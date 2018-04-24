24.04.2018 09:10  Компания Oracle выпустила ядро Unbreakable Enterprise Kernel R4U7

Компания Oracle представила седьмое функциональное обновление для ядра Unbreakable Enterprise Kernel 4 (UEKR4U7). Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, доступны в публичном Git-репозитории Oracle. Ядро распространяется в качестве альтернативы штатному пакету с ядром, поставляемому в Red Hat Enterprise Linux, и предоставляет ряд расширенных возможностей, таких как интеграция DTrace и улучшенная поддержка Btrfs. Пакеты с ядром подготовлены для Oracle Linux 6 и Oracle Linux 7. Ключевые улучшения: В реализацию протокола RDS (Reliable Datagram Sockets), позволяющего создавать сокеты для надёжной передачи датаграмм поверх TCP-линков, добавлена возможность использования адресов IPv6 (ранее в RDS поддерживался только IPv4);

В DTrace реализованы контрольные проверки (probes) lockstat для динамической трассировки событий, связанных с установкой блокировок в ядре. Например, теперь можно узнать какие блокировки устанавливаются чаще других, какие блокировки больше конкурируют друг с другом и какие блокировки остаются выставленными наибольшее время. Для просмотра информации о проверках можно использовать команду "dtrace -l -P lockstat";

В гипервизоре KVM добавлена защита гостевых систем от эксплуатации второго варианта уязвимости Spectre (CVE-2017-5715), реализованная на базе механизма retpoline;

Включены исправления, направленные на повышение стабильности работы ФС btrfs, ext4, XFS, OCFS2 и NFSv4.

Обновлены версии драйверов;

Под флагом Technology Preview продолжается тестирование экспериментальной поддержки DCTCP (Data Center TCP), DRBD (Distributed Replicated Block Device), системы верификации модулей ядра по цифровой подписи, серверной реализации pNFS (parallel NFS).



