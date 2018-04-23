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23.04.2018 10:48  В GitLab 10.7 открыт код Web IDE

Состоялся новый выпуск платформы для организации совместной работы с Git-репозиториями GitLab 10.7, которая по своим возможностям напоминает GitHub, но не привязана к конкретному сервису, распространяется в исходных текстах под свободной лицензией и позволяет развернуть web-сервис управления проектом на своём подконтрольном сервере. GitLab поддерживает создание отдельных проектов, отслеживание ошибок, обработку запросов на добавление кода (рабочий процесс основан на обработке merge-запросов), навигацию по веткам и тегам, контроль за изменениями, рецензирование кода, многоуровневое управление доступом, Wiki, обмен небольшими кусками кода, наглядный анализ различий между версиями кода, средства визуализации ветвления репозитория и многое другое. Код проекта написан на языке Ruby с использованием фреймворка Ruby on Rails и распространяется под свободной лицензией Expat (вариант лицензии MIT).

Новый выпуск интересен открытием исходных текстов Web IDE, встроенного редактора кода, позволяющего редактировать исходные тексты и вносить свои изменения не покидая интерфейс GitLab в web-браузере. Редактор снижает порог подключения к разработке (не требуется знание Git), существенно упрощает внесение мелких правок и делает более удобным проведение рецензирования кода. Web IDE даёт возможность редактировать сразу несколько файлов, позволяет совершать коммиты и рецензировать поступившие запросы на слияние (merge request) без промежуточного включения изменений и локального переключения ветвей.

Среди других новшеств GitLab 10.7:

  • Возможность генерации отдельных токенов (Deploy Tokens) для доступа внешних приложений к репозиторию или реестру образов Docker-контейнеров (GitLab Container Registry). Токеты обеспечивают доступ только в режиме чтения, действуют только для указанного проекта, могут быть отозваны в любое время или ограничены временем жизни. Ранее для решения подобной задачи требовалось применение персональных токенов (Personal Access Tokens, PAT), которые привязаны к учётной записи конкретного пользователя и отражают его права доступа;
  • В настройки GitLab CI/CD добавлена поддержка расширенного синтаксиса условных выражений, позволяющих определить условия запуска определённой работы. В условных блоках 'only' и 'except' теперь допускается использование переменных окружения. Например, можно настроить выполнение работы только если переменная GITLAB_USER_NAME соответствует заданному пользователю;
  • Возможность назначения меток групп для сообщений о проблемах (issues) и запросов на слияние, охватывая любые уровни подгрупп. В списках проблем и запросов на слияние возможна фильтрация отдельных объектов по данным меткам;
  • В интерфейсе просмотра сообщений о проблемах в привязке к группам (Group Issue Board) добавлена возможность отображения записей не только напрямую связанных с заданной группой, но и записей, которые связаны с подгруппами;
  • Индикаторы (badges) теперь могут отображаться на основной странице непосредственно после описания проекта и могут указываться в шаблонах на уровне групп;
  • Для пользователей, которым необходимо поддержания своего ответвления от GitLab, которое достаточно проблематично сопровождать и поддерживать в актуальном виде, предложена возможность создания плагинов, позволяющих подключать собственные скрипты-обработчики для расширения или изменения функциональности GitLab.
  • Поддержка аутентификации пользователей в GitLab с использованием JSON Web Token (JWT) OmniAuth;
  • Возможность передачи содержимого LFS (Git Large File Storage) при экспорте проектов;
  • Добавлено отображение информации о причинах сбоя сборки CI/CD при наведении мыши на индикатор со статусом выполнения работы;
  • Реализована настройка для определения максимального времени выполнения работ в GitLab Runner, охватывающая все выполняемые работы и более приоритетная, чем настройки таймаутов конкретных проектов (позволяет бороться с ресурсоёмкими проектами, выставляющими слишком большой таймаут, мешающих сборке других проектов);
  • Улучшен процесс восстановления из резервных копий. Добавлена возможность восстановления изменённых путей (например, если реестр хранится как /var/mypath/gitlab/registry);
  • На странице мониторинга показана суммарная статистика, отражающая на графиках средние и пиковые показатели на шкале времени. Например, сейчас можно сразу оценить изменения среднего времени обработки запроса, нагрузку на CPU и расход памяти за последние несколько часов;
  • Включено автоматическое перенаправление запросов на HTTPS при обращении по HTTP;
  • Добавлено автоматическое обновление сертификатов Let's Encrypt для HTTPS;
  • Добавлены пакеты для Ubuntu 18.04.


  1. Главная ссылка к новости (https://about.gitlab.com/2018/...)
  2. OpenNews: GitLab покупает платформу Gemnasium
  3. OpenNews: GitLab отказался от CLA-соглашения при приёме изменений
  4. OpenNews: Представлен новый интерфейс GitLab
  5. OpenNews: GitLab запустил зеркало GNU Savannah
  6. OpenNews: GitLab объявил о покупке Gitter и планирует открыть его код
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gitlab, git
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  • 1.1, Аниним, 10:53, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –6 +/
    А вот это минус, сломался уже третий завод по сжиганию веб-макак ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Илья, 11:06, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А чем они вам мешают? У неквалифицированных специалистов своя ниша. У квалифицированных - своя.
     
     
  • 3.4, A.Stahl, 11:10, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Более того -- из неквалифицированных специалистов со временем вырастают квалифицированные. И другого пути нет.
     
     
  • 4.7, ыы, 11:15, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    или не вырастают. И таких большинство...
     
     
  • 5.28, A.Stahl, 14:02, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Но квалифицированный специалист может вырасти только из неквалифицированного. Обходных путей нет.
     
  • 4.9, Аноним, 11:37, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –6 +/
    Неа. Квалифицированные специалисты вырастают из способных детей.
     
  • 4.12, нах, 12:04, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    не, не вырастают. Во всяком случае, из тех "специалистов" которые, вместо того, чтобы путаясь в командах и ошибаясь, пытаться запушить свои правки гитом, лезут по кратчайшему пути - в интуитивно-приятный веб-интерфейс.

    они и программируют так же - копипастой со stack overflow, хорошо если из ответа, а не из вопроса.

    собственно, вот и их результат: интуитивно-приятный ide есть, а поддержки hg (который, хотя и по остаточному принципу, все еще поддерживается в "большом" gitlab'е) не будет никогда.


     
     
  • 5.16, Gemorroj, 12:48, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Я, бывает, лажу по гитхабу, смотрю разные интересные проекты. Иногда, в коде находятся небольшие описки и прочая мелочевка, правка которой не требует разворачивания локальной версии проекта.
    Удобно прямо в веб редакторе открыть проект и поправить код/документацию. От этого я становлюсь "веб-макакой", и мне не попасть в секту "илитных" программистов?
     
     
  • 6.21, A.Stahl, 13:25, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >и мне не попасть в секту "илитных" программистов?

    Перейди на vim, он добавляет 20 очков к элитарности.

     
     
  • 7.39, нах, 15:11, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>и мне не попасть в секту "илитных" программистов?
    > Перейди на vim, он добавляет 20 очков к элитарности.

    nvi
    вим для лохов и любителей подсветочки.

     
  • 7.40, Аноним, 16:01, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не vim, а emacs
     
  • 6.33, нах, 15:00, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    я, бывает, сутками в нем копаюсь, пытаясь заставить работать то, что работать во... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.17, YetAnotherOnanym, 12:52, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Неквалифицированный специалист не должен покидать стены учебного заведения. Наличие на рынке труда массы неквалифицированных специалистов - показатель системных проблем в отрасли, в частности, в вопросе подготовки кадров. Их надо пинками загонять за парты, а не подстраиваться под их уровень.
     
     
  • 5.19, KonstantinB, 13:12, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Были б еще учебные заведения, где нормально учат. Их раз, два, и обчелся.

    При этом есть все условия для самообразования. Надо только более-менее знать английский, не лениться и иметь хотя бы капельку мозга.

     
     
  • 6.36, Аноним, 15:05, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    И в тех учат хоть нормально, да не тому ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.5, Илья, 11:11, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Вот мы, например, пишем крупное корпоративное приложение с веб-интерфейсом на ангуляре и тайпскрипте. Всё как полагается.
    Мы попадаем под категорию веб-макак?
     
     
  • 4.6, A.Stahl, 11:14, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Все туда попадают. И я, прикладной плюсовик, тоже. Не беда не в нас. Беда в головах снобов, которые пытаются поднять самооценку, оскорбляя других.
     
  • 4.18, KonstantinB, 13:10, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Конечно, попадаете, особенно с точки зрения анонимусов, не написавших ничего сложнее Hello World, зато уж Hello World - на сях!
     
  • 2.25, anonymous, 13:52, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >А вот это минус, сломался уже третий завод по сжиганию веб-макак.

    Вижу школьника, который кое-как осилил две команды в гит и уже мнит себя высококвалифицированным специалистом.

     
     
  • 3.30, Аниним, 14:33, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Отойди от зеркала.
     
  • 1.2, Аноним, 11:01, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Передайте авторам, что через низкий порог нечистоты переливаются в бо 769 льших... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, anonymous, 13:54, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Передайте авторам, что через низкий порог нечистоты переливаются в бо́льших количествах.

    А вдруг наоборот? Всякие зубрёжники консольных команд отвалятся.

     
     
  • 3.31, Аноним, 14:33, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    И останутся искатели плугина сложения для jquery на стековерфлоу, ага.
     
  • 3.34, нах, 15:01, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> Передайте авторам, что через низкий порог нечистоты переливаются в бо́льших количествах.
    > А вдруг наоборот? Всякие зубрёжники консольных команд отвалятся.

    зубрежка консольных команд к умению пользоваться git, к сожалению, ни малейшего отношения не имеет - надо еще понимать, как ими пользоваться, а с этим у нынешних "разработчиков" и их тимлидов, к сожалению, никак.


     
  • 1.8, Аномномномнимус, 11:36, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Теперь атом уходит на свалку тормозной истории, достаточно Web IDE открытого в основном браузере
     
  • 1.10, Аноним, 11:43, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    На работе админы используют gitlab для хранения конфигов, скриптов, бэкапов cisc... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, нах, 12:09, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > На работе админы используют gitlab для хранения конфигов, скриптов, бэкапов cisco и
    > т.п. Многие админы Windows не знакомы с git, он им больше
    > нигде не нужен, поэтому активно пользуются веб редактором, загружают скрипты через
    > веб. Это удобно.

    угу, дай угадаю, как: в одном окне открыт wordpad с недоотлаженным скриптом, в другое - браузерное, из него копируют мышкой код.

    а потом традиционное - "ой, файлик с паролями уехал в доступную из интернета часть репо, и, кажется, его уже раз пиццот склонировали" (потому что пользоваться не умели не только самим git).

    это удобно, только не надо называть себя админом.

     
     
  • 3.24, Anonymoustus, 13:50, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зато удобно™!
     
  • 1.11, Аноним, 11:48, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ждем появления директивы include в комьюнити эдишн в EE уже завезли ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Аноним, 12:45, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Скорее, не открыли исходники, а выпустили под свободной лицензией, т к сорцы e... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним, 12:48, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Let's Encrypt dns verification не работает
     
  • 1.20, Аноним, 13:22, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    говорят что gitlab тормознут но есть типо быстрый jruby - поднять ли gitlab и мо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.29, h31, 14:16, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Попробуй. Но очень сомневаюсь, что взлетит с полпинка - всё-таки уж слишком сложная система, этот ваш Гитлаб.

    Если нужно что-нибудь шустрое и минималистичное, то лучше взять Gitea.

     
  • 1.22, Anonymoustus, 13:45, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Редактор снижает порог подключения к разработке (не требуется знание Git)

    То есть теперь писать программы начнут и совсем уж откровенные дeбилы?

     
     
  • 2.27, anonymous, 13:57, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Редактор снижает порог подключения к разработке (не требуется знание Git)
    > То есть теперь писать программы начнут и совсем уж откровенные дeбилы?

    К гиту гуёв вагон и малая тележка. Кому не надо, тот и так его может не знать.

     
     
  • 3.37, нах, 15:08, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > К гиту гуёв вагон и малая тележка. Кому не надо, тот и

    они не помогают, если не понимаешь как он работает.

    > так его может не знать.

    кому надо - может пользоваться alias'ами, shell completion и скриптами, не запоминая замысловатые синтаксические выкрутасы. От необходимости выучить больше чем push/pull/rebase, к сожалению, не избавит.

    в случае гитхаба - еще и его собственную документацию читать (интересно, многие вот дочитывают до git fetch origin pull/${ID}/head:$BRANCH ? Это есть в доках, на стековерфлоу искать не надо. И нет, конечно я этой херни не помню, просто знаю где найти, если понадобится.)

     
  • 1.23, Аноним, 13:48, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Теперь в Вайн можно будет запустить IE11 а РеактОС он будет по умолчанию ... весь текст скрыт [показать]
     

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