23.04.2018 10:48  В GitLab 10.7 открыт код Web IDE

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|4.12, нах, 12:04, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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не, не вырастают. Во всяком случае, из тех "специалистов" которые, вместо того, чтобы путаясь в командах и ошибаясь, пытаться запушить свои правки гитом, лезут по кратчайшему пути - в интуитивно-приятный веб-интерфейс.
они и программируют так же - копипастой со stack overflow, хорошо если из ответа, а не из вопроса.
собственно, вот и их результат: интуитивно-приятный ide есть, а поддержки hg (который, хотя и по остаточному принципу, все еще поддерживается в "большом" gitlab'е) не будет никогда.
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|5.16, Gemorroj, 12:48, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Я, бывает, лажу по гитхабу, смотрю разные интересные проекты. Иногда, в коде находятся небольшие описки и прочая мелочевка, правка которой не требует разворачивания локальной версии проекта.
Удобно прямо в веб редакторе открыть проект и поправить код/документацию. От этого я становлюсь "веб-макакой", и мне не попасть в секту "илитных" программистов?
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|7.39, нах, 15:11, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>и мне не попасть в секту "илитных" программистов?
> Перейди на vim, он добавляет 20 очков к элитарности.
nvi
вим для лохов и любителей подсветочки.
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|4.17, YetAnotherOnanym, 12:52, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Неквалифицированный специалист не должен покидать стены учебного заведения. Наличие на рынке труда массы неквалифицированных специалистов - показатель системных проблем в отрасли, в частности, в вопросе подготовки кадров. Их надо пинками загонять за парты, а не подстраиваться под их уровень.
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|5.19, KonstantinB, 13:12, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Были б еще учебные заведения, где нормально учат. Их раз, два, и обчелся.
При этом есть все условия для самообразования. Надо только более-менее знать английский, не лениться и иметь хотя бы капельку мозга.
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|3.5, Илья, 11:11, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Вот мы, например, пишем крупное корпоративное приложение с веб-интерфейсом на ангуляре и тайпскрипте. Всё как полагается.
Мы попадаем под категорию веб-макак?
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|4.6, A.Stahl, 11:14, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Все туда попадают. И я, прикладной плюсовик, тоже. Не беда не в нас. Беда в головах снобов, которые пытаются поднять самооценку, оскорбляя других.
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|3.34, нах, 15:01, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Передайте авторам, что через низкий порог нечистоты переливаются в бо́льших количествах.
> А вдруг наоборот? Всякие зубрёжники консольных команд отвалятся.
зубрежка консольных команд к умению пользоваться git, к сожалению, ни малейшего отношения не имеет - надо еще понимать, как ими пользоваться, а с этим у нынешних "разработчиков" и их тимлидов, к сожалению, никак.
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|2.13, нах, 12:09, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> На работе админы используют gitlab для хранения конфигов, скриптов, бэкапов cisco и
> т.п. Многие админы Windows не знакомы с git, он им больше
> нигде не нужен, поэтому активно пользуются веб редактором, загружают скрипты через
> веб. Это удобно.
угу, дай угадаю, как: в одном окне открыт wordpad с недоотлаженным скриптом, в другое - браузерное, из него копируют мышкой код.
а потом традиционное - "ой, файлик с паролями уехал в доступную из интернета часть репо, и, кажется, его уже раз пиццот склонировали" (потому что пользоваться не умели не только самим git).
это удобно, только не надо называть себя админом.
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|2.27, anonymous, 13:57, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>> Редактор снижает порог подключения к разработке (не требуется знание Git)
> То есть теперь писать программы начнут и совсем уж откровенные дeбилы?
К гиту гуёв вагон и малая тележка. Кому не надо, тот и так его может не знать.
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|3.37, нах, 15:08, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> К гиту гуёв вагон и малая тележка. Кому не надо, тот и
они не помогают, если не понимаешь как он работает.
> так его может не знать.
кому надо - может пользоваться alias'ами, shell completion и скриптами, не запоминая замысловатые синтаксические выкрутасы. От необходимости выучить больше чем push/pull/rebase, к сожалению, не избавит.
в случае гитхаба - еще и его собственную документацию читать (интересно, многие вот дочитывают до git fetch origin pull/${ID}/head:$BRANCH ? Это есть в доках, на стековерфлоу искать не надо. И нет, конечно я этой херни не помню, просто знаю где найти, если понадобится.)
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