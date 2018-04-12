12.04.2018 11:29  Организация утечки данных через линию электропередач

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|Часть нити удалена модератором
|1.7, Аноним, 12:03, 12/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+8 +/–
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Предлагаю ещё один метод (для себя берёг, но не жалко, забирайте): передача данных азбукой морзе через изменение яркости экрана. Можно через окно измерять.
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|1.9, rvs2016, 12:07, 12/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+4 +/–
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Отключили связь - через электрическую сеть сольём инфу.
Отключат электроэнергию - в форточку высунемся и помашем флажком так, чтобы наши сигналы приняли в другой форточке - через дорогу. В-)
Можно вытаскивать сразу до восьми разноцветных флажков, чтобы показывать - какой бит в байте поднят, а какой нет (каждому цвету назначить свой бит). А если сигнализировать двумя руками (в каждой из которой от нуля до 8 разноцветных флажков), то за счёт увеличения разрядности с 8 до 16 можно удвоить полосу пропускания. В-)
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|2.20, Levenus Supremus, 12:46, 12/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+2 +/–
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Способов, если подумать много. Поскольку зараженное ПО попало на компьютер и контролирует его, то как правило у любой компьютерной техники есть визуальные индикаторы (LED) на мониторе, на системном блоке, нужно лишь огранизовать оптический канал связи между хакером и устройством. Если техника в полностью закрытом помещении, это конечно усложняет сбор данных, в конце концов можно использовать вспышки электро-магнитного излучения при включении-отключении ЖК монитора или something like that.
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|1.16, ZloySergant, 12:33, 12/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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В принципе, ожидаемо. Слышал о такой возможности году эдак в 2004-м. Тогда, правда, ругались, что скорость передачи данных недостаточна для выполнения определенных действий (в основном, передача массивов информации) и необходим стационарный пост прослушки.
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|1.24, Ivan_83, 12:57, 12/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Сомнительно, скорее всего там ещё куча дополнительных условий.
5кГц очень легко фильтруются обычными фильтрами, которые по идее и должны уже быть в блоках питания.
И вообще, на фоне современной схемотехники БП очень сомнительно.
Вот 5Гц ещё может быть, и то с натягом.
И в обычной офисной сети где десяток и более всякой техники на одной фазе/автомате и без того хватает всяких скачков, так что эксфильрации не выйдет.
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