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12.04.2018 11:29  Организация утечки данных через линию электропередач

Группа исследователей из университета имени Бен-Гуриона (Израиль) разработала способ скрытой отправки данных через линию электропередач. Метод получил название PowerHammer и может применяться для получения информации с изолированных систем, на которые удалось внедрить вредоносное ПО (например, в прошивку), но не имеется возможности получить данные, захваченные этим вредоносным ПО, из-за отключения системы от коммуникационных каналов связи. При наличии доступа к электрическому щитку атакующие могут организовать канал передачи данных и извлечь накопленные вредоносным ПО сведения (например, ключи шифрования и пароли).

Метод основан на том, что современные процессоры, являясь одним из крупнейших потребителей энергии в компьютере, для поддержания хорошей энергоэффективности включают средства динамического изменения питания. Мгновенное увеличение нагрузки на CPU приводит к аналогичному повышению энергопотребления, а снижение нагрузки - к снижению энергопотребления. Манипулируя изменением нагрузки отдельно на разных ядрах CPU можно более тонко управлять изменением энергопотребления.

В ходе передачи данных на системе жертвы запускается процесс, который монополизирует несколько ядер CPU и манипулируя активностью на них, создаёт скачки и провалы потребления энергии процессором, формируя сигнал с определённой частой (оптимальный уровень сигнал/шум достигается на частотах 5kHz-24kHz), поверх которого можно модулировать информацию. Передаваемые данные модулируются, кодируются и передаются поверх текущего потока флуктуаций напряжения. При помощи точных приборов подобные микроколебания можно зафиксировать имея доступ к сети электропередачи здания и отфильтровать их от наводок, создаваемых другой активностью.

Подготовлено два варианта атаки. Первый вариант применяется когда у атакующего есть возможность получить доступ к линии питания розетки, к которой подключен компьютер (например, если каждая розетка вынесена в отдельную группу или если есть доступ к шнуру питания компьютера). В данном случае достигается скорость передачи на уровне 1000 бит в секунду. Второй вариант атаки применяется когда в линии имеется несколько потребителей (более одной розетки в группе). В этом случае, скорость существенно снижается и может составлять 10 бит в секунду.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Открыт код реализации протокола DNP3, который будет развиваться сообществом Total Grid
  3. OpenNews: Атака на системы голосового управления через передачу команд в ультразвуковом диапазоне
  4. OpenNews: Техника приёма данных через пассивные колонки или наушники
  5. OpenNews: Метод определения RSA-ключей через анализ изменения разности потенциалов
  6. OpenNews: Офисная техника может стать причиной утечки информации
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: exfiltrate, modulation, power
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  • 1.1, Анонимный анонимус, 11:33, 12/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +15 +/
    Снова история о хакере и солонке
     
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.26, MakeBSDFree, 12:58, 12/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –7 +/
    Типичный фанатик Уязвимость на пингвине, а он всё камушки в форточку кидает, ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Василий Топоров, 11:39, 12/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну все, теперь глушилки и здесь начнут применять.
     
     
  • 2.6, Аноним, 12:01, 12/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Какие глушилки? Стиральной машины достаточно. Заодно можно портки постирать.
     
  • 1.3, Аноним, 11:45, 12/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    OnLine ИБП разве не сгладят эти пики Как вариант делать долгие пики, но при так... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Ананизм, 11:49, 12/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    оффлайн ибп наше все!)
     
  • 2.21, Аноним, 12:47, 12/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Пики потребления энергии? Не сгладит.
     
     
  • 3.43, Аноним, 14:30, 12/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Проверить надо Может и сгладит Или создаст хаотические перекосы, что уже никак... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 11:59, 12/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сименс заинтересованно посмотрел в новости…
     
  • 1.7, Аноним, 12:03, 12/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Предлагаю ещё один метод (для себя берёг, но не жалко, забирайте): передача данных азбукой морзе через изменение яркости экрана. Можно через окно измерять.
     
     
  • 2.12, EuPhobos, 12:13, 12/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Зачем так сложно? Всё можно проще сделать:
    Утечка информации через монитор, при помощи шрифта с буквами Латиницы/Кириллицы, и бинокля в соседнем окне.
     
     
  • 3.18, АнонИМышь, 12:38, 12/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Дальность не сопоставима.
     
  • 2.35, Аноним, 13:30, 12/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Скорость кардинально можно увеличить используя RGB спектр )
     
     
  • 3.45, Аноним, 14:36, 12/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вообще интересная идея стеганография в изменениях яркости монитора Можно даже ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 12:04, 12/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Всё же даже в 2018 году терморектальный криптоанализ остается надёжной альтернат... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, rvs2016, 12:07, 12/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Отключили связь - через электрическую сеть сольём инфу.
    Отключат электроэнергию - в форточку высунемся и помашем флажком так, чтобы наши сигналы приняли в другой форточке - через дорогу. В-)
    Можно вытаскивать сразу до восьми разноцветных флажков, чтобы показывать - какой бит в байте поднят, а какой нет (каждому цвету назначить свой бит). А если сигнализировать двумя руками (в каждой из которой от нуля до 8 разноцветных флажков), то за счёт увеличения разрядности с 8 до 16 можно удвоить полосу пропускания. В-)
     
     
  • 2.20, Levenus Supremus, 12:46, 12/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Способов, если подумать много. Поскольку зараженное ПО попало на компьютер и контролирует его, то как правило у любой компьютерной техники есть визуальные индикаторы (LED) на мониторе, на системном блоке, нужно лишь огранизовать оптический канал связи между хакером и устройством. Если техника в полностью закрытом помещении, это конечно усложняет сбор данных, в конце концов можно использовать вспышки электро-магнитного излучения при включении-отключении ЖК монитора или something like that.
     
  • 2.48, Вареник, 14:50, 12/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Отключили связь - через электрическую сеть сольём инфу.

    Маляву с хаты всегда найдут способ передать.

     
  • 1.10, Аноним, 12:09, 12/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как то они сильно заморочились c модуляцией На деле, когда компьютер без присмо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Vlad Violenty, 12:12, 12/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А ещё можно через заземление снимать информацию
     
  • 1.13, Аноним, 12:15, 12/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В сети и без этого шумов много, эксперимент в стерильных условиях не одно и тоже... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним, 12:30, 12/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    5 кГц, а если БП не последнее г..но и там нормальный кондей?
     
  • 1.16, ZloySergant, 12:33, 12/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В принципе, ожидаемо. Слышал о такой возможности году эдак в 2004-м. Тогда, правда, ругались, что скорость передачи данных недостаточна для выполнения определенных действий (в основном, передача массивов информации) и необходим стационарный пост прослушки.
     
  • 1.23, Аноним, 12:51, 12/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Все конечно смеются но факт фактом даже такие сайд-эффекты как банально законы ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.24, Ivan_83, 12:57, 12/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сомнительно, скорее всего там ещё куча дополнительных условий.
    5кГц очень легко фильтруются обычными фильтрами, которые по идее и должны уже быть в блоках питания.
    И вообще, на фоне современной схемотехники БП очень сомнительно.
    Вот 5Гц ещё может быть, и то с натягом.
    И в обычной офисной сети где десяток и более всякой техники на одной фазе/автомате и без того хватает всяких скачков, так что эксфильрации не выйдет.
     
  • 1.36, Виктор, 13:34, 12/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вообще бородатая штука. При совдепии ставили мотор-генератор и экранировали помещение и экран заземляли. А дальше пусть свой пульс меряют.
     
  • 1.39, Аноним, 13:48, 12/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Для тех, кто занимается технической защитой инфорации, в особенности для систем ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.41, Аноним, 14:13, 12/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Периодично всплывающая тема Сеть через проводку - это реальность Очередной лис... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.44, Адекват, 14:31, 12/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    так вроде ж протокол x10, давно уже есть такой. Просто в розетку свой девайс вставляем и все.
     
     
  • 2.47, Аноним, 14:43, 12/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Да, там такой же принцип Тут главный прикол, что не надо отдельного устройства,... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.46, Аноним, 14:38, 12/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, а ведь лампочка накаливания, посаженная на ту же ветку, по идее, должна ... весь текст скрыт [показать]
     

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