enterprise Linux, и предоставляет ряд расширенных возможностей, таких как интеграция DTrace и улучшенная поддержка Btrfs. Пакеты с ядром подготовлены для Oracle Linux 6 и Oracle Linux 7.

Ключевые улучшения:

  • В реализацию протокола RDS (Reliable Datagram Sockets), позволяющего создавать сокеты для надёжной передачи датаграмм поверх TCP-линков, добавлена возможность использования адресов IPv6 (ранее в RDS поддерживался только IPv4);
  • В DTrace реализованы контрольные проверки (probes) lockstat для динамической трассировки событий, связанных с установкой блокировок в ядре. Например, теперь можно узнать какие блокировки устанавливаются чаще других, какие блокировки больше конкурируют друг с другом и какие блокировки остаются выставленными наибольшее время. Для просмотра информации о проверках можно использовать команду "dtrace -l -P lockstat";
  • В гипервизоре KVM добавлена защита гостевых систем от эксплуатации второго варианта уязвимости Spectre (CVE-2017-5715), реализованная на базе механизма retpoline;
  • Включены исправления, направленные на повышение стабильности работы ФС btrfs, ext4, XFS, OCFS2 и NFSv4.
  • Обновлены версии драйверов;
  • Под флагом Technology Preview продолжается тестирование экспериментальной поддержки DCTCP (Data Center TCP), DRBD (Distributed Replicated Block Device), системы верификации модулей ядра по цифровой подписи, серверной реализации pNFS (parallel NFS).


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/linux...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив Oracle Linux 7.5 и платформа Spacewalk 2.7
  3. OpenNews: Компания Oracle выпустила ядро Unbreakable Enterprise Kernel R4U6
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив Oracle Linux 7.4
  5. OpenNews: Компания Oracle объявила о доступности ядра Unbreakable Enterprise Kernel 4
  6. OpenNews: Компания Oracle представила релиз ядра Unbreakable Enterprise Kernel 3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: oracle, linux, kernel
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  • 1.1, Аниним, 10:04, 24/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А возможно это ядро установить, допустим, в Ubuntu?
     
     
  • 2.2, Аноним, 10:14, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    да ради бога, скачай, настрой конфиг, установи Вопрос только зачем там 4 1 то... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.4, Аноним, 11:55, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    можно посмотреть какие патчи накатили.  Это же не redhat
     
  • 3.5, Аноним, 11:57, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    кстати - а где посмотреть в более старые ядра доверять блобью от SuSE ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, 2018 Year of Linux on Desktops, 11:50, 24/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    "Unbreakable Enterprise Kernel" - сильное утверждение. Проверять его я, конечно, не буду.
     
     
  • 2.6, 1, 12:04, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну как бы ... пока ещё Unbreakable ... Обратное ещё не доказано.
     
     
  • 3.8, Portnov, 14:33, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Неуловимый Джо?
     

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