12.04.2018 11:29  Организация утечки данных через линию электропередач

Группа исследователей из университета имени Бен-Гуриона (Израиль) разработала способ скрытой отправки данных через линию электропередач. Метод получил название PowerHammer и может применяться для получения информации с изолированных систем, на которые удалось внедрить вредоносное ПО (например, в прошивку), но не имеется возможности получить данные, захваченные этим вредоносным ПО, из-за отключения системы от коммуникационных каналов связи. При наличии доступа к электрическому щитку атакующие могут организовать канал передачи данных и извлечь накопленные вредоносным ПО сведения (например, ключи шифрования и пароли).

Метод основан на том, что современные процессоры, являясь одним из крупнейших потребителей энергии в компьютере, для поддержания хорошей энергоэффективности включают средства динамического изменения питания. Мгновенное увеличение нагрузки на CPU приводит к аналогичному повышению энергопотребления, а снижение нагрузки - к снижению энергопотребления. Манипулируя изменением нагрузки отдельно на разных ядрах CPU можно более тонко управлять изменением энергопотребления.

В ходе передачи данных на системе жертвы запускается процесс, который монополизирует несколько ядер CPU и манипулируя активностью на них, создаёт скачки и провалы потребления энергии процессором, формируя сигнал с определённой частой (оптимальный уровень сигнал/шум достигается на частотах 5kHz-24kHz), поверх которого можно модулировать информацию. Передаваемые данные модулируются, кодируются и передаются поверх текущего потока флуктуаций напряжения. При помощи точных приборов подобные микроколебания можно зафиксировать имея доступ к сети электропередачи здания и отфильтровать их от наводок, создаваемых другой активностью.

Подготовлено два варианта атаки. Первый вариант применяется когда у атакующего есть возможность получить доступ к линии питания розетки, к которой подключен компьютер (например, если каждая розетка вынесена в отдельную группу или если есть доступ к шнуру питания компьютера). В данном случае достигается скорость передачи на уровне 1000 бит в секунду. Второй вариант атаки применяется когда в линии имеется несколько потребителей (более одной розетки в группе). В этом случае, скорость существенно снижается и может составлять 10 бит в секунду.